Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" відбудеться нескоро, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що до реалізації формули "всіх на всіх" під час обміну утримуваними особами ще далеко.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу за підсумками розмови міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", яка відбулася у форматі відеоконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми приділили увагу питанню обміну утримуваними особами, привітали обміни, які вже відбулися, але безумовно, ми ще далекі від реалізації формули обміну всіх на всіх, тому потрібно рухатися вперед. Тут Росія і Україна мають продовжувати взаємодіяти", - заявив Кулеба.

Також він наголосив на необхідності звільнення українців, яких утримують на території Російської Федерації і в окупованому Криму. "І звернувся до свого російського колеги (Сергія Лаврова - УНІАН) із закликом вести активну роботу з метою їхнього звільнення", - додав міністр.

Крім того, він підтвердив, що зі своєї сторони готовий до взаємодії для того, щоб українці поверталися додому не лише з окупованих частин Донецької та Луганської областей, але також з Російської Федерації та з окупованого Криму.

Нагадуємо, 16 квітня у два етапи відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької і Луганської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погодження списку обміну полоненими ускладнюється недопуском представників Червоного Хреста на окуповану територію, - Єрмак