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Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова. ФОТО

Сьогодні, 30 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Східного регіону в Дніпрі авіацією здійснено евакуацію до Львова поранених і хворих військовослужбовців. У Дніпрі військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова 01

Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта" троє поранених і п'ять хворих військовослужбовців були доставлені на військовий аеродром Львова, а потім спеціалізованим транспортом - у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова 02

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Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова 03

"В даний час хворі забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації. За словами військових медиків стан їхнього здоров'я визначається, як стабільний. Воїнів розмістили у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування", - сказано в повідомленні.

Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова 04

Автор: 

Львів (3093) поранення (2820) евакуація (2347) військовослужбовці (4815) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання хлопцям.......
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30.04.2020 23:01 Відповісти
Одужання нашим героям
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30.04.2020 23:04 Відповісти
Вісьмох поранених і хворих військовослужбовців евакуйовано літаком з Дніпра до Львова - Цензор.НЕТ 2809
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30.04.2020 23:25 Відповісти
Это закончится когда-нибудь?
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01.05.2020 00:56 Відповісти
да.
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01.05.2020 04:37 Відповісти
Одужуйте, хлопці, якнайшвидше.
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01.05.2020 04:31 Відповісти
 
 