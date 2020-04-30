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Заступник голови ОП Тимошенко про призначення Саакашвілі на нову посаду: Історія не закінчилася. Через кілька днів ми дізнаємося інформацію

Заступник голови ОП Тимошенко про призначення Саакашвілі на нову посаду: Історія не закінчилася. Через кілька днів ми дізнаємося інформацію

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що питання з можливим призначенням експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на якусь посаду і його участь у процесі реформування України проясниться найближчими днями.

"Ця історія ще не закінчилася. Це такий невеликий тизер або анонс, можна так сказати. Я сподіваюся, що через кілька днів ми дізнаємося інформацію, і я думаю, що наша країна тільки виграє, якщо пан Саакашвілі допомагатиме у реформуванні нашої країни, займатиметься саме реформами", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Тимошенко спростував інформацію про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бажає бачити Саакашвілі в Кабінеті міністрів. "У пана Шмигаля хороші відносини з Саакашвілі. Це не відповідає жодній дійсності", - запевнив він.

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Заступник голови ОП також зазначив, що "не всі посади вимагають голосування у Верховній Раді". При цьому Тимошенко підкреслив, якщо будуть потрібні голоси для ухвалення рішення в парламенті про призначення Саакашвілі на певну посаду, то "голоси під це є, і це Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу") теж сьогодні сказав".

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+33
В нормальных странах на должность ищут человека,

а тут под человека две недели придумывают должности
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30.04.2020 22:39 Відповісти
+27
История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию, - замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили на новую должность - Цензор.НЕТ 560
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30.04.2020 22:49 Відповісти
+19
История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию, - замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили на новую должность - Цензор.НЕТ 1225
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30.04.2020 22:50 Відповісти
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Саакашвили погонит Ахметова поганой метлой. А сейчас Шмыгаль премьер - работал в ДЭТЕК.
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01.05.2020 10:37 Відповісти
Погоніт Ахметова, поставить коломойського. Для вас це краще?
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01.05.2020 21:47 Відповісти
Насколько я знаю эта должность ему уже не светит. Его могут взять только мальчиком на побегушках у ЗЕ. Если он согласится.
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01.05.2020 10:46 Відповісти
порошенко=зеленский
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01.05.2020 11:00 Відповісти
Зеля на пороха схожий як свиня на бика тільки шерсть не така
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01.05.2020 11:34 Відповісти
зеля хочет лохторат св. Михуила подхватить, потому и все продолжает комедию "назначим-не назначим"
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01.05.2020 12:43 Відповісти
вопрос возможного назначения экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни. Источник: https://censor.net/n3192816

Ну що Міхо взяли прибиральником у ВР , чи фейсом не вийшов ?
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01.05.2020 14:44 Відповісти
Якщо одягнуть у ліврею й буде двері відчинняти - я не проти...
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01.05.2020 15:42 Відповісти
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