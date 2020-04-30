"Укрзалізниця" та авіаперевізники не планують після карантину підвищувати ціни на квитки, - Криклій

"Укрзалізниця" і українські авіакомпанії поки не планують після карантину підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Про пасажирські перевезення на залізниці. Ми не говоримо поки що про збільшення ціни, тому що дійсно це чутлива історія. І ніхто не планує піднімати вартість... Про авіаперевезення - так само", - сказав Криклій, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи будуть після карантину зростати ціни на пасажирські авіаційні та залізничні перевезення в Україні.

За словами міністра, наразі в Мінінфраструктури працюють над механізмами підтримки вітчизняних авіаперевізників. Криклій зазначив, що окрім компенсації половини вартості авіаквитків за евакуаційні рейси, у відомстві розглядають також можливість допомоги для виходу із кризи.

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"Я думаю, що ми знайдемо рішення. І точно не варто говорити про збільшення вартості, тому що це відлякує пасажирів, і авіаперевізники не зможуть на цьому заробити", - підкреслив Криклій.