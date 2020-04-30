Сроки проведения саммита лидеров "нормандской четверки" еще не установлены, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке дня остается необходимость саммита лидеров стран "нормандской четверки", но сроки его проведения еще не установлены.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга в четверг, 30 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Но при этом никто не сомневается в том, что мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными теми задачами, которые были поставлены во время парижского саммита, и с пониманием того, какими будут результаты берлинского саммита. Он остается в повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения сейчас было бы слишком рано", - отметил Кулеба.

По его словам, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России во время онлайн-встречи согласились с тем, что этот саммит нужен.

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