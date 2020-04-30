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Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко

Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко

Если осенью украинцы не привьются от гриппа, то его сезон может совпасть со второй волной коронавируса.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Осенью у нас возникнет проблема, если украинцы будут так легкомысленно относиться к вакцинации против гриппа. На Западе точно будет увеличение количества прививок. Это позволит исключить одновременное поступление инфекций, когда грипп сочетается с коронавирусом или другими ОРВИ", — сказал он.

"Украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание", — добавил Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко

По мнению главсанврача, перед новым эпидсезоном гриппа нужно сделать прививку, как только появится такая возможность. Прививаться при этом большинству украинцев придется за свой счет.

"Если мы сейчас закупим 40 млн вакцин, люди скажут: "Нет, мы не пойдем прививаться, вы хотите нас уничтожить", а эксперты будут говорить: "А, Ляшко, фармбизнес, фарммафия, нажился уже на этом". Но, несмотря ни на что, я буду инициировать программу по вакцинации представителей силовых ведомств, медиков, людей, работающих на предприятиях государственного обеспечения", — пояснил Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

грипп (309) прививка (174) Ляшко Виктор (1519) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+21
Закупай. Ти ж наперед знаєш який штам грипу зайде восени.
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30.04.2020 17:42 Відповісти
+16
дайте кто-нибудь в рожу этому паникеру.
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30.04.2020 17:40 Відповісти
+11
Европа поголовно делала эти прививки,и что?Поголовье "счастливчиков" мы видим.И от какого именно гриппа? Уточни,ученый бл#.Кто до сих пор чистит зубы в маске,тому и будешь прививать,что хочешь,они не будут пртив.
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30.04.2020 17:46 Відповісти
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"Я так и знал.."
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30.04.2020 17:40 Відповісти
ахахахахах)) бо мы уже привики купили, бабло простаивает ахахаха)))
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30.04.2020 18:04 Відповісти
ЛЯШКО ПРЕДЛАГАЮ ТЕБЕ САМОМУ ВСЕ ВМАЗАТЬ!
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30.04.2020 18:05 Відповісти
Да, пусть Ляшко обязательно сделает осенью себе и своей семье прививки от всех инфекций, а за народ не расписывается и не нарушает права человека и Конституцию Украины, а то не успел вскочить на должность как уже нарушает все законы как и его зеленые коллеги. Хочет чтобы на него в суд подали и в европейский в том числе. Мелет абы шо, что ему Билл Гейтс скажет, то оно и мелет.
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30.04.2020 19:03 Відповісти
скажи что это масоны придумали?
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30.04.2020 20:35 Відповісти
а ты у нас доктор наук?
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30.04.2020 21:06 Відповісти
дайте кто-нибудь в рожу этому паникеру.
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30.04.2020 17:40 Відповісти
А чего вы боитесь. Это всего лишь грипп.
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30.04.2020 18:20 Відповісти
Какой же он паникёр? Он просто менеджер по сбыту .
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30.04.2020 19:34 Відповісти
а тебе кто даст ? за риск людей умереть
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30.04.2020 20:36 Відповісти
Закупай. Ти ж наперед знаєш який штам грипу зайде восени.
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30.04.2020 17:42 Відповісти
Для него главное выполнить план, спущенный ВОЗ, по количеству впаренных вакцин до истечения срока их годности. Бизнес на вакцинах для хозяев и спонсоров ВОЗ превыше всего.
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30.04.2020 18:29 Відповісти
Хочешь ты или не хочешь делать прививку от гриппа, а деньги уже теперь точно украдут )
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30.04.2020 17:43 Відповісти
В Нью-Йорке провели выборочное тестирование 7,5 тысяч на наличие антител.
15% тестов были положительные.
То есть, 15% жителей Нью-Йорка перенесли короновирус безсимптомно.
А это значит, что возможную вторую волну короновируса, они так же перенесут безсимптомно, ибо уже имеют антитела к этому вирусу.
Чем больше переболеет этим короновирусом сейчас, тем легче будет перенесена вторая возможная волна короновируса.
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30.04.2020 17:44 Відповісти
Это никого не волнует: каждый должен сделать прививку за 15 долларов.
Например, привить 1 млрд чел. по $15 = $15 млрд долл.
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30.04.2020 17:55 Відповісти
Именно ради будущего куша Гейтс срочно строит 7 фармзаводов для производства лоховакцин.
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30.04.2020 18:00 Відповісти
Може і не дожити до цього "свята"..
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30.04.2020 18:04 Відповісти
Собирается дожить и заработать. Недавно Гейтс опубликовал статью во французской газете Le Monde. Там он заявил, что страны "Большой двадцатки" должны больше денег тратить на создание и будущее производство вакцины от коронавируса. Причем с тем расчетом, что вакцинировать нужно будет сразу весь мир - даже те страны, которые не могут себе этого позволить. Иначе Covid-19 снова вернется и в благополучные страны.
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30.04.2020 18:53 Відповісти
Ви увляєте які фінансові втрати несуть ті ж самі транснаціональні компанії..? Якщо спливе,що цей малаша приклав до цього кіпешу свою волохату лапу, не певен,що це йому подарують..
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30.04.2020 19:13 Відповісти
У них уже давно между собой мировой фармрынок переделен и есть консенсунс по всем вопросам. И Гейтс в этой компании не случайный человек.
