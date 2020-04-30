На Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19, 1 особа померла, - ОДА

На вечір 30 квітня в Рівненській області підтверджено 27 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

15 з 27 нових хворих - жителі обласного центру, м.Рівне, і по одному - з міст Березне та Здолбунів. Вік хворих від 6 до 75 років.

Також повідомляється, що від коронавірусу померла 67-річна жителька Володимирецького району, раніше госпіталізована в Сарненську Центральну районну лікарню.

Таким чином у Рівненській області зареєстровано 665 випадків захворювання Covid-19. З них вже 16 летальних, 66 осіб одужали.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 150 зразків. Звгвлом від початку спалаху Covid-19 в області ПЛР-методом перевірили 2 576 осіб.

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