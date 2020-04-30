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Новини
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Відшкодування ПДВ зупинено, на митниці, податковій і в місцевих бюджетах - падіння на 20%-25%, - Острікова

Відшкодування ПДВ зупинено, на митниці, податковій і в місцевих бюджетах - падіння на 20%-25%, - Острікова

Ситуація в економіці критична, а відсутність продуманої державної економічної політики створює хаос у фінансах та ідеальні умови для злодійства.

Про це пише у Фейсбуці екснардепка, колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд дав зрозуміти, що протести підприємців їх мало хвилюють. Можливо, тоді цифри переконають, що ситуація в економіці критична", — передбачає Острікова.

Екснардепка наводить дані, згідно з якими податкова станом на 28 квітня зібрала 23,9 млрд. грн., виконавши 75% плану на квітень.Рік тому в цей же час було зібрано 24,8 млрд.

"Здавалося б зниження зборів через карантин не дуже значне. Знаєте чому? Бо припинили відшкодовувати ПДВ. ПДВ відшкодовано 5,4 млрд грн. Для порівняння: у 2019 станом на цю дату відшкодували 9,8 млрд. Станом на 23.04 відшкодовано було також 5,4 млрд. Тобто відшкодування зупинили", — написала вона.

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Митниця, згідно з даними, які наводить Острікова, виконала 58% планів на квітень і 75% щодо показників минулого року.

"Зараз ідеальна ситуація для приховування незаконного ввезення товарів, адже через економічний спад складно визначити, яка сума втрачена через об’єктивне уповільнення торгівлі, а яка – через контрабандне ввезення товарів", - вважає екс-нардеп.

У місцевих бюджетах падіння становить 26% - зібрали 16,1 млрд., при тому що минулого року було зібрано 21,9 млрд. грн., зазначає Острікова.

"Відсутність єдиної продуманої державної економічної політики, відсутність заходів підтримки для бізнесу, що постраждав від карантинних заборон та обмежень створюють хаос і в державних фінансах, а це ідеальне середовище, де можна красти під шумок карантину ", - підсумувала екснардепка.

Відшкодування ПДВ зупинено, на митниці, податковій і в місцевих бюджетах - падіння на 20%-25%, - Острікова 01Відшкодування ПДВ зупинено, на митниці, податковій і в місцевих бюджетах - падіння на 20%-25%, - Острікова 02

Автор: 

податки (3886) ПДВ (630) митниця (1884) Острікова Тетяна (45) місцеві бюджети (291)


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Топ коментарі
+17
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 7095
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30.04.2020 22:39 Відповісти
+12
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Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1255727831713304583 14 ч

Увага! АКЦІЯ!
Відтепер порівняння Зеленського із французьким письменником-фантастом Гандоном вартує усього ... 51 грн. І як дехто цю владу сміє називати Баригами?!!! Усього навсього 51 грн.!!!
Дуже помірна ціна.
Поспішайте! Пропозиція обмежена.
https://espreso.tv/news/2020/04/29/sud_oshtrafuvav_zhytelya_kremenchuka_na_51_grn_za_porivnyannya_zelenskogo_z_francuzkym_pysmennykom_fantastom
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30.04.2020 22:34 Відповісти
+11
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 6797
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30.04.2020 22:49 Відповісти
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https://twitter.com/DidMykola2
https://twitter.com/DidMykola2

