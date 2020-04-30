Прокурори були допущені на військовий об'єкт, де зберігалася врахована зброя ССО, в рамках іншого кримінального провадження, - штаб ООС

Два місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніка, що знаходилися на об’єкті.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Днями на зазначений об’єкт, на якому зберігається озброєння і техніка, допущено за рішенням суду в рамках іншого кримінального провадження представників прокуратури та Національної поліції.

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Заходи щодо встановлення приналежності озброєння і техніки Збройним Силам України тривають. Даний об’єкт перебуває під охороною військових.

Закликаємо представників пресслужб правоохоронних органів та журналістів перевіряти інформацію перед оприлюдненням, не допускати поширення чуток та викривлень фактів".

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Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.

Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що база, показана Офісом генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській Добровольчій армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.