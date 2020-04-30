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Сроки проведения саммита лидеров "нормандской четверки" еще не установлены, - Кулеба

Сроки проведения саммита лидеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке дня остается необходимость саммита лидеров стран "нормандской четверки", но сроки его проведения еще не установлены.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга в четверг, 30 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Но при этом никто не сомневается в том, что мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными теми задачами, которые были поставлены во время парижского саммита, и с пониманием того, какими будут результаты берлинского саммита. Он остается в повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения сейчас было бы слишком рано", - отметил Кулеба.

По его словам, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России во время онлайн-встречи согласились с тем, что этот саммит нужен.

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Автор: 

Кулеба Дмитрий (3604) нормандская четверка (1526)


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Шо вы хотите от этих саммитов этой четвёрки ?
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30.04.2020 17:20 Відповісти
Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен Источник: https://censor.net/n3192745

Лавров сомневается
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30.04.2020 17:22 Відповісти
Наврятли будет следующая встреча. Все уже поняли, что с Украиной что то решать не реально.
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30.04.2020 21:49 Відповісти
 
 