Дід Микола

@DidMykola2

·https://twitter.com/DidMykola2/status/1255727831713304583 14 ч

Увага! АКЦІЯ!
Відтепер порівняння Зеленського із французьким письменником-фантастом Гандоном вартує усього ... 51 грн. І як дехто цю владу сміє називати Баригами?!!! Усього навсього 51 грн.!!!
Дуже помірна ціна.
Поспішайте! Пропозиція обмежена.
https://espreso.tv/news/2020/04/29/sud_oshtrafuvav_zhytelya_kremenchuka_na_51_grn_za_porivnyannya_zelenskogo_z_francuzkym_pysmennykom_fantastom
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30.04.2020 22:34 Відповісти
Дешеве задоволення ціною як пачка якісного масла!
Думаю що якщо б не треба було тратити час на суд ,то кожен захотів би щоб суд йому підтвердив персонально що зеленський це Гандон!
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01.05.2020 08:38 Відповісти
так у всіх галузях спад , і не тільки в митниці
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30.04.2020 22:35 Відповісти
Цікаво, а вони чого чекали?
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30.04.2020 22:57 Відповісти
НДС- це податкова, а не митниця.
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01.05.2020 09:58 Відповісти
Ситуация в экономике критическая, а отсутствие продуманной государственной экономической политики создает хаос в финансах и идеальные условия для воровства. Источник: https://censor.net.ua/n3192815
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Хто це зробив?
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30.04.2020 22:36 Відповісти
а давай всех огню предадим, от села до города
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30.04.2020 22:38 Відповісти
ты этого хочешь? Крови? Будет.........................
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30.04.2020 22:39 Відповісти
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 7095
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30.04.2020 22:39 Відповісти
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 9835
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30.04.2020 22:48 Відповісти
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 6797
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30.04.2020 22:49 Відповісти
торчок
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30.04.2020 23:42 Відповісти
да натуральный.. на фига те анализы
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30.04.2020 23:53 Відповісти
Бреше як завжди!
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01.05.2020 10:00 Відповісти
Тепер вже не вийде заспівати "спасіба житлям крівбаса за пріпісднта пітіраза", виявилось що явно більше половини виборців України -герострати!
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01.05.2020 08:50 Відповісти
Прийшли новиє ліца яких так чекали зебіли.
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30.04.2020 22:36 Відповісти
А напомните сколько там стоила нефть год назад и сейчас?
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30.04.2020 23:01 Відповісти
Надо менять философию, говорите? Правда про отмену возмещения НДС никто не говорил. Или это часть уже новой философии?
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30.04.2020 22:38 Відповісти
по моему, 40% люмпенов хотят выдавить из Украины всех тех, кто дает им пищу деньги работу. При этих условиях давать кредит мвф Зелебобу крайне опрометчиво.
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30.04.2020 22:40 Відповісти
Це тільки початок пі...ця.
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30.04.2020 22:44 Відповісти
т несмешите ,вся экономика в Украине это сплошной эпиценр
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30.04.2020 22:45 Відповісти
27 % сладкоежек трут руки
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30.04.2020 22:47 Відповісти
Возмещение НДС остановлено, на таможне, налоговой и в местных бюджетах - падение на 20%-25%, - Острикова - Цензор.НЕТ 4310
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30.04.2020 22:53 Відповісти
Так шо, соя? Самопомич уже не самонемич?
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30.04.2020 22:57 Відповісти
Та да... Ситуатсія крітічєска:
Чистий прибуток банку Порошенка МІБ скоротився у 8 разів
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/30/660045/?fbclid=IwAR0rRsBOG8_WqHiX5wDMNI8vzJDpT3Yqb1TQ7Xsn6zBO4KMk4iGm7aiQ6Vc https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/30/660045/

"Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ) за підсумками січня-березня 2020 року задекларував 1,85 млн грн чистого прибутку, що у 8,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року (15,85 млн грн).
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30.04.2020 23:27 Відповісти
Можешь надевать портки, круги на луже разошлись
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01.05.2020 17:25 Відповісти
Шо, цунамі нестримних реформ настігло?
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01.05.2020 19:08 Відповісти
Ну шож,кто у нас тут по экспорту? Жители родного Кривого Рогу?,Запорожцы?,Мариупольцы?. Процентов по 90 дали Вове? Ну,ну.. Реальность-неприятная штука,иногда в нее приходится возвращаться принудительно. Жаль,только, что даже кол на голове,некоторых-НИЧЕМУ И НИКОГДА не учит!
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30.04.2020 23:30 Відповісти
у деяких громадян національні танці - це танці на граблях
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30.04.2020 23:44 Відповісти
А ще Миколаїв, Одеса, Южний, Черноморськ... Особливо крупні по перевалці зернових. Хоч на кінець міста відпочинуть від смороду автозернової навали. А посаденці на НДС пососуть лапу.
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01.05.2020 06:00 Відповісти
они пришли поживиться
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30.04.2020 23:34 Відповісти
Держборг України за квітень місяць зріс більше, ніж на 11% https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014937-derzborg-ukraini-zris-u-grivni-a-v-dolarah-zmensivsa.html За березень - на 10,1%.
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01.05.2020 00:07 Відповісти
Дура,год назад корановируса не было,от того и собрали за апрель больше!
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01.05.2020 00:40 Відповісти
избиратели пороха, в основном предприниматели сильно не пострадают, попадут как раз бюджетники, пенсы, и работяги, короче 73% ответят своими кошельками за свой выбор. это нормальный процесс эволюции украинского общества. бесплатный сыр только в мышеловке
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01.05.2020 06:13 Відповісти
У всьому світі перш ніж приймають рішення думають. Але це не про Україну. Ми за рік прийняли стільки не правильних рішень, що загубили б не тільки економіку України, а й Китаю.
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01.05.2020 09:54 Відповісти
Странные цифры.
Падение ВВП 5%, а бюджет недополучил 42% от ожидаемого.
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01.05.2020 10:09 Відповісти
Рад за 73%! Хавай.Те!
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01.05.2020 11:10 Відповісти
 
 