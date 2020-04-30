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Справу про погрози Портнова прокурору закрили на підставі експертизи, - Венедіктова

Справу про погрози Портнова прокурору закрили на підставі експертизи, - Венедіктова

Експертиза СБУ не виявила у висловлюваннях колишнього глави АП Януковича Андрія Портнова на адресу прокурора Олександра Божка ознак кримінального злочину.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала в ефірі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі експертизи. СБУ не знайшло там (ознак кримінального злочину. - Ред.). Як я сказала після цього в інтерв'ю "Українській правді", є речі, які ти для себе розумієш, що так правильно, так повинно бути, але це твоя суб'єктивна оцінка, а є ще об'єктивна реальність така", - пояснила генпрокурор.

За словами Венедіктової, її відомство не брало участі у закритті справи проти Портнова. Все вирішилося через експертизу СБУ.

Венедіктова зазначила, що дуже поважає прокурора Божка, якому погрожував Портнов. На її думку, він знає, де перебуває і розуміє, що має робити. Венедіктова вважає, що на таких прокурорах має будуватися прокуратура.

Читайте також: ДБР "поховало" справу щодо погроз Портнова прокурору ГПУ Божку, - Чорновол

Нагадаємо, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути Портнова до відповідальності за погрози і мати щодо працівника Офісу генерального прокурора Олександра Божка.

Також читайте: Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

16 квітня стало відомо, що провадження про погрози Портнова на адресу Божка закрила СБУ. Підставою для припинення провадження про погрози прокурору стала "відсутність складу кримінального правопорушення".

Автор: 

