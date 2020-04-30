Екснардепа Черненка засудили до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата від БПП Олександра Черненка до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном за незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між ним і прокуратурою. Екснардеп визнав, що незаконно отримав близько 600 000 компенсації за оренду житла в Києві під час його каденції в Раді.

"Угоду між САП і обвинуваченим Олександром Черненком - затвердити. Визнати Черненка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем). Призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням обіймати посади у виборних органах державної влади строком на 1 рік. Призначити штраф 17 000 гривень. Звільнити його від основного покарання на випробувальний термін 3 роки", - зазначив суддя.

Також колишнього парламентарія зобов'язали періодично з'являтися для реєстрації або зміни місця проживання в орган пробації та не виїжджати за кордон без узгодження.

Також з Черненка стягнули 20 000 гривень за проведення експертиз.

Колегія суддів зазначила, що Черненко сам відшкодував завдані збитки, добровільно пішов на угоду і скоїв злочин одноосібно, а тому не потрібне надання викривальних свідчень інших осіб.