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Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов

Тільки фракція Зеленського

Всі фракції Верховної Ради, окрім фракції Зеленського – "Слуга народу", підтримали проведення позачергового засідання парламенту для розгляду законопроектів про страхування і тестування медичних працівників.

Про це заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили

"Повністю підтримали ініціативу фракції Голос, Батьківщина, ОПЗЖ, групи "За майбутнє" і "Довіра". Тобто підтримали всі фракції, окрім однієї. Мені незрозуміло, чому всі за винятком однієї фракції підтримують, що ми маємо захистити українських лікарів, підтримують ініціативи, які стосуються страхування і тестування медиків. А команда Зеленського цього не підтримує", – сказав він.

"Законопроект про страхування медиків було зареєстровано більше тижня тому, за цей тиждень захворіло більше 600 медичних працівників. Що, держава вирішила на них економити? Держава хоче цих людей не захистити реально? Бо на словах все є, а в реальному документі ні. Більше 100 народних депутатів підписалися, але однієї фракції тут немає. Він них потрібно менше 50 підписів, але їх не дають", – додав політик.

Також читайте: Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР

Також Герасимов підкреслив, що такі дії монобільшості Зеленського неприпустимі і закликав парламентарів підтримати ці законодавчі ініціативи.

"Це недержавницька позиція, коли законопроект об’єднує майже весь зал, щоб захистити українського медика. Чому цього не робить фракція "Слуга народу", я не знаю. Я звертаюся до депутатів "Слуги народу" – сьогодні надважка ситуація з епідемією і економічним становищем держави. І немає різниці – влада чи опозиція, потрібно об’єднуватися і допомагати вирішувати питання. Я закликаю всіх депутатів фракції "Слуга народу" терміново підписати і підтримати ініціативу "Європейської Солідарності" про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті законопроекти про страхування і тестування медичних працівників", – закликав він.

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Автор: 

медицина (2136) страхування (766) Герасимов Артур (298)


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Топ коментарі
+26
Только фракция Зеленского "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7255
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30.04.2020 18:26 Відповісти
+21
Таким чином саме СН відповідальні за майже 2000 хворих медиків.
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30.04.2020 18:23 Відповісти
+20
Все логично, они ведь слуги народа...
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30.04.2020 18:22 Відповісти
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В нашем случае выбираем другую интерпретацию - В ЛЮБОЙ ШУТКЕ ЛИШЬ ДОЛЯ ШУТКИ
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30.04.2020 19:15 Відповісти
Пора кончать с этим монобольшинством.
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30.04.2020 19:15 Відповісти
да ну,пробуйте
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30.04.2020 19:33 Відповісти
Так внагляк бабки навіть риги не пи-или

Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3347
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30.04.2020 19:15 Відповісти
75 лет и 9 месяцев от зачатия самому младшему...
Это больше политическая акция...
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30.04.2020 20:09 Відповісти
Черговий пінг - понг,для розумного українського виборця триває...
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30.04.2020 19:29 Відповісти
повна дурня.страхова медицина,або для всіх,або нікому.піарщики хрєнові
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30.04.2020 19:32 Відповісти
вы как то определитесь что такое страховая медицина, а что такое страховка.
или в методичке мендель не прописала?
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30.04.2020 19:42 Відповісти
Они этот закон под себя сделают.
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30.04.2020 19:50 Відповісти
Слуги под себя не один закон наделали...
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30.04.2020 20:10 Відповісти
Влада та президент - не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» у Тимчасовій слідчій комісії розглядати оборудки НАК «Нафтогаз».

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.

Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень. https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/
Тільки фракція Зеленського "Слуга народу" не дає підписів за розгляд законів про страхування і тестування медиків, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3448
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30.04.2020 20:10 Відповісти
Если это Тимошенко сказала, то можно верит, что она не подписывала документы о распродаже вооружения и не говорила, что "у неё есть мечта", чтобы украинская армия уместилась на стадионе...
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30.04.2020 20:13 Відповісти
вкл. дурний спить, дурному сниться!!!
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09.05.2020 15:23 Відповісти
Медики, пользуясь моментом, нехило доят державу; именно державу с её не сильно богатым населением, а не буржуйскую часть народа, ведь именно простой люд и будет оплачивать из бюджета банкет медиков.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
Ідіот чи понти ?
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01.05.2020 00:26 Відповісти
Ні, не понти.
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01.05.2020 07:11 Відповісти
Ты себя лучше знаешь.
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01.05.2020 13:08 Відповісти
брехня.
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30.04.2020 20:33 Відповісти
А чо алкаш всех солдат на лям не страховал? Он же обещал.
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30.04.2020 21:41 Відповісти
ТАК ВОНИ ОБІКРАЛИСЯ )))
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01.05.2020 00:35 Відповісти
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