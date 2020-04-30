Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей, о смене философии, - Потураев
Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" говорил очень много правильных вещей о реформировании страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.
"Саакашвили говорил очень много правильных вещей – во многих ситуациях нужно философию менять. Из его речи проиллюстрирую, потому что очень наглядно. Его спросили, поддерживает ли он увольнение руководителей таможни и налоговой Нефьодова и Верланова, на что он ответил: "Смотрите, это не имеет никакого значения. Вы можете поменять Нефьодова и Верланова на кого-то другого, а потом еще раз и еще раз – и у вас ничего не изменится, потому что у вас философия старая. Я реформу таможни проводил трижды, первые два раза провально – у нас ничего не получилось. Таможенников два раза тотально увольняли, практически всех и ничего не получалось. Начальника таможни четыре раза менял – ничего не получалось пока мы не поняли, что не имеет значения за сколько товар пересек границу, имеет значение - за сколько он был продан. И если ты завез товар за гривню – о’кей, но потом тебя поймали, что он был продан за 20 гривень – ты больше не завезешь ничего. И когда мы это поняли – у нас все получилось"", - рассказал Потураев.
Депутат также рассказал, что Саакашвили является сторонником объединения таможни и налоговой.
"Кстати, Саакашвили говорил, что при такой философии таможню и налоговую нужно объединять, потому что это одно и то же: и то, и то – налоги. Только одни взымаются на границе, а вторые – внутри страны. Зачем тогда два органа?" - рассказал заместитель председателя комитета.
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А помните, как Тимошенко вытирала ноги об Грузию, потому что увидела $ в глазах путина?
Мы уходим на тот же круг истории
https://www.unian.ua/politics/149970-timoshenko-pidozryue-yuschenka-i-bogatirovu-u-kontrabandi-zbroji.html Тимошенко підозрює Ющенка і Богатирьову у контрабанді зброї?
"Ми, безумовно, направимо КРУ, щоб розібратися (в питанні торгівлі зброєю - УНІАН), але я не виключаю, що Президент країни і РНБО просто не допустять контролюючі структури уряду, щоб перевірити чесність і законність торгівлі зброєю", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО...
"Якщо потрібно буде припиняти незаконну торгівлю зброєю, то потрібно від підпорядкування Президента це передавати в підпорядкування уряду, і тоді ми зможемо навести лад із цим", - зазначила вона.
Також фракція БЮТ не голосувала за резолюцію про визнання агресії рф проти Грузії.
"Провладна коаліція Верховної Ради України не змогла чітко висловити осуд агресивних дій Росії через розбіжності між фракціями коаліції: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A3%D0%9D%D0%A1 НУНС закликав до негайного і жорсткого осуду дій Росії в той час як очільник фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТ у Верховній Раді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іван Кириленко відкрито виступив на підтримку російської агресіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_(2008)#cite_note-2 [2] . Вважається, що ці розбіжності стали однією з причин розвалу коаліції НУНС і БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_(2008)#cite_note-3 [3] ."https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_(2008) Міжнародна реакція на російсько-грузинську війну (2008)
Відео,де ВОНА хіхікає з путіним ,коли той насміхається над Сааком, самі знайдете.
Якщо митниця, це годівниця, то для чого її ліквідувати? Він виступив перед сотнею людей, із яких усі 100, мріють очолити митницю і гребсти на ній бабло. Вони готові на любі реформи, за умови, що це залишиться їх годівниця. Саме тому, я завжди пишу, що це колосальна помилка Саакашвілі. Не можно із українськими мародерами мати справу.
І що строк? Нас це має дивувати? У нас самих скоро героїв війни і майданівців вчорашні зрадники будуть саджати, а ви тут про строки пишете...
У цьому Грузія є теж прикладом. Чиновника, який дійсно зробить щось корисне для країни, посадять і дозволить це тупий народ.
Оце і є рівень дискусії із подібними тобі дебілами.
2019 "Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.Колишній лідер Грузії та ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який може отримати високу посаду в Кабміні, раніше жорстко висміювався Володимиром Зеленським у «95 Кварталі» як корупціонер, шахрай і наркоман.
