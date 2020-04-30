За доброго розвитку ситуації карантин закінчиться до кінця літа, за поганого - не цього року, - експерти KSE. ІНФОГРАФІКА
Україна може повністю вийти з карантину, оголошеного у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу, до кінця літа. Це трапиться тільки якщо коронавірус виявиться сезонним захворюванням.
Розроблена експертами Київської школи економіки модель включає 3 можливі сценарії - "зелений" (висока сезонність коронавірусу), "жовтий" (помірна сезонність) і "чорний" (відсутність сезонності), інформує Цензор.НЕТ.
"За "зеленим" сценарієм очікування щодо зняття обмежень оптимістичні:
- етап 1 - з 12 травня
- етап 2 - наприкінці травня
- етап 3 - середина червня
- етапи 4 і 5 - до кінця літа 2020 року.
Згідно з "жовтим" і "чорним" сценаріями зняття обмежень можна очікувати:
- етап 1 - з 12 травня
- етап 2 - наприкінці травня
- етап 3, 4, 5 - не відбудеться в 2020 році", - сказано в повідомленні KSE.
За яким саме з трьох сценаріїв відбувається зростання захворюваності, стане ясно наприкінці травня.
Фахівці KSE вважають, що знімати карантинні обмеження слід поступово. Якщо з 12 травня одразу скасувати всі обмеження, то залежно від того, виявиться вірус сезонним чи ні, можливі 3 варіанти.
"Сценарій 1, "жовтий": пік захворюваності припадає на середину серпня, кількість хворих може досягти 800 тисяч осіб; сценарій 2, "чорний": пік захворюваності припадає на кінець червня, кількість хворих може досягти понад 1 200 000 осіб; сценарій 3, "зелений": пік захворюваності припадає на середину грудня, а кількість хворих також може перевищити 1 200 000 осіб. При цьому пік захворюваності відкладається порівняно з "чорним" сценарієм на 4,5 місяці. Це дозволить медичній системі краще підготуватися до прийому хворих" , - вважають дослідники.
Автори прогнозу обіцяють оновити його наприкінці травня.
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П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
В Беларуси выздоровели 2,386 человек, что абсолютно не странно с отличной системой здравоохранения, в отличии от Украины. Кстати, в Беларуси протестированно 18,692 человек на 1 млн населения, в отличии от Украины где всего 2,711 чел./1М - разница катастрофическая!
Хитрость в том, что можно идти по пути тотального тестирования, как в Беларуси и мгновенной изоляции всех заболевших или вводить тотальный карантин и никого не тестировать, как в Украине.