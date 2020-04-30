Создание Консультативного совета с ОРДЛО на онлайн-встрече с главами МИД "нормандского формата" не обсуждалось, - Кулеба

Министры иностранных дел Украины, Германии и Франции во время онлайн-встречи не обсуждали вопрос создания так называемого "Консультативного совета" в рамках политической подгруппы ТКГ, а только выслушали российскую позицию по этому поводу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос (создание так называемой Консультативного совета. - Ред.) И довольно подробно осветил российскую позицию по этому поводу, но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги по Консультативному совету", - рассказал он.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

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