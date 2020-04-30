Керівник Національного інституту раку подав у прокуратуру три заяви через викриття злочинних схем

30 квітня виконувач обов’язків керівника Національного інституту раку Олександр Яцина подав до прокуратури м. Києва документи про відкриття трьох кримінальних проваджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Перші результати внутрішнього аудиту, який очільник НІР ініціював з приходом на посаду, виявили порушення та фальсифікації в інституті. Зокрема, було виявлено факт підробки тендерної документації на понад 20 млн гривень; дії в інтересах одного постачальника та приховування фактів про укладання договорів; а також укладання юридично та економічно невигідних угод.

"Головне завдання, яке поставив переді мною Міністр охорони здоров’я, — ліквідувати корупційні схеми в Національному інституті раку. Ніхто не може красти в онкохворих і наживатися на їхньому горі. Українські пацієнти мають отримувати всю безкоштовну допомогу, гарантовану державою", - зазначив Олександр Яцина.

Аудит ще триває, про додаткові його результати та про перебіг слідства в НІР будуть інформувати додатково.

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Нагадаємо, Олександр Яцина призначений на посаду в.о. керівника Національного інституту раку два тижні тому. Через три дні йому почали надходити погрози та були спроби чинити тиск — прийняти рішення, які суперечать інтересам розвитку інституту.

Контракт з попередньою очільницею НІР Оленою Колесник закінчився, раніше її було відсторонено через медійні корупційні скандали.



