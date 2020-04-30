Середній показник летальності від COVID-19 в Україні - 2,5%, в 7 областях він перевищений, - ЦГЗ

На 30 квітня показник летальності від коронавірусної хвороби в 7 областях перевищує середній показник по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Станом на 30 квітня в Україні зареєстровано 261 випадок смерті від ускладнень, викликаних COVID-19. Показник смертності становить 0,62 на 100 тис. населення. Летальність - 2,5%.

Всі померлі пацієнти мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 248 осіб госпіталізовано, 62% з них перебували на штучній вентиляції легенів або екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів із COVID-19 становить 13 днів. Від моменту госпіталізації до смерті - 7 днів.

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Серед померлих людей з COVID-19 16 медичних працівників. Серед померлих медиків 75% старших за 60 років.

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в таких областях:

Івано-Франківська (5,8%);

Кіровоградська (4,6%);

Львівська (3,3%);

Сумська (3,9%);

Хмельницька (6,1%);

Чернігівська (8,0%);

Полтавська (3,0%).

В статево-віковій структурі померлих переважають чоловіки - 146 (56%) та особи віком від 50 років (85%).

70,5% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легенів, неврологічні хвороби й ожиріння.

У 34% померлих із супутньою патологією було кілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо.

90% померлих - це люди старші за 50 років із супутніми захворюваннями. 9 осіб серед померлих мали в анамнезі поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи симптомів.