Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

30 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На всі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Окупанти, відчувши на собі рішучість і мужність наших воїнів, припиняли свої провокаційні дії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив обстріл наших позицій неподалік Павлополя з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. За захисниках Пісків ворог вів вогонь із 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко придушили ворожі вогневі провокації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Для обстрілів ворог застосовував міномети 120 мм і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було".

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