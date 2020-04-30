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Новини Коронавірус і карантин
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Продовольчі ринки в столиці відкриватимуть поступово за умови дотримання протиепідемічних вимог, - КМДА

Продовольчі ринки в столиці відкриватимуть поступово за умови дотримання протиепідемічних вимог, - КМДА

Агропродовольчі ринки столиці України відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Кабінет Міністрів спільно з Головним державним санітарним лікарем України розробили вимоги стосовно можливості відкриття агропродовольчих ринків. Ми ці вимоги продублювали, деталізували та затвердили своїм розпорядженням. За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, станом на 16:30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв’язку з цим, ринки будуть відкриватися поступово, з моменту коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог", – повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Бондаренко також наголосив, що відновити роботу у разі виконання вимог, зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

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Автор: 

карантин (18172) КМДА (2380) Київ (19693) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Пора постепенно начинать закрывать эту плеснявую недовласть брехунов и мародёров.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
+5
Каждый день простоя рынков приносит десятки миллионов гривень владельцам супермаркетов - олигархам. Вот и рахуйте. При зе всё как при попэрэдныке. Увы.
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30.04.2020 18:55 Відповісти
+4
Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА - Цензор.НЕТ 4791
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30.04.2020 18:50 Відповісти
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Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА - Цензор.НЕТ 4791
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30.04.2020 18:50 Відповісти
Сьогодні в АТБ на касі до мене один дід (був у пенсіонерський який час) близько підійшов, ледве бійка не почалася.
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30.04.2020 18:53 Відповісти
https://telegraf.com.ua/mir/europa/5451940-epidemiya-koronavirusa-v-belarusi-uzhe-bolee-14-tyisyach-zabolevshih.html В Беларуси - более 14 тысяч зараженных коронавирусом - Новости Телеграф
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30.04.2020 18:55 Відповісти
А сколько умерло в Беларуси от короновируса?
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30.04.2020 18:58 Відповісти
Прочитай .!
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30.04.2020 18:59 Відповісти
Почитал. Умерло в Беларуси - 89 человек от короновируса, за более чем месяц, при 14 тысячах зараженных.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
ватный конгломерат лукашенки это воистину кладезь правды, сам то, часом, не из красножопой мордвы?
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30.04.2020 19:08 Відповісти
В Беларуси последнем месяце много людей хоронят в закрытых гробах, передает https://www.svaboda.org/a/30583771.html «Радыё Свабода» .
На прошлой неделе в Столбцах был всплеск смертей
В ночь с 21 на 22 апреля в Столбцах скончались 5 человек, 23 апреля как минимум 6. Причем в свидетельствах о смерти писали диагнозы «сердечная недостаточность» (у 71-летних Ядвиги Пархимович и Станиславы Жолнеркевич) и «пневмонии» (у 52-летнего инженера Олега). Все были похоронены в закрытых гробах.
Хотя Нина Астрейка, редактор местной газеты «Прамень», утверждает, что умерших от пневмонии, а тем более от коронавируса, у Столбцовской центральной районной больнице нет, количество свежих захоронений на кладбищах говорит об обратном.
Директор одной из похоронных служб Столбцов Вячеслав признает, что в последние пару недель количество умерших значительно увеличилось.
«15 человек умерших за неделю - всплеск был», - говорит Вячеслав.
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30.04.2020 19:15 Відповісти
Но всего 89 умерших, что говорит о том, что белорусская (советская) медицина справляется. И нет карантина - Белорусь работает и гуляет в футбол. Кстати за прошлый год от анкологии в машкве умерло более 20 тыс. человек - корововирус по сравнению с этим писяющий мальчик в стороне икающий.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
Каждый день простоя рынков приносит десятки миллионов гривень владельцам супермаркетов - олигархам. Вот и рахуйте. При зе всё как при попэрэдныке. Увы.
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30.04.2020 18:55 Відповісти
Не все, якщо рахувати відведення військ, як віддали беркут, Цемаха...як отримали страшний дефіцит бюджету...
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30.04.2020 19:01 Відповісти
Ну сравнил шоколад с плесенью.
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30.04.2020 19:08 Відповісти
Пора постепенно начинать закрывать эту плеснявую недовласть брехунов и мародёров.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
Запроданці. Домовилися із супермаркетами і давлять малий бізнес. Ні жодного голосу Клічку та його банді на виборах!
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30.04.2020 23:16 Відповісти
 
 