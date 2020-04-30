Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба. ВIДЕО

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" домовилися, що Тристороння контактна група в найкоротші терміни обговорить деталі проголошення припинення вогню на Донбасі і визначить дату, з якої його буде запроваджено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" в четвер.

"Ми досягли домовленості про те, що Тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню та визначити дату, з якої таке припинення вогню буде запроваджено", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, в четвер у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції і РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жана-Іва Ле Дріана та Сергія Лаврова. Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня і досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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