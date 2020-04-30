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Новини Коронавірус і карантин
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У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси

У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси

У Черкасах виконавчий комітет міської ради послабив карантинні обмеження для частини підприємців з 1 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Черкаської міської ради.

Зазначається, що рішення прийнято після численних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.

Підприємці обіцяють дотримуватися санітарних норм і правил: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей у магазинах.

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Внаслідок обговорення виконком дозволив відновити роботу:

  • магазинів із продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
  • майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг по догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;
  • ринків, ярмарків і продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
  • літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

Автор: 

карантин (18172) Черкаси (568) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
поеду стричься в черкасы. патлы отрасли капец
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30.04.2020 17:58 Відповісти
+8
Зрозуміло, тоді йому не продадуть, нема 18 років.
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30.04.2020 18:42 Відповісти
+7
Суровые мужики одевают зимнюю шапочку и безжалостно обрезают всё что из под неё торчит.
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30.04.2020 18:08 Відповісти
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ну, усё... народ подкрасится и отъестся/набухается)))...
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30.04.2020 17:55 Відповісти
1,5 месяца жрали (пардон, конечно)... пора худеть ))))
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30.04.2020 18:23 Відповісти
поеду стричься в черкасы. патлы отрасли капец
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30.04.2020 17:58 Відповісти
Суровые мужики одевают зимнюю шапочку и безжалостно обрезают всё что из под неё торчит.
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30.04.2020 18:08 Відповісти
А ещё более суровые отрезают всё без шапочки.
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30.04.2020 18:14 Відповісти
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 4503
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30.04.2020 18:25 Відповісти
)))))) истерика 🤣🤣🤣
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30.04.2020 18:25 Відповісти
А може тобі знайти надомницю перукарку?
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30.04.2020 18:34 Відповісти
Ха
У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси - Цензор.НЕТ 4831
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03.05.2020 20:41 Відповісти
А если копнуть поглубже, то можно увидеть что-то интересное.

В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 9449
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30.04.2020 18:00 Відповісти
Забыла добавить: захоронить в выгребную яму.
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30.04.2020 18:25 Відповісти
Лучше кремировать ,надежней ,да и тупорылых адептов с 2мя гвоздичками не будет ,твари,падлы ,как же я вас ненавижу
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30.04.2020 18:26 Відповісти
А пепел зарядить в ракету и выстрелить в космос ,чтобы этой заразы не было на планете
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30.04.2020 18:28 Відповісти
А сопровождающим труп послать труп *****.
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30.04.2020 21:06 Відповісти
Епанутый здесь не Шмыгаль, а как раз местная власть. Издает НПА, противоречащие постановлению кабмина, а потом таких открывшихся предпринимателей штрафуют за нарушение карантина.
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30.04.2020 18:36 Відповісти
А постановление кабмина нарушает конституцию и законы! Так что оно незаконное!
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30.04.2020 19:01 Відповісти
Спасибо за ваше решение, уважаемый судья КСУ.
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30.04.2020 19:21 Відповісти
Спочатку я жив в краю не ляканих ідіотів, потім наляканих, а тепер трохи зляканих але ж жрать та гулять хочеться! Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все... Нічого в осени продовжимо до наступної весни хворати на голову.
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30.04.2020 18:02 Відповісти
В ресторанах в масках сидеть будут?
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30.04.2020 18:03 Відповісти
в масках уже мало кто ходит по улице
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30.04.2020 18:10 Відповісти
По улице и не обязательно,а в закрытом помещении надо. Интересно чем отличается в лучшую сторону сидение в закрытом ресторане с буханием и пьяными танцами от походов на Пасху в церковь?
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30.04.2020 18:29 Відповісти
И устрицы с рыбой в резиновых перчатках есть.
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30.04.2020 18:11 Відповісти
в масках самобранках...
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30.04.2020 18:11 Відповісти
Черкасская область - 290 случаев;Источник: https://censor.net/n3192554

