Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 6 осіб, які організували і забезпечували роботу ТОВ "Оптімумспецдеталь", зокрема - колишньому заступнику міністра оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку НАБУ в Фейсбуці.

"Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони і директор департаменту МОУ у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони (вже є підозрюваним у скоєнні цього злочину) в 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які істотно перевищували передбачені бюджетом. Виробником і постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афільована з посадовою особою РНБО. У результаті держава незаконно переплатила цій компанії 17,44 млн гривень", - сказано в повідомленні.

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Всього держава недорахувалася через дії "Оптімумспецдеталі" більш ніж 49 млн гривень, вважають слідчі.

"Фактичні керівники цієї компанії разом з іншими суб'єктами господарювання в 2015-2017 роках налагодили схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків. Всього в результаті такої діяльності поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, з яких не сплачено 49 млн грн податків, а "зекономлені" таким чином кошти легалізували шляхом вчинення низки незаконних фінансових операцій", - повідомили в НАБУ.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.



