На Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19, 1 особа померла, - ОДА
На вечір 30 квітня в Рівненській області підтверджено 27 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.
15 з 27 нових хворих - жителі обласного центру, м.Рівне, і по одному - з міст Березне та Здолбунів. Вік хворих від 6 до 75 років.
Також повідомляється, що від коронавірусу померла 67-річна жителька Володимирецького району, раніше госпіталізована в Сарненську Центральну районну лікарню.
Таким чином у Рівненській області зареєстровано 665 випадків захворювання Covid-19. З них вже 16 летальних, 66 осіб одужали.
Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 150 зразків. Звгвлом від початку спалаху Covid-19 в області ПЛР-методом перевірили 2 576 осіб.
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