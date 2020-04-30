У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси

У Черкасах виконавчий комітет міської ради послабив карантинні обмеження для частини підприємців з 1 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Черкаської міської ради.

Зазначається, що рішення прийнято після численних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.

Підприємці обіцяють дотримуватися санітарних норм і правил: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, стежити за кількістю людей у магазинах.

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Внаслідок обговорення виконком дозволив відновити роботу: