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Новини Коронавірус і карантин
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70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС

70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС

Переважна більшість жителів України готова до продовження карантину.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології  22-31 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Під час дослідження респондентів запитували: "Зараз неможливо передбачити, як буде рости кількість хворих. Можливо, уряду доведеться продовжувати карантин. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?"

79% респондентів заявили, що готові до продовження карантину на термін до місяця, 70% - на термін до двох місяців, 65% - на термін до трьох місяців, а 59% згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.

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При цьому 15% опитаних заявили, що не дотримуються карантиу в даний час, зокрема 11% респондентів відповіли, що не дотримуються карантину, оскільки працюють, а 4% - тому що вважають запроваджені вимоги надмірними.

Найбільше тих, хто готовий бути на карантині стільки, скільки потрібно, серед старшої категорії населення, від 60 років і старше (73%), найменше - серед молоді, 18-39 років (53%).

У регіональному розрізі особливих розбіжностей під час дослідження не виявлено.

В ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2 024 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1975) КМІС (344) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+49
Ага. 68% заявили что готовы есть нечистоты, 87% что готовы отдать государству все свои деньги, 96% что готовы раздвинуть булки и 79% что готовы пить мочу, лишь бы небыло войны. Так все и было.
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30.04.2020 19:31 Відповісти
+43
Та знаем. И цены в магазинах растут по просьбе трудящихся.
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30.04.2020 19:31 Відповісти
+39
Це депутатів опитували?
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30.04.2020 19:30 Відповісти
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Вместо разговоров предлагаю встретиться всем трудящимся под кабмином и выразить глубокую благодарность, я например готов взять с собой пару кирпичей - главное чтобы благодарность долетела.
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30.04.2020 21:26 Відповісти
Млять, когда?
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30.04.2020 21:32 Відповісти
вчера))
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30.04.2020 21:37 Відповісти
Ты стебись, стебись, а с этой х-етой пора чет решать
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30.04.2020 21:43 Відповісти
что значит стебись? митинг под кабмином был вчера.
Вас там не было чтоб чет решать с этой х-етой??
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30.04.2020 22:35 Відповісти
тк меня за сутки предупредить надо - с Винницы.
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30.04.2020 22:41 Відповісти
я уже писал - предупредите хоть за день, пешком ***** приду, хоть и пилить неблизко
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30.04.2020 22:44 Відповісти
Я ТОЖЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО..ПОТАМУ ШО ОН АБЕЩАЛ НА КАРАНТИНЕ БЕСПЛАТНУЮ ЕДУ И ВОДКУ
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01.05.2020 18:59 Відповісти
70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, -

що за ХУ№НЯ ?
НЕОБМЕЖЕНО-ЦЕ ДО ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЦЯ В ЧЕРВОНИЙ КАРЛИК?
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30.04.2020 21:30 Відповісти
https://censor.net/user/31269 Ні,в білий.Хіба так важко почекати 5 мільярдів років?
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30.04.2020 21:50 Відповісти
50% - это *********, которые сидят на бюджетных деньгах - им пох, у них карантин и всю жизнь может длиться
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30.04.2020 22:45 Відповісти
Сподобалося зеленій мерзоті людей карантінити. Ще й туфтові опитування наводять. Пішли у сраку гниди.
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01.05.2020 17:14 Відповісти
Как надоело стоять у плиты !
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30.04.2020 21:35 Відповісти
Звичайно готові. Тому що насправді тихенько чхають на правила і роблять що хочуть. А от показали б по телебаченню хочь раз як людина мучається в дікарні від цього вірусу, так може б самі себе добровільно закарантинили. Таки ж люди - поки не побачать на собі нічого не зрозуміють.
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30.04.2020 21:38 Відповісти
https://censor.net/user/381434 Люди постійно бачуть жахливі аварії.Але чомусь не перестали їздити.
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30.04.2020 21:51 Відповісти
скажу больше - смертность от сердечно сосудистых заболеваний занимает первые места, и курят все равно
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30.04.2020 22:47 Відповісти
досить вже цієї брехні .ніхто не дурний і більшість прозріла .окоронавірус роздутий фейк.
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01.05.2020 12:21 Відповісти
70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5829
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30.04.2020 21:48 Відповісти
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30.04.2020 22:02 Відповісти
22-31 апреля - це все, що треба знати про ці опитування.
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30.04.2020 22:13 Відповісти
В оригинале: "З 22 по 25 квітня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів."
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01.05.2020 01:02 Відповісти
Вопрос к КМИС....А накаком потолке вы это прочитали?
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30.04.2020 22:31 Відповісти
WWW-404-ERROR КАРАНТИН ТАК КАРАНТИН