Портнов (356) СБУ (13000) погрози (490) Венедіктова Ірина (829) Олександр Божко (19) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+69
А дело Маруси Звиробий экспертиза не дала оснований закрыть???
Марусины "угрозы" страшнее были?
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30.04.2020 22:04 Відповісти
+63
А по Федыне тоже закрыли ?
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30.04.2020 22:04 Відповісти
+51
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1392
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30.04.2020 22:06 Відповісти
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А экспертиза от Баканова???? Верим ! Молодцы!!
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30.04.2020 22:02 Відповісти
А по Федыне тоже закрыли ?
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30.04.2020 22:04 Відповісти
вы шо там бубочка обкаканый до сих пор прячется от страху даже бронепамперсы переодеть боится....а то что ублюдок обрезанный и дебильнуватый портнов как впрочем и /венедиктовная такая жде прости господи! подстилка и тупая овца.. то свои он не угрожал а просто стихи читал..евреи и вас таки Фуйлокостом вечным закатают таки обратно в Египет в статус Рабов.. какие же все таки...пардон.... выбл..ки...
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30.04.2020 22:15 Відповісти
Справу потрібно закрити через смерть підозрюваного!
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30.04.2020 23:18 Відповісти
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЛИЦО,этой тупой козы,а то дети пугаются !!!!!
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30.04.2020 23:09 Відповісти
В суде должны решать точность экспертизы, а не в своем кругу.
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30.04.2020 22:22 Відповісти
Портнову респект !!!
глуши зе-порхнястую гидру !!!
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01.05.2020 02:14 Відповісти
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30.04.2020 22:02 Відповісти
И тут лютый трэшак и конца края этому днищу нет)) во понавыбирали))
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30.04.2020 22:04 Відповісти
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1392
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30.04.2020 22:06 Відповісти
и эти люди щемят барышень которые что-то намекнули бубочке. ну и наиуродливейшие уроды
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30.04.2020 22:04 Відповісти
А дело Маруси Звиробий экспертиза не дала оснований закрыть???
Марусины "угрозы" страшнее были?
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30.04.2020 22:04 Відповісти
Чому всі так реагують на цього дурила?
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30.04.2020 22:04 Відповісти
на бубочку срульевича, кого ж еще...
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30.04.2020 22:53 Відповісти
повір, там у того нігліже тАААка каша, що хз чого від нього чекати...
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30.04.2020 22:58 Відповісти
Це кіно. Галіме зелене кіно...
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30.04.2020 22:04 Відповісти
ЗЕчмо подзвонило "кому надо" і справу закрили.
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30.04.2020 22:04 Відповісти
100% оказался только 100%, а теперь - 146%...
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30.04.2020 22:08 Відповісти
Вестимо. Уррроды, ****!
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30.04.2020 22:06 Відповісти
А в делопроизводстве, связанном с "угрозой" Софии Федыны, убить зеленского, этот же "эксперт" заключения делает?
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30.04.2020 22:06 Відповісти
Ну так нет же у нас ни "свободы", ни "националистов", ни "правого сектора", зимины-семенченки и прочие "патрийоты" тоже под плинтус залегли.
Все вылазят только за бабло с Порохом воевать. На Украину им насрать.
В сухом остатке у нас оказывается только партия ЕС реально проукраинская, проевропейская. Остальные политпроститутки.
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30.04.2020 22:13 Відповісти
https://censor.net/user/458393 Але ж і їм стане гірше.
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30.04.2020 22:15 Відповісти
Наверное до них это еще не дошло.
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30.04.2020 22:18 Відповісти
https://censor.net/user/458393 Та там багато людей не дурних.Ну не можуть вони не розуміти.
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30.04.2020 22:21 Відповісти
Складається враження, що таки не розуміють.
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30.04.2020 22:28 Відповісти
ви ж їх не обираєте,а тепер кричите---чому нічого не роблять.Що ви пропонуєте їм робити--------сідати всім у в'язниці?
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01.05.2020 06:52 Відповісти
Это то, где он угрожал применить половое насилие к рту оппонента? В Европе бы парень платил бы большие штрафы в несколько тысяч евро за такое. Сам видел статистику судебных решений за нецензурные высказывания в отношении других людей.
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30.04.2020 22:08 Відповісти
Зеленский, Портнов, Венедиктова и прочие мрази, это не Европа.
Это исчадия совка, как бы странно это не звучало (ведь эти люди, жили в ссср только в детстве).
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30.04.2020 22:12 Відповісти
К сожалению.
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30.04.2020 22:14 Відповісти
Ну що,задоволені,зе-дебіли? Ви зробили це разом!
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30.04.2020 22:11 Відповісти
если хотите увидеть как выглядит наидерьмовейшее дерьмо, посмотрите на фото...
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30.04.2020 22:11 Відповісти
В Україні не було мітингів проти Портнова,а тільки в інтернеті струс повітря.А це все повна фігня.
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30.04.2020 22:11 Відповісти
т.е. пахабщина с конкретными угрозами от конкретного гандона не считается...
а девчоночьи абы-кабы...несут конкретную угрозу безопасности напольёна...
где та мера, которой меряют этот уровень угрозы?
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30.04.2020 22:11 Відповісти
Вес трусиков бубочки... мамаримма регулярно взвешивает на количество зеленых масс
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30.04.2020 22:57 Відповісти
Тобто прокурорам можна погрожувати після того, як отримаєш експертизу своїх слів?
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30.04.2020 22:12 Відповісти
Саша Бiлий показай як треба розмовляти з прокурворами !!!
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01.05.2020 02:18 Відповісти
А вообще этот гражданин по-видимому неадекватен.
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30.04.2020 22:13 Відповісти
Дайте будьласка, телефон цієї дури, будемо їй слати смс , в стилі портнова, пісюнів повен ріт натикувати, а що "есть вещи, которые ты для себя понимаешь, что так правильно, так должно быть, но это твоя субъективная оценка, а есть еще объективная реальность такова"Источник: https://censor.net/n3192808
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30.04.2020 22:15 Відповісти
экспэртызы,экспэртызы, а я маленький такой,
то мне грустно, то мне скучно, то теряю свой покой...
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30.04.2020 22:15 Відповісти
СБУ провалює вже не одну експертизу:
1. Венедиктова - "Все решилось через экспертизу СБУ. Экспертиза СБУ не обнаружила в высказываниях бывшего главы АП Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко признаков уголовного преступления."

