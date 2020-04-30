Справу про погрози Портнова прокурору закрили на підставі експертизи, - Венедіктова
Експертиза СБУ не виявила у висловлюваннях колишнього глави АП Януковича Андрія Портнова на адресу прокурора Олександра Божка ознак кримінального злочину.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала в ефірі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"На підставі експертизи. СБУ не знайшло там (ознак кримінального злочину. - Ред.). Як я сказала після цього в інтерв'ю "Українській правді", є речі, які ти для себе розумієш, що так правильно, так повинно бути, але це твоя суб'єктивна оцінка, а є ще об'єктивна реальність така", - пояснила генпрокурор.
За словами Венедіктової, її відомство не брало участі у закритті справи проти Портнова. Все вирішилося через експертизу СБУ.
Венедіктова зазначила, що дуже поважає прокурора Божка, якому погрожував Портнов. На її думку, він знає, де перебуває і розуміє, що має робити. Венедіктова вважає, що на таких прокурорах має будуватися прокуратура.
Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.
16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення".
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глуши зе-порхнястую гидру !!!
Марусины "угрозы" страшнее были?
Все вылазят только за бабло с Порохом воевать. На Украину им насрать.
В сухом остатке у нас оказывается только партия ЕС реально проукраинская, проевропейская. Остальные политпроститутки.
Это исчадия совка, как бы странно это не звучало (ведь эти люди, жили в ссср только в детстве).
а девчоночьи абы-кабы...несут конкретную угрозу безопасности напольёна...
где та мера, которой меряют этот уровень угрозы?
то мне грустно, то мне скучно, то теряю свой покой...
1. Венедиктова - "Все решилось через экспертизу СБУ. Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления."
2. Рябошапка (дело Коломойского vs ПриватБанк) - "Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось в СБУ. Из-за проволочек в СБУ..... уголовное производство потеряно."
С ним только это не первы случай такой. Он кому-то уши обещал отрезать, и ещё много чего писал разным людям. Видимо никто не разделяет его любви.
Якби спочатку адресат був названий мавпою, то мабуть можна було щось предявити.
А так це швидше до товариства захисту тварин.
ЗеляПортянка подобрал Венедиктову.
... и да Венедиктору повесят на фонарном столбе а Портнов опять сбежит ...
Тепер кожен може гіпотетично назвати гєнпрокуроршу "тупою,задрочєною πдаркою" ,заявити:" твой дом-тюрма,суши сухарі", і за це нічьо не буде.
Донецкая мафия не хочет умирать.
Нас ждут интересные времена осенью.
Люди не надо угрожать чиновникам. Просто пообещайте их ******* в тупой собачий рот. Эксперты вам разъяснили - это не угроза.
Возможно это предварительные ласки.