70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8926
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30.04.2020 22:50 Відповісти
Знали бы вы, как меломаны за старыми ламповыми усилками гоняются, то не думали бы о них так свысока.
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01.05.2020 13:24 Відповісти
Не верю придуманной правительством статистике !
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30.04.2020 23:01 Відповісти
зебилы, сэр...
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30.04.2020 23:09 Відповісти
Это что за чумовой опрос? А если бы пенсионерам сказали- Согласны ли вы на карантин, если вам не будут платить пенсию, какой процент был бы?
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30.04.2020 23:11 Відповісти
Ну так может они и сформировали такой высокий процент. Они то по тысяче сверху во время карантина получат, чего им быть против этого?
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01.05.2020 13:25 Відповісти
Мда, это пощечина народу который столько лет считал себя "нерабами".
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30.04.2020 23:17 Відповісти
Цей народ сам зробив ляпас своїй країні і собі. Нехай терплять, їм не звикати, якщо голодомор терпіли і Сталіна любили, то й цього нововибраного терпітимуть
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01.05.2020 16:51 Відповісти
Відверто брехливе проплачене опитування.
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30.04.2020 23:21 Відповісти
Не верю как и в то что зелю 40% поддерживает
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01.05.2020 00:22 Відповісти
Что нас ждёт в будущем? Неизвестно никому.... А что происходит или уже произошло и осталось незамеченным на фоне сводок с Фронта? А вот это как раз очевидно. Попробуем ..... Там, в будущем, все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных сексуальных девиаций и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, понимаешь, что справедливо и то и другое: историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб.
П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
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01.05.2020 01:34 Відповісти
Ну так це НОВИЙ СВІТОВИЙ УСТРІЙ і на його втілення в Україні вибрали клоуна, бо іншим кандидатам був би жорсткий опір, а так з клоуна що спитаєш?
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01.05.2020 14:23 Відповісти
Страна перепуганных идиотов. Мудрый нарид голодомор терпел - потерпит и бессмысленный карантин. Повезло олигархам с наридом. Ворье при власти ликует....
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01.05.2020 08:28 Відповісти
Ідіть в дупу з таким карантином. Економіка і карантин повинні бути розумно поєднані. Перетворили країну в тоталітарну тюрму, продали землю, захапали нерухомість, як мило коли морду не можна висунути на влицю, коли все стоїть і лопається. Коли олігархії ніхто не робить конкуренцію.
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01.05.2020 08:44 Відповісти
Опрос среди депутатов провели наверное,а реальное мнение людей им не интересно..Я называю этотот "карантин" черно-белым,одни зарабатывают,другие голодают.Экономика в жопе с далеко идущими последствиями!
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01.05.2020 09:00 Відповісти
картинка медійних маніпуляцій від ТЕКСТИ.ОРГ https://texty.org.ua/fragments/100885/rosijski-dezinformatory-vykorystovuyut-karantynni-konflikty-v-********-dlya-prosuvannya-federalizaciyi/

Перевір, на що ти повівся..!



70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1919
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01.05.2020 10:12 Відповісти
Бред сивой кобылы. Ни одного знакомого или друга нет, кто за продление карантина. Все воют.
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01.05.2020 10:21 Відповісти
Да там же написано, в статье, только неявно, пенсов спросили, да студентов.
То есть тех, кто либо на пенсии, либо пап-мамы содержат.
Эдак до могилы можно в карантине сидеть.
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01.05.2020 11:16 Відповісти
Відповідно до даних вікіпедії Київський міжнародний інститут соціології є товариством з обмеженою відповідальністю, простіше кажучи чиєюсь фірмочкою. Офіційний сайт абсолютно незручний, так, для відмазки, жодних тестів там не побачив. Як вони опитували людей під час карантину не зрозуміло. Перше, що там побачив, стіну з результатами псевдоопитувань. В одному з них писало, що до Російської Федерації 54% українців ставляться добре або дуже добре. Далі можна не читати.
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01.05.2020 10:29 Відповісти
Если я не согласен с правилами дорожного движения - я могу их не соблюдать?
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01.05.2020 11:06 Відповісти
"59% согласны терпеть его неограниченное время"

Вот они, ЗЕбилы, "птички божие", которые "не знают ни заботы, ни труда".
на какие средства живут, интересно?
Кто их деньгами снабжает???

