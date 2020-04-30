У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління і торфовищ, - Держагентство з управління зоною відчуження
У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває ліквідація осередків тління трав'яного настилу, пнів, лісової підстилки, деревини і торфовищ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства з управління зоною відчуження.
"У зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС, яким допомагають працівники лісових пожежних станцій ДСП "Північна Пуща", продовжують ліквідацію пожеж на територіях Луб’янського, Дитятківського, Котовського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв. Зокрема, тривають заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків, лісової підстилки і залишків деревини", - сказано в повідомленні.
Також у районі с. Крива Гора і смт Поліське співробітники ДСП "Північна Пуща" продовжують проливати торфовища за допомогою пожежних насосних станцій.
До гасіння залучено 207 рятувальників та 64 одиниці техніки.
Рівень радіації залишається в межах норми.
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