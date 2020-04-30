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Новини Коронавірус і карантин
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Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ

Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ

На 30 квітня показник летальності від коронавірусної хвороби в 7 областях перевищує середній показник по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Станом на 30 квітня в Україні зареєстровано 261 випадок смерті від ускладнень, викликаних COVID-19. Показник смертності становить 0,62 на 100 тис. населення. Летальність - 2,5%.

Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ 01

Всі померлі пацієнти мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 248 осіб госпіталізовано, 62% з них перебували на штучній вентиляції легенів або екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів із COVID-19 становить 13 днів. Від моменту госпіталізації до смерті - 7 днів.

Читайте також: Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ

Серед померлих людей з COVID-19 16 медичних працівників. Серед померлих медиків 75% старших за 60 років.

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в таких областях:

  • Івано-Франківська (5,8%);
  • Кіровоградська (4,6%);
  • Львівська (3,3%);
  • Сумська (3,9%);
  • Хмельницька (6,1%);
  • Чернігівська (8,0%);
  • Полтавська (3,0%).

В статево-віковій структурі померлих переважають чоловіки - 146 (56%) та особи віком від 50 років (85%).

70,5% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби й ожиріння.

У 34% померлих із супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

90% померлих - це люди старші за 50 років із супутніми захворюваннями. 9 осіб серед померлих мали в анамнезі поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи симптомів.

Автор: 

карантин (18172) смертність (195) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Что за бред? Если заболевшие еще не вылечились? Напр. - заболелло миллион, вылечились 100к., усопли 100к. = смертность 10%. А через месяц из тех кто продолжал лечение умерли 400к. и вылечились столько же = смертность уже ВНЕЗАПНО 50%.

в жёппу такую "статистику". И да, если смертность была бы реально 2.5%, то нахрена карантин, от которого потерь гораздо больше? Да и Германия с Израилем завидовали бы нам и просили прислать врачунов.
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30.04.2020 20:06 Відповісти
+3
Ты сам ответил на свой вопрос: на улицу не высовывайся, сиди и впредь дома, в своей палате
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30.04.2020 20:28 Відповісти
+3
Начальные знания физики пропустили.
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30.04.2020 20:55 Відповісти
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Летальность - отношение количества умерших к количеству заболевших...
То есть, если не проводить массового тестирования, как у нас в Украине и делают, то, теоретически, можно довести этот показатель и до 100%.
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30.04.2020 20:00 Відповісти
Что за бред? Если заболевшие еще не вылечились? Напр. - заболелло миллион, вылечились 100к., усопли 100к. = смертность 10%. А через месяц из тех кто продолжал лечение умерли 400к. и вылечились столько же = смертность уже ВНЕЗАПНО 50%.

в жёппу такую "статистику". И да, если смертность была бы реально 2.5%, то нахрена карантин, от которого потерь гораздо больше? Да и Германия с Израилем завидовали бы нам и просили прислать врачунов.
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30.04.2020 20:06 Відповісти
Все верно, меньше обследованных - выше смертность, резко выросло выявление в последние дни - ниже смертность, выявленные не успели "дойти"
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30.04.2020 20:43 Відповісти
не може бути, а скільки цікаво на автошляхах людей загинуло... це ж завтра відос-фікція мабуть стартує...
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30.04.2020 20:06 Відповісти
Средний показатель летательности...
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30.04.2020 20:06 Відповісти
Только что вышел прогулять собаку. Народу тьма, кучами бродят без масок, часть бухих, часть вылезли потрахаться. Я не пойму, где я - на карантине или в дурдоме.
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30.04.2020 20:13 Відповісти
Ты сам ответил на свой вопрос: на улицу не высовывайся, сиди и впредь дома, в своей палате
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30.04.2020 20:28 Відповісти
Лучше дома на кровати, чем в красивом гробу.
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30.04.2020 20:31 Відповісти
Троліку гебнявий, ти вже давно заробив собі красивого гробіка
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30.04.2020 20:34 Відповісти
Они такие же нарушители закона как, например, хулиганы. Кто-нибудь сообщает о нарушителях в полицию, ведь именно из расчёта наличия такого.. таких, бродящих и вводятся чрезмерные ограничения?..
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30.04.2020 20:33 Відповісти
Зачем нужна маска, на открытом воздухе, с междулюдским расстоянием больше 1,5 метра?
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30.04.2020 20:36 Відповісти
Потому, что капли мокрот висят в воздухе до 3 часов, по последним данным... Потому рекомендации даже в маске находится на расстоянии.
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30.04.2020 20:39 Відповісти
Что просто висят и все? Неподвижно, на той же высоте, даже при достаточно сильном ветре? И чтоб заразиться, достаточно одной капельки?
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30.04.2020 20:44 Відповісти
Для тех, кто ходит с анемометром, возможно, ещё напишут рекомендации.
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30.04.2020 20:46 Відповісти
Не плетите чушь. Вы хоть в школе учились?
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30.04.2020 20:46 Відповісти
Нет, я сразу в ВУЗ пошел. Я что-то упустил, не ходя в школу, что-то сокровенное, до чего учёные в ВУЗах и академиях не могут допетрить, проводя исследования?
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30.04.2020 20:49 Відповісти
Начальные знания физики пропустили.
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30.04.2020 20:55 Відповісти
А в начальных знаниях по физике написано - как проводить исследования или они дают возможность лучше учёных знать - как проводить исследования?
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30.04.2020 20:57 Відповісти
Они, как минимум, дают возможность понимать суть прочитанного о "висящих 3 часа" каплях.
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30.04.2020 21:01 Відповісти
И я тоже засомневался и понял, что у меня пробелы в знаниях и аэрозолей нет, и тумана нет, а суслик есть, а запах духов, так сразу падает на землю, потому и выбоины в асфальте.
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30.04.2020 21:08 Відповісти
Именно пробелы и не дают понять разницу между каплями и аэрозолями.
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30.04.2020 21:24 Відповісти
Теперь буду знать, Александро, просто здесь

Аэрозо́ль - дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, а в случае твёрдых частиц, если они не выпадают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэрозолях), либо о пыли (грубодисперсном аэрозоле).

