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Новини Силовики
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Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони

Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 6 осіб, які організували і забезпечували роботу ТОВ "Оптімумспецдеталь", зокрема - колишньому заступнику міністра оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку НАБУ в Фейсбуці.

"Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони і директор департаменту МОУ у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони (вже є підозрюваним у скоєнні цього злочину) в 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які істотно перевищували передбачені бюджетом. Виробником і постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афільована з посадовою особою РНБО. У результаті держава незаконно переплатила цій компанії 17,44 млн гривень", - сказано в повідомленні.

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Всього держава недорахувалася через дії "Оптімумспецдеталі" більш ніж 49 млн гривень, вважають слідчі.

"Фактичні керівники цієї компанії разом з іншими суб'єктами господарювання в 2015-2017 роках налагодили схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків. Всього в результаті такої діяльності поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, з яких не сплачено 49 млн грн податків, а "зекономлені" таким чином кошти легалізували шляхом вчинення низки незаконних фінансових операцій", - повідомили в НАБУ.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони 01
Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони 02

Автор: 

НАБУ (5097) корупція (4711) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Гладковський Олег (307)


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Топ коментарі
+27
Скажу так: способность отстаивать страну - качество лидера, который сохранил тебе страну. зеленский же за год спустил все, что было накоплено с большим трудом. Во власти - сплошные ворюги, вор вором управляет. Ущерб стране - сотни миллиардов гривен. Коломойский правит бал, скоморох в подтанцовке. Вряд ли за это стоял Майдан. Мало того, совсем не за это. И все это - зеленский, который пытается спихнуть ответственность на других. А вот это уже качество трусливого негодяя, нагадившего и пытающегося замести следы. Не пройдет фокус.
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30.04.2020 18:07 Відповісти
+26
Не-не, зебилоид. Умишком не вышел, чтобы делать такие выводы. Ты прочитай ту ахинею, что ты написал. Содрогнись. А потом подумай, из какой задницы у тебя растут полушария и руки. Будет сложно, потому как говорится про полушария головного мозга. А они у тебя, как ты уже наверное догадался, расположены не там. Но ты старайся. Авось что и получится путного.
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30.04.2020 17:04 Відповісти
+25
Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони - Цензор.НЕТ 1114
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30.04.2020 17:27 Відповісти
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очередной громкий пердеж в лужу)))) если бы следователь возбудивший дело и не довевший его до конца сам садился, то и дел было бы меньше и посадок больше. а так пожиратели бюджетных денег имитируют бурную деятельность. возьмите любое дело
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30.04.2020 18:26 Відповісти
Вот прицепились, придётся Свинарчуку раскошелиться ещё не раз, что бы отцепились, а всего то Кразики слегка Украине подороже продал...ну и сыночек немного на сигаретки наколядовал опять же у неньки
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30.04.2020 18:29 Відповісти
так вроде бы импорт товаров военного назначения освобожден от пошлин и налогов?
в чем криминал? бухгалтерию не так вели?
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30.04.2020 18:38 Відповісти
Ау, дегенератики зелесраные, а где в это новости про Гладковского?
Боюсь, тёпленькое вам по ножкам рановато потекло!
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30.04.2020 19:16 Відповісти
Іншими словами: з постачанням деталів, із країни агресора, на бронетехніку не пройшло, знайшли автомобілі.
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30.04.2020 20:14 Відповісти
Насчет автомобилей- не скажу, хотя доказать, что цены завышены.... а как? Что, есть госцены на автомобили? А вот по второму обвинению, по высотомерам, нелегально купленным в РФ- тут у НАБУ - верх цинизма. Понятно, что купленные за наличные минуя контроль ФСБ приборы -которые производятся только в Росии, и без которых боевой самолет или вертолет не может нормально летать, требует легализации в Украине. Да, требует тех же прокладок... Нарушение закона?- да! А с нелегальным оружием добровольцы ехали в Донбасс, воевать за Украину, тоже нарушение закона? А из этого оружия стреляли и попадали в оккупантов до всякого АТО тоже нарушение закона? Формально- все нарушение закона. Так, Портнов это и говорит....
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30.04.2020 20:54 Відповісти
100% , получается ,что , если бюджета не хватает , то войска должны ходить пешком и носить на себе боеприпасы и питание .Зато по закону . Сначала ценой своих жизней добровольцы защитили зебобиков от московской агрессии , воевали вместо них , а сегодня зебобики судят за это . Классика жанра.
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01.05.2020 23:32 Відповісти
ТАК ЭТО ХОРОШО !!! НО В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОРУЮТ ГОСДЕНЬГИ !!!
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30.04.2020 22:21 Відповісти
Кожний свинорилий мародерівський злодій стандартно прикривається спереду кров'ю Майдану і АТО, а ззаду роялем Зеленського.
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30.04.2020 22:23 Відповісти
100%
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30.04.2020 23:20 Відповісти
Гастере, у тебе гастрит чи "гастерит"? Тільки печія чи ще здуття? Головне щоби не було проносу, оскільки це симптом Ковід-19 і ніхто тебе лікувати не буде. В рашці вже мільйон заражених.
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01.05.2020 00:47 Відповісти
Порохососов пучит, над одной из ихних икон тучи сгущаються.
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30.04.2020 22:37 Відповісти
Ти пердиш з окопу? З кацапського?
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30.04.2020 23:01 Відповісти
шоколадный олигарх, рыг, хозяин кацапских бизнесов, это тот, кто вел страну к победам?
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01.05.2020 09:04 Відповісти
Прикольно читати як плющить представників соціального дна. Не має значення - вялікорасєйського чи малорасєйського дна. Дно воно й в Африці дно. Бидло. Плебс. Біомаса.
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01.05.2020 10:26 Відповісти
мальдівського мародера посадіть - бо не буде толку
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01.05.2020 00:10 Відповісти
Спочатку тебе на пляшку, даунецьке чмо!
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01.05.2020 00:48 Відповісти
очередное фуфло без перспектив
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01.05.2020 00:24 Відповісти
ПОЛИТИКОВ МНОГО, А НАРОД ОДИН !!!
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01.05.2020 00:42 Відповісти
политические преследования!
free швайнорчук!
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01.05.2020 04:24 Відповісти
А может пора уже дела на рашку заводить за все ее злодеяния, а то что то в этом направлении, вот уж год, как ничего не слышно. Или же спецов не хватает, ведь они заняты Федыной, Звиробий, Черновол, блогерапы и другими патриотами майдана.
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01.05.2020 08:18 Відповісти
Новая каста - патриот майдана? А патриот квартиры может быть? А патриот умывальника? Патриот от власти - активист. Тьфу
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01.05.2020 09:43 Відповісти
А в.о. гідранта моніка-зе не хоче розповісти , як заробляла гроші в країні ху..а та ігнорувала повістки з військомату ? Просто після волонтерів та добровольців почнуть садити ще й тих , хто озброїв армію , після того , як банда януковичів-азарових-портнових докрала останнє . Ну і міхо , краща кандидатура , щоб натравити на когось .
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01.05.2020 09:09 Відповісти
Может, но сейчас речь о воровстве на гос предприятиях приближенными Порошенка.
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01.05.2020 09:45 Відповісти
Ну поверне Свинарчук ці бабки що вкрав , на тому і все закінчится. В нас європейське законодавство))
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01.05.2020 10:27 Відповісти
Цена выше цены бюджета -это не воровство , это просто месть зебобиков , это их бессилие и тупость.
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01.05.2020 23:33 Відповісти
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