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Новини Агресія Росії проти України
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Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба. ВIДЕО

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" домовилися, що Тристороння контактна група в найкоротші терміни обговорить деталі проголошення припинення вогню на Донбасі і визначить дату, з якої його буде запроваджено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" в четвер.

"Ми досягли домовленості про те, що Тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню та визначити дату, з якої таке припинення вогню буде запроваджено", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, в четвер у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції і РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жана-Іва Ле Дріана та Сергія Лаврова. Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня і досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (994) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+36
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки договорится про новое перемирие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9543
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30.04.2020 16:37 Відповісти
+21
Не смешите мои тапочки.
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30.04.2020 16:37 Відповісти
+16
А старое когда было?
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30.04.2020 16:37 Відповісти
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Не смешите мои тапочки.
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30.04.2020 16:37 Відповісти
Народу України не потрібно чергове ідіотське перемир'я, а потрібно знищення окупантів та повернення територій!
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30.04.2020 17:27 Відповісти
вроде под умного конал? какое нафиг "перемирие"?
Это легализация Лугандона, уход паРаши из стороны конфликта и т.п.

Это слив Украины посредством кремлёвской агентуры.
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30.04.2020 17:36 Відповісти
https://www.objectiv.tv/important/2020/03/14/zrada-chi-nepravilno-zrozumili-pro-shho-domovilisya-v-minsku/ Зрада чи "неправильно зрозуміли"? Про що домовилися в Мінську
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30.04.2020 17:39 Відповісти
А старое когда было?
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30.04.2020 16:37 Відповісти
Это только им известно когда, мы тут как-то и не заметили.
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30.04.2020 16:39 Відповісти
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки договорится про новое перемирие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9543
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30.04.2020 16:37 Відповісти
сто відсотків!
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30.04.2020 16:39 Відповісти
смотря для кого, кацапам с приходом моники стало намного легче
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30.04.2020 16:40 Відповісти
и не менее мыролюбным.
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30.04.2020 17:38 Відповісти
Да это...просто...прорыв какой-то.
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30.04.2020 16:39 Відповісти
Нарыв. Гнойник.
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30.04.2020 16:52 Відповісти
Не смішно
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30.04.2020 16:39 Відповісти
А вони не порахували яке це за ліком чергове "пєрєміріє"?
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30.04.2020 16:40 Відповісти
Пора уже говороить не НОВОЕ ,а ОЧЕРЕДНОЕ.Интересно взамен на что в этот раз?
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30.04.2020 16:45 Відповісти
До Києва далеко - можна ще пару кілометрів віддати.
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30.04.2020 16:47 Відповісти
Договорились до ручки. Це якщо зовсім коротко підсумувати...
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30.04.2020 16:45 Відповісти
Краще нічого не трогайте - після кожного "перемир"я" збільшується кількість загиблих.
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30.04.2020 16:46 Відповісти
консенсус?.. симбіоз?.. паритет...

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки договорится про новое перемирие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1278
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30.04.2020 16:48 Відповісти
а что старое закончилось или оно не начиналось???????????
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30.04.2020 16:48 Відповісти
новое перемирие? а было старое?
нет, не так... - а оно было хоть один единственный день... это долбанное перемирие????
а за срыв старого как бы перемирия кто ответит? за гибель и увечья наших воинов?
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30.04.2020 16:49 Відповісти
я думаю теперешняя шайка хочет догнать и перегнать по мыролюбным перемириям винницких реформистов.
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30.04.2020 16:50 Відповісти
Кулеба - ПНХ, кремлёвский выползень!
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30.04.2020 16:50 Відповісти
*банутые !
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30.04.2020 16:56 Відповісти
Специалисты про уступкам кремлю, вы мрази.
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30.04.2020 16:57 Відповісти
они хорошо учились у шыкаладного цеха мыролюбности.
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30.04.2020 17:00 Відповісти
Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ в найкоротші терміни домовиться про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6845
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30.04.2020 17:33 Відповісти
.
https://www.objectiv.tv/important/2020/03/14/zrada-chi-nepravilno-zrozumili-pro-shho-domovilisya-v-minsku/ Зрада чи "неправильно зрозуміли"? Про що домовилися в Мінську .

Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ в найкоротші терміни домовиться про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6577
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30.04.2020 17:39 Відповісти
По чему не пишут, какое это уже по счёту "перемирие" ............ хватит уже чушь нести про "перемирия" какие-то !!!
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30.04.2020 18:04 Відповісти
Для меня слово "перемирие" звучит почти как ругательство или как развод наших военных. Разве можно верить слову руснявых ублюдков? У уркаганов больше чести, нежели у них.
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30.04.2020 18:48 Відповісти
ПРИПЕКЛО ПАРАШУ ...БЛИН !
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30.04.2020 18:53 Відповісти
ви там що іпонулися всі, мало вам до цього перемирь було?
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30.04.2020 19:04 Відповісти
Продолжается накапливаться фактаж от "старателей" для сайта Миротворец раздел стратегия реваншизма. (нужен такой раздел для особо старательных)

По очевидности это стратегия рыгов - стратегия реваншизма: Представить революцию бунтом! Слить независимость!
Очевиднось принятых решений в т.ч. по барыжению страны с развалом экономики и превращения ее в колонию совка позволяет сделать вывод и далее спокойно без нервов вести диалог со "старателями", начиная с напоминания им какую стратегию они пытаются реализовать в Украине.
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30.04.2020 20:29 Відповісти
За 6 последних лет перемирия обьвляли раз 20! И НИКОГДА не выполнялись. Опять пиар, наше -все!
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30.04.2020 20:39 Відповісти
договорились договариваться, т.е. ни о чем не договорились
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30.04.2020 21:40 Відповісти
Сбился со счета зе перемирий! А хлопцы наши страдают больше чем при "кровавом пастыре"!
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30.04.2020 21:45 Відповісти
Когда собаке нечего делать, она красит будку.
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30.04.2020 21:58 Відповісти
Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определить дату, с которой оно будет введено Источник: https://censor.net/n3192724

Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6714
Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 637
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30.04.2020 22:02 Відповісти
ТАК А КТО ЭКСПАНСИЮ ДРУГИХ СТРАН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ОСТАНОВИТ !!!???
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30.04.2020 22:24 Відповісти
Тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогнюДжерело: https://censor.net/ua/n3192724

що за група така: тристороння??? це не та група з терористами і під договором з якими стоїть підпис єрмака?
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01.05.2020 02:58 Відповісти
 
 