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30.04.2020 19:24 Відповісти
Не виключаю такого..але хочеться вірити, що поца таки грохнуть..
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30.04.2020 19:37 Відповісти
Его берегут как зеницу ока - он главный идеолог тотального вакциновпаривания всего населения и спонсор программ на эту тему. Он же и главный спонсор (фактически почти хозяин) ВОЗ.
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30.04.2020 19:54 Відповісти
ну таки он уже заявил о создании чипа против вируса который необходимо всем вогнать. только Америка в лице главного прокурора послала его на хер . а вот какие нибудь зебилы конченные за долю малую могут и предоставить свой народ для опытов .
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30.04.2020 20:39 Відповісти
Я видалю попереднє повідомлення..але зазначу, що на сьогодні більш схиляюсь поміркованого правого лібералізму..але за ситуації, коли ліваки гадять де тільки можуть, мої переконання дещо зміщуються..
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30.04.2020 21:17 Відповісти
Я осенью 2019-го звонил одному программисту в Штаты, он говорил, что им на работе прививки от гриппа делали бесплатно.
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30.04.2020 18:49 Відповісти
За прививки платит фармбизнесу правительство. Именно в этом безпроигрышность бизнеса на вакцинах для призводителей. И ВОЗ в этой схеме вакциновпаривания отведена главная роль. Имено возовские коррумпированные чиновники навязывают правительствам всех стран программы обязательных прививок для всего населения.
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30.04.2020 18:59 Відповісти
В Онтарио (Канада) бесплатно, и скорее всего по остальным провинциям тоже самое. Ну т.е. условно бесплатно, вакцина все равно была куплена за деньги из наших налогов.Практически в любой аптеке висят знаки что тут можно сделать бесплатную прививку. Но делают не все, даже за бесплатно. Работникам сферы медицины, и еще каким то отрослям прививка обязательна.
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30.04.2020 19:00 Відповісти
Именно на этом и паразитирует вакцинный бизнес - люди не понимают, что вакцина для них не бесплатна, а оплачена с их же налогов.
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30.04.2020 19:36 Відповісти
Ну я читал немного другую информацию - 15% жителей штата, а самого города - целых 22% вроде. Нашли антитела к короновирусу в крови. А еще в Швеции рост смертности зафиксирован на уровне 18% по сравнению с прошлым годом, то есть без карантинов, в то время как в озабоченных карантином странах(и соответственно нужными цифрами статистики) - рост смертности гораздо выше (Испания, Британия, Франция Нью-Йорк и т.д.). То есть вирус таки дает повышение смертности , но не в панадемических обьемах - на 18%. И еще бытует мнение,что этот рост - это понижение нормальной смертости в последующие периоды (тот кто должен был умереть в ближайший год просто умирает сейчас)
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30.04.2020 18:48 Відповісти
это для того если ты и грипп и ковид подхватишь сразу то не умер от 2 болезней
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30.04.2020 20:37 Відповісти
Ляшко хочет продать украинцам прививки так же как тесты от коронавируса которые в Китае стоят 2 бакса а нам впаривают по 50 баксов.
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30.04.2020 17:45 Відповісти
Европа поголовно делала эти прививки,и что?Поголовье "счастливчиков" мы видим.И от какого именно гриппа? Уточни,ученый бл#.Кто до сих пор чистит зубы в маске,тому и будешь прививать,что хочешь,они не будут пртив.
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30.04.2020 17:46 Відповісти
Смертність якраз в тих країнах більша де літнім людям поголовно прививки робили...
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30.04.2020 17:49 Відповісти
Именно это и может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, конкретно в Бергамо, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/
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30.04.2020 18:05 Відповісти
И вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии.
https://www.drugs.com/pro/pneumovax-23.html#_blank
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30.04.2020 19:19 Відповісти
А яким чином прививка від грипу до корони))) Ще треба втюхати індійське гів..но, школа Супрун, в європейському медичному журналі опублікували дослідження що лише в 15% людей в іспанії і іспанії після минурорічної вакцинації виробився імунітет від сезонного грипу, при чому від пташиного тільки в 7-8%..
Причина в тому що грип мутує і якщо вакцинувати то потрібно по 4-5 вакцин прививати з різними штампами а не тільки прогнозовані..
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30.04.2020 17:47 Відповісти
Не мона улянку грязними лапами..зараз вас гуано закидають..
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30.04.2020 17:51 Відповісти
фармкомпаниям нужны же деньги. что не ясно) они тоже кушать хотят
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30.04.2020 17:52 Відповісти
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7522
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30.04.2020 17:49 Відповісти
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1554
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30.04.2020 17:50 Відповісти
Тобі ліпше пасуватиме "Тупой Карлік"
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30.04.2020 18:39 Відповісти
теперь ты петушок будешь выискивать мой ник и жёстко кукарекать?
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30.04.2020 21:38 Відповісти
гониш маячню - не скигли, якщо за це мокрими ганчірками ганяють
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30.04.2020 22:25 Відповісти
Ти "тормоз"?... Причому тут ЦЕЙ Ляшко? Чи у тебе, як у "собаки Павлова" на лампочку чи дзвінок, реакція - у собаки слина виділяється, а у тебе - "нога задирається", щоб "стовпчик помітить..."?...
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30.04.2020 18:11 Відповісти
"Украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание", - добавил Ляшко

