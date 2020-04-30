За доброго розвитку ситуації карантин закінчиться до кінця літа, за поганого - не цього року, - експерти KSE. ІНФОГРАФІКА

Україна може повністю вийти з карантину, оголошеного у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу, до кінця літа. Це трапиться тільки якщо коронавірус виявиться сезонним захворюванням.

Розроблена експертами Київської школи економіки модель включає 3 можливі сценарії - "зелений" (висока сезонність коронавірусу), "жовтий" (помірна сезонність) і "чорний" (відсутність сезонності), інформує Цензор.НЕТ.

"За "зеленим" сценарієм очікування щодо зняття обмежень оптимістичні:

- етап 1 - з 12 травня

- етап 2 - наприкінці травня

- етап 3 - середина червня

- етапи 4 і 5 - до кінця літа 2020 року.

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Згідно з "жовтим" і "чорним" сценаріями зняття обмежень можна очікувати:

- етап 1 - з 12 травня

- етап 2 - наприкінці травня

- етап 3, 4, 5 - не відбудеться в 2020 році", - сказано в повідомленні KSE.

За яким саме з трьох сценаріїв відбувається зростання захворюваності, стане ясно наприкінці травня.

Фахівці KSE вважають, що знімати карантинні обмеження слід поступово. Якщо з 12 травня одразу скасувати всі обмеження, то залежно від того, виявиться вірус сезонним чи ні, можливі 3 варіанти.

"Сценарій 1, "жовтий": пік захворюваності припадає на середину серпня, кількість хворих може досягти 800 тисяч осіб; сценарій 2, "чорний": пік захворюваності припадає на кінець червня, кількість хворих може досягти понад 1 200 000 осіб; сценарій 3, "зелений": пік захворюваності припадає на середину грудня, а кількість хворих також може перевищити 1 200 000 осіб. При цьому пік захворюваності відкладається порівняно з "чорним" сценарієм на 4,5 місяці. Це дозволить медичній системі краще підготуватися до прийому хворих" , - вважають дослідники.

Автори прогнозу обіцяють оновити його наприкінці травня.

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