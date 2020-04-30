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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" та авіаперевізники не планують після карантину підвищувати ціни на квитки, - Криклій

"Укрзалізниця" і українські авіакомпанії поки не планують після карантину підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Про пасажирські перевезення на залізниці. Ми не говоримо поки що про збільшення ціни, тому що дійсно це чутлива історія. І ніхто не планує піднімати вартість... Про авіаперевезення - так само", - сказав Криклій, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи будуть після карантину зростати ціни на пасажирські авіаційні та залізничні перевезення в Україні.

За словами міністра, наразі в Мінінфраструктури працюють над механізмами підтримки вітчизняних авіаперевізників. Криклій зазначив, що окрім компенсації половини вартості авіаквитків за евакуаційні рейси, у відомстві розглядають також можливість допомоги для виходу із кризи.

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"Я думаю, що ми знайдемо рішення. І точно не варто говорити про збільшення вартості, тому що це відлякує пасажирів, і авіаперевізники не зможуть на цьому заробити", - підкреслив Криклій.

Автор: 

квитки (449) карантин (18172) Укрзалізниця (6908) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.04.2020 16:53 Відповісти
На третий повысят.
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30.04.2020 16:56 Відповісти
Укрзализныця и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий - Цензор.НЕТ 1486
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30.04.2020 16:55 Відповісти
"Укрзализныця и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий" - Во пистят, твари... и всё время повышают, повышают, повышают.
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30.04.2020 16:55 Відповісти
Бензин подешевел, но автоперевозчики цены уже повысили. Смотрел вчера на их сайте.
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30.04.2020 16:57 Відповісти
НУ..ТИПА...красное дерьмое..сралин членин камсамол... быдло
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30.04.2020 17:01 Відповісти
Цена - это рыночный инструмент. Если количество рейсов упадет (а это случится, даже "к бабке не ходи"), то все административные и накладные расходы (и аэропорты тоже увеличат сборы) пропорционально увеличатся в удельном весе, поэтому, резко сократиться прибыль, которая может стать даже убытком и поэтому цены нужно будет повышать, если нет политики демпинга для потопления конкурентов!
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30.04.2020 17:01 Відповісти
"Значит- будут грабить!" (с)
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30.04.2020 17:09 Відповісти
Це його особиста думка, не узгоджена з Бенєй.
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30.04.2020 22:05 Відповісти
 
 