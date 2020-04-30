УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10950 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
13 099 128

Коронавірус не був штучно створений або генетично модифікований, - розвідка США

Коронавірус не був штучно створений або генетично модифікований, - розвідка США

Американська розвідувальна спільнота вважає, що коронавірус, який викликає захворювання COVID-19, не є штучним чи генетично модифікованим.

Про це йдеться в заяві Офісу директора національної розвідки США, оприлюдненій у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розвідувальна спільнота погоджується з широким науковим консенсусом, що вірус (що причиняє захворювання на) COVID-19 не був штучно створеним чи генетично модифікованим", - зазначається в документі.

При цьому зазначається, що вірус походить з китайського міста Ухань, де його могли досліджувати у місцевій лабораторії.

"Розвідувальна спільнота продовжить ретельно вивчати нову інформацію та розвідувальні дані, щоби визначити, чи розпочався спалах через контакт із зараженими тваринами, чи це стало наслідком аварії в лабораторії в Ухані", - зауважили в Офісі директора Національної розвідки США.

Таким чином, американська розвідка підтвердила необґрунтованість спекуляцій та конспірологічних теорій про те, що COVID-19 міг начебто міг бути розроблений штучно в лабораторних умовах.

Дивіться також: Секретні лабораторії США в Україні. Як брешуть рупори Кремля. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Китай (4718) розвідка (3886) США (23465) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Американская разведка это дно,за поребриком давно определили,что короновирус разработан в Украине,на штатовские деньги,под присмотром ахентов цру
показати весь коментар
30.04.2020 21:47 Відповісти
+10
И именно потому шо вирус натуральный, красножопые под ноль снесли рынок и теперь обосрали Австралию, которая попросила ясности. И запретили заграничным вирусологам приехать и разобраться.
Ну конечно - так всегда действует каждый, кому нету ничего скрывать.
показати весь коментар
30.04.2020 21:56 Відповісти
+9
Американці захищають москалів, цікаво що фуйло їм пообіцяв?
показати весь коментар
30.04.2020 21:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
если передаёться диким животным, то обязательно, как охотник был был я информирован .
показати весь коментар
30.04.2020 22:27 Відповісти
фак эту https://klaviatura.online.ua/ наведдиииите поряддок чтоб не перескакивали буквыыы,, уже задолболся испраавляяяяятть,, ввоот туут теперрь беззз исправления
показати весь коментар
30.04.2020 22:34 Відповісти
ааа, "охотник".... ну тогда сам знаешь чего тебе желаю, пусть тебе в 10 раз вернутся твои "развлечения".
Коронавірус не був штучно створений або генетично модифікований, - розвідка США - Цензор.НЕТ 1486
показати весь коментар
01.05.2020 07:49 Відповісти
Дошло наконец-то или раньше тупо дураков включали
показати весь коментар
30.04.2020 22:15 Відповісти
Очень много американцев подали в суд на Китай. Если Китай возьмется судиться в ответ, то неизвестно что выяснится. Это может оказаться невыгодно Америке. Вот амеры и обрезали своих граждан.
показати весь коментар
30.04.2020 22:19 Відповісти
Китай виноват в том что долго скрывал эпидемию. Так что иски вполне обоснованы даже если вирус природный.
показати весь коментар
30.04.2020 22:30 Відповісти
все зависит от суда, в котором будет разбираться дело, если в американском то китай будет виноват без шансов, если в китайском то китай не при делах
показати весь коментар
30.04.2020 22:51 Відповісти
кацапи ні в чом нє вінавати нікагда...
показати весь коментар
30.04.2020 22:20 Відповісти
Думаю, многие граждане из разных стран подали в суд на Китай. Пускай докажут где этот вирус был произведен. В какой лаборатории и в какой стране. Даже интересно стало.
показати весь коментар
30.04.2020 22:21 Відповісти
А кто должен доказать-то? Эти граждане или Китай?
показати весь коментар
30.04.2020 22:27 Відповісти
в минстеце такое не говорят. под кастрюлей становится жарко.
показати весь коментар
01.05.2020 13:53 Відповісти
Коронавірус не був штучно створений або генетично модифікований, - розвідка США - Цензор.НЕТ 5446
показати весь коментар
30.04.2020 22:36 Відповісти
И ЕЩЁ ОДИН ОТВЕТ !!! СКОЛЬКО РАЗ РАЗВЕДКА ВРАЛА !?)
показати весь коментар
30.04.2020 22:40 Відповісти
амеры борзо начали за здравие и кончили за упокой.
показати весь коментар
30.04.2020 22:44 Відповісти
конечно подтвердит, американская разведка сама этот проект финансировала, а теперь друг-другу ж..пы прикрывают
показати весь коментар
30.04.2020 22:49 Відповісти
Разведывательное сообщество соглашается с широким научным консенсусом

