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Новини Пожежі в Україні
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У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління і торфовищ, - Держагентство з управління зоною відчуження

У Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління і торфовищ, - Держагентство з управління зоною відчуження

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває ліквідація осередків тління трав'яного настилу, пнів, лісової підстилки, деревини і торфовищ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства з управління зоною відчуження.

"У зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС, яким допомагають працівники лісових пожежних станцій ДСП "Північна Пуща", продовжують ліквідацію пожеж на територіях Луб’янського, Дитятківського, Котовського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв. Зокрема, тривають заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків, лісової підстилки і залишків деревини", - сказано в повідомленні.

Також у районі с. Крива Гора і смт Поліське співробітники ДСП "Північна Пуща" продовжують проливати торфовища за допомогою пожежних насосних станцій.

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До гасіння залучено 207 рятувальників та 64 одиниці техніки.

Рівень радіації залишається в межах норми.

Автор: 

пожежа (4361) зона відчуження (326) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


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Слава богу, прийшли дощі... На Чернігівщині, в деяких районах, вже другу годину полоще... Може, і до Чорнобиля добралося?...
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30.04.2020 19:16 Відповісти
Дощі за прогнозами до наступного вівторка,це на користь.
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30.04.2020 21:01 Відповісти
локализованы ... потушены ... горят!?
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30.04.2020 19:25 Відповісти
Ну так - пішли дощі...
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30.04.2020 21:47 Відповісти
Ще не все розікрали? Спалити 26 000 га зелених лісів треба бути повним олігофреном. Дощ і гасить пожежі, а кошти розакрадають клептомани .
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01.05.2020 08:41 Відповісти
 
 