Из 2 133 коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заняты 158: украинский врач не делает выбор, кому помогать, как это было в ЕС, - Ляшко
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30.04.2020 18:04 Відповісти
Однозначно не порядок,надо что бы все койки были заняты
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30.04.2020 18:30 Відповісти
щас снимут карантин - так и будет - а я про шо
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30.04.2020 18:35 Відповісти
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 9052
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30.04.2020 18:10 Відповісти
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Ih6LbKIXnpz6jDJkfaxc3H7eAh5AL_9bKqxblDj_ZNyqT5x_TFuBV5w4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек.
Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии.
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30.04.2020 18:11 Відповісти
Ну, за естественный отбор!
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30.04.2020 18:14 Відповісти
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 9806
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30.04.2020 18:17 Відповісти
Хоть один адекватный горсовет
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30.04.2020 18:21 Відповісти
разрешили работу ресторанам и салонам красоты..

Правильно! Самые важные отрасли экономики.... В руководстве и страны и областей - сплошные идиоты.
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30.04.2020 18:22 Відповісти
Праздники, вообще-то... да и людям нужен нормальный сервис
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30.04.2020 18:24 Відповісти
У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси - Цензор.НЕТ 5345
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30.04.2020 18:34 Відповісти
Пусть местная власть валит этот придурковатый карантин. Кабмин с през-м обнести ленточкой на Печерских пагорбах. Коронавирус превратился в Кармановирус - вали конкурентов залпом, вот это возможность! А хто помре - значит судьба такая. На всё воля божья.
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30.04.2020 18:23 Відповісти
Коронавирус превратился в Кармановирус - вали конкурентов залпом, вот это возможность! А хто помре - значит судьба такая. На всё воля божья.

Есть же умные люди! Респект!
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30.04.2020 18:54 Відповісти
Да пофик, хай заражаются, зато с причёской в гроб пойдут.
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30.04.2020 18:26 Відповісти
Включенный фен в салоне при условии одного заражённого это гарантированное заражение всех присутствующих
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30.04.2020 18:32 Відповісти
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 5912
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30.04.2020 18:26 Відповісти
Вспоминается отрывок из фильма,,тупой еще тупее,, когда один говорит,,пойди купи на последние деньги самое необходимое..,, и следующий кадр-второй чувак идет с ящиком пива в новом самбреро. Все у вас зелебни через жопу
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30.04.2020 18:27 Відповісти
У нас в Чернигове мер тоже издал указ: открыть парикмахерские. Радостные владельцы парикмахерских их пооткрывали, а радостная полиция пришла и оштрафовала их. Потому что постановлением КМУ работа парикмахерских запрещена. Так что будьте аккуратны, черкащане - это может быть ловушка.
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30.04.2020 18:32 Відповісти
Так у атрошенко ж "беда": "Детский мир" закрыт и деньги ему не капают, а "Полесье" держится за счёт "ватсонс", салонов связи и "карманного ТВ "детинец". А громадный "кислород", а парикмахерская стоят! Вот атрошенко и неймется.
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30.04.2020 19:00 Відповісти
Всё очень просто: есть статья 42 Конституции Украины, которая гарантирует свободу предпринимательской деятельности. Вот пускай на неё и ссылаются, если полиция будет составлять протокол. Согласно статьи 64 Конституции Украины, ограничение конституционный прав возможно только в случае чрезвычайного положения, которого у нас нет. Если это вспомнять, то даже после протокола судьи будут отказываться штрафовать предпринимателей точно также, как уже отказывались штрафовать за выход на улицу без маски или поход в парк.
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30.04.2020 19:02 Відповісти
У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси - Цензор.НЕТ 258
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30.04.2020 18:33 Відповісти
Що таке айкос?
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30.04.2020 18:36 Відповісти
Ваши друзья по несчастью )) электронные сигареты
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30.04.2020 18:40 Відповісти
Зрозуміло, тоді йому не продадуть, нема 18 років.
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30.04.2020 18:42 Відповісти
Кроме местных запретов действует и общегосударственный (постановление КМ Украины #211 от 11.03.20 г. с изменениями).
Если местная власть на него забила, то это де-факто федерализация страны.

