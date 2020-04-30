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Новини
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"Енергоатом" підтримав тимчасове виведення блоків у резерв у відповідь на спекуляції в ЗМІ

ДП "НАЕК "Енергоатом" вважає обґрунтованим тимчасові виведення блоків АЕС у резерв.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ex-pro consultung, про це 30 квітня повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля із посиланням на слова т. в. о. президента компанії Петра Котіна.

"Ситуація, в якій у нас зупиняється три блоки по цьому балансу, – вона фізично збалансована на наш погляд і за нашою оцінкою. Тому ми припинили заперечення і перерахували той баланс, який був запропонований нам міністерством", - зазначив Котін під засідання Антикризового енергетичного штабу 29 квітня.

За інформацією міністерства, "Енергоатом" погодився із зменшенням її частки виробництва в прогнозному балансі на 2020р з 80,3 до 73,7 млрд кВт-год.

Котін додав, якщо "Енергоатом" отримає підтримку від держави і будуть прийняті закони, які дозволять погасити заборгованість перед підприємством, то компанія зможе забезпечити свою фінансову стабільність цьогоріч, а також реалізацію інвестиційних програм, ремонтну кампанію, виплату заробітної плати співробітникам тощо.

Крім того, він зазначив, якщо ситуація з енергобалансом зміниться і буде фізична можливість збільшити виробництво електроенергії – зупинені блоки запустять упродовж двох діб.

Цю заяву міністерства зроблено на тлі поширених декількох хвиль повідомлень про штучне обмеження атомних блоків на користь інших видів генерації, ініційованих народним депутатом Андрієм Герусом і членом Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенком.

Нардеп Олексій Кучеренко назвав ці повідомлення маніпулятивними і зазначив, що енергетичний баланс дасть змогу вирішити критичну аварійну ситуацію в галузі.

Свого часу головний диспетчер НЕК Укренерго Віталій Зайченко в коментарі Андрію Герусу заявив, що частка атома за останні дні досягала 80%, що є критичною передаварійною ситуацією.

Автор: 

Енергоатом (1648) атомна енергетика (513) Петро Котін (111)


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Топ коментарі
+15
Чего только не сделают, в угоду Ахметову, в угоду его непомерному аппетиту.
А хоть блоки остановят на АЭС, а хоть все АЭС остановят... главное, что бы это было выгодно Ахметову.
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30.04.2020 19:05 Відповісти
+7
Прогиб защитан.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
+6
По просьбам трудящихся.
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30.04.2020 19:10 Відповісти
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Прогиб защитан.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
ахмметка рулит!
Змещение атомных мощьностей зелеными приведет к армагедону в атомной и не тоько энергетике.
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30.04.2020 23:16 Відповісти
Чего только не сделают, в угоду Ахметову, в угоду его непомерному аппетиту.
А хоть блоки остановят на АЭС, а хоть все АЭС остановят... главное, что бы это было выгодно Ахметову.
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30.04.2020 19:05 Відповісти
А олигархи не нажрутся никогда. Ни-ког-да...
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30.04.2020 19:35 Відповісти
Лохметов, головний спонсор даунбасських сєпарів. Цими діями влада через Лохметова фінансує терористів
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30.04.2020 20:41 Відповісти
Следующий шаг - тарифы.
5 грн за кило для населения и гуд!
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30.04.2020 23:18 Відповісти
"Ситуация, в которой у нас останавливается три блока по этому баланса, - она ​​физически сбалансированная на наш взгляд и по нашей оценке. Поэтому мы прекратили возражения и пересчитали тот баланс, который был предложен нам министерством"
Источник: https://censor.net/n3192778

Это на каком языке?
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30.04.2020 19:06 Відповісти
На шведському.
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30.04.2020 19:13 Відповісти
"инициованих "
А ось це на якому?
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30.04.2020 19:16 Відповісти
В переводе это звучит примерно так: нам неслабо отстегнул ренатик, что бы мы приняли его условия.
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30.04.2020 20:04 Відповісти
Так це вже не помилка була,а так і задумано ?
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30.04.2020 19:06 Відповісти
По просьбам трудящихся.
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30.04.2020 19:10 Відповісти
"рабочих", как говорилось в *90тых))
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30.04.2020 19:23 Відповісти
И этих тоже купили,проститутки продажные.
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30.04.2020 19:12 Відповісти
Почему купили? Они и так прогнутся готовые.
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30.04.2020 19:18 Відповісти
У структурі виробництва це сама дешева ел.енергія 56 копійок за кіловат.Можна спрогнозувати що і ціна для споживачів незабаром зросте.
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30.04.2020 19:25 Відповісти
Ну так этого ж и добивается рыжий кучминский ублюдок-байстрюк, человек-гудок
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30.04.2020 20:44 Відповісти
Своя рубашка ближе к телу, им на зарплату хватает и ху с ним...а речь о том, во сколько это обойдётся Украине ...видать Ахметка "подсластил".
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30.04.2020 19:30 Відповісти
сколько ахметка занес в энергоатом?))) что легче остановить атомную или тес?)))
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30.04.2020 19:34 Відповісти
Этот шаг - выбивание бабла из населения.
Остановить атомные, чтоб запустить зеленые, и поднять цену раз в пять.
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30.04.2020 23:22 Відповісти
не с населения а с лохов
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01.05.2020 07:07 Відповісти
страна конченных идиотов. самая дорогая эл.энергия в европе к которой подключиться стоит тоже немалых денег
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30.04.2020 19:37 Відповісти
Вартість енергоресурсів падає, в Словаччині електроенергія в чотири рази дешевше, а у нас барижня тільки народ грабує.
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30.04.2020 22:01 Відповісти
Виявляється ЗЄнєлох не просто поділив Україну між олігархами, а й віддав їм під керування цілі галузі промисловості.
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30.04.2020 19:37 Відповісти
Партия (ЗЕленая банда)сказала надо...
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30.04.2020 19:55 Відповісти
Грёбаные совковые Аэс, отключить их к ******.
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30.04.2020 21:38 Відповісти
Ок. А что включить вместо них?
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30.04.2020 22:02 Відповісти
Правильно! Чорнобиля вам мало? Електроенергію можна виробляти повністю безпечно і не забруднювати природу. http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html

Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив, користуйтесь на здоров'я.
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30.04.2020 22:11 Відповісти
Що ця ватна бл..дь несе??? Ахметка гудок радіє
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30.04.2020 21:44 Відповісти
Останнє речення читайте.
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30.04.2020 22:41 Відповісти
Всё для блага ахметки..я охреневаю.😞
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30.04.2020 22:16 Відповісти
зеленский отрыжка охметова
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30.04.2020 23:55 Відповісти
 
 