2. Рябошапка (дело Коломойского vs ПриватБанк) - "Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось в СБУ. Из-за проволочек в СБУ..... уголовное производство потеряно."
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3790
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30.04.2020 22:16 Відповісти
сбу упала ниже плинтуса, и кому прислуживают...
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30.04.2020 22:17 Відповісти
Сеанс уринотерапии от Венедиктовой.
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30.04.2020 22:18 Відповісти
Не будет Венедиктова кусать руку кормящего/ Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов./Чей слуга Портнов: Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./ Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским.
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30.04.2020 22:19 Відповісти
а це не та сама експертна комісія, яка визначила, що в словах Марусі Звіробій та Софії Федини є погрози маленькому бубочці?
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30.04.2020 22:20 Відповісти
Они провели экспертизу и выяснилось что бубочка наделал в штанишки от слов этих милых девушек.
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30.04.2020 22:22 Відповісти
Если это не угрозы и оскорбления то что? Когда уже этот козлячий цирк закончится? Вопрос риторический...
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5655
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30.04.2020 22:21 Відповісти
Якщо є експертиза,то можно з такими плакатами йти до Зелєбоби.
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30.04.2020 22:30 Відповісти
У геев - это комплимент!
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30.04.2020 22:32 Відповісти
Ну да, может это любовные СМС от Портнова. А на него накинулись...
С ним только это не первы случай такой. Он кому-то уши обещал отрезать, и ещё много чего писал разным людям. Видимо никто не разделяет его любви.
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30.04.2020 22:36 Відповісти
Есть одна хорошая народная мудрость - бьет, значит любит!
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30.04.2020 22:41 Відповісти
Ну не знаю, в даному випадку, формально подібно до опису зоофільських сексуальних вподобань, того хто писав.
Якби спочатку адресат був названий мавпою, то мабуть можна було щось предявити.
А так це швидше до товариства захисту тварин.
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30.04.2020 22:34 Відповісти
собачий рот )))оригинально )))
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01.05.2020 02:21 Відповісти
Как Сралин нашел для грязных дел Вышинского, так и Зеля Портянка подобрал Венедиктову.
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30.04.2020 22:26 Відповісти
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6142
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30.04.2020 22:28 Відповісти
Для мадам прокурорши "вы=бу в тупой собачий рот" -это не угроза ,а заманчивое обещание. И за это надо быть благодарной (помогает омоложению ) + рот похвалил....
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30.04.2020 22:30 Відповісти
курва.
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30.04.2020 22:31 Відповісти
Дело об угрозах Портнова прокурору закрыли/ 26.06.19 09:59 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского.
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30.04.2020 22:32 Відповісти
У портнова явные признаки бешенства, он пострадавший, его укусила венедиктова.
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30.04.2020 22:32 Відповісти
вони одної мами діти.
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30.04.2020 23:56 Відповісти
если ГенпроКурка не может защитить своих следаков, то грош ей цена, и в следующий раз эту ГенпроКурорку подставят свои же следаки.. и Портнов ей не поможет..
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30.04.2020 22:42 Відповісти
гниль!
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30.04.2020 22:43 Відповісти
правосудие в руках преступников и гос изменников!
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30.04.2020 22:44 Відповісти
по ходу Экспертизу в Кремле проводили?
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30.04.2020 22:49 Відповісти
здесь всё просто - бенедиктова конченая тупая овца, подстилка портнова, коррупционер и государственный преступник, первый генпрокурор, который будет посажен за решетку в независимой Украине
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30.04.2020 22:53 Відповісти
Нами правит быдло.
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30.04.2020 22:53 Відповісти
наголосувалы, "хуже не будет"
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30.04.2020 23:39 Відповісти
А хуже и не стало - всё как при потрохе.
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01.05.2020 00:07 Відповісти
))) ты уже снял наклейку с авто +1 за зе?
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01.05.2020 00:09 Відповісти
Какая же всё-таки на вид мразь на вид эта Венедиктова.
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30.04.2020 22:59 Відповісти
Сепарша из-под портнова.
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30.04.2020 23:02 Відповісти
Може її https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot_4-32.png.webp такі слова збуджують?
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01.05.2020 00:06 Відповісти
Это прямое нарушение закона ...
... и да Венедиктору повесят на фонарном столбе а Портнов опять сбежит ...
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30.04.2020 23:33 Відповісти
т.е. можно предалагать должностонму лицу вставить в рот половой орган безнаказзанно? круто....
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30.04.2020 23:38 Відповісти
Желєзобєтонне доказатільство.Баканов сказав :нєвіновєн,значить так і є.
Тепер кожен може гіпотетично назвати гєнпрокуроршу "тупою,задрочєною πдаркою" ,заявити:" твой дом-тюрма,суши сухарі", і за це нічьо не буде.
Справу про погрози Портнова прокурору закрили на підставі експертизи, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5485
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30.04.2020 23:46 Відповісти
Юра, ну и лицо. Вы классный художник. Схватили всю суть ее характера в этом лице.
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01.05.2020 04:52 Відповісти
Братки покрывают братков.

