Арахамія про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: Він має нести подвійну відповідальність, адже він не тільки громадянин, але й нардеп

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначитися щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка в зв'язку з порушенням умов карантину його рестораном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Щодо Миколи Тищенка, у нас не було офіційного зібрання фракції, але ми хочемо провести його і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він і його заклад має бути покараний згідно з законом, він має сплатити те, що треба. І я вважаю, що політично він повинен нести подвійну відповідальність, у тому числі, якщо за його бажанням якимось чином сплачувати це в подвійному розмірі, тому він не просто громадянин України, а народний депутат", - підкреслив глава фракції" Слуга народу".

Читайте також: Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".