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Новини Хабарники
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Чиновника Рівненської міськради упіймали на хабарі 2,5 тис. дол. за узгодження будівельної документації, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спіймала на хабарі керівника структурного підрозділу Управління архітектури та містобудування Рівненської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновника Рівненської міськради упіймали на хабарі 2,5 тис. дол. за узгодження будівельної документації, - СБУ 01

За даними попереднього слідства, начальник відділу генерального плану та розвитку міста вимагав від місцевого приватного підприємця 2,5 тисячі доларів за реєстрацію проєктної документації щодо реконструкції офісного приміщення. Для безперешкодного вирішення питання чиновник обіцяв вплинути на своїх колег.

Затримали правопорушника відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України біля Управління містобудування та архітектури після одержання заключної частини хабаря - 1,1 тис. дол.

Чиновника Рівненської міськради упіймали на хабарі 2,5 тис. дол. за узгодження будівельної документації, - СБУ 02

Чиновника Рівненської міськради упіймали на хабарі 2,5 тис. дол. за узгодження будівельної документації, - СБУ 03

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

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Автор: 

хабар (4738) Правоохоронні органи (2708) Рівне (577) СБУ (13000) силовики (2515) чиновник (803)


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Топ коментарі
+1
та не може бути такого. щоб на Український посадовець та хабаря брав. тим більше сам ЗЕ сказав що нізяяяяяяяяяяяяяя.
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30.04.2020 20:53 Відповісти
+1
так это то шо нашли
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30.04.2020 20:58 Відповісти
+1
и КИМ ЧЕН ЫН
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30.04.2020 21:04 Відповісти
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Та прі чьом там етот мудак.. Хомка за жабри беріть.. так заспіває, шо всі здивуєтесь
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30.04.2020 20:24 Відповісти
Нічого не бояться..
VIP камери ж, мля..
Гроші на них збирають??
🤔
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30.04.2020 20:38 Відповісти
та не може бути такого. щоб на Український посадовець та хабаря брав. тим більше сам ЗЕ сказав що нізяяяяяяяяяяяяяя.
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30.04.2020 20:53 Відповісти
это вовсе не о нашей нации. как здесь пишут представители нулевого менталитета - во все виноваты кацапы))
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30.04.2020 20:55 Відповісти
и КИМ ЧЕН ЫН
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30.04.2020 21:04 Відповісти
все как всегда. дно.
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30.04.2020 20:54 Відповісти
Ах вот они какие, две с половиной тыщи долларов!
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30.04.2020 20:55 Відповісти
То есть тыща сто !
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30.04.2020 20:57 Відповісти
так это то шо нашли
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30.04.2020 20:58 Відповісти
не солидно обосрался.. будешь проклят.. обсираться надо с сундуками бабок.. бомж и негодяй.. шоп ты жил на одну зарплату!!!
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30.04.2020 21:01 Відповісти
а что если подойти к органам как к хозрасчетным подразделениям? набили себе зарплату за месяц - конфисковали лярд, попалили взяточников на поллярда - зачет - получите ЗП. А если нет - то нет - ведь на нет и суда нет (отпустите рифмастера су*)
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30.04.2020 23:07 Відповісти
Будуть знати як кагебешний абщак обділяти.
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30.04.2020 23:39 Відповісти
Да ну на! Не может быть! Это ему старый долг принесли отдать!
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01.05.2020 00:31 Відповісти
 
 