Донецкая мафия не хочет умирать.
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30.04.2020 23:53 Відповісти
Не понял Карл ,как
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01.05.2020 00:02 Відповісти
Ну, Венедиктова разом з тією експертизою відкрила ящик Пандори. Тепер можна https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2019/11/Screenshot_4-32.png.webp цими фразами і в її адресу, і президента.
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01.05.2020 00:16 Відповісти
После смены власти эта зелёная портянка точно будет сидеть.
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01.05.2020 00:16 Відповісти
то есть можно совершить любое преступление после этого занести денег клоунской венедиктше и она нарисует справку что преступник ни в чем невиновен.
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01.05.2020 00:19 Відповісти
прийдут квалифицированные прокуроры - откроют. Только откроют два дела: на Портнова и на того, кто его закрыл это дело.
Нас ждут интересные времена осенью.
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01.05.2020 04:47 Відповісти
Она "работает". Почему? Потому что знает, что так исторически в Украине сложилось, к сожалению, что за любые должностные преступления ее не накажут.
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01.05.2020 04:50 Відповісти
Ну тепер Божко просто зобов'язаний таку ж переписку відправити Портянкіну з такими ж погрозами.
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01.05.2020 06:47 Відповісти
судя по всему венедиктова лично провела экспертизу вкусовых качеств полового органа портнова, а за одно и всех рыгов.
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01.05.2020 06:48 Відповісти
Венедиктова, я ***** тебя в тупой собачий рот, - это не угроза это 100% подражание Портнову.
Люди не надо угрожать чиновникам. Просто пообещайте их ******* в тупой собачий рот. Эксперты вам разъяснили - это не угроза.
Возможно это предварительные ласки.
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01.05.2020 07:23 Відповісти
В Е Н И К Д И Т О В А -- Л Я Р В А.
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01.05.2020 07:30 Відповісти
Угу... Теперь всё сказанное данному прокурору, в связи с проведенной экспертизой, может быть использовано на законных основаниях в отношении данной генпрокурорши, данной ВР, ну и раз такое дело и к Зеленскому...
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01.05.2020 09:25 Відповісти
Венедіктова це зливний зелений бачок українського правосуддя.
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01.05.2020 10:22 Відповісти
Прокурор не Бубочка, а Портнов не Федина та Звіробій.Отакий висновок моєї експертизи.
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01.05.2020 11:16 Відповісти
 
 