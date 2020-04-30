Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
30 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На всі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Окупанти, відчувши на собі рішучість і мужність наших воїнів, припиняли свої провокаційні дії.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив обстріл наших позицій неподалік Павлополя з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. За захисниках Пісків ворог вів вогонь із 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів.
Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко придушили ворожі вогневі провокації.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Для обстрілів ворог застосовував міномети 120 мм і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було".
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