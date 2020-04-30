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Керівник Національного інституту раку подав у прокуратуру три заяви через викриття злочинних схем

30 квітня виконувач обов’язків керівника Національного інституту раку Олександр Яцина подав до прокуратури м. Києва документи про відкриття трьох кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Перші результати внутрішнього аудиту, який очільник НІР ініціював з приходом на посаду, виявили порушення та фальсифікації в інституті. Зокрема, було виявлено факт підробки тендерної документації на понад 20 млн гривень; дії в інтересах одного постачальника та приховування фактів про укладання договорів; а також укладання юридично та економічно невигідних угод.

"Головне завдання, яке поставив переді мною Міністр охорони здоров’я, — ліквідувати корупційні схеми в Національному інституті раку. Ніхто не може красти в онкохворих і наживатися на їхньому горі. Українські пацієнти мають отримувати всю безкоштовну допомогу, гарантовану державою", - зазначив Олександр Яцина.

Аудит ще триває, про додаткові його результати та про перебіг слідства в НІР будуть інформувати додатково.

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Нагадаємо, Олександр Яцина призначений на посаду в.о. керівника Національного інституту раку два тижні тому. Через три дні йому почали надходити погрози та були спроби чинити тиск — прийняти рішення, які суперечать інтересам розвитку інституту.

Контракт з попередньою очільницею НІР Оленою Колесник закінчився, раніше її було відсторонено через медійні корупційні скандали.

Керівник Національного інституту раку подав у прокуратуру три заяви через викриття злочинних схем 01

Автор: 

кримінальна справа (519) Національний інститут раку (17)


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Топ коментарі
+12
И сегодня же. Только фракция Зели "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков" Это все что медики должны знать о заботе власти Бубочки и его отребья об интересах медиков.
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30.04.2020 20:41 Відповісти
+8
Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем - Цензор.НЕТ 9529
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30.04.2020 20:39 Відповісти
+6
Супрун зачепила цей гадюшник,намагалась змінить.Скільки всяка сволоч горлапанила?Медицина була така,як і все в Україні.+-.Але я з 16 року ніколи не стикався в лікарнях з поборами, які були раніше.Зараз туди не піду в жодному разі.Це клоуни вивезли засоби захисту,і зараз лікарні,це місце де скоріше схопиш корвір..
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30.04.2020 21:36 Відповісти
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Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем - Цензор.НЕТ 9529
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30.04.2020 20:39 Відповісти
И сегодня же. Только фракция Зели "Слуга народа" не дает подписей за рассмотрение законов о страховании и тестировании медиков" Это все что медики должны знать о заботе власти Бубочки и его отребья об интересах медиков.
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30.04.2020 20:41 Відповісти
У Києві медики міської лікарні №8 (Оболонський район) вийшли на бойкот. Вони влаштували страйк через зменшення зарплатні і стверджують, що обіцяну урядом надбавку до 300% їм так і не виплатили.Про це повідомляє Громадський штаб подолання COVID-19 в Україні та Facebook-паблік «Життя Мінського масиву», до якого звернулися медики.

Зазначено, що лікарня за час пандемії прийняла близько 150 інфікованих коронавірусом, хоча в список установ по боротьбі з вірусом так і не потрапила. Серед лікарів у двох вже виявили коронавірус і вони потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.За два місяці з лікарні звільнилися багато медиків та молодший персонал. Лікарі кажуть, що вони ризикують життям рятуючи пацієнтів, а отримують за це копійки. За їх словами, їм урізали зарплату на 30-40%. Медсестри отримують тепер 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисячі гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч.

Вчора два відділення оголосили про відмову працювати і не приймали пацієнтів близько двох годин. Сьогодні на страйк вийшли ще декілька відділень.Раніше мер Києва заявив, що лікарі, які працюють з хворими коронавірусом, отримали зарплату за березень у розмірі від 30 до 50 тисяч гривень.До цього президент Зеленський підписав законопроєкт про збереження соціальних та економічних гарантій під час карантину, який Верховна Рада прийняла 30 березня. Документ передбачає доплату медикам та іншим задіяним у боротьбі з коронавірусом до 300% заробітної плати, а працівникам соціального захисту - до 100% зарплати.
https://thebabel.com.ua/news/42760-mediki-kijivskoji-likarni-8-viyshli-na-boykot-jim-urizali-zarplatnyu-ta-ne-viplatili-nadbavku
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30.04.2020 20:57 Відповісти
19.09.2018 / 13:32

В Украине запустили новый сайт о политике и обществе https://thebabel.com.ua/ «The Бабель» . Одним из его сооснователей стал бывший заместитель главного редактора Esquire Глеб Гусев, а основным инвестором - украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В соцсетях проект называют украинской «Медузой». Редакция https://mc.today/ MC Today пообщалась с Глебом, расспросив его о новом проекте.

https://mc.today/byvshij-zamglavreda-esqire-zapustil-novoe-media-the-babel-osnovnoj-investor-igor-kolomojskij/

