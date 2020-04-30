Коронавірус не був штучно створений або генетично модифікований, - розвідка США
Американська розвідувальна спільнота вважає, що коронавірус, який викликає захворювання COVID-19, не є штучним чи генетично модифікованим.
Про це йдеться в заяві Офісу директора національної розвідки США, оприлюдненій у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розвідувальна спільнота погоджується з широким науковим консенсусом, що вірус (що причиняє захворювання на) COVID-19 не був штучно створеним чи генетично модифікованим", - зазначається в документі.
При цьому зазначається, що вірус походить з китайського міста Ухань, де його могли досліджувати у місцевій лабораторії.
"Розвідувальна спільнота продовжить ретельно вивчати нову інформацію та розвідувальні дані, щоби визначити, чи розпочався спалах через контакт із зараженими тваринами, чи це стало наслідком аварії в лабораторії в Ухані", - зауважили в Офісі директора Національної розвідки США.
Таким чином, американська розвідка підтвердила необґрунтованість спекуляцій та конспірологічних теорій про те, що COVID-19 міг начебто міг бути розроблений штучно в лабораторних умовах.
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Не скажу за всю широту, но многие ученые сочли этот вирус подозрительным и не похожим на обычные коронавирусы в той или иной степени мягкости формулировки.
п.н. ну а за вірус, є вчені, які кажуть, що він все-таки має ШТУЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В СОБІ, які зовсім не притаманні дикій природі і там не зустрічаються, тому....
РАДОСТЬ ТО КАКАЯ !