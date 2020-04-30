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Новини Скандали в Слузі народу
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Арахамія про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: Він має нести подвійну відповідальність, адже він не тільки громадянин, але й нардеп

Арахамія про ситуацію з рестораном

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначитися щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка в зв'язку з порушенням умов карантину його рестораном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",  про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Щодо Миколи Тищенка, у нас не було офіційного зібрання фракції, але ми хочемо провести його і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він і його заклад має бути покараний згідно з законом, він має сплатити те, що треба. І я вважаю, що політично він повинен нести подвійну відповідальність, у тому числі, якщо за його бажанням якимось чином сплачувати це в подвійному розмірі, тому він не просто громадянин України, а народний депутат", - підкреслив глава фракції" Слуга народу".

Читайте також: Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

ресторани (337) Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2820) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+11
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 8380
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30.04.2020 16:43 Відповісти
+11
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 1253
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30.04.2020 16:44 Відповісти
+10
І хай його покарає сувора рука товаришів по партії...
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 6953
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30.04.2020 16:42 Відповісти
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Мы ухе слышали про дрочеров, насильников, вызывающих проституток.
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30.04.2020 16:42 Відповісти
лучшие люди нашего города.. по Шварцу
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30.04.2020 16:43 Відповісти
Человєк і параход
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30.04.2020 16:42 Відповісти
зеленый дурачек Арахамия Коломойского уже "поборол" взялся за Колю Оболонского=)
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30.04.2020 16:42 Відповісти
Народ, як кормова база "еліти"...

