Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ
На 30 квітня показник летальності від коронавірусної хвороби в 7 областях перевищує середній показник по Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
Станом на 30 квітня в Україні зареєстровано 261 випадок смерті від ускладнень, викликаних COVID-19. Показник смертності становить 0,62 на 100 тис. населення. Летальність - 2,5%.
Всі померлі пацієнти мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 248 осіб госпіталізовано, 62% з них перебували на штучній вентиляції легенів або екстракорпоральній мембранній оксигенації.
Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів із COVID-19 становить 13 днів. Від моменту госпіталізації до смерті - 7 днів.
Серед померлих людей з COVID-19 16 медичних працівників. Серед померлих медиків 75% старших за 60 років.
Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в таких областях:
- Івано-Франківська (5,8%);
- Кіровоградська (4,6%);
- Львівська (3,3%);
- Сумська (3,9%);
- Хмельницька (6,1%);
- Чернігівська (8,0%);
- Полтавська (3,0%).
В статево-віковій структурі померлих переважають чоловіки - 146 (56%) та особи віком від 50 років (85%).
70,5% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби й ожиріння.
У 34% померлих із супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.
90% померлих - це люди старші за 50 років із супутніми захворюваннями. 9 осіб серед померлих мали в анамнезі поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи симптомів.
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То есть, если не проводить массового тестирования, как у нас в Украине и делают, то, теоретически, можно довести этот показатель и до 100%.
в жёппу такую "статистику". И да, если смертность была бы реально 2.5%, то нахрена карантин, от которого потерь гораздо больше? Да и Германия с Израилем завидовали бы нам и просили прислать врачунов.
Аэрозо́ль - дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, а в случае твёрдых частиц, если они не выпадают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэрозолях), либо о пыли (грубодисперсном аэрозоле).
кто-то дописал "капелек жидкости", чтобы тебя подставить и прошу прощения за подковырку в виде тумана.
Не умничай со своими "среднеобразовательными" догадками...
Да?
Людей жалко. Особливо старих медпрацівників. Вони ж отримували і пенсію і зарплату, почали відчувати себе не останніми людьми і тут на тобі - заразився і вмер.
Я вже давно себе запитую: чи то лікарі такі некваліфіковані, що допускають у себе поганий стан здровья? Чи йдуть вчитися на медиків саме для того, аби слабке здоровья підлікувати?
І ще дивуюся: лікар знає що надмірне вживання алкоголю чи паління шкодить. але не може відмовитися від згубної звички. Як це?