"Енергоатом" підтримав тимчасове виведення блоків у резерв у відповідь на спекуляції в ЗМІ

ДП "НАЕК "Енергоатом" вважає обґрунтованим тимчасові виведення блоків АЕС у резерв.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ex-pro consultung, про це 30 квітня повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля із посиланням на слова т. в. о. президента компанії Петра Котіна.

"Ситуація, в якій у нас зупиняється три блоки по цьому балансу, – вона фізично збалансована на наш погляд і за нашою оцінкою. Тому ми припинили заперечення і перерахували той баланс, який був запропонований нам міністерством", - зазначив Котін під засідання Антикризового енергетичного штабу 29 квітня.

За інформацією міністерства, "Енергоатом" погодився із зменшенням її частки виробництва в прогнозному балансі на 2020р з 80,3 до 73,7 млрд кВт-год.

Котін додав, якщо "Енергоатом" отримає підтримку від держави і будуть прийняті закони, які дозволять погасити заборгованість перед підприємством, то компанія зможе забезпечити свою фінансову стабільність цьогоріч, а також реалізацію інвестиційних програм, ремонтну кампанію, виплату заробітної плати співробітникам тощо.

Крім того, він зазначив, якщо ситуація з енергобалансом зміниться і буде фізична можливість збільшити виробництво електроенергії – зупинені блоки запустять упродовж двох діб.

Цю заяву міністерства зроблено на тлі поширених декількох хвиль повідомлень про штучне обмеження атомних блоків на користь інших видів генерації, ініційованих народним депутатом Андрієм Герусом і членом Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенком.

Нардеп Олексій Кучеренко назвав ці повідомлення маніпулятивними і зазначив, що енергетичний баланс дасть змогу вирішити критичну аварійну ситуацію в галузі.

Свого часу головний диспетчер НЕК Укренерго Віталій Зайченко в коментарі Андрію Герусу заявив, що частка атома за останні дні досягала 80%, що є критичною передаварійною ситуацією.