Издание «theБабель» нашло замену Коломойскому

Новыми акционерами издания стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец
Интернет-издание «theБабель», которое в 2019 году закрылось из-за проблем с финансированием (инвестором тогда был олигарх Игорь Коломойский), заявил о возобновлении своей деятельности. Об этом сообщила соучредитель и редактор издания Екатерина Коберник. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/izdanie-thebabel-nashlo-zamenu-kolomoyskomu-663305.html
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30.04.2020 21:26 Відповісти
Так зараз його фінансує Коломойський? А то я бачу, що сайт у цьому випадку дав правдиву інформацію!
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30.04.2020 21:29 Відповісти
Бабель (Беня), Элис и Экономический пророк (Беня) это были однозначно источники "правдивой" информации для зрады...
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30.04.2020 21:40 Відповісти
Не тільки вони, бо про розмір зарплат медиків мені відомо з першоджерела. Зарплати саме такі, як у цій статті. У 8 лікарні місяць тому був бунт саме завдяки таким зарплатам! Все чесно написано.
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30.04.2020 21:42 Відповісти
Короновирус пострашнее нараставшей агрессии паРаши, потому обещания сейчас можно не выполнять, а раньше - плевать надо было на агрессию паРаши, что сейчас успешно делается...
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30.04.2020 21:17 Відповісти
Глава Национального института рака подал в прокуратуру три заявления из-за разоблачения преступных схем - Цензор.НЕТ 7749
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30.04.2020 20:39 Відповісти
Нюю-нюю....посадять тебе ж...))
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30.04.2020 20:40 Відповісти
Ужас что творится. На больных несчастных людях наживаются нелюди.
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30.04.2020 20:43 Відповісти
А про Шалімова вже забули? Корупція - основний «корона вірус» України
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30.04.2020 20:49 Відповісти
Тех кто воровал у больных нужно показательно расстреливать перед окнами больниц.
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30.04.2020 20:52 Відповісти
Низзя!
Это жертвы первого этапа реформы
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30.04.2020 21:01 Відповісти
Там целую "Мрію" бумаги надо на заявления, еще и не хватит.
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30.04.2020 20:54 Відповісти
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa

Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1255751624854835200 11 ч

Почему Зеленский встречал самолет лично?
Президент всегда находится в Эпицентре событий.
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30.04.2020 20:54 Відповісти
рак против рака!!!
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30.04.2020 20:55 Відповісти
у нас что не день? то когото отстраняют. дела касаеться операций на миллионы и миллиарды. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС. а обещанные посадки делать, когда то попробуют, или то тоже ДРУЗЬЯ??????
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30.04.2020 20:58 Відповісти
Если система допускает такие схемы, то кардинально ничего не изменится (ломать нужно систему), "винтики" (люди) могут меняться, а результат останется прежним!
От чиновников вообще НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСИТЬ!
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30.04.2020 21:01 Відповісти
Головне це те, що треба вірити бубочкє та знову його обрати! Дайте йому працювати, дайте йому час, бо він гарний, а чіновнікі погані!🤪🐸🙈
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30.04.2020 21:03 Відповісти
А он что с Марса прилетел или с Венеры? Нет, такой же как и все предыдущие, с Украины! Какие могут быть претензии к другим?
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30.04.2020 21:14 Відповісти
Він не прилетів, а його обрали! Нехай працює поки в державі можна красти! Дайте йому час на крадіжки!
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30.04.2020 21:17 Відповісти
Думаю, он просто не понимает, что нельзя изменить систему "изнутри" являться ее частью (а президент это часть системы, а не "над ней"). Систему можно сломать и выстроить совершенно другую, но для этого нужно знать как ломать, как строить и самое главное на какую часть населения опираться, потому что не может быть полного консенсуса и взаимопонимания всего общества (разные люди, разное мировоззрение, разные интересы).
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30.04.2020 21:25 Відповісти
Бубочку всю абмануют!😄 Вас не тисне, що агітували за нікчему і крадія?
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30.04.2020 21:30 Відповісти
я не агитировал, да и "выбор" был не велик, процитирую персонаж нынешнего и напишу, что "...из двух пид@р@сов выбрали меньшего...". у меня нет и тени сомнения, что при соевом барыги жопа была бы еще "большей", а возможно и полный 3,1415здец!
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30.04.2020 21:44 Відповісти
Ви не агітували🧐😄🐸 Продовжуйте брехати! А чорне це біле!😄
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30.04.2020 21:46 Відповісти
нет, не вру! и где вы увидели "агитацию"? люди чаще всего видят, то что хотят увидеть и будут в упор не замечать того, чего не хотят!
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30.04.2020 21:51 Відповісти
Самая лучшая медицина и зарплаты у медиков были при славном Президенте Порошенко.При нём не было коррупции в медицине и зарплаты были европейские.А сколько казарм построили - не сосчитать.Зебилы всё разграбили,раздерибанили,Панамские офшоры открывают
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30.04.2020 21:03 Відповісти
Слишком толсто...
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30.04.2020 21:04 Відповісти
Супрун зачепила цей гадюшник,намагалась змінить.Скільки всяка сволоч горлапанила?Медицина була така,як і все в Україні.+-.Але я з 16 року ніколи не стикався в лікарнях з поборами, які були раніше.Зараз туди не піду в жодному разі.Це клоуни вивезли засоби захисту,і зараз лікарні,це місце де скоріше схопиш корвір..
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30.04.2020 21:36 Відповісти
Люди тікали з лікарень не встигнув вилікувати свої хвороби, бо привезли короновірусних. А медикам тепер це не дуже треба, бо 2000 медиків хворі!
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30.04.2020 21:40 Відповісти
Воруют, кто где как может, так приучены, если в детских домах воруют на поставках, хоть и давно приходилось сталкиваться, то тут на онкобольных, ну что же совесть в наше время не важна, моя хата с краю, все для себя только, вроде вечно тут жить собрались.
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30.04.2020 21:16 Відповісти
забыл дело Ермака-мудака??
принес три дела-против тебя откроют шесть
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30.04.2020 21:49 Відповісти
 
 