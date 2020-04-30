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Новини
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Новий керівник ДПС Любченко озвучив пріоритети в роботі: подвійний контроль при адмініструванні ПДВ, екологічні податки, електронні сервіси

Новий керівник ДПС Любченко озвучив пріоритети в роботі: подвійний контроль при адмініструванні ПДВ, екологічні податки, електронні сервіси

У Державній податковій службі відбулася селекторна нарада за участю міністра фінансів Сергія Марченка, під час якого новий голова податкової Олексій Любченко розставив основні акценти в подальшій роботі служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу податкової.

Серед названих пріоритетів:

- зміщення адміністративних зусиль від контролю доходів над контролем багатств;

- зосередження уваги на екологічних податках;

- опрацювання питання імплементації плану BEPS (план дій Організації економічного співробітництва та розвитку);

- мінімізація втрат бюджету через наявність податкових розривів, насамперед, у майнових податках, а також за джерелами надходжень і по галузях;

- збільшення "дистанції" між платником податків і податковим інспектором;

- наповнення адміністрування сучасними електронними сервісами;

- рівність і справедливість в адмініструванні стосовно всіх платників податків;

- увага на найбільш ризикових сферах оподаткування та подвійний контроль над ризиками при адмініструванні ПДВ.

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"За короткий час ми реформуємо Службу, сформуємо команду, яка сповнена рішучості довести, що можливо провести ефективні реформи і в корені змінити імідж податкового органу", - запевнив Любченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у середу призначив Любченка головою державної податкової служби.

Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.

Автор: 

податкова (711) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+6
Дуже багато тексту, який не буде виконаний. Цікавить лише скільки вони будуть брати хабарів.
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30.04.2020 18:13 Відповісти
+5
Был у нас один НДС, теперь будет двойной. Здорово.
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30.04.2020 18:12 Відповісти
+5
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1255551316228747266 21 ч

Три хвилини (!) знадобилося уряду, щоб з усіх кандидатур, поданих на конкурс на голову Податкової, обрати найдостойнішого кандидата -- люстрованого Любченка, а всім решті відмовити.
18:00 закриття прийому документів, 18:03 підсумки конкурсу і розсилка відповідей кандидатам.

Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 8264
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30.04.2020 18:15 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Был у нас один НДС, теперь будет двойной. Здорово.
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30.04.2020 18:12 Відповісти
Дуже багато тексту, який не буде виконаний. Цікавить лише скільки вони будуть брати хабарів.
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30.04.2020 18:13 Відповісти
Вони не будут брати хабарів вони будуть колядувати!
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30.04.2020 18:15 Відповісти
Як суддя Зварич зі Львова😊
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30.04.2020 18:16 Відповісти
Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 6169
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30.04.2020 18:13 Відповісти
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30.04.2020 18:14 Відповісти
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1255551316228747266 21 ч

Три хвилини (!) знадобилося уряду, щоб з усіх кандидатур, поданих на конкурс на голову Податкової, обрати найдостойнішого кандидата -- люстрованого Любченка, а всім решті відмовити.
18:00 закриття прийому документів, 18:03 підсумки конкурсу і розсилка відповідей кандидатам.

Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 8264
показати весь коментар
30.04.2020 18:15 Відповісти
В Праге начался монтаж памятной доски бойцам Русской освободительной армии генерала Власова. Установка памятного знака началась на окраине чешской столицы в районе Ржепорыйе. Как сообщает портал seznamzpravy.cz, староста района Павел Новотный лично принял участие в закладке мемориальной доски.«Я не согнулся ни миллиметр. Всё, что должно быть возведено, будет возведено», - заявил чиновник журналистам.
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30.04.2020 18:16 Відповісти
У мене дочка не так давно була у Празі. Жаль, що не встигла поруч сфоткатися!
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30.04.2020 18:19 Відповісти
Балик ви отримаєте зараз,а не податки..
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30.04.2020 18:18 Відповісти
Тот, кто рассказывал дебилам про барыг, теперь барыжит этими дебилами.
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30.04.2020 18:20 Відповісти
Новый глава ГНС Любченко озвучил приоритеты в работе: двойной контроль при администрировании НДС, экологические налоги, электронные сервисы - Цензор.НЕТ 2767
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30.04.2020 18:22 Відповісти
"https://censor.net/news/3192766/****************************************************************************************************" - це, значить, експортерам доведеться заности в два кабінети замість одного... щоб отримати назад хоч якесь бабло за продану в Європі продукцію власного виробництва...
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30.04.2020 18:22 Відповісти
и откаты дерибан откаты дерибан
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30.04.2020 18:23 Відповісти
"Двойной контроль" - значит "брать" будет в 2 раза больше. Очередной "конец эпохи бедности" для очередного "незаменимого"..😞
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30.04.2020 18:47 Відповісти
Цікаво, у нас податковой ще довго будуть командувати колишні злодії?
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30.04.2020 18:53 Відповісти
Новые налоги, ой как хорошо,поэтому мы за зельку и проголосовали,наконец то дождались выполнения его честных предвыборных обещаний - увеличение налоговой нагрузки для бедных и никаких давлений на покупателей вилл во Франции за сотни миллионов,красавы.
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30.04.2020 19:38 Відповісти
очень креативно))) на проверяющего мы поставим еще одного проверяющего, а на того еще))) а введите за это нарушение срок от 15 лет
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30.04.2020 19:41 Відповісти
тачку. тачку в салоні. вже собі приглянув. а то голийІбосий. служба то бистротєчна.
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30.04.2020 19:57 Відповісти
 
 