Чиновника Рівненської міськради упіймали на хабарі 2,5 тис. дол. за узгодження будівельної документації, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спіймала на хабарі керівника структурного підрозділу Управління архітектури та містобудування Рівненської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, начальник відділу генерального плану та розвитку міста вимагав від місцевого приватного підприємця 2,5 тисячі доларів за реєстрацію проєктної документації щодо реконструкції офісного приміщення. Для безперешкодного вирішення питання чиновник обіцяв вплинути на своїх колег.

Затримали правопорушника відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України біля Управління містобудування та архітектури після одержання заключної частини хабаря - 1,1 тис. дол.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

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