Прокурори були допущені на військовий об'єкт, де зберігалася врахована зброя ССО, в рамках іншого кримінального провадження, - штаб ООС
Два місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніка, що знаходилися на об’єкті.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Днями на зазначений об’єкт, на якому зберігається озброєння і техніка, допущено за рішенням суду в рамках іншого кримінального провадження представників прокуратури та Національної поліції.
Заходи щодо встановлення приналежності озброєння і техніки Збройним Силам України тривають. Даний об’єкт перебуває під охороною військових.
Закликаємо представників пресслужб правоохоронних органів та журналістів перевіряти інформацію перед оприлюдненням, не допускати поширення чуток та викривлень фактів".
Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.
Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що база, показана Офісом генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській Добровольчій армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/LugaBeg/status/1255509599605723151
Феєрично кацап спалився))))))))
Скоро наложат арест на имущество военной части и будут трещать, что нашли "схрон" с 1000 тонн боеприпасов и десятками единиц военной техники.
Наверное их вдохновила презентация прилета Ан-225 с грузом для "Эпицентра", сделанная зеленским...
Акт первый:
"Победоносное завершение тщательного расследования - найден огромный схрон оружия! Смотрите, что мы нашли! Ура следователям и прокуратуре!"
Акт второй:
"Вы что, сдурели? Это вооружение было передано под учет армии несколько месяцев назад! Вот документы!"
Акт третий:
"Ну-у, мы вообще-то на склад попали по другому делу... А что, нам уже нельзя снарядики и пушечки пофоткать?"
Раздали бы награды и должности "гениальным сыщикам", а потом спустили бы дело на тормозах, найдя стрелочника.
Замечательно.