кто-то дописал "капелек жидкости", чтобы тебя подставить и прошу прощения за подковырку в виде тумана.
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30.04.2020 21:35 Відповісти
В то время как исследование Медицинского журнала Новой Англии показало, что вирус COVID может быть обнаружен в воздухе в течение 3 часов, в природе дыхательные капли опускаются на землю быстрее, чем аэрозоли, полученные в этом исследовании. Экспериментальные аэрозоли, используемые в лабораториях, значительно меньше, чем то, что появляется при кашле или чихании, поэтому эти аэрозоли остаются в воздухе на уровне лица дольше, чем тяжелые частицы в природе.
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30.04.2020 21:30 Відповісти
Конечно, конечно, они падают на землю и при втором шаге, следом за кашляющим, они, как солдаты, падают на землю, а ветер это такой своеобразный катализатор падения... Это всё мои пробелы в среднем образовании, которое тебе позволило понимать учёных.
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30.04.2020 21:38 Відповісти
Естественно ветры сразу начинают дуть вокруг всех чихающих и кашляющих разнося их "смертельные", именно коронавирусные, капли на многие метры вокруг. Что-то раньше при всех гриппозных эпидемиях и опасности кашля зараженных туберкулезом пытливые ученые этого эффекта не замечали и не одевали на здоровых маски и не заставляли людей шарахаться друг от друга, не закрывали транспорт и общественные места.
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30.04.2020 22:09 Відповісти
Так ветры же на знают, что в гортани стоит дозатор капель, который калибрует их под один размер.
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30.04.2020 22:12 Відповісти
Один больной заражает ОРВИ до пяти человек в день. Больше всего опасен тот, кто подхватил инфекцию сегодня. Но и того, кто уже выздоравливает, нельзя сбрасывать со счетов. При чихании в воздух вылетает до 100 000 микробов. Капли слюны разлетаются со скоростью 160 километров в час. Принято считать, что брызги при чихании разлетаются до трех метров, но это касается только видимых частиц, а невидимые, мелкодисперсные распространяются до 10-15 метров.

Не умничай со своими "среднеобразовательными" догадками...
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30.04.2020 22:20 Відповісти
Опять врете, Александро...
Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 522
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01.05.2020 00:22 Відповісти
Ой, а Вы ссылку забыли дать на статью. Как обычно.
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01.05.2020 00:19 Відповісти
Только для поддержания у лохов чувства страха.
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30.04.2020 20:44 Відповісти
как и во всём мире. 2,5.
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30.04.2020 20:30 Відповісти
Так при таких расчётах он безопасней гриппа, от которого делают прививки...
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30.04.2020 20:37 Відповісти
А в Беларуси - 0,6.
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30.04.2020 20:47 Відповісти
а в Туркменистане и КНДР ноль. а всё потому, что не прививаются никогда.
Да?
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30.04.2020 20:51 Відповісти
Дремучесть демонстрируете подобной чушью.
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30.04.2020 20:57 Відповісти
Недолуга,нікчемна брехня, нехай брешуть своїм дебільним дітям
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30.04.2020 20:37 Відповісти
Они убивают трёх зайцев, украинцев, помощь всех тех, кто не Слуги, и демонстрируют свою несравненную работу...
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30.04.2020 20:41 Відповісти
Сегодня наблюдал на улице толпы людей, а шо погода класс +24°С все вышли погреться, ещё неделя такая и люди плюнут на все. Не призыв это к действию. Но уже все надоело до не могу.
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30.04.2020 21:06 Відповісти
г.Харьков Шевченковский район Алексеевка.
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30.04.2020 21:07 Відповісти
Ну і ...? А якщо взяти до уваги тих, хто взагалі до лікарів не звертався і переніс "легку простуду" на ногах, то шо за епідемія така?
Людей жалко. Особливо старих медпрацівників. Вони ж отримували і пенсію і зарплату, почали відчувати себе не останніми людьми і тут на тобі - заразився і вмер.
Я вже давно себе запитую: чи то лікарі такі некваліфіковані, що допускають у себе поганий стан здровья? Чи йдуть вчитися на медиків саме для того, аби слабке здоровья підлікувати?
І ще дивуюся: лікар знає що надмірне вживання алкоголю чи паління шкодить. але не може відмовитися від згубної звички. Як це?
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30.04.2020 21:14 Відповісти
КАК МОЖНО ГОВОРИТЬ О СРЕДНЕМ ПРОЦЕНТЕ СМЕРТНОСТИ, КОГДА 10 ТЫС УКРАИНЦЕВ ЕЩЕ БОЛЕЮТ ?
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01.05.2020 14:06 Відповісти
 
 