Президент уряд, НБУ дбають лише про те, щоб якомога більший обсяг спільно зароблених всіма українцями коштів залишався в розпорядженні правлячої "еліти". Нас дурять хитрі шахраї, які видають себе за керівництво країною...
При "заявах та закликах президента " обмежити заробітки посудіть самі :
-Кабмін ОБМЕЖИВ з/п чиновників до 47 тисяч на місяць, але ЛИШЕ до кінця карантину.... Не встановив назавше, а лише обмежив. А банкірам - лише порекомендував, щоб вони самі собі обмежили... 47 тисячами але також до кінця карантину... тобто - до червня... і на цьому кінець...
А як виконується рішення після Постанови Кабміну...? Саме свіженьке: -
-ПУМБ виплатить Ахметову 2 мільярди дивідендів, всупереч рекомендації НБУ.... Відповідне рішення було прийнято 28 квітня на загальних зборах акціонерів... Бо бідний...І це при тому, що агентство Fitch переглянуло прогноз банкрутства ПУМБ зі "стабільний" на "негативний".
А які розміри доходів взагалі, в "жирних і тлустих" Чи може вони "упосліджені" владою?
-"Компенсація" за труди 11-ти посадовцям управлінського персоналу , яка включала заробітну плату і додаткові поточні премії - становила 343 млн грн - по 10 млн.грн на лоба! При цьому борг "Нафтогазу" за позиками (в т.ч. по євробондах) на кінець 2019 року становив 60,7 млрд грн??? Але обсягу отриманої лише топ-менеджерами Нафтогазу "компенсації" вистачило б на один рік для безкоштовного проведення пологів майже всіма породіллями України на протязі одного року!!!
А чому не зменшені захмарні пенсії, хоча б на час карантину, чи виходу з кризи? Судді нині отримують по 50 тис.грн на місяць, депутати 10-18 тисяч...
Яка зарплата й пенсії у пересічних - всі знаєте. А тепер - порівняйте і робіть висновки!
Вже давно відомо, що влада вживає всіх заходів для обдурення народу Немає в Україні ні грамотного, ні справедливого, ні турботливого про народ керівництва! Є лише купка жалюгідних аферистів, пройдисвітів, авантюристів, хапуг.
Цей режим, як і всі попередні, є результатом нехтування народом біблійної заповіді: "Не сотвори собі кумира"... А далі влада по відношення до "пересічних" відомо як діє. ..
В світі давно відомо, що не можна допускати одночасно до влади в парламенті ту політичну силу, яку представляє президент, тому, що зникають противаги, а натомість з'являється неконтрольований абсолютизм , за яким а далі бардак, безкарність і розгул.,. По відношення до народу в такої влади один аргумент:
-Ти тупий і ми будемо робити з тобою все, що вважатимемо за потрібне, і на кожного з вас "аваков" з дубиною знайдеться"...
Але "неплановий" вояж команди Янукоовоща засвідчує, що на кожний яд... - народ знаходить протияддя...
Коли?, бо якщо запізнитися з застосуванням антидоту_ пацієнт - тихо помре.... Думай-те... ВСІ!
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30.04.2020 19:11 Відповісти
І хай його покарає сувора рука товаришів по партії...
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 6953
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30.04.2020 16:42 Відповісти
Як покарала Б.Яременка і ще деяких "слуг", говоривших зокрема про воду в Крим і оплату собаками
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30.04.2020 17:22 Відповісти
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 8380
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30.04.2020 16:43 Відповісти
а он так старался...поздравлял с великим праздником Чернобыля...
эх люди-люди...не поняли широту душевную...обосрамили по все каналам...
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30.04.2020 16:45 Відповісти
ТИ ЩО. КОЛЯ, РЕП І ПІСТ НЕСУМІСНІ, КРАЩЕ ВИПИЙ У ВЕЛЮРІ СТАКАН ПІЙЛА ЧАЮ ЗА 500ГР.
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30.04.2020 16:56 Відповісти
У мене закінчилися носовики, витирати сльози співчуття.
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30.04.2020 17:24 Відповісти
пафосное словоблудие - не более...
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30.04.2020 16:43 Відповісти
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 1253
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30.04.2020 16:44 Відповісти
Невже подвоять термін ув"язнення?!
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30.04.2020 16:44 Відповісти
Налейте ему двойную ответственность. За счет зеленых, конечно.
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30.04.2020 16:45 Відповісти
Бл.ть смешные ! Они реально думают , что все вокруг идиоты ?
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30.04.2020 16:46 Відповісти
.
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 5539
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30.04.2020 16:46 Відповісти
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 1430
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30.04.2020 16:48 Відповісти
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 632
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30.04.2020 16:49 Відповісти
Кудряшка Сью?
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30.04.2020 16:56 Відповісти
Коля-котлета всех на "Ревизоре" вертел.
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30.04.2020 16:54 Відповісти
мандат по-факту добавляйєт бєзотвєцтвєнності
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30.04.2020 16:54 Відповісти
"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много таких людей.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-o-bogdane-esli-kto-to-iz-moey-komandy-ne-narushaet-zakon-yavlyaetsya-professionalom-on-dolzhen-rabotat-na-gosudarstvo-1338004.html "
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30.04.2020 17:00 Відповісти
хорошо, что еще и не "поэт"!
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30.04.2020 17:06 Відповісти
Не можна говорити Тищенко таких слів...А то він подумає,що за "двойную отвєтствєнность" він має отримувати двойную добавку до зарплати нардепа...
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30.04.2020 17:49 Відповісти
Какой он в СРАКУ депутат??? Обыкновенный БАЛАНДЕР и БАРЫГА с кабака при колхозном рынке.
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30.04.2020 19:13 Відповісти
Не трогайте Колю Тищенка, його вже Олежик Ляшко "КОНКРЕЕЕТНО" наказав https://nv.ua/lifestyle/oleg-lyashko-pohvastalsya-chto-perekryl-vhod-v-restoran-tishchenko-velyur-no-oshibsya-dveryu-video-novosti-kieva-50085245.html
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30.04.2020 21:33 Відповісти
Ну и нахера 3,14здеть? У нас же по Конституции все равны, каким образом нардеп будет отвечать вдвойне? дешевый популизм засланного козачка...
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01.05.2020 00:22 Відповісти
Та там, що не тищенко, то бужанський; що не бужанський, то яременко; що не яременко, то дубінський ...
Рафінований набір
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01.05.2020 01:16 Відповісти
Как двойную?
А то, что он еще и кум Ермака?
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01.05.2020 06:47 Відповісти
"...він не тільки громадянин, але й нардеп..." і не тільки нардеп, але й нардеп з фракції "слуга народу", тобто розумово неповноцінна людина. А розумово неповноцінних не можна притягати до кримінальної відповідальності, так що - «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина (тьфу, Кольки Тищенка)».
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01.05.2020 09:30 Відповісти
 
 