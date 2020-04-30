Зеленський присвоїв звання генерал-майора очільнику Держприкордонслужби Дейнеку та його заступнику

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання генерал-майора голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку.

Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Цим же указом від 30 квітня Зеленський присвоїв звання генерал-майора першому заступнику голови Держприкордонслужби України, полковнику Володимиру Нікіфоренку.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають день прикордонника.

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"30 квітня - український день прикордонника. Символічно призначений на цю дату тільки в 2018 році на честь 100-річчя від дня встановлення підрозділами армії УНР прикордонних стовпів на Донбасі після успішного східного походу, очолюваного генералом Сикевичем", - написав у Facebook представник МВС Артем Шевченко.

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