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Гончаренко про "антиКоломойський" законопроєкт: "Слуги народу" борються один з одним усередині фракції, а в заручниках тримають всю країну

Гончаренко про

Фракція "Європейська Солідарність" підтримує розгляд закону про банки, тому що в дійсності цей закон потрібен Україні, щоб не забрали ці банки, в які українські платники податків вклали мільярди гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

"Тільки в один "ПриватБанк" 155 млрд грн всі платники податків України вклали. Сьогодні просто забрати його у людей - такої афери світ ще не бачив", - підкреслив він.

Нардеп зазначив, що "слуги народу", які самі заблокували тисячами поправок банківський закон, тепер намагаються знищити парламентську демократію під прикриттям цього ж законопроєкту.

"Нам кажуть, що потрібні зміни в регламент і спеціальна процедура, щоб побороти цей поправочний спам, і саботаж. А хто ж його влаштував? Автори 14 тисяч правок з 16 тисяч правок – "Слуги народу", діючі чи колишні. Хто заблокував підписання закону про регламент? "Слуги народу". Так що ж ви нас втягуєте заручниками в свою внутрішню видову боротьбу? Колись на берлінському мурі було таке графіті "Дай нам Боже вижити серед цієї смертельної любові" і там були намальовані Брежнєв і Хонеккер. В українських реаліях там треба намалювати Коломойського і Зеленського. Дай нам Боже всім вижити серед цієї смертельної любові, бо сьогодні ви боретеся один з одним всередині фракції, а в заручники берете всю країну і знищуєте парламентську демократію", – наголосив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада запустила спеціальну процедуру розгляду "антиКоломойського" законопроєкту

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Також читайте: Разумков щодо законопроєкту про банки: "Насправді, у мене до нього теж є питання"

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

Читайте: Законопроєкт про банки Рада може ухвалити протягом 1-2 тижнів, - "слуга народу" Гетманцев

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський порівнював транші МВФ із "кров'ю для організаму". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено, і він підписаний Зеленським, за другий голосуватимуть.

Автор: 

банки (7790) ВР (15050) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+16
консенсус..? симбіоз?? паритет...

Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 5441
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30.04.2020 16:49 Відповісти
+15
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 8983
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30.04.2020 16:49 Відповісти
+7
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 9474
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30.04.2020 17:00 Відповісти
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консенсус..? симбіоз?? паритет...

Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 5441
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30.04.2020 16:49 Відповісти
диджитализация .
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30.04.2020 16:51 Відповісти
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 8983
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30.04.2020 16:49 Відповісти
Не всю страну . Год назад это было 70% заложников . Теперь гораздо меньше .
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30.04.2020 16:50 Відповісти
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 2770
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30.04.2020 16:50 Відповісти
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 2215
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30.04.2020 16:57 Відповісти
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 9474
показати весь коментар
30.04.2020 17:00 Відповісти
Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну - Цензор.НЕТ 4947
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30.04.2020 17:02 Відповісти
Влада та президент - не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» у Тимчасовій слідчій комісії розглядати оборудки НАК «Нафтогаз».
Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/
Гончаренко про "антиКоломойський" законопроєкт: "Слуги народу" борються один з одним усередині фракції, а в заручниках тримають всю країну - Цензор.НЕТ 6654
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30.04.2020 20:12 Відповісти
Этот закон кроме псам больше ни кому не нужен. Точнее петьке, нельзя будет его преследовать за разгробление страны.
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30.04.2020 21:55 Відповісти
 
 