сои
бениных и черта зебилов
зажоп
😷
Овцы бились в экстазе. Прошел год...
Теперь голосовавших за ЗЕ днем с огнем не сыщешь.
Выпускайте Сааку. Овцам нужно вдохновение.
Не він один:
https://censor.net/video_news/343060/poroshenko_o_deyatelnosti_saakashvili_ya_uje_uvidel_polojitelnyyi_opyt_kotoryyi_nujno_rasprostranyat
значит я ввожу товар по заниженной стоимости декларируя 1 грн. потом я продаю его за 20 и меня за это нагибают? на каком основании? он предлагает контроль государства за рынком? а если я купил таки за гривну ходовой товар? тогда что? херь какая то а не философия
Об'єднати митницю і податкову!!!??? Охреніти від такого дебілізму. А чому не скасувати взагалі все і підпорядкувати диктатору, який буде керувати як йому заманеться?
Ніде такого немає, тому що у ціх органів зовсім різне призначення. Митниця розділяє митні території з різними економічними правилами і того там беруть митні платежі (у нас частіше всього 10%) і беруть/повертають ПДВ на ТОВАРи. Щоб обмін між територіями відбувався без ПДВ, який в різних країнах різний. Порушення митних правил - то контрабанда, яка виникає тому, що економічні правила на ціх окремих територіях різні.
Податкова ж (в ідеалі) збирає на своїй митній території податки з економічних суб'єктів юр.осіб і громадян по одним для всіх правилам в залежності від того це податки на розвиток чи споживання. У нас все не так, а прямо протилежно теорії. Тому і хаос.
Філософію міняти, звісно, треба. Але філософію нерівноправної тоталітарної мафіозно-феодальної держави на філософію рівноправної демократичної держави. Тобто потрібно все перевертати в Україні з голови на ноги. Зарплата повинна стати брутто, а для роботодавця витратами, на які не платяться ніякі податки в т.ч. і ПДВ. Податки з брутто-доходів повинен платити громадянин самостійно. З суми, яка оподатковується, повинні бути виключені витрати на бізнес, медицину, освіту і підвищення кваліфікації, меценатство і суспільно-корисні цілі (наприклад, оборону), сплачені податки (за землю, нерухомість, ПДВ...)... Юр.особи і громадя повинні бути рівноправні і по одним правилам платити податки на споживання і на розвиток.
Все повинно бути як в нормальних державах, прозоро, логічно і однако для всіх, а не як в совкових феодальних Україні і Грузії - антиподах цивілізованого світу.
А коли громадяни будуть рівноправні і податкова система змінена на цивілізовану, то і для митника і прдатківця, які є держслужбовцями з фіксованою брутто-зарплатою в диапазоні 1:7, де 1 середня зарплата по країні, а 7 - найвища зарплата держслужбовця в країні (президента), не буде можливості ВИТРАЧАТИ їх хабарі. Бо займатись бізнесом їм заборонено. Як це є во всіх демократичних країнах.
А інакше ніяк. Ні рівноправ'я, ні верховенства права, ні ринку. Шлях все вниз і вниз, без будь-якого дна.
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- Владимир Александрович, мы в вас верим! Сделайте так, чтобы у нас всё было!
2020, Зеленский:
- Говно вопрос, сделал. У вас всё было.
В слуг була філософія???
😁😂😂
Наприклад в колі тіщєнка...
🤣🤣🤣
https://twitter.com/oreflyn Klawdii https://twitter.com/oreflyn @oreflyn https://twitter.com/oreflyn/status/1255613678076006405 18 ч
Профанація будь якої справи і доведення її до абсурду є завданням московської агентури у владі, яку обрало більшість ,,насєлєнія'' , бо воно хоче москаля.
мармеладным бото-психозом удовлетворён.
Ню-ню.
=дєрзайтє=, нарики.
Служки ж уже об*єднували міністерства, тепер роз*єднують.
Екологію з чимось і окупованих територій і ветеранів, здається ...
саако-"філософія" не нова.