даже ляшко ставит грипп на один уровень с Ковид. спрашивается зачем тогда дурантин??!!!!
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30.04.2020 17:51 Відповісти
Просто раньше до дурантина от гриппа они сами не додумались или трухнули после осечки аферы со свиным гриппом в 2009 году. А тут всемирный дурантин от ковид подкатил. Надо помнить, что ситуация "все бегут, и я бегу" может быть не только среди людей, но и государств, в лице их чиновников. Причем главная проблема в том, что однажды запущенную волну паники уже трудно остановить. Госчиновники в такой ситуации могут только делать только одно - объявлять дремучие «карантины» и блокировать население. В условиях всемирно раскрученной паники, если другие страны мира начнут массово это делать, местные чиновники никогда не осмелятся заявить публично что-то вроде - "согласно аналитическому отчету, подготовленному группой ученых, на настоящий момент особые карантинные меры не требуются ". Испуганные властные чиновники бездумно сделают то же, что и другие страны. Именно по принципу - все бегут и я бегу "принимает решения" наш профнепригодный МОЗ.
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30.04.2020 18:19 Відповісти
да. все не тупые давно это поняли. но много доверчивых, которые приучены доверять мейнстримовым СМи, которые дают ту информацию, которая нужна властям.
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30.04.2020 18:45 Відповісти
К сожалению, зомбированных СМИ лохов, которым отсутствие собственных мозгов заменяет телеящик, в мире значительно большинство. И это хорошо знают и используют власти.
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30.04.2020 19:31 Відповісти
Карантин за компанию !
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30.04.2020 22:50 Відповісти
А смысл? Вакцинация разве влияет на что-то.
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30.04.2020 17:51 Відповісти
Влияет - садит общий иммунитет.
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30.04.2020 18:20 Відповісти
Это сообщение нужно рассматривать как рекламу, а Цензору выставить соответствующий счет Ляшко.
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30.04.2020 17:51 Відповісти
Результаты прививок мы видим в Италии, например. А если прививка совпадет с инфицированием - пиши пропало, ласты склеишь. Тем более, что обычный грипп сейчас не самое страшное.
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30.04.2020 17:52 Відповісти
ага, а на следующий год организуют эпидемию какой-нить палочки, и будем вечными поклонниками аптек и инъекций...
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30.04.2020 17:52 Відповісти
А как же по другому на доверчивых лохах стабильно зарабатывать?
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30.04.2020 18:21 Відповісти
Замість того, щоб штрафувати людей або залякувати їх - влада вирішила засипати всі паркові галявини курячими екскрементами. Мер міста вважає, що неприємний запах має відлякати людей.https://lux.fm/u-shveciyi-pishli-na-kardinalni-miri-shchob-zmusiti-lyudej-dotrimuvatisya-samoizolyaciyi_n94325 У Швеції пішли на кардинальні міри, щоб змусити людей дотримуватися самоізоляції - Люкс FM
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30.04.2020 17:53 Відповісти
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8893
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30.04.2020 17:56 Відповісти
пошел вон ляшко, сам себе делай эту отраву..
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30.04.2020 17:54 Відповісти
Геніальний висновок... я би і не знав про це, без його поради.
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30.04.2020 17:57 Відповісти
Смотри чтоб тебе кожаной иглой по тухлой вене прививку к осени не сделали.
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30.04.2020 18:01 Відповісти
До 3 лет и после 50 прививки делать запрещено во всем мире.
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30.04.2020 18:02 Відповісти
Чего? А бцж младенцам? А от свинки в 3 месяца? И т.д.
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30.04.2020 18:18 Відповісти
