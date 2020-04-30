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Новини Коронавірус і карантин
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Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський

Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також було наголошено на необхідності розробки плану виходу з режиму карантину.

"Ми ще не подолали коронавірус повністю, але вже повинні думати, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть всі. І держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки", - підкреслив Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже працює над механізмами з ослаблення карантинних обмежень.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24409) карантин (18172) МОЗ (5401) Шмигаль Денис (4652) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Правила безопасности это вот то крепостное право на выезд что вы ввели?)))
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30.04.2020 16:19 Відповісти
+10
Очередное пустое бла...бла...бла...Кто ему тексты пишет? Он хоть перед брякнуть в массыы их читает?
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30.04.2020 16:19 Відповісти
+10
Новые правила безопасности это как, Вовик? Вместо ежедневного батальона НГУ в Мариинский будет целый полк выезжать для твоей охраны? ты, вовчик, не мелочись, сразу дивизию выдвигай. ежедневно. Налогоплательщики стерпят.
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30.04.2020 16:20 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Очередное пустое бла...бла...бла...Кто ему тексты пишет? Он хоть перед брякнуть в массыы их читает?
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30.04.2020 16:19 Відповісти
Правила безопасности это вот то крепостное право на выезд что вы ввели?)))
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30.04.2020 16:19 Відповісти
Зебилы говорили что если что они всегда свалят заграницу, а теперь даже это запретили, так что пусть теперь 73% терпят
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30.04.2020 16:20 Відповісти
Ну да это в их духе дров наломать и свалить, пусть другие расхлебывают
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30.04.2020 16:50 Відповісти
Новые правила безопасности это как, Вовик? Вместо ежедневного батальона НГУ в Мариинский будет целый полк выезжать для твоей охраны? ты, вовчик, не мелочись, сразу дивизию выдвигай. ежедневно. Налогоплательщики стерпят.
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30.04.2020 16:20 Відповісти
А давайте згадаємо "отсєчь гражданскіх" - як же зебобіки тиді сходили на лайно!
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30.04.2020 16:25 Відповісти
Згадал? И это всё? Ну, я за вас рад. Ведь вы бросая бюлетень в урну говорили - хуже не будет.
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30.04.2020 16:35 Відповісти
Я ещё понимаю, что Пэдру стало хуже, его отодвинули от корыта. А ты чего ноешь, тебя тоже от корыта "отсекли"?
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30.04.2020 21:16 Відповісти
К слову, начиная с Кравчучки и заканчивая Порохом, в Мариинский ежедневно батальон не выезжал. А вот при ваЗЕлине ежедневно в 7.30 по Европейке проезжает туда. За мой кстати счёт.
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30.04.2020 16:36 Відповісти
Святой Ковид! Мы будем ходить в намордниках всегда, даже из ванной в туалет, как говорил папаша Моллер, а еретиков сжигать в соответствии с новыми правилами безопасности. Только не поражай нас Вирусом и Ангелом Твоим Пневмонией Огненной. Маска.....
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30.04.2020 16:20 Відповісти
Зе думаете если он в наморднике постоянно фоткается то его примеру будут подражать? 😁
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30.04.2020 16:33 Відповісти
Хрен его знает. Знаю только что маски это у клоунов, а у сварщиков - Щитки.
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30.04.2020 17:02 Відповісти
забрало.
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30.04.2020 21:16 Відповісти
Я цитирую своего наставника- "Маски у клоунов - у сварщиков щитки для сварочных работ."
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30.04.2020 21:27 Відповісти
Перевожу на общепонятный: Небольшие послабления смердам будут, но пора уже начать привыкать к тому, что пока жива хоть одна завалящая бактерия или хоть один захудалый вирус, никаких прав у вас, дорогие холопы, нет и никогда не будет.
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30.04.2020 16:21 Відповісти
бла-бла-бла...
типа он что то решает....
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30.04.2020 16:21 Відповісти
Когда уже ты, зелёная тварь, сдриснешь нахер???
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30.04.2020 16:22 Відповісти
Гнида, у інших країнах людям гроші роздають, а ти зі своєю шоблою наживаєшся з Герегою на людських життях. як тебе тільки земля носить?
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30.04.2020 16:22 Відповісти
А кто это в наморднике на фото? Я к тому что дядя креативный, прокладку женскую в маску вложил для лучшей фильтрации. Надо всем масочникам посоветовать....
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30.04.2020 16:23 Відповісти
прокладку нужно брать б/у... извращенцы меня поймут...
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30.04.2020 16:27 Відповісти
Уверен этот тип на фото так и делает. Благоверная присылает ......
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30.04.2020 16:57 Відповісти
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7824
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30.04.2020 16:24 Відповісти
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5950
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30.04.2020 16:24 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений @TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat



