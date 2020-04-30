Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявл, что ожидать отставки правительства во главе с Денис Шмыгалем не стоит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что не нужно ждать отставки Шмыгаля, он работает , сейчас кризисная ситуация", - подчеркнул Арахамия.
По его словам, если прийти в воскресенье в 22:00 в Кабмин, то половина правительства работает.
"Они работают действительно много, нарабатывают решения - не все решения совершенны, это рабочий процесс", - добавил Арахамия.
Топ коментарі
+12 саша паламарчук
показати весь коментар30.04.2020 16:16 Відповісти Посилання
+9 Игорь Монахов
показати весь коментар30.04.2020 16:18 Відповісти Посилання
+8 Инокентий Смотрящий
показати весь коментар30.04.2020 16:15 Відповісти Посилання
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Кацапы все с теми же фишками про рабов.
Я вот своих двоих сегодня гречкой кормила, впервые за два месяца - можешь перепостить, при@урок.
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