Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявл, что ожидать отставки правительства во главе с Денис Шмыгалем не стоит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что не нужно ждать отставки Шмыгаля, он работает , сейчас кризисная ситуация", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, если прийти в воскресенье в 22:00 в Кабмин, то половина правительства работает.

"Они работают действительно много, нарабатывают решения - не все решения совершенны, это рабочий процесс", - добавил Арахамия.

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