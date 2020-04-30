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Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия

Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявл, что ожидать отставки правительства во главе с Денис Шмыгалем не стоит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что не нужно ждать отставки Шмыгаля, он работает , сейчас кризисная ситуация", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, если прийти в воскресенье в 22:00 в Кабмин, то половина правительства работает.

"Они работают действительно много, нарабатывают решения - не все решения совершенны, это рабочий процесс", - добавил Арахамия.

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Автор: 

Кабмин (14181) отставка (1473) Арахамия Давид (1107) Шмыгаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+12
Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5221
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30.04.2020 16:16 Відповісти
+9
хм.. да вас в отставку никто и не собирается отправлять - только в крематорий !!!
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30.04.2020 16:18 Відповісти
+8
бред необследованного, но всегда очнень "авторитетно", утром одно несёт, в полдень другое, вечером вообще пурга и словесный понос. Ему на голову вместо маски лучше памперс одеть а рот тампакс.
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30.04.2020 16:15 Відповісти
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Почему только сейчас ? Уже год .
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30.04.2020 16:14 Відповісти
бред необследованного, но всегда очнень "авторитетно", утром одно несёт, в полдень другое, вечером вообще пурга и словесный понос. Ему на голову вместо маски лучше памперс одеть а рот тампакс.
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30.04.2020 16:15 Відповісти
Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5221
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30.04.2020 16:16 Відповісти
Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7626
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30.04.2020 16:17 Відповісти
Порошенко напал на днепроское быдло Кучмы,Коломойского и ЮЛИ
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30.04.2020 16:18 Відповісти
Ну вот да. Донецкое самовыпилилось из нормальной жизни.

Теперь очередь люмпенов из Днепра.
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30.04.2020 17:43 Відповісти
хм.. да вас в отставку никто и не собирается отправлять - только в крематорий !!!
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30.04.2020 16:18 Відповісти
Про Свинарчуков БИГУСА расскажите БАРАНЫ.... а ПОРОШЕНКО украл 100 миллиардов..бараны пля............
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30.04.2020 16:22 Відповісти
Скільки Шмигаль хоче отримати за продаж Українських "рабів" за кордон?
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30.04.2020 16:23 Відповісти
Прихильність 73%🐸
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30.04.2020 16:48 Відповісти
вот психованная написала...

Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4127
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30.04.2020 16:24 Відповісти
Я бы вам 73 % баранам не дал и доллара...БЫДЛО...............,причем не от ПОРОШЕНКО..ни от ЗЕЛЕНСКОГО...вы НИКТОООООООООООООО
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30.04.2020 16:26 Відповісти
Один долар можна!
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30.04.2020 16:46 Відповісти
Али, лучше бездомному отдать, чем им.
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30.04.2020 16:54 Відповісти
Так вони скоро будуть бомжами, бо їх зевлада до цього готує!
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30.04.2020 16:55 Відповісти
Шмыга торгует украинскими заробитчанами, как скот в аренду сдает. Очень важная работа, нельзя его в отставку, ато рабы разбегутся.
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30.04.2020 16:30 Відповісти
Что за бред! Вы что там не просыхаете что ли?

Кацапы все с теми же фишками про рабов.

Я вот своих двоих сегодня гречкой кормила, впервые за два месяца - можешь перепостить, при@урок.
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30.04.2020 16:35 Відповісти
Татьяна, а шо так мало, у меня десяток рабов, завидуй молча.
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30.04.2020 16:56 Відповісти
Богач)
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30.04.2020 16:57 Відповісти
SORRY
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30.04.2020 16:33 Відповісти
Картина "Шмигаль продає заробітчан у Європу"
Музей психопатії при Кабінеті Міністрів України.
Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4323
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30.04.2020 16:43 Відповісти
Он прав. Нельзя в такой обстановке Шмыгаля в отставку. С учетом тенденции, что каждый новый кадр у них в разы хуже предыдущего - это опасно.
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30.04.2020 16:43 Відповісти
А чого? Давайте призначимо Бєню Коломойського і тоді бубочка визнає, що справжній президент Коломойський!
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30.04.2020 16:45 Відповісти
А он Бене надо? Отгребать со всех сторон. Да он с большей пользой время проводит и с лучшими результатами.
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30.04.2020 16:49 Відповісти
Ясно, що бєнє воно не треба, але нервувати 73% почнуть, якщо Бєня буде розглядати цю пропози1ю🤪🐸
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30.04.2020 16:53 Відповісти
Зевлада створила цю кризу, тому врегулювати це питання повинен новий уряд, який призначить новий президент!
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30.04.2020 16:43 Відповісти
Конечно ждать не стоит, ее надо стимулировать со стороны малого и среднего бизнеса, гражданского общества и профсоюзов.
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30.04.2020 16:46 Відповісти
Кабинет шмыгаля очень много работает, почти, на износ. Особенно, в интересах ахметова. Вчера была э/энергия по 0, 90-1,68 грн., а завтра по три или пять, или по семь-девять. Много работы, конечно, у шмыгаля. Для плюсов ахметову. А так да. Старается для нас всех, шмыгаль. И как мы не замечаем эти старания в кризисной ситуации? Или нет? Наоборт, замечаем? Кабинет со своими департаментами и сто500-ми советниками харе много работать. Нам же лучше будет. Бегом к коле в "велюр" посовещаться за пятисотовой (это цена, если что) чашкой чая.
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30.04.2020 17:19 Відповісти
Иными словами - Ахметов порвет СН на лоскуты, если его человека тронут.
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30.04.2020 17:41 Відповісти
Шмыгаль ето реинкарнация арбуза. Такое же село беспросветное, перепуганное шо костюм одело и обнаглевшее от свалившейся власти
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30.04.2020 18:43 Відповісти
"Я думаю, что не нужно ждать отставки Шмыгаля"...Так-с, значит и єтого скоро попрут.
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30.04.2020 21:00 Відповісти
Хламідія не розуміє, що робиться в країні!
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01.05.2020 00:54 Відповісти
 
 