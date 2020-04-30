Новий керівник ДПС Любченко озвучив пріоритети в роботі: подвійний контроль при адмініструванні ПДВ, екологічні податки, електронні сервіси
У Державній податковій службі відбулася селекторна нарада за участю міністра фінансів Сергія Марченка, під час якого новий голова податкової Олексій Любченко розставив основні акценти в подальшій роботі служби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу податкової.
Серед названих пріоритетів:
- зміщення адміністративних зусиль від контролю доходів над контролем багатств;
- зосередження уваги на екологічних податках;
- опрацювання питання імплементації плану BEPS (план дій Організації економічного співробітництва та розвитку);
- мінімізація втрат бюджету через наявність податкових розривів, насамперед, у майнових податках, а також за джерелами надходжень і по галузях;
- збільшення "дистанції" між платником податків і податковим інспектором;
- наповнення адміністрування сучасними електронними сервісами;
- рівність і справедливість в адмініструванні стосовно всіх платників податків;
- увага на найбільш ризикових сферах оподаткування та подвійний контроль над ризиками при адмініструванні ПДВ.
"За короткий час ми реформуємо Службу, сформуємо команду, яка сповнена рішучості довести, що можливо провести ефективні реформи і в корені змінити імідж податкового органу", - запевнив Любченко.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у середу призначив Любченка головою державної податкової служби.
Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.
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Три хвилини (!) знадобилося уряду, щоб з усіх кандидатур, поданих на конкурс на голову Податкової, обрати найдостойнішого кандидата -- люстрованого Любченка, а всім решті відмовити.
18:00 закриття прийому документів, 18:03 підсумки конкурсу і розсилка відповідей кандидатам.