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Новини
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Прокурори були допущені на військовий об'єкт, де зберігалася врахована зброя ССО, в рамках іншого кримінального провадження, - штаб ООС

Прокурори були допущені на військовий об'єкт, де зберігалася врахована зброя ССО, в рамках іншого кримінального провадження, - штаб ООС

Два місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніка, що знаходилися на об’єкті.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Днями на зазначений об’єкт, на якому зберігається озброєння і техніка, допущено за рішенням суду в рамках іншого кримінального провадження представників прокуратури та Національної поліції.

Дивіться також: БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю (доповнено). ФОТОрепортаж

Заходи щодо встановлення приналежності озброєння і техніки Збройним Силам України тривають. Даний об’єкт перебуває під охороною військових.

Закликаємо представників пресслужб правоохоронних органів та журналістів перевіряти інформацію перед оприлюдненням, не допускати поширення чуток та викривлень фактів".

Читайте також: Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.

Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що база, показана Офісом генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській Добровольчій армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.

Автор: 

зброя (7543) ССО (526) 3 полк спецпризначенців (24) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+22
Комедия в трех актах.
Акт первый:
"Победоносное завершение тщательного расследования - найден огромный схрон оружия! Смотрите, что мы нашли! Ура следователям и прокуратуре!"
Акт второй:
"Вы что, сдурели? Это вооружение было передано под учет армии несколько месяцев назад! Вот документы!"
Акт третий:
"Ну-у, мы вообще-то на склад попали по другому делу... А что, нам уже нельзя снарядики и пушечки пофоткать?"
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30.04.2020 21:18 Відповісти
+16
Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3750
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30.04.2020 21:08 Відповісти
+12
новый видосик с Колей "Котлета" Тищенко.. просто бИмба!
https://twitter.com/LugaBeg/status/1255509599605723151
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30.04.2020 21:02 Відповісти
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новый видосик с Колей "Котлета" Тищенко.. просто бИмба!
https://twitter.com/LugaBeg/status/1255509599605723151
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30.04.2020 21:02 Відповісти
Выслужится хотят это очевидно. Может кого-то только на должность поставили..
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30.04.2020 21:04 Відповісти
Похоже что происходил так называемый ******* оружия из армии, а теперь в спешке рисуют документы задним числом чтобы узаконить его.
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30.04.2020 21:07 Відповісти
схоже, хтось мідальок захотів
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30.04.2020 21:12 Відповісти
Інформація без інформації...
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30.04.2020 21:08 Відповісти
Просто гнилые отмазки! Да за два месяца можно было десять раз все боеприпасы перевезти на склад, где не только усиленная охрана, но и специальные условия противопожарной охраны и маскировочного укрытия...понятно становится, кого эта ООС хочет выгородить!
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30.04.2020 21:20 Відповісти
"кого эта ООС хочет выгородить"
Феєрично кацап спалився))))))))
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30.04.2020 21:25 Відповісти
Спалился не я, из-за таких крышевателей горят на миллиарды военные склады!
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30.04.2020 21:41 Відповісти
Українською, будь ласка!
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30.04.2020 23:31 Відповісти
Дякую!
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30.04.2020 23:38 Відповісти
Бугага, ти навіть не вкурив, що я тобі написав))
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01.05.2020 11:13 Відповісти
Суцільна гниль перетворена на піар... Схоже котел невитримає...
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30.04.2020 21:29 Відповісти
Прокуроры были допущены на военный объект, где хранилось учтенное оружие ССО, в рамках другого уголовного производства, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3750
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30.04.2020 21:08 Відповісти
В Европе сейчас тоже особо не ездят, даже в соседний город к родным или в гости к друзьям нельзя - сдадут в полицию что нарушаете карантин.
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30.04.2020 21:13 Відповісти
С размахом работает прокуратура, с фантазией.
Скоро наложат арест на имущество военной части и будут трещать, что нашли "схрон" с 1000 тонн боеприпасов и десятками единиц военной техники.
Наверное их вдохновила презентация прилета Ан-225 с грузом для "Эпицентра", сделанная зеленским...
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30.04.2020 21:09 Відповісти
Аггаа, уявляю рівень "специалістів"..
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30.04.2020 21:12 Відповісти
Ермаку отстегнули ХХХХ уе за должность, вот вам и уровень.
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30.04.2020 21:15 Відповісти
А воз и ныне там..))
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30.04.2020 21:17 Відповісти
Комедия в трех актах.
Акт первый:
"Победоносное завершение тщательного расследования - найден огромный схрон оружия! Смотрите, что мы нашли! Ура следователям и прокуратуре!"
Акт второй:
"Вы что, сдурели? Это вооружение было передано под учет армии несколько месяцев назад! Вот документы!"
Акт третий:
"Ну-у, мы вообще-то на склад попали по другому делу... А что, нам уже нельзя снарядики и пушечки пофоткать?"
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30.04.2020 21:18 Відповісти
Второй и третий акты, не должны были стать достоянием общественности.
Раздали бы награды и должности "гениальным сыщикам", а потом спустили бы дело на тормозах, найдя стрелочника.
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30.04.2020 21:29 Відповісти
опять нае№али теребонек которые цензор читают
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30.04.2020 21:30 Відповісти
Піночета тут не буде..
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30.04.2020 21:32 Відповісти
Думаю, в Чили до определенного момента тоже мало кто думал, что все так обернется.
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01.05.2020 01:44 Відповісти
враг не спит, враг не дремлет./Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием/Быстрая реакция на это заявление пропагандиста русского мира под американским флажком: Та ти що,каКцапе,атвечаешь,баклан??? А як на мене,то це ********** із взірваних складів,якті свинарчуки мальдівської простітутки не вспіли продати сепарам.
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30.04.2020 21:48 Відповісти
Нахєра сєпарам щось купляти у свинарчуків, якщо їм все з-за поребрика за безплатно привозять?
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01.05.2020 09:40 Відповісти
Под охраной в бывшем детском садике?
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30.04.2020 22:15 Відповісти
вся зеленая муйня настолько никчемная, что если когда-то кадры Януковича или Порошенка вернутся в органы, они будут сцать на них, остерегаться дать руку, и всячески опускать. Возможно в отпуска больничные и в саботаж нужно уходить уже сейчас, ато потом будет поздно
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30.04.2020 23:03 Відповісти
так оказывается, судя по соседней теме, со слов ген прокурора можно предлагать сотрудникам прокаратуры непристойнсти безнаказанно))))) сбу подтверждает
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30.04.2020 23:45 Відповісти
Т.е. рыговская шпана (считай враги) может безнаказанно шариться по складам спецназа в воюющей стране...

Замечательно.
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01.05.2020 01:43 Відповісти
Господи, ти Боже мій! Дійсно, що правоохренітєльниє органи з такими прес-службами.
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01.05.2020 06:41 Відповісти
 
 