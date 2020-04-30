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У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси
У Черкасах виконавчий комітет міської ради послабив карантинні обмеження для частини підприємців з 1 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Черкаської міської ради.
Зазначається, що рішення прийнято після численних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.
Підприємці обіцяють дотримуватися санітарних норм і правил: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей у магазинах.
Внаслідок обговорення виконком дозволив відновити роботу:
- магазинів із продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг по догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;
- ринків, ярмарків і продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
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Правильно! Самые важные отрасли экономики.... В руководстве и страны и областей - сплошные идиоты.
Есть же умные люди! Респект!
Если местная власть на него забила, то это де-факто федерализация страны.
Само весело будет, если заведения пойдут на поводу местных решений и откроются, а тут придёт патрульная полиция и оштрафует на 17-34 тыс. грн. (в смысле протокол составит).
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Так что доганять будем долго...А если посмотреть статистику, а не ужастики от СМИ,то смертность 2019 и 2020 в Италии на одном уровне.