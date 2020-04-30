УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9880 відвідувачів онлайн
Новини
13 934 67

Екснардепа Черненка засудили до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном

Екснардепа Черненка засудили до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата від БПП Олександра Черненка до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном за незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між ним і прокуратурою. Екснардеп визнав, що незаконно отримав близько 600 000 компенсації за оренду житла в Києві під час його каденції в Раді.

"Угоду між САП і обвинуваченим Олександром Черненком - затвердити. Визнати Черненка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем). Призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням обіймати посади у виборних органах державної влади строком на 1 рік. Призначити штраф 17 000 гривень. Звільнити його від основного покарання на випробувальний термін 3 роки", - зазначив суддя.

Також колишнього парламентарія зобов'язали періодично з'являтися для реєстрації або зміни місця проживання в орган пробації та не виїжджати за кордон без узгодження.

Також з Черненка стягнули 20 000 гривень за проведення експертиз.

Колегія суддів зазначила, що Черненко сам відшкодував завдані збитки, добровільно пішов на угоду і скоїв злочин одноосібно, а тому не потрібне надання викривальних свідчень інших осіб.

Автор: 

компенсації (705) Черненко (26)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Жирного Стефанчука когда?
показати весь коментар
30.04.2020 22:10 Відповісти
+27
Лопух галимый.

Ровные пацаны у тёщи койкоместо снимают
показати весь коментар
30.04.2020 22:11 Відповісти
+13
там каждый второй "компенсирует"..а словили лопуха...
показати весь коментар
30.04.2020 22:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жирного Стефанчука когда?
показати весь коментар
30.04.2020 22:10 Відповісти
Стефанчук "неподъемный".
Но это временно
показати весь коментар
01.05.2020 00:35 Відповісти
Лопух галимый.

Ровные пацаны у тёщи койкоместо снимают
показати весь коментар
30.04.2020 22:11 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2020 22:16 Відповісти
Намек на Гойсмана?
показати весь коментар
30.04.2020 22:33 Відповісти
тщательнее надо готовиться перед выходом на форумы враждебной страны
показати весь коментар
30.04.2020 22:37 Відповісти
А разве бывший свиненок Вова Гойсман не снимал куток у тещи на Новопечерских Липках, вражеский наш?
показати весь коментар
30.04.2020 22:39 Відповісти
Все,что нужно знать про справедливость в Украине.Потом не нужно удивляться замам кличка,который нахер посылает полицейских,штеп и т.д и т.п.
показати весь коментар
30.04.2020 22:12 Відповісти
но тебя не удалось поменять, и ты голосовал за Зелю..
показати весь коментар
30.04.2020 22:22 Відповісти
это ты таких выбрал
показати весь коментар
30.04.2020 22:19 Відповісти
Я уже судей выбираю,что то новенькое
показати весь коментар
30.04.2020 22:20 Відповісти
Экс-нардеп признал, что незаконно получил около 600 000 компенсации за аренду жилья
.....Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания ...
Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз. Источник: https://censor.net/n3192809 - от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
показати весь коментар
30.04.2020 22:13 Відповісти
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб Источник:https://censor.net/n3192809
показати весь коментар
30.04.2020 22:18 Відповісти
угу - і медаль йому , за це , треба повісити ..?
показати весь коментар
30.04.2020 22:20 Відповісти
по первому вашему посту выше, выходит, что он не вернул эти деньги и поэтому вы возмутились
показати весь коментар
30.04.2020 22:24 Відповісти
https://censor.net/user/22537 брешет как дышит
показати весь коментар
01.05.2020 00:37 Відповісти
главное что б было

от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
показати весь коментар
01.05.2020 00:38 Відповісти
А зебилы когда будут реХВорму соєву отменять? Или она их впАлнЄ устраЄваЄт?
показати весь коментар
30.04.2020 22:18 Відповісти
Такого СТОЙЛА нет в мире.
показати весь коментар
01.05.2020 10:42 Відповісти
Вроде бы такой честный был, даже перед тем как стать депутатом от партии Порошенко, возглавлял неправительственный комитет выборцев Украины.
Потом он заболел и у него нарушилась координация движения.
Кто бы мог подумать, что он такой вот нечестный оказался.
показати весь коментар
30.04.2020 22:13 Відповісти
Судя по приговору, там было раз в 20-50 больше а про отдать, просто забыли
показати весь коментар
30.04.2020 22:15 Відповісти
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб Источник:https://censor.net/n3192809

Он вернул все эти 600 тысяч
показати весь коментар
30.04.2020 22:17 Відповісти
Коллегия судей отметила, что Черненко сам возместил нанесенный ущерб, Источник: https://censor.net/n3192809
показати весь коментар
30.04.2020 22:17 Відповісти
Читай в конце сообщения...
показати весь коментар
30.04.2020 22:21 Відповісти
А без испытательного срока - Слабо? Пускай на нарах поваляется, а то, так и не узнает жизнь уголовников.
показати весь коментар
30.04.2020 22:15 Відповісти
там каждый второй "компенсирует"..а словили лопуха...
показати весь коментар
30.04.2020 22:15 Відповісти
колишній голова Комітету виборців...
До речі, колишній заступник (його) голови комітету виборців , також народний депутат Ігор Попов також мав "неприємності". Щоправда, через сина, який сплутався з малолітеьою бандою грабіжників...
показати весь коментар
30.04.2020 22:17 Відповісти
https://censor.net/news/3192785/pervye_platnye_kamery_poyavyatsya_v_lukyanovskom_sizo_minyust
показати весь коментар
30.04.2020 22:19 Відповісти
Зачем же так с горбуном поступили ?
показати весь коментар
30.04.2020 22:20 Відповісти
он классово чуждый элемент для нынешней власти, из "бывших", экснардеп БПП
своим Стефанчукам можно

