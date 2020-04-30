Керівник Національного інституту раку подав у прокуратуру три заяви через викриття злочинних схем
30 квітня виконувач обов’язків керівника Національного інституту раку Олександр Яцина подав до прокуратури м. Києва документи про відкриття трьох кримінальних проваджень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Перші результати внутрішнього аудиту, який очільник НІР ініціював з приходом на посаду, виявили порушення та фальсифікації в інституті. Зокрема, було виявлено факт підробки тендерної документації на понад 20 млн гривень; дії в інтересах одного постачальника та приховування фактів про укладання договорів; а також укладання юридично та економічно невигідних угод.
"Головне завдання, яке поставив переді мною Міністр охорони здоров’я, — ліквідувати корупційні схеми в Національному інституті раку. Ніхто не може красти в онкохворих і наживатися на їхньому горі. Українські пацієнти мають отримувати всю безкоштовну допомогу, гарантовану державою", - зазначив Олександр Яцина.
Аудит ще триває, про додаткові його результати та про перебіг слідства в НІР будуть інформувати додатково.
Нагадаємо, Олександр Яцина призначений на посаду в.о. керівника Національного інституту раку два тижні тому. Через три дні йому почали надходити погрози та були спроби чинити тиск — прийняти рішення, які суперечать інтересам розвитку інституту.
Контракт з попередньою очільницею НІР Оленою Колесник закінчився, раніше її було відсторонено через медійні корупційні скандали.
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Зазначено, що лікарня за час пандемії прийняла близько 150 інфікованих коронавірусом, хоча в список установ по боротьбі з вірусом так і не потрапила. Серед лікарів у двох вже виявили коронавірус і вони потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.За два місяці з лікарні звільнилися багато медиків та молодший персонал. Лікарі кажуть, що вони ризикують життям рятуючи пацієнтів, а отримують за це копійки. За їх словами, їм урізали зарплату на 30-40%. Медсестри отримують тепер 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисячі гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч.
Вчора два відділення оголосили про відмову працювати і не приймали пацієнтів близько двох годин. Сьогодні на страйк вийшли ще декілька відділень.Раніше мер Києва заявив, що лікарі, які працюють з хворими коронавірусом, отримали зарплату за березень у розмірі від 30 до 50 тисяч гривень.До цього президент Зеленський підписав законопроєкт про збереження соціальних та економічних гарантій під час карантину, який Верховна Рада прийняла 30 березня. Документ передбачає доплату медикам та іншим задіяним у боротьбі з коронавірусом до 300% заробітної плати, а працівникам соціального захисту - до 100% зарплати.
https://thebabel.com.ua/news/42760-mediki-kijivskoji-likarni-8-viyshli-na-boykot-jim-urizali-zarplatnyu-ta-ne-viplatili-nadbavku
В Украине запустили новый сайт о политике и обществе https://thebabel.com.ua/ «The Бабель» . Одним из его сооснователей стал бывший заместитель главного редактора Esquire Глеб Гусев, а основным инвестором - украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В соцсетях проект называют украинской «Медузой». Редакция https://mc.today/ MC Today пообщалась с Глебом, расспросив его о новом проекте.
https://mc.today/byvshij-zamglavreda-esqire-zapustil-novoe-media-the-babel-osnovnoj-investor-igor-kolomojskij/
Издание «theБабель» нашло замену Коломойскому
Новыми акционерами издания стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец
Интернет-издание «theБабель», которое в 2019 году закрылось из-за проблем с финансированием (инвестором тогда был олигарх Игорь Коломойский), заявил о возобновлении своей деятельности. Об этом сообщила соучредитель и редактор издания Екатерина Коберник. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/izdanie-thebabel-nashlo-zamenu-kolomoyskomu-663305.html
Это жертвы первого этапа реформы
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Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1255751624854835200 11 ч
Почему Зеленский встречал самолет лично?
Президент всегда находится в Эпицентре событий.
От чиновников вообще НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗАВИСИТЬ!
принес три дела-против тебя откроют шесть