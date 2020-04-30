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Новини Нормандские переговоры
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Создание Консультативного совета с ОРДЛО на онлайн-встрече с главами МИД "нормандского формата" не обсуждалось, - Кулеба

Создание Консультативного совета с ОРДЛО на онлайн-встрече с главами МИД

Министры иностранных дел Украины, Германии и Франции во время онлайн-встречи не обсуждали вопрос создания так называемого "Консультативного совета" в рамках политической подгруппы ТКГ, а только выслушали российскую позицию по этому поводу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос (создание так называемой Консультативного совета. - Ред.) И довольно подробно осветил российскую позицию по этому поводу, но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги по Консультативному совету", - рассказал он.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными по формуле "всех на всех" состоится не скоро, - Кулеба

Автор: 

Лавров Сергей (1615) Кулеба Дмитрий (3604) нормандская четверка (1526)


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Топ коментарі
+4
заголовок хитрожопий - подано так, ніби про той совєт взагалі не велась розмова. А, оказуєця, тема подробно ізложена лавровим, і ніхто йому не возразіл - молчалівоє согласіє української сторони, еуропейцями розцінене як згоду
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30.04.2020 18:14 Відповісти
+3
Створення цієї ради, це Державна зрада. Оцінку цьому має давати прокурор і суд у вироку.
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30.04.2020 17:54 Відповісти
+2
75 лет назад застрелился Гитлер,положив конец мировой бойне.Когда застрелится Плешфюрер?
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30.04.2020 17:46 Відповісти
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75 лет назад застрелился Гитлер,положив конец мировой бойне.Когда застрелится Плешфюрер?
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30.04.2020 17:46 Відповісти
Йому не пощастило. На чолі жодної з країн із якими він воював не було Зеленського, інакше можно було би створити раду і домовитись по середині... по Уралу і Техасу.
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30.04.2020 17:56 Відповісти
ПОРАДОК і "БЄЗОПАСНОСТЬ" важнєйє прав чєловєка. Тоталітарізм становіцца домінірующім устройством государств
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30.04.2020 18:08 Відповісти
У вас усе в порядку???
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30.04.2020 18:26 Відповісти
Нужно срочно разработать программу примирения с узниками концлагеря. А администрацию, охрану и капо признать посредниками.
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30.04.2020 17:54 Відповісти
Та вы шо ? А как же понять теперь ермака ?
Власть идет на прямое предательство интересов Украины, создавая так называемый консультативный совет для переговоров с прорашистким быдлом.
"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание https://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-dogovorilas-sozdanii-sovmestnogo-1584096218.html Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске."
Этот урод Ермак такое заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
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30.04.2020 17:54 Відповісти
Створення цієї ради, це Державна зрада. Оцінку цьому має давати прокурор і суд у вироку.
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30.04.2020 17:54 Відповісти
заголовок хитрожопий - подано так, ніби про той совєт взагалі не велась розмова. А, оказуєця, тема подробно ізложена лавровим, і ніхто йому не возразіл - молчалівоє согласіє української сторони, еуропейцями розцінене як згоду
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30.04.2020 18:14 Відповісти
Слава Коронавирусу!!! Он единственный сделал больше против кремля чем все политики вместе взятые
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30.04.2020 17:57 Відповісти
нє обсуждалось, но вніматєльно вислушивалось подробнойє ізложенійє лаврова за тот консовєт
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30.04.2020 18:01 Відповісти
а только выслушали российскую позицию по этому поводу. Источник: https://censor.net/n3192757
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а українську позицію чому не висказали по цьому поводу???
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30.04.2020 18:10 Відповісти
вот так не обговорювалось, не обговорювалось, а потім хлоп - і парад російських танків на Хрещатику....
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30.04.2020 18:51 Відповісти
"мой российский коллега"

*онченные трусливые бендюхи, где их набрали, от куда они, все блатные черти.
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30.04.2020 21:42 Відповісти
 
 