Екснардепа Черненка засудили до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном
Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата від БПП Олександра Черненка до трьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном за незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.
ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між ним і прокуратурою. Екснардеп визнав, що незаконно отримав близько 600 000 компенсації за оренду житла в Києві під час його каденції в Раді.
"Угоду між САП і обвинуваченим Олександром Черненком - затвердити. Визнати Черненка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем). Призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням обіймати посади у виборних органах державної влади строком на 1 рік. Призначити штраф 17 000 гривень. Звільнити його від основного покарання на випробувальний термін 3 роки", - зазначив суддя.
Також колишнього парламентарія зобов'язали періодично з'являтися для реєстрації або зміни місця проживання в орган пробації та не виїжджати за кордон без узгодження.
Також з Черненка стягнули 20 000 гривень за проведення експертиз.
Колегія суддів зазначила, що Черненко сам відшкодував завдані збитки, добровільно пішов на угоду і скоїв злочин одноосібно, а тому не потрібне надання викривальних свідчень інших осіб.
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Но это временно
Ровные пацаны у тёщи койкоместо снимают
.....Назначить штраф в 17 000 гривен. Освободить его от основного наказания ...
Также с Черненко взыскали 20 000 гривен за проведение экспертиз. Источник: https://censor.net/n3192809 - от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
от вам і вся САП і "судова реформа по соєвому" ...
Потом он заболел и у него нарушилась координация движения.
Кто бы мог подумать, что он такой вот нечестный оказался.
Он вернул все эти 600 тысяч
До речі, колишній заступник (його) голови комітету виборців , також народний депутат Ігор Попов також мав "неприємності". Щоправда, через сина, який сплутався з малолітеьою бандою грабіжників...
своим Стефанчукам можно
Шариковы, сэр
Це, що йому кожен день було потрібно маршруткою у Київ їздити?
Недолуге "законодавство". ІМНО.
Олександ Черненко діяв як кожний з нас - за здоровим глуздом, і попав тому що наше законодавство здоровому глузду, напевно, не відповідає. Грошей на суди у нього, як я зрозумів, не має, тому і віддав. Типу - нехай вдавляться.