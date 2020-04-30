Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Також було наголошено на необхідності розробки плану виходу з режиму карантину.
"Ми ще не подолали коронавірус повністю, але вже повинні думати, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть всі. І держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки", - підкреслив Володимир Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже працює над механізмами з ослаблення карантинних обмежень.
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типа он что то решает....
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Наша власть - мировые новаторы в сфере отъема денег у населения.
Во всех странах мира власть раздает деньги, чтобы люди могли пережить пандемию. И только наша власть не то что не раздает деньги, а 2мя ударами выбивает последние гроши из карманов людей, которые пытаются прокормить семьи!
Речь идет о беззаконном антиконституционном запрете на выезд граждан на работы за рубеж и продаже средств защиты и лекарств против коронавируса по спекулятивным барыжным ценам. И это уже не говоря о том, что власть лезет в карман граждан с несвоевременным контролем перевода денег.
Если целью этой власти является создание хаоса в стране, то цель эта практически достигнута. Сегодня люди плюют на карантинные предписания власти. Завтра они плюнут на любые другие ее приказы. Сегодня никто не может остановить людей без повязок. Завтра власть просто тихо соберет вещи!
Сказал, что в этом процессе государство должно предохраняться.
Наркоманы в ожидании
Сеня, давно в политике, он на это не пойдет, он уже был в "правительстве камикадзе"
Обеспечить, расширить, углубить,...
Вот видите,ничего сложного. И ходите куда пожелаете до ста метров от своего дома!