Не скажу за всю широту, но многие ученые сочли этот вирус подозрительным и не похожим на обычные коронавирусы в той или иной степени мягкости формулировки.
показати весь коментар
30.04.2020 23:29 Відповісти
Звичайно його не вивели з нуля-його модифікували. Ро-відка згладжує вугли, бо зараз всім не до того. Правду ми , радше взнаємо через пару десятиліть. …якщо доживемо)))
показати весь коментар
30.04.2020 23:58 Відповісти
ну як вам сказати??? вірити амер. розвідці - це все-одно, що самого себе.... амер. розвідка ПРОСРАЛА підготовку тер. актів арабами в 2001 і сталось 9 / 11!!!! амер. розвідка З ПІНОЮ В РОТІ доводила, що в Хусейна є зброя масового знищення, яку потім так і не знайшли!!! не говорячи вже про те, що вони РОКАМИ бігали ПО ЦІЛОМУ СВІТІ і не могли знайти нещасного, небритого, голого, босого бін Ладена...

п.н. ну а за вірус, є вчені, які кажуть, що він все-таки має ШТУЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В СОБІ, які зовсім не притаманні дикій природі і там не зустрічаються, тому....
показати весь коментар
01.05.2020 00:08 Відповісти
Ага, сейчас всем правду выложат на блюдечке.
показати весь коментар
01.05.2020 01:32 Відповісти
Амеры решили немножко успокоить. Это ещё одна ошибка. ....ибо в тихом омуте ...черти плавают....
показати весь коментар
01.05.2020 06:33 Відповісти
Масон масону око не виклює. Така чудова зброя для геополітики, для впровадження плану всесвітнього хаосу. Тоді питання до США якщо це не Китай то хто може дядечко Сем підкинув в Ухань свою біозброю, Чи бабка Рашка підсунула? Де заяви не профанів а академіків з світовим імям щодо природи цього віруса? Потрібен трибунал ООН для розслідування ціїє історії з коронавірусом .
показати весь коментар
01.05.2020 07:19 Відповісти
А в 2015 році ті ж самі піндоси казали інше.
показати весь коментар
01.05.2020 07:26 Відповісти
Зовсім не важливо чи штучно створений чи природній вірус. Якщо знати як він працює і термін його життя або можливість зробити неактивним (ТТД). То буде ідеальна зброя для гібридної війни. І якщо одна країна все ще не може встати колін, то отримає можливість поставити інші країни на свій рівень. А те що і там якась кількість населення загине - то буде прикриття від розслідувань. Хто зна що в голові старого маразматика?
показати весь коментар
01.05.2020 08:26 Відповісти
https://www.nature.com/articles/nm.3985 Этот вирус был создан еще в 2015 году, вот ссылка на статью в американском журнале Nature
показати весь коментар
01.05.2020 09:05 Відповісти
Ось що пише журнал - На основі цих висновків ми синтетично повторно отримали інфекційний повнокомплектний вірус SHC014 і продемонстрували стійку вірусну реплікацію як in vitro, так і in vivo. Наша робота говорить про потенційний ризик повторного появи SARS-CoV з вірусів, що зараз циркулюють у популяціях кажанів. Тобто в США ця зброя штучно отримана вже була в 2015 році. Цікава інформація, що скажуть спеціалісти вірусологи.
показати весь коментар
01.05.2020 10:38 Відповісти
вирус (вызывающий заболевание) COVID-19 не был искусственно создан либо генетически модифицирован", - .......о это стало следствием аварии в лаборатории в Ухане",

РАДОСТЬ ТО КАКАЯ !
показати весь коментар
01.05.2020 14:49 Відповісти
А зачем его выводить? Просто выделили из дикой природы и размножили в искусственной среде. Агар-агар он такой агар-агар. А потом рассыпать в Ухани, чтобы потом списать на тупых китаезов. Потом через месячишко рассыпали в гейропе(ну там: всякие лягушатники, макаронники и швабы с англо-саксами), а потом и в Нью-Йорке. Вот и все. Еще раз. Зачем его выводить? Просто выделили из дикой природы. Дальше Петров с Бошировым развезли и высыпали в любом кафе в тарелку. А дальше своим природным путем. Трамповцы тупо спасают кацапов от всепланетного возмездия. Вируса кацапам не простят. Проще ведь пареной репы. Смотри кому выгодно. А вся свистопляска с типа вирусом одним кацапам только и выгодна.
показати весь коментар
01.05.2020 14:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 