Арахамія про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: Він має нести подвійну відповідальність, адже він не тільки громадянин, але й нардеп
Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначитися щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка в зв'язку з порушенням умов карантину його рестораном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.
"Щодо Миколи Тищенка, у нас не було офіційного зібрання фракції, але ми хочемо провести його і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він і його заклад має бути покараний згідно з законом, він має сплатити те, що треба. І я вважаю, що політично він повинен нести подвійну відповідальність, у тому числі, якщо за його бажанням якимось чином сплачувати це в подвійному розмірі, тому він не просто громадянин України, а народний депутат", - підкреслив глава фракції" Слуга народу".
Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент уряд, НБУ дбають лише про те, щоб якомога більший обсяг спільно зароблених всіма українцями коштів залишався в розпорядженні правлячої "еліти". Нас дурять хитрі шахраї, які видають себе за керівництво країною...
При "заявах та закликах президента " обмежити заробітки посудіть самі :
-Кабмін ОБМЕЖИВ з/п чиновників до 47 тисяч на місяць, але ЛИШЕ до кінця карантину.... Не встановив назавше, а лише обмежив. А банкірам - лише порекомендував, щоб вони самі собі обмежили... 47 тисячами але також до кінця карантину... тобто - до червня... і на цьому кінець...
А як виконується рішення після Постанови Кабміну...? Саме свіженьке: -
-ПУМБ виплатить Ахметову 2 мільярди дивідендів, всупереч рекомендації НБУ.... Відповідне рішення було прийнято 28 квітня на загальних зборах акціонерів... Бо бідний...І це при тому, що агентство Fitch переглянуло прогноз банкрутства ПУМБ зі "стабільний" на "негативний".
А які розміри доходів взагалі, в "жирних і тлустих" Чи може вони "упосліджені" владою?
-"Компенсація" за труди 11-ти посадовцям управлінського персоналу , яка включала заробітну плату і додаткові поточні премії - становила 343 млн грн - по 10 млн.грн на лоба! При цьому борг "Нафтогазу" за позиками (в т.ч. по євробондах) на кінець 2019 року становив 60,7 млрд грн??? Але обсягу отриманої лише топ-менеджерами Нафтогазу "компенсації" вистачило б на один рік для безкоштовного проведення пологів майже всіма породіллями України на протязі одного року!!!
А чому не зменшені захмарні пенсії, хоча б на час карантину, чи виходу з кризи? Судді нині отримують по 50 тис.грн на місяць, депутати 10-18 тисяч...
Яка зарплата й пенсії у пересічних - всі знаєте. А тепер - порівняйте і робіть висновки!
Вже давно відомо, що влада вживає всіх заходів для обдурення народу Немає в Україні ні грамотного, ні справедливого, ні турботливого про народ керівництва! Є лише купка жалюгідних аферистів, пройдисвітів, авантюристів, хапуг.
Цей режим, як і всі попередні, є результатом нехтування народом біблійної заповіді: "Не сотвори собі кумира"... А далі влада по відношення до "пересічних" відомо як діє. ..
В світі давно відомо, що не можна допускати одночасно до влади в парламенті ту політичну силу, яку представляє президент, тому, що зникають противаги, а натомість з'являється неконтрольований абсолютизм , за яким а далі бардак, безкарність і розгул.,. По відношення до народу в такої влади один аргумент:
-Ти тупий і ми будемо робити з тобою все, що вважатимемо за потрібне, і на кожного з вас "аваков" з дубиною знайдеться"...
Але "неплановий" вояж команди Янукоовоща засвідчує, що на кожний яд... - народ знаходить протияддя...
Коли?, бо якщо запізнитися з застосуванням антидоту_ пацієнт - тихо помре.... Думай-те... ВСІ!
эх люди-люди...не поняли широту душевную...обосрамили по все каналам...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-o-bogdane-esli-kto-to-iz-moey-komandy-ne-narushaet-zakon-yavlyaetsya-professionalom-on-dolzhen-rabotat-na-gosudarstvo-1338004.html "
Рафінований набір
А то, что он еще и кум Ермака?