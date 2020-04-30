На переговорах глав МИД стран "нормандской четверки" договорились, что СММ ОБСЕ и Красный Крест должны иметь неограниченный доступ на оккупированных территориях, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" была подчеркнута необходимость обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста (МККК) неограниченного доступа к оккупированным территориям.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил на онлайн-брифинге по итогам разговора министров.
"Сегодня мы также уделили внимание тем вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования и для безопасности, и здоровья граждан на оккупированных территориях. Было подчеркнуто неоднократно на том, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также Международному Комитету Красного Креста должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа к оккупированным территориям и эффективного исполнения поставленных перед ними задач", - сказал Кулеба.
По его словам, главы МИД в основном обсуждали вопросы безопасности. "И это еще раз демонстрирует, что любая политическая дискуссия в "нормандском формате" базируется на принципе "сначала безопасность". Это фундаментальный принцип, и мы не планируем от него отступать", - пояснил Кулеба.
Кроме того, министр добавил, что обсуждались вопросы социально-экономического характера, в частности, каким образом люди с оккупированных территорий могут получать пенсии. "Я проинформировал о тех мерах, которые приняло правительство Украины для того, чтобы люди с оккупированных территорий имели доступ к пенсиям. И мы в который раз подчеркнули, что эти вопросы должны решаться в соответствии с Минскими договоренностями исключительно в правовом поле Украины. Это очень важное ударение", - сказал Кулеба.
Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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шото ви путаєтє - ніхто на окупірованих українську пенсію не повинен отримувати!!! Тільки ті, хто проживає на підконтрольній. Фактично це вирішуєця формальною реєстрацією лугандонів на підконтрольній території. Хоча це теж неправильно, бо якшо лугандонські пєнси обминають той же НДС (ПДВ)
Идиотизм полный.
Населению Украины сообщают, что на оккупированной территории сейчас находится 2000 российских офицеров, наёмников ещё больше.
И вот сейчас какой то кулеба заявляет мы там поищем каких то украинцев и будет с ними говорить.
Кто у нас закончил дип. академию?
Идиоты?