70% українців готові до продовження карантину, 59% згодні терпіти його необмежений час, - опитування КМІС

Переважна більшість жителів України готова до продовження карантину.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-31 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Під час дослідження респондентів запитували: "Зараз неможливо передбачити, як буде рости кількість хворих. Можливо, уряду доведеться продовжувати карантин. Протягом якого терміну Ви зможете дотримуватися карантинних заходів?"

79% респондентів заявили, що готові до продовження карантину на термін до місяця, 70% - на термін до двох місяців, 65% - на термін до трьох місяців, а 59% згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.

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При цьому 15% опитаних заявили, що не дотримуються карантиу в даний час, зокрема 11% респондентів відповіли, що не дотримуються карантину, оскільки працюють, а 4% - тому що вважають запроваджені вимоги надмірними.

Найбільше тих, хто готовий бути на карантині стільки, скільки потрібно, серед старшої категорії населення, від 60 років і старше (73%), найменше - серед молоді, 18-39 років (53%).

У регіональному розрізі особливих розбіжностей під час дослідження не виявлено.

В ході дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2 024 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.