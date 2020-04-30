Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов

Всі фракції Верховної Ради, окрім фракції Зеленського – "Слуга народу", підтримали проведення позачергового засідання парламенту для розгляду законопроектів про страхування і тестування медичних працівників.

Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили

"Повністю підтримали ініціативу фракції Голос, Батьківщина, ОПЗЖ, групи "За майбутнє" і "Довіра". Тобто підтримали всі фракції, окрім однієї. Мені незрозуміло, чому всі за винятком однієї фракції підтримують, що ми маємо захистити українських лікарів, підтримують ініціативи, які стосуються страхування і тестування медиків. А команда Зеленського цього не підтримує", – сказав він.

"Законопроект про страхування медиків було зареєстровано більше тижня тому, за цей тиждень захворіло більше 600 медичних працівників. Що, держава вирішила на них економити? Держава хоче цих людей не захистити реально? Бо на словах все є, а в реальному документі ні. Більше 100 народних депутатів підписалися, але однієї фракції тут немає. Він них потрібно менше 50 підписів, але їх не дають", – додав політик.

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Також Герасимов підкреслив, що такі дії монобільшості Зеленського неприпустимі і закликав парламентарів підтримати ці законодавчі ініціативи.

"Це недержавницька позиція, коли законопроект об’єднує майже весь зал, щоб захистити українського медика. Чому цього не робить фракція "Слуга народу", я не знаю. Я звертаюся до депутатів "Слуги народу" – сьогодні надважка ситуація з епідемією і економічним становищем держави. І немає різниці – влада чи опозиція, потрібно об’єднуватися і допомагати вирішувати питання. Я закликаю всіх депутатів фракції "Слуга народу" терміново підписати і підтримати ініціативу "Європейської Солідарності" про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті законопроекти про страхування і тестування медичних працівників", – закликав він.

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