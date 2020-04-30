Відшкодування ПДВ зупинено, на митниці, податковій і в місцевих бюджетах - падіння на 20%-25%, - Острікова

Ситуація в економіці критична, а відсутність продуманої державної економічної політики створює хаос у фінансах та ідеальні умови для злодійства.

Про це пише у Фейсбуці екснардепка, колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд дав зрозуміти, що протести підприємців їх мало хвилюють. Можливо, тоді цифри переконають, що ситуація в економіці критична", — передбачає Острікова.

Екснардепка наводить дані, згідно з якими податкова станом на 28 квітня зібрала 23,9 млрд. грн., виконавши 75% плану на квітень.Рік тому в цей же час було зібрано 24,8 млрд.

"Здавалося б зниження зборів через карантин не дуже значне. Знаєте чому? Бо припинили відшкодовувати ПДВ. ПДВ відшкодовано 5,4 млрд грн. Для порівняння: у 2019 станом на цю дату відшкодували 9,8 млрд. Станом на 23.04 відшкодовано було також 5,4 млрд. Тобто відшкодування зупинили", — написала вона.

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Митниця, згідно з даними, які наводить Острікова, виконала 58% планів на квітень і 75% щодо показників минулого року.

"Зараз ідеальна ситуація для приховування незаконного ввезення товарів, адже через економічний спад складно визначити, яка сума втрачена через об’єктивне уповільнення торгівлі, а яка – через контрабандне ввезення товарів", - вважає екс-нардеп.

У місцевих бюджетах падіння становить 26% - зібрали 16,1 млрд., при тому що минулого року було зібрано 21,9 млрд. грн., зазначає Острікова.

"Відсутність єдиної продуманої державної економічної політики, відсутність заходів підтримки для бізнесу, що постраждав від карантинних заборон та обмежень створюють хаос і в державних фінансах, а це ідеальне середовище, де можна красти під шумок карантину ", - підсумувала екснардепка.