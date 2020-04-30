Новий керівник ДПС Любченко озвучив пріоритети в роботі: подвійний контроль при адмініструванні ПДВ, екологічні податки, електронні сервіси

У Державній податковій службі відбулася селекторна нарада за участю міністра фінансів Сергія Марченка, під час якого новий голова податкової Олексій Любченко розставив основні акценти в подальшій роботі служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу податкової.

Серед названих пріоритетів:

- зміщення адміністративних зусиль від контролю доходів над контролем багатств;

- зосередження уваги на екологічних податках;

- опрацювання питання імплементації плану BEPS (план дій Організації економічного співробітництва та розвитку);

- мінімізація втрат бюджету через наявність податкових розривів, насамперед, у майнових податках, а також за джерелами надходжень і по галузях;

- збільшення "дистанції" між платником податків і податковим інспектором;

- наповнення адміністрування сучасними електронними сервісами;

- рівність і справедливість в адмініструванні стосовно всіх платників податків;

- увага на найбільш ризикових сферах оподаткування та подвійний контроль над ризиками при адмініструванні ПДВ.

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"За короткий час ми реформуємо Службу, сформуємо команду, яка сповнена рішучості довести, що можливо провести ефективні реформи і в корені змінити імідж податкового органу", - запевнив Любченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у середу призначив Любченка головою державної податкової служби.

Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.