Наша власть - мировые новаторы в сфере отъема денег у населения.
Во всех странах мира власть раздает деньги, чтобы люди могли пережить пандемию. И только наша власть не то что не раздает деньги, а 2мя ударами выбивает последние гроши из карманов людей, которые пытаются прокормить семьи!

Речь идет о беззаконном антиконституционном запрете на выезд граждан на работы за рубеж и продаже средств защиты и лекарств против коронавируса по спекулятивным барыжным ценам. И это уже не говоря о том, что власть лезет в карман граждан с несвоевременным контролем перевода денег.

Если целью этой власти является создание хаоса в стране, то цель эта практически достигнута. Сегодня люди плюют на карантинные предписания власти. Завтра они плюнут на любые другие ее приказы. Сегодня никто не может остановить людей без повязок. Завтра власть просто тихо соберет вещи!
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30.04.2020 16:40 Відповісти
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский

Сказал, что в этом процессе государство должно предохраняться.
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30.04.2020 16:24 Відповісти
Государство должно обеспечить план.
Наркоманы в ожидании
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30.04.2020 16:24 Відповісти
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30.04.2020 16:26 Відповісти
Он не такой дурак чтобы это сделать. Сейчас им нужен не премьер, а козел отпущения - тот кто будет отвечать за все проебы Гончарука, Шмыгаля....
Сеня, давно в политике, он на это не пойдет, он уже был в "правительстве камикадзе"
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30.04.2020 16:55 Відповісти
...гениально
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5228
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30.04.2020 16:26 Відповісти
Буде лише соціяльний вибух та хаос..(
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30.04.2020 16:27 Відповісти
Новые правила безопасности не должны потурать права и свободы украинцев, то бишь Конституцию Украины. Если зе этого не поймёт - он Украине больше не президент!
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30.04.2020 16:30 Відповісти
Зачем он постоянно фоткается в наморднике?
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30.04.2020 16:31 Відповісти
собака ибо
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30.04.2020 16:32 Відповісти
Одни общие обещалки.
Обеспечить, расширить, углубить,...
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30.04.2020 16:33 Відповісти
Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны. Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну Украину до полного абсурда, то лучше было и не придумать. (с)
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30.04.2020 16:34 Відповісти
Зе нужно напомнить, что он в Украине создал режим по аналогии с принципом Людовика ІVX - "Государство-это Я". Поэтому все его обращения к "государству", означают только обращение к самому себе, любимому.
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30.04.2020 16:42 Відповісти
да пошёл ты...
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30.04.2020 16:54 Відповісти
Кого посылаете на прогулку?
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30.04.2020 17:09 Відповісти
Колокольчик в нос, "ку" за 1.5 м. и жёлтые штаны только для избранных.
Вот видите,ничего сложного. И ходите куда пожелаете до ста метров от своего дома!
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30.04.2020 17:33 Відповісти
Зеленский - политический импотент
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30.04.2020 18:50 Відповісти
Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7250
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30.04.2020 20:12 Відповісти
он же просто кукла-рукавичка, его мозг - єто чья-то рука, через жопу держащая голову вместо позвоночника.
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30.04.2020 21:19 Відповісти
ДЕРЖАТЬСЯ ПО ДАЛЬШЕ ОТ ПОЛИТИКОВ !!! А ЕСЛИ ВСТРЕТИЛ, ТО УБЕЙ )))
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01.05.2020 00:47 Відповісти
А КТО ТАКОЙ ГОСУДАРСТВО )))))))))))
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01.05.2020 00:49 Відповісти
Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4112
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01.05.2020 00:51 Відповісти
 
 