Хотят?
Да врубить карантин вот этим вот 59% без окончания!
И денег не платить, раз у них есть средства.
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01.05.2020 11:10 Відповісти
"Больше всего тех, кто готов быть на карантине столько, сколько нужно, среди старшей категории населения, от 60 лет и старше (73%)"
Источник: https://censor.net/n3192786

Вот и весь секрет опроса, спросили пенсионеров - получили полное согласие на карантин.
Спросили студентов, котрых мам-папы содержат - получили согласие на карантин.

Вы работающих людей спросите!
Из каких денег пенсы пенсии получают?
Из государственных.
А государство откуда деньги берет (если не заемные, так заемные отдавать придется, если вообще дадут).
Из налогов.
А налоги кто платит?
Работающие.
Вот работающих и спрашивайте.
Наперсточники вы, а не социологи.
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01.05.2020 11:15 Відповісти
Сходила по оригинальной ссылке.
Зашибись, что за опрос.
Там вообще не указано, сколько было респондентов каких возрастных категорий!
Проводим опрос среди пенсов и студентов - и вуаля, получаем нужную статистику.
Кто платит за опрос, к слову?
Налогоплательшики?
То есть работаюшие, которых карантин лишил заработка?
Однажды вы, слуги народные, все-таки допроситесь.
Вы таки допроситесь.
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01.05.2020 11:25 Відповісти
Тай хай скільки завгодно буде карантин, але платіть зп людям які сидять дома
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01.05.2020 12:27 Відповісти
кмис в полном составе готов к пожизненному карантину, причем будут счастливы провести его все вместе в одной комнате, накуренной мухоморами.это, конечно , если кабмин не захочет их пригласить в свою отдельную комнату с шишками, калейдоскопом и ну погоди.
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01.05.2020 12:27 Відповісти
Владимир Александрович если Вы устали и не понимаете что делать идите на ... подайте в отставку, хватит издеваться над людьми и публиковать заказные опросы в которых большинство украинцев готовы есть фикалии и дальше голосовать за слуг народа.
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01.05.2020 13:49 Відповісти
Зе влада = куплені соцопитування = куплені коломойським голоси на виборах.
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01.05.2020 14:18 Відповісти
постановление 211 Кабмина о карантине - незаконное и преступное
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!
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01.05.2020 14:01 Відповісти
А жерти що будуть опитані ідіоти?
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01.05.2020 14:11 Відповісти
Ах вы *********! Какие 70%? Людям жрать нечего! Им голод страшнее короновируса, особенно, когда детей накормить нечем! Твари!
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01.05.2020 14:14 Відповісти
Подавляющее большинство жителей Украины готово к продлению карантина.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенным https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=936&page=1 Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля, информирует http://www.censor.net Цензор.НЕТ . Источник: https://censor.net/n3192786

Ось що я на це скажу цьому інституту соціології на продовження карантину :

70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7991
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01.05.2020 14:16 Відповісти
Откуда эти цифры?
Наше население что, печатает деньги? Или все же их зарабатывает? А полноценно работать нет возможности...
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01.05.2020 14:30 Відповісти
70% украинцев готовы ?

Знакомая цифра!
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01.05.2020 14:34 Відповісти
Це опитування - відверта брехня. Людям вже немає чого їсти. Коронавірус - це фейк. Знайшли небезпечну хворобу від якої за 2 місяці в Україні померли аж 270 людей. Та за цей період від звичайного грипу померли в десятки разів більше. Влада свідомо організовує Голодомор в Україні.
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01.05.2020 14:39 Відповісти
а с другой стороны, люди которые ели своих детей в 33м готовы на любые истязательства от власти или других, так что опрос правдив.
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01.05.2020 15:50 Відповісти
Экономический крах уничтожит не тысячи, а миллионы.
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01.05.2020 16:29 Відповісти
Кто делал опрос? Расстрелять на ***. Такого ******* даже при, *********, порохе не было.
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01.05.2020 16:38 Відповісти
Если бы люди сидели дома, то карантин бы уже закончился и коронавирус бы уже победили! но люди нихера не сидят дома! разрушают экономику!
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01.05.2020 16:50 Відповісти
124 % довольны действиями власти, 225 % сегодня готовы проголосовать за действующего президента, 415 % хотят видеть на посту Киевского Головы депутата от "Слуги народа"-Николая Тищенко-опрос "Центра Разумкова".

Перефразирую однажды заиржавшую тихонечко лошадь:"Дебилы, ***.ь"...
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01.05.2020 18:12 Відповісти
ПАВТАРЮСЬ...Я ТОЖЕ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО..ОН АБЕСЧАЛ БЕСПЛАТНУЮ ЕДУ И ВОДКУ,
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01.05.2020 19:02 Відповісти
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