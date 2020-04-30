Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова. ФОТО

Сьогодні, 30 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Східного регіону в Дніпрі авіацією здійснено евакуацію до Львова поранених і хворих військовослужбовців. У Дніпрі військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта" троє поранених і п'ять хворих військовослужбовців були доставлені на військовий аеродром Львова, а потім спеціалізованим транспортом - у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

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"В даний час хворі забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації. За словами військових медиків стан їхнього здоров'я визначається, як стабільний. Воїнів розмістили у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування", - сказано в повідомленні.