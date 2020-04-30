Зеленський присвоїв звання генерал-майора очільнику Держприкордонслужби Дейнеку та його заступнику
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання генерал-майора голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку.
Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Цим же указом від 30 квітня Зеленський присвоїв звання генерал-майора першому заступнику голови Держприкордонслужби України, полковнику Володимиру Нікіфоренку.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають день прикордонника.
"30 квітня - український день прикордонника. Символічно призначений на цю дату тільки в 2018 році на честь 100-річчя від дня встановлення підрозділами армії УНР прикордонних стовпів на Донбасі після успішного східного походу, очолюваного генералом Сикевичем", - написав у Facebook представник МВС Артем Шевченко.
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хвойдтанюшпоміняє
- 12 млрд $ за позовом нафтогазу - ПРОБАЧЕНО;
- запровадження жорстких міжнародних санкцій у сфері морського права - ВРЯТУВАЛИ цапню;
- важливого свідка у справі МН-17 - ЗАБІРАЙТЄ:
- беркутів без судового вироку і в порушення будь яких законів - ЗВІЛЬНЕНО...
продовжувати, чи хвойдам пох на аргументи?
Блазень-уклонист присвоил....
Так себе праздник.....
сть ДОЛЖНОСТИ (в данном случае - "глава Госпогранслужбы", если человек соответствует должности по ОБРАЗОВАНИЮ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ, то он является кандидатом (соискателем) на должность (то есть может быть на нее назначен, выбран или победить в конкурсе - это уже детали системы отбора)!
ЗВАНИЯ - ЭТО ПЕРЕЖИТОК ФЕОДАЛИЗМА (когда была иерархия титулов), отсутствие званий никак не влияет на субординацию, которая должна опираться на иерархию ДОЛЖНОСТЕЙ, а не ЗВАНИЙ!
Подчиненный всегда выполняет приказы начальника, и ЗВАНИЯ тут ни причем!
а о семьях погибших погранцов (с 2014 года их не менее 80 ушло в Вечность) хоть кто-то вспомнил?...
а они-то как раз первыми (как в речёвке-хрипелке преЗЕдента сказано... встали... не пожалели... отдали...)...паркетным нужнее..видать
Звичайно, що недороблений закомплексований напольйончик буде давати нагороди генералам кабінетним, рядові воїни-герої для нього не існують.