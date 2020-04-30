Міносвіти не виключає відновлення навчального процесу для студентів у червні: "Це буде рішення кожного університету"

Заклади вищої освіти зможуть повернутися до стаціонарного навчання в червні за умови зняття низки обмежувальних заходів.

Про це під час онлайн-брифінгу 30 квітня сказав заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо будуть зняті ті обмеження, які зараз забороняють нам перебувати в навчальних аудиторіях, в бібліотеках, в приміщеннях, де проходить та ж сама практика, то ми в червні зможемо повернутися. І це буде рішення кожного окремого університету, причому це може бути окреме рішення для кожного з курсів, для різних спеціальностей", - сказав Стадний.

Він додав, що не йдеться про зняття карантину, а лише про зняття деяких обмежувальних заходів.

Посадовець зауважив, що у разі зняття обмежувальних заходів можливе проведення захисту дипломних робіт у вишах, якщо не вдається провести це дистанційно.

"Ми рекомендаційним листом МОН минулого тижня написали закладам вищої освіти про те, що бажано постаратися розмістити захисти якомога далі до випуску, для того щоб надати усім максимальні можливості попрацювати над джерельним матеріалом, зробити всі необхідні заходи, щоб, власне, завершити написання самої дипломної роботи", - сказав Стадний.

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