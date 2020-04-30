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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19, 1 особа померла, - ОДА

На Рівненщині підтверджено 27 нових випадків захворювання COVID-19, 1 особа померла, - ОДА

На вечір 30 квітня в Рівненській області підтверджено 27 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

15 з 27 нових хворих - жителі обласного центру, м.Рівне, і по одному - з міст Березне та Здолбунів. Вік хворих від 6 до 75 років.

Також повідомляється, що від коронавірусу померла 67-річна жителька Володимирецького району, раніше госпіталізована в Сарненську Центральну районну лікарню.

Таким чином у Рівненській області зареєстровано 665 випадків захворювання Covid-19. З них вже 16 летальних, 66 осіб одужали.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 150 зразків. Звгвлом від початку спалаху Covid-19 в області ПЛР-методом перевірили 2 576 осіб.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1195)


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Топ коментарі
+3
в Рівному всьо клясно.. менти на машинах раз на годину бібікають..Слава Україні!!.. народ без масок швендяє аж гай гуде.. дай Боже, шоб не як в Італії.. дурні ті люди
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30.04.2020 21:08 Відповісти
+1
Скоро Америку догоним. Народ так и не понял, что все это не шутки. Даже после выздоровления легкие человека превращаются в хлам.
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30.04.2020 21:13 Відповісти
+1
Не всегда. Как повезет.
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30.04.2020 21:16 Відповісти
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в Рівному всьо клясно.. менти на машинах раз на годину бібікають..Слава Україні!!.. народ без масок швендяє аж гай гуде.. дай Боже, шоб не як в Італії.. дурні ті люди
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30.04.2020 21:08 Відповісти
верно, так по всей стране!! в каждом городе!! у народа нет страха, даже за собственный джоп и за детей, ни тебе масок, всё не нажрутся того кофе, можно продолжать долго, наверное вср*тся все, когда начнут друг у друга под ногами дохнуть!!
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30.04.2020 21:21 Відповісти
Буде хєрня.. і шось мені сумно
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30.04.2020 21:27 Відповісти
Скоро Америку догоним. Народ так и не понял, что все это не шутки. Даже после выздоровления легкие человека превращаются в хлам.
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30.04.2020 21:13 Відповісти
Не всегда. Как повезет.
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30.04.2020 21:16 Відповісти
Брехня. Я выздоровел и легкие просто окей.
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30.04.2020 21:34 Відповісти
что то сразу вспомнил слова песни Наутилуса!!!
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30.04.2020 21:45 Відповісти
Может вы путаете понос с короновирусом?
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30.04.2020 21:47 Відповісти
Очевидно что у вас такой опыт есть, путать диарею с вирусной инфекцией. Известный синдром не позволяет вам понять насколько вы тупой.
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30.04.2020 22:03 Відповісти
У вас синдром болтуна.
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30.04.2020 22:53 Відповісти
Вот-вот, о чём я и говорил. Черное это белое, а свобода это рабство.
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01.05.2020 00:30 Відповісти
Представьте себе, один из симптомов коронавирусной инфекции - диаррея.
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01.05.2020 10:02 Відповісти
Возможно так и есть. Записываем всех с диареей в ковидники? А может ежедневный стул по утрам тоже к симптомам ковида имеет отношение? Абсурд на абсурде сидит и абсурдом погоняет...
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01.05.2020 10:06 Відповісти
Вам простительно... вы не врач.
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01.05.2020 10:16 Відповісти
Может быть, но когда дипломированные врачи на белом глазу рассказывают что все, чему раньше учили их про вирусные инфекции это ложь, то возникают вопросы кто сошёл с ума.
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01.05.2020 10:20 Відповісти
Никогда такого факта не фиксировалось! Вирус - это и Гепатита, Энцефалита, Zoster, Полиомиелита, AIDS, инфлюэнца, Pitiriasi (лишай - народное название), Кори, ***** , Zika, Жёлтой лихорадки, Натуральной Оспы , Entero- , Corona- итд итп. Вся классика осталась. Вирусы мутируют. Появляются новые. Их изучают. И идут вперёд.
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01.05.2020 11:03 Відповісти
Какого факта не фиксировалось? Что при легеневих инфекциях надо руки антисептиком обрабатывать? За такой ответ любой студент пошел бы раньше на пересдачу по полной.
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01.05.2020 11:05 Відповісти
Может быть, но когда дипломированные врачи на белом глазу рассказывают что все, чему раньше учили их про вирусные инфекции это ложь.*** Такого факта.
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01.05.2020 11:09 Відповісти
Вот я привёл конкретный факт выше. Жду опровержения.
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01.05.2020 11:18 Відповісти
Тебе было отвечено. Перечитай.
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01.05.2020 11:26 Відповісти
Что перечитывать? Научные названия вирусов?
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01.05.2020 11:27 Відповісти
Ты хоть пост до конца прочитай! У меня тоже есть пц - дiди, им надо по 100 раз объяснять одно и то же. Так заколебают, что порохоботы покажутся более сносными.
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01.05.2020 11:31 Відповісти
"Вирусы мутируют. Появляются новые. Их изучают. И идут вперёд." - вот это? Где тут фактическая информация? Или давай новые данные исследований опровергающие в корне прежний многолетний опыт и Науку как таковую или заткнись.
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01.05.2020 11:33 Відповісти
Я и мои коллеги обычно советуем старикам приходить в сопровождении детей (до тех скорей доходит смысл).
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01.05.2020 12:07 Відповісти
Жаль что сам своими советами не пользуешься. попробуй, может поможет!
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01.05.2020 12:11 Відповісти
У вас сегодня праздник?
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01.05.2020 11:11 Відповісти
27 к 1 это уже неплохо.
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30.04.2020 21:24 Відповісти
Так! У нас курс 27 грн за 1 долар! І це непогано🐸
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30.04.2020 21:25 Відповісти
то це у вас непогано.. набарижили за 5 років
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30.04.2020 21:39 Відповісти
Щось не знайду де я набарижив🤪 Може поділишся тим, що ви набарижили?
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30.04.2020 21:45 Відповісти
может Гоптовку крышевал
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30.04.2020 21:46 Відповісти
то *непогано* в сравнении с курсом пэпастого барыги.
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01.05.2020 10:03 Відповісти
 
 