Само весело будет, если заведения пойдут на поводу местных решений и откроются, а тут придёт патрульная полиция и оштрафует на 17-34 тыс. грн. (в смысле протокол составит).
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30.04.2020 18:36 Відповісти
В Чернигове так и было, штрафанули открывшуюся парикмахерскую.
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30.04.2020 18:38 Відповісти
Они что сдурeли там? КАкиe рeстораны?! Это так важно?
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30.04.2020 18:37 Відповісти
Догоним и перегоним Италию!
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30.04.2020 18:39 Відповісти
Догоним и перегоним Италию!

У нас слабые уже давно умерли,в Италии ср.продолжительность жизни мужчин -82,5 года.
Так что доганять будем долго...А если посмотреть статистику, а не ужастики от СМИ,то смертность 2019 и 2020 в Италии на одном уровне.
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30.04.2020 18:52 Відповісти
У перші три тижні березня смертність на півночі Італії, епіцентрі пандемії коронавірусу в країні, зросла вдвічі в порівнянні з середнім показником 2015-2019 років. Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/2/7108274/ Європейська правда " з посиланням на агентство https://www.ansa.it/ Ansa , про це проінформував Національний інститут статистики Італії ISTAT.У Бергамо, найбільш ураженому північному місті, смертність виросла на 400%. Протягом 2015-2019 років у зазначений період березня тут в середньому помирала 91 людина. У 2020 році померли 398 осіб. Приріст смертності такої ж інтенсивності спостерігався в інших муніципалітетах провінції Бергамо. У столиці північної провінції Брешіа кількість загиблих за перші три тижні березня збільшилася більш ніж удвічі: від 134 у 2015-2019 роках до 381 у 2020 році.
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30.04.2020 19:12 Відповісти
AsAs №, а покажите эту статистику нам тоже. Нехорошо одному смотреть
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01.05.2020 01:21 Відповісти
В ліс не можна, а в ресторан будь ласка, тому що карантин.
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30.04.2020 18:40 Відповісти
В 1937 были враги народа,а тепер вирус.Надо же народ в напряжении держать...
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30.04.2020 18:48 Відповісти
Дебилизм. В одном месте запрещают майские шашлыки, в другом - открывают рестораны.
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30.04.2020 19:09 Відповісти
забудьте про антисептики для рук!!! єто наколоченое в подвале украинское гуно только к врачам толпами загонять будет. немцьі отказались от своих качественньіх антисептиков для рук в магазинах. все сняли перчатки, но одели намордники. осталась только дезинфекция поверхностей. мойте руки и не лазьте грязньіми себе в лицо. и держите расстояние от 1,5 метра. чихайте и кашляйте в локоть или в свою повязку. все!
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30.04.2020 21:25 Відповісти
А чем плохо дезинфицировать руки ПОМИМО дезинфекции поверхностей и масок ?? Пусть дезинфицируют, хотя хорошо бы еще руки мыть научились
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01.05.2020 04:23 Відповісти
читай уважно новини і мій комент: ти ризикуєш отримати опіки рук. носи своє в Україні і не будеш збирати віруси у приймальнях дерматологів. руки мить перед дверима магазину? що ще твої таракани хочуть?
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01.05.2020 07:45 Відповісти
визачено, що вірус не передається через руки, а лише через аерозоль при видихані. він у повітрі навколо того, хто видихає і є хворим або носієм-безсимптомником. тому і є правило 2 метрів, що твій ніс не втягнув той аерозоль.
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01.05.2020 07:50 Відповісти
Удачи местным врачам.
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30.04.2020 21:42 Відповісти
значит скоріше буде у населення колективний імунітет. он у америці вже кажуть 21%.
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01.05.2020 07:46 Відповісти
ТОПАЗ ДАЙ КОМАНДУ )))
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01.05.2020 00:36 Відповісти
 
 