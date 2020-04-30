УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12327 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 024 9

Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

30 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На всі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Окупанти, відчувши на собі рішучість і мужність наших воїнів, припиняли свої провокаційні дії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив обстріл наших позицій неподалік Павлополя з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. За захисниках Пісків ворог вів вогонь із 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко придушили ворожі вогневі провокації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Для обстрілів ворог застосовував міномети 120 мм і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Павлополя та Новотошківського, втрат немає, - Міноборони

Автор: 

обстріл (29293) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враг 4 раза нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3083
показати весь коментар
30.04.2020 18:18 Відповісти
Здається, не в тему, але якось подорожував ютюбом и знайшов оцю пісеньку про українські "добробати" часів громадянської війни початку 20 століття. Дуже сподобалось.https://www.youtube.com/watch?v=Nqj7MzbJOIw
показати весь коментар
30.04.2020 18:31 Відповісти
Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4723
показати весь коментар
30.04.2020 18:32 Відповісти
"Главы МИД стран "нормандской четверки" решили, что ТКГ договорится про новое перемирие в кратчайшие сроки, - Кулеба. "
показати весь коментар
30.04.2020 18:42 Відповісти
З 2014 року єдиний, дієвий спосіб "перестать стрелять" діє на парашку!
Українці добре знають, що після того, як нащі "добре попросять" москалів, вони щонайменше 3 -4 дні сидять тихо як миші.
Ворог 4 рази порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4994
показати весь коментар
30.04.2020 19:43 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
показати весь коментар
30.04.2020 20:04 Відповісти
Призываю по картам компьютера изучать лозейки городов и сел окупированных территорий Украины. За время эти снимки протерпели изменения, но знать особенности населенных пунктов, которые захватили сепары хорошо. Мы не должны забывать о войне и знать, что путинисты и коронавирус это одно целое и ликвидировать сепаров подобно микробам чумы.
показати весь коментар
01.05.2020 03:20 Відповісти
Донецк сепары назвали в честь мясника СССР Сталина. Он хотел убить моего Прадеда. Это был чеснейший человек и коммунист, которого Сталин хотел расстрелять только за то, что Он коммунист. Нет сталинизму! Нет фашизму! Донбасс не станет на колени перед путинскими упырями и не красивыми словами, а делами продолжит Священную Войну за Украинское Отечество. Ликвидация главаря банд ДНР Захарченко партизанами Донбасса подтверждает дух повстанцев Донбасса и их Любовь к украинству и советскому наследию.
показати весь коментар
01.05.2020 03:26 Відповісти
Призываю по картам компьютера изучать лозейки городов и сел окупированных территорий Украины. За время эти снимки протерпели изменения, но знать особенности населенных пунктов, которые захватили сепары хорошо. Мы не должны забывать о войне и знать, что путинисты и коронавирус это одно целое и ликвидировать сепаров подобно микробам чумы.
показати весь коментар
01.05.2020 03:28 Відповісти
 
 