Ради зарабатывания бабок на лохах все можно.
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30.04.2020 18:23 Відповісти
Ага бегу, волосы назад....
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30.04.2020 18:04 Відповісти
Ссышь?
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30.04.2020 18:21 Відповісти
А хто на цей раз буде наживаться на "Таміфлю"?...
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30.04.2020 18:06 Відповісти
На этот раз будут на "Ремдесивире".
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30.04.2020 18:24 Відповісти
Все зрадойоги стадом повылазили. это все, что нужно знать про природу зебилизма в стране. Предложение прививаться правильное, бегите зебилы пока не поздно прививаться, зимой будет поздно.
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30.04.2020 18:13 Відповісти
та колись, кто тебе не дает? ублюдок
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30.04.2020 18:44 Відповісти
А прививка от гриппа сможет уберечь от заражения коронавирусом?!! Не лучше ли всеобщее укрепление иммунитета до изобретения вакцины от короны?
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30.04.2020 18:44 Відповісти
Если за счёт государства то ок. А если за свои то это новая схема от Зе-клоунов.
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30.04.2020 18:49 Відповісти
Хотя если и за счет государства тоже схема вырисовывается.
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30.04.2020 18:50 Відповісти
"Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!" - Маргарет Тэтчер
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30.04.2020 19:44 Відповісти
"Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко" - от какого гриппа прививки? Каждый год новый неизвестный вид гриппа. Чтобы сделать прививку нужно около двух лет.
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30.04.2020 19:38 Відповісти
Не важно от какого, главное сделать. Ему важно большое поголовье привитых, а не "эффективность" прививки. Иначе от ВОЗ нагоняй получит за невыполнение плана по вакциновпариванию.
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30.04.2020 19:49 Відповісти
https://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/ Вакцинация: ВОЗ принадлежит Рокфеллеру!
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30.04.2020 19:54 Відповісти
Без ответственность порождает вседозволеность.
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30.04.2020 19:57 Відповісти
А безответственность, в свою очередь, порождается безконтрольностью.
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30.04.2020 20:06 Відповісти
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа ...
Организм на время ослабнет. И коронавирус точно до вас доберется!
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30.04.2020 20:24 Відповісти
И Бергамо этому пример.
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30.04.2020 20:26 Відповісти
Ніяких прививок. Нехай собі колять цю отруту.
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30.04.2020 20:38 Відповісти
С тебя и начнём.
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30.04.2020 20:52 Відповісти
В этом и есть весь смысл пандемии...ведь прививка будет абсолютно бесплатной ..правильно?
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30.04.2020 20:54 Відповісти
А УЧЕНЫЕ ТЕХНОКРАТЫ СКАЗАЛИ ЧТО ТАКИЕ КАК ОН ДОЛЖНЫ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ !!!
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01.05.2020 00:39 Відповісти
ЛШК-ПНХ
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01.05.2020 07:58 Відповісти
Це початок другої дії вистави, яку ми спостерегаємо. Є сподівання, що дочекаємося і третьої дії, коли все таємне стане явним і всі одержать те, чого гідні.
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01.05.2020 10:30 Відповісти
я не обязан себе делать прививку от гриппа, ляшок, а если ты намерен сделать мне ее принудительно, у меня есть право на восстание, цап безмозговый...
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02.05.2020 01:42 Відповісти
 
 