Гончаренко про "антиКоломойський" законопроєкт: "Слуги народу" борються один з одним усередині фракції, а в заручниках тримають всю країну

Фракція "Європейська Солідарність" підтримує розгляд закону про банки, тому що в дійсності цей закон потрібен Україні, щоб не забрали ці банки, в які українські платники податків вклали мільярди гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

"Тільки в один "ПриватБанк" 155 млрд грн всі платники податків України вклали. Сьогодні просто забрати його у людей - такої афери світ ще не бачив", - підкреслив він.

Нардеп зазначив, що "слуги народу", які самі заблокували тисячами поправок банківський закон, тепер намагаються знищити парламентську демократію під прикриттям цього ж законопроєкту.

"Нам кажуть, що потрібні зміни в регламент і спеціальна процедура, щоб побороти цей поправочний спам, і саботаж. А хто ж його влаштував? Автори 14 тисяч правок з 16 тисяч правок – "Слуги народу", діючі чи колишні. Хто заблокував підписання закону про регламент? "Слуги народу". Так що ж ви нас втягуєте заручниками в свою внутрішню видову боротьбу? Колись на берлінському мурі було таке графіті "Дай нам Боже вижити серед цієї смертельної любові" і там були намальовані Брежнєв і Хонеккер. В українських реаліях там треба намалювати Коломойського і Зеленського. Дай нам Боже всім вижити серед цієї смертельної любові, бо сьогодні ви боретеся один з одним всередині фракції, а в заручники берете всю країну і знищуєте парламентську демократію", – наголосив депутат.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

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Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

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Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський порівнював транші МВФ із "кров'ю для організаму". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено, і він підписаний Зеленським, за другий голосуватимуть.