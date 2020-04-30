Продовольчі ринки в столиці відкриватимуть поступово за умови дотримання протиепідемічних вимог, - КМДА

Агропродовольчі ринки столиці України відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Кабінет Міністрів спільно з Головним державним санітарним лікарем України розробили вимоги стосовно можливості відкриття агропродовольчих ринків. Ми ці вимоги продублювали, деталізували та затвердили своїм розпорядженням. За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, станом на 16:30 30 квітня жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв’язку з цим, ринки будуть відкриватися поступово, з моменту коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог", – повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами, дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Бондаренко також наголосив, що відновити роботу у разі виконання вимог, зможуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

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