Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика, - Офис Генпрокурора

Голосеевский районный суд. Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч.3 ст.258, ч.1 ст.263, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины) и назначил им наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным ведомства, совершению покушения на теракт предшествовала многомесячная подготовка, в частности, включавшая использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызстана, слежку за возможными местами жительства и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Напомним, взрыв произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. На воздух взлетел "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Подрывника доставили в больницу. Сначала сообщалось, что он умер, но потом выяснилось, что ему удалось выжить.

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