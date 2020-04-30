Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами "ЛДНР", - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время "нормандской" онлайн-встречи отверг возможность прямого диалога с террористам "ЛДНР", которую продвигал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Позиция Украины остается неизменной, и ее полностью поддерживают наши партнеры из Франции и Германии, о том, что Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия как государство-агрессор и Украина как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ как посредник, а также приглашены участники, остается ключевым механизмом поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий. Я отметил во время разговора, что мы готовы к диалогу по любым чувствительным вопросам, но никогда не будем пересекать украинские "красные линии", - отметил Кулеба.
Он проинформировал, что определенная часть разговора была посвящена попыткам Сергея Лаврова "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и условным "Донецком" и "Луганском".
"Я в связи с этим хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях, более того, мы стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий", - объяснил Кулеба.
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В лікарні, дітсади.
Ми маємо право випалити цю землю напалмом, як РФ зробила із Грозним, і це було б цілковито законно, но ми цивілізовані та прагнемо до гуманізму, а тому не робимо так.
І взагалі що мирняк робить там на 5-му році війни?
Як жили мільйони радянських людей на окупованих територіях.
А мої дід з бабкою коли пригадували ту війну казали «коли ми були в евакуації...»
"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание https://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-dogovorilas-sozdanii-sovmestnogo-1584096218.html Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске."
Этот урод Ермак такое заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
- Ковбасу будеш?
- Буду.
- Сало будеш?
- Буду.
- Кажи "Слава Укарїні!"
Може хібащо такі розмови. Але взавтра вони знову будуть пуляти по нашим військовим.
Колбико
Щирий кум
Горняк
Пан фазан
Єнакієвський ЄМК
Сніжнянський
Мак смак
і безліч малих цехів
Але гарного вершкового масла свого виробництва мало.
Практично тільки один завод Добриня-Геркулес 120-130 р. за 200 г.
Поки ще є можливість купити вінницьке - 570 р/кг.
А так как ЛНР и ДНР не признаны террористическими организациями
http://argumentua.com/stati/pochemu-dnr-i-lnr-do-sikh-por-ne-terroristy
"следите за ручками........"
Тре звільняти території й після того працювати з мешканцями - проводити реабілітацію після декількох років агресивної обробки мізків фєдєрастовими окупантами... Років з десять ніяких виборів - напіввійськова адміністрація...
Что сивоха говоит, что этот кулеба, *ерти какие то.
Как в концлагере могут быть свободные люди?
Боже, нас окружают руководители идиоты.
за деньги и должность готовы озвучивать сивох, ермаков от власти
Населению Украины сообщают, что на оккупированной территории сейчас находится 2000 российских офицеров, наёмников ещё больше.
И вот сейчас какой то кулеба заявляет мы там поищем каких то украинцев и будет с ними говорить.
Кто у нас закончил дип. академию?
Идиоты?