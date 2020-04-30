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Зеленський присвоїв звання генерал-майора очільнику Держприкордонслужби Дейнеку та його заступнику

Зеленський присвоїв звання генерал-майора очільнику Держприкордонслужби Дейнеку та його заступнику

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання генерал-майора голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку.

Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Цим же указом від 30 квітня Зеленський присвоїв звання генерал-майора першому заступнику голови Держприкордонслужби України, полковнику Володимиру Нікіфоренку.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають день прикордонника.

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"30 квітня - український день прикордонника. Символічно призначений на цю дату тільки в 2018 році на честь 100-річчя від дня встановлення підрозділами армії УНР прикордонних стовпів на Донбасі після успішного східного походу, очолюваного генералом Сикевичем", - написав у Facebook представник МВС Артем Шевченко.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Дейнеко Сергій (85)


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Топ коментарі
+7
Четырежды уклонист раздает генеральские погоны.
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30.04.2020 16:39 Відповісти
+5
Я так понял, что ни разу не служивший нелох уже стал фельдмаршалом. Завтра ждем присвоения Юзику генерала от квартала. Лампасы на кальсоны уже подготовлены.
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30.04.2020 16:48 Відповісти
+4
такими темпами гєнєралізації дійдемо, шо їх посилатимуть вже в наряд на кухню
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30.04.2020 16:38 Відповісти
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Я так зрозумів - Сергій Дейнеко залишився незадоволеним цим фактом - різниця тільки в посаді...
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30.04.2020 16:35 Відповісти
мелко плавает!......вот Остап Ибрагимович .....Кисе Воробьянинову сразу фельдмаршала присвоил!))
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30.04.2020 16:52 Відповісти
а там негенерали ше залишились?
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30.04.2020 16:36 Відповісти
Что там с пэтиным генералом- шайтановым?
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30.04.2020 16:38 Відповісти
зє вже домовляється про його звільнення й передачу кацні бєзвоздмєздно... або на пару хвойдтанюш поміняє
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30.04.2020 16:51 Відповісти
Когда мы шо кацапам давали 'безвозмездно'? Разве что мочили в ответку на обстрелы. Так что не преувеличивай-те
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30.04.2020 17:01 Відповісти
з останнього:
- 12 млрд $ за позовом нафтогазу - ПРОБАЧЕНО;
- запровадження жорстких міжнародних санкцій у сфері морського права - ВРЯТУВАЛИ цапню;
- важливого свідка у справі МН-17 - ЗАБІРАЙТЄ:
- беркутів без судового вироку і в порушення будь яких законів - ЗВІЛЬНЕНО...
продовжувати, чи хвойдам пох на аргументи?
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30.04.2020 17:16 Відповісти
Ну что ж такое! Что ж вы так все перекручиваете-то! В каждом пункте ложь .
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30.04.2020 17:23 Відповісти
від хвойди іншого і не очікував
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30.04.2020 17:25 Відповісти
Так зачем вы на ней женились?
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30.04.2020 17:31 Відповісти
вотета паварот! та кому ти нах вср*лася
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30.04.2020 17:40 Відповісти
такими темпами гєнєралізації дійдемо, шо їх посилатимуть вже в наряд на кухню
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30.04.2020 16:38 Відповісти
Четырежды уклонист раздает генеральские погоны.
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30.04.2020 16:39 Відповісти
от кого получили звание генералов?
Блазень-уклонист присвоил....
Так себе праздник.....
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30.04.2020 16:42 Відповісти
генералы в Украине растут как грибы...
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30.04.2020 16:43 Відповісти
Артьом Шепченко забувся за Крим
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30.04.2020 16:47 Відповісти
Я так понял, что ни разу не служивший нелох уже стал фельдмаршалом. Завтра ждем присвоения Юзику генерала от квартала. Лампасы на кальсоны уже подготовлены.
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30.04.2020 16:48 Відповісти
А на хрена, вообще, эти ЗВАНИЯ нужны, кому они сдались (кроме как получать халявную прибавку к жалованию)?

сть ДОЛЖНОСТИ (в данном случае - "глава Госпогранслужбы", если человек соответствует должности по ОБРАЗОВАНИЮ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ, то он является кандидатом (соискателем) на должностьо есть может быть на нее назначен, выбран или победить в конкурсе - это уже детали системы отбора)!
ЗВАНИЯ - ЭТО ПЕРЕЖИТОК ФЕОДАЛИЗМА (когда была иерархия титулов), отсутствие званий никак не влияет на субординацию, которая должна опираться на иерархию ДОЛЖНОСТЕЙ, а не ЗВАНИЙ!

Подчиненный всегда выполняет приказы начальника, и ЗВАНИЯ тут ни причем!
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30.04.2020 16:49 Відповісти
тхнуло сссром...к празднику генералитет звездами осыпать...
а о семьях погибших погранцов (с 2014 года их не менее 80 ушло в Вечность) хоть кто-то вспомнил?...
а они-то как раз первыми (как в речёвке-хрипелке преЗЕдента сказано... встали... не пожалели... отдали...)...паркетным нужнее..видать
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30.04.2020 16:57 Відповісти
Бумеранг. На тему Порошенко присвоил генеральские звания.В комментах забугорных флажков Порошенко заменён на Зелю./блд....Ми що Москву взяли?/их общее погоняло зелины хенералы/ Очередная диверсия Зели против следующего Президента. Зеле мало воровства в прошлом и настоящем - оно тянет лапы и в будущее.А может Зеля и вовсе путч готовит, хочет из пиджака Барыги влезть в мундир Пиночета, а скорее - какого-нибудь Дювалье или Ярузельского. /.Если армия состоит из генералов, то значит гланокомандующий - маршал-генералиссимус. Вот куда метит зеля./Теперь им чтобы медали не обляпать после пипи надо вытираться/ Їх треба скорочувти тих генералів а зеля їх примножує.... ніяк щоб його жо прикрили у разі чого!/Говорят, что в районе ул. Банковой даже дворовые собаки уже ходят с орденами, медалями и генеральскими званиями.
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30.04.2020 17:04 Відповісти
Граніца на замкє!

Звичайно, що недороблений закомплексований напольйончик буде давати нагороди генералам кабінетним, рядові воїни-герої для нього не існують.
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30.04.2020 17:08 Відповісти
просто дейнеко купил у ермака генеральское звание
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30.04.2020 17:21 Відповісти
 
 