Шариковы, сэр
показати весь коментар
01.05.2020 00:42 Відповісти
звёздная скалецкая(Минздрав) - евоная бывшая, как видим, долечила, а щаз добивают
показати весь коментар
01.05.2020 01:12 Відповісти
Там кожен другий депутат отримував компенсації, а зачепили лише одного! Чому?
показати весь коментар
30.04.2020 22:23 Відповісти
Зеля за год у власти взял с поличным таможенников Украины аж на 14 000 гривен взяток.вы верите в эту МАТНЮ?
показати весь коментар
30.04.2020 22:27 Відповісти
Генпрокурор Луценко без образования поймал на взятках таможеников Украины за один месяц на сумму 500 миллионов долларов...так кто казеЛ во власти? Правильно..Луценко грабил мудаков бизнесменов...
показати весь коментар
30.04.2020 22:31 Відповісти
Ни в коей мере его не могу оправдывать. Крал у государства, то есть , у нас с вами по мелкому. И заслужил тюрьму. Но это с уст зелебобов звучит как великая победа над коррупцией. То есть забрав взад украденые эти долбои о бом 600 тысяч гривен Украина сразу заживет зажиточно и счастливо.
показати весь коментар
30.04.2020 22:32 Відповісти
В реалиях постсовковых государств нельзя воровать мало и одномоментно. Тебя быстро посадят в тюрьму. Воруй системно и беспардонно много. Тогда появится реальный шанс если не возглавить это государство, то хоть примерятся.
показати весь коментар
30.04.2020 22:39 Відповісти
так завжди буває , не встиг програти вибори - починаються проблєми https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/30/660045/ Чистий прибуток банку Порошенка МІБ скоротився у 8 разів
показати весь коментар
30.04.2020 22:40 Відповісти
Сейчас людям не до сладкого.
показати весь коментар
30.04.2020 22:45 Відповісти
И год без корыта...
показати весь коментар
30.04.2020 23:17 Відповісти
Очередной соевый петух наелся говна. То ли ещё будет.
показати весь коментар
30.04.2020 22:40 Відповісти
Ничего особенного. На пути в Европу еще много мерзавцев придется оставить на тропе. Хай здохнуть.
показати весь коментар
30.04.2020 22:45 Відповісти
Неплохо бы иметь полный список депутатов , которые незаконно получали компенсацию за аренду жилья ... Наверное все остальные оказались более полезными , в отличие от нищего Черненко...
показати весь коментар
30.04.2020 22:41 Відповісти
Леонид Данилыч в 1995 году создал такую систему взяток,что дажэе его брат Лазаренко попался
показати весь коментар
30.04.2020 22:42 Відповісти
"Горбатого могила исправит" (с)
показати весь коментар
30.04.2020 22:44 Відповісти
Да ,а какой-то нищий стырив банку кофе сидит пятёру ... твари ***....
показати весь коментар
30.04.2020 22:45 Відповісти
Вы даже понятия не имеете,какое бабло крутится на границе и таможне...Если узнаете, ваша крыша с ума сойдет...
показати весь коментар
30.04.2020 22:47 Відповісти
юридическая справедливость в Украине - это как пить водку из непрозрачной бутылки Хортицы - никогда не знаешь в какой момент кончиться
показати весь коментар
30.04.2020 22:50 Відповісти
Саша Черненко через сутки внес деньги которые якобы он украл.Вопрос,за что Срок?а быдло...вы ж все знаете в отличие от Сенатора?
показати весь коментар
30.04.2020 22:53 Відповісти
Саша деньги взял из тумбочки?
показати весь коментар
30.04.2020 23:30 Відповісти
Срок ни о чем, условный. Как гулял ,так и будет гулять, и даже при большом желании на Мальдивы ,Канары будет ездить отдыхать,в чем я и не сомневаюсь.
показати весь коментар
30.04.2020 23:16 Відповісти
Завтра будут победно заявлять, что это 247 приговор по злостным коррупционерам! Одно только не скажут, что вместо основного срока этот чинуша будет сидеть у моря с испытательным сроком!
показати весь коментар
30.04.2020 23:26 Відповісти
А скільки це? 600 000 гривен?, Питаю я ; учитель математики
показати весь коментар
30.04.2020 23:33 Відповісти
Олександ Черненко проживав у https://www.google.com/maps/dir/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+07800/50.4472709,30.4907162/@50.399657,30.3582276,10.5z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x472b3d5a547c4899:0x1d20f877b78c79c!2m2!1d29.9146299!2d50.6445031!1m0!3e2 Бородянці , це 50 км від Києва.
Це, що йому кожен день було потрібно маршруткою у Київ їздити?
Недолуге "законодавство". ІМНО.
показати весь коментар
30.04.2020 23:38 Відповісти
Я от просто не розумію, якщо громадянина з Києва послали в командировку в Бородянку чи навпаки, йому теж командировочні, зокрема, за готель не сплачують?
Олександ Черненко діяв як кожний з нас - за здоровим глуздом, і попав тому що наше законодавство здоровому глузду, напевно, не відповідає. Грошей на суди у нього, як я зрозумів, не має, тому і віддав. Типу - нехай вдавляться.
показати весь коментар
30.04.2020 23:57 Відповісти
Короче приговор ни о чём, фикция - срок виртуальный, штраф копеечный, избираться опять можно через год. Круто они, сволочи УК под свои проделки переписали, фактически наказания нет, одни буковски на бумажках.
показати весь коментар
01.05.2020 00:00 Відповісти
 
 