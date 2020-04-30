Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба. ВIДЕО
Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" домовилися, що Тристороння контактна група в найкоротші терміни обговорить деталі проголошення припинення вогню на Донбасі і визначить дату, з якої його буде запроваджено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" в четвер.
"Ми досягли домовленості про те, що Тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню та визначити дату, з якої таке припинення вогню буде запроваджено", - сказав Кулеба.
Як повідомлялося, в четвер у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції і РФ Дмитра Кулеби, Гайко Мааса, Жана-Іва Ле Дріана та Сергія Лаврова. Лідери "нормандської четвірки" - президенти України, Франції, РФ Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє зустрілися на саміті в Парижі 9 грудня і досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
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Это легализация Лугандона, уход паРаши из стороны конфликта и т.п.
Это слив Украины посредством кремлёвской агентуры.
нет, не так... - а оно было хоть один единственный день... это долбанное перемирие????
а за срыв старого как бы перемирия кто ответит? за гибель и увечья наших воинов?
https://www.objectiv.tv/important/2020/03/14/zrada-chi-nepravilno-zrozumili-pro-shho-domovilisya-v-minsku/ Зрада чи "неправильно зрозуміли"? Про що домовилися в Мінську .
По очевидности это стратегия рыгов - стратегия реваншизма: Представить революцию бунтом! Слить независимость!
Очевиднось принятых решений в т.ч. по барыжению страны с развалом экономики и превращения ее в колонию совка позволяет сделать вывод и далее спокойно без нервов вести диалог со "старателями", начиная с напоминания им какую стратегию они пытаются реализовать в Украине.
що за група така: тристороння??? це не та група з терористами і під договором з якими стоїть підпис єрмака?