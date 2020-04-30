Справу про погрози Портнова прокурору закрили на підставі експертизи, - Венедіктова

Експертиза СБУ не виявила у висловлюваннях колишнього глави АП Януковича Андрія Портнова на адресу прокурора Олександра Божка ознак кримінального злочину.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала в ефірі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі експертизи. СБУ не знайшло там (ознак кримінального злочину. - Ред.). Як я сказала після цього в інтерв'ю "Українській правді", є речі, які ти для себе розумієш, що так правильно, так повинно бути, але це твоя суб'єктивна оцінка, а є ще об'єктивна реальність така", - пояснила генпрокурор.

За словами Венедіктової, її відомство не брало участі у закритті справи проти Портнова. Все вирішилося через експертизу СБУ.

Венедіктова зазначила, що дуже поважає прокурора Божка, якому погрожував Портнов. На її думку, він знає, де перебуває і розуміє, що має робити. Венедіктова вважає, що на таких прокурорах має будуватися прокуратура.

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Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

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16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення".