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Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ

Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, який сьогодні повідомив, що заразився коронавірусом, ймовірно, вже не повернеться на посаду глави уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на джерела, пише російське видання "Медуза".

Так, близький до уряду Росії співрозмовник видання зазначив, що заступник Мішустіна Андрій Бєлоусов був призначений в.о. прем'єра окремим указом президента. Крім того, в документі відсутня вказівка, що Бєлоусов - тимчасовий прем'єр.

"До цього прем'єри йшли у відпустку або хворіли без призначення окремим президентським указом в.о. глави кабміну", - підкреслює "Медуза".

Зі свого боку, джерело, близьке до адміністрації президента РФ, висловило припущення, що після хвороби Мішустін перейде на іншу посаду.

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"Його як колишнього податківця, як людину, яка знає, як і куди йдуть фінансові потоки, призначали зовсім для іншого - на контроль над витрачанням коштів із нацпроєктів, тоді гроші були. Зараз обставини зовсім інші, економіка через пандемію зупинилась, її треба запускати. Мішустін зовсім не те. Він не допустив помилок, просто зараз не його час", - сказав неназваний співрозмовник.

При цьому джерело в апараті уряду запевнило "Медузу", що прем'єр повернеться до виконання обов'язків після одужання.

Автор: 

росія (66193) Мішустін Михайло (41) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+37
Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: - "До вспышки насилия от мигрантов из СНГ остаются считанные дни. Проблема с мигрантами в России, а особенно в Москве, достигла пика. По соседству с нами живут сотни тысяч голодных, больных людей. В связи с эпидемией коронавируса они лищились работы и жилья и ради добычи еды или пары тысяч рублей сейчас идут на тяжкие преступления. Они реально опасны!......" "- Известно, что легальных трудовых мигрантов в России - около 8 млн человек, в 3 раза больше , чем легальных..... Как быть с нелегальными мигрантами? Они живут в подвалах, на чердаках, в центре содержания иностранных граждан в больших количествах. Днем выходят к жильцам домов, которые их подкармливают... Живут мигранты в условиях, где не соблюдаются санитарные нормы, по 10-15 человек, на воде и лепешках, и это представляет для всех опасность не меньшую, чем коронавирус......"
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30.04.2020 23:03 Відповісти
+25
Дурнішим за дурного треба бути , щоб шукати на росії життя кращого , ніж на батьківщині !
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30.04.2020 23:05 Відповісти
+13
********** труба ,подохнут они там все ... да и хрен с ними ...
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30.04.2020 23:04 Відповісти
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Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: - "До вспышки насилия от мигрантов из СНГ остаются считанные дни. Проблема с мигрантами в России, а особенно в Москве, достигла пика. По соседству с нами живут сотни тысяч голодных, больных людей. В связи с эпидемией коронавируса они лищились работы и жилья и ради добычи еды или пары тысяч рублей сейчас идут на тяжкие преступления. Они реально опасны!......" "- Известно, что легальных трудовых мигрантов в России - около 8 млн человек, в 3 раза больше , чем легальных..... Как быть с нелегальными мигрантами? Они живут в подвалах, на чердаках, в центре содержания иностранных граждан в больших количествах. Днем выходят к жильцам домов, которые их подкармливают... Живут мигранты в условиях, где не соблюдаются санитарные нормы, по 10-15 человек, на воде и лепешках, и это представляет для всех опасность не меньшую, чем коронавирус......"
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30.04.2020 23:03 Відповісти
Дурнішим за дурного треба бути , щоб шукати на росії життя кращого , ніж на батьківщині !
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30.04.2020 23:05 Відповісти
Чурки едут на Россию и это хорошо,если они поломятся в Польшу то обрушат рынок труда и нашим заробитчанам составят конкуренцию.так что пусть сидят в Мордоре и не дёргаются
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01.05.2020 00:31 Відповісти
вони не носії словянської мови, раша їхня "родина"
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01.05.2020 06:35 Відповісти
Ніхто нам там не конкурент. Рівень віддачі нашого трудівника є достатьно високим, і ніякі зайди не можуть зрівнятися з нами за якістю виконаної роботи. Хіба шо їхні діти, при правильному вихованні в повазі до праці та перебування в відповідному культурному середовищі років за 15 зможуть конкурувати з такими, як ми тепер. Нам можуть скласти конкуренцію жителі південно-східної Азії, як от малазійці, певні китайці, але вони далеко, і їх навряд чи цікавить Польща, і до того ж проблеми вивчити мову там набагато більші.
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01.05.2020 09:57 Відповісти
так це ї є їх батьківщина - Тартарія
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01.05.2020 06:34 Відповісти
"где не соблюдаются санитарные нормы"
Но никто среди мышебратьев не "заикается" о "пандемии коронавируса" среди трудовых мигрантов, заметьте. БояЦЦа. ОпасаюЦЦа. Правильно боятся и опасаются.
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01.05.2020 06:19 Відповісти
Гнать його, а то ще царя нагородить вірусом))))
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30.04.2020 23:03 Відповісти
Так ***** вже ж давно з бункера керує. От його глашатий піськов каже шо сцарь за людьмі соскучілся...
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30.04.2020 23:27 Відповісти
********** труба ,подохнут они там все ... да и хрен с ними ...
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30.04.2020 23:04 Відповісти
Неужели Пуйло заразил? )))
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30.04.2020 23:05 Відповісти
ой...с нашим то счастьем ))))
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30.04.2020 23:06 Відповісти
Ну не шампанское, но пива выпить можно...
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30.04.2020 23:09 Відповісти
придет Навальный - Европа и США опять замутят с Московией сексуальные игры в перезагрузку...
Тогда нам будет хреново...
миссия путина развалить РФ - пускай остается..
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30.04.2020 23:10 Відповісти
Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2639
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30.04.2020 23:23 Відповісти
Рекомендую https://www.ponomaroleg.com/распад-рф-не-катастрофа-а-благо.html
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30.04.2020 23:24 Відповісти
a chto eto za seraja po-benj, mne ne nravitsja takoi razdel. rashke samij sever u belih medvedei i ti ne boleje 10 kvadratnih kilimetrov ploshchadi.
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30.04.2020 23:32 Відповісти
Слабовато. А Чукотская народная республика? Под игом?
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01.05.2020 00:14 Відповісти
Расссея- территория ограниченная кремлевской стеной, а все остальное-Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дегестан, Ингушетия, Кабардино Балкария, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечения, Чувашия. Кенигсберг и Курилы. Что там от рашки остается?
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01.05.2020 09:17 Відповісти
Госдеп одобряет...
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01.05.2020 10:45 Відповісти
будут нового лилипута искать
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30.04.2020 23:05 Відповісти
та на изгойке через одного пигмеи и через второго карлики.
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30.04.2020 23:38 Відповісти
Їсти треба було добре. Він конкретно недоїдав.
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01.05.2020 10:03 Відповісти
ну и как говориться - овощ ему в помощь.. (хрен с ним!)
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30.04.2020 23:07 Відповісти
Чи нам не пофіг
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30.04.2020 23:07 Відповісти
Богородица, ну не этого! Не этого!!!
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30.04.2020 23:08 Відповісти
Ну почему? И этого тоже заодно. Лес рубят - коронавирусные щепки летят. А снаряды ложатся всё ближе...
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30.04.2020 23:13 Відповісти
******* конечно,но опять мимо...
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30.04.2020 23:17 Відповісти
коректувальникі нащо?
Все буде 333..
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30.04.2020 23:24 Відповісти
Той десь як щур забункерився, надіється пересидіти в коноплях.
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01.05.2020 07:01 Відповісти
Похоже что по собственному желанию ему не дали написать, вот он и решил таким образом сбежать.
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30.04.2020 23:09 Відповісти
Они скоро все так побегут, напялив на себя кислородные корона-агрегаты, чтоб не узнали, тихонечко соберут вещички и вынырнут где-нибудь на Багамах, а тому который гонит из погреба сказки про спартанцев и Джека Лондона, будут до последнего момента петь о том, что на верху вирус свирепствует пуще прежнего.
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30.04.2020 23:19 Відповісти
Операция "Ким Чен Ын" сейчас козломордым очень бы подошла. Вот это было бы кино.
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30.04.2020 23:27 Відповісти
Не Багами а Аргентина.
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01.05.2020 08:48 Відповісти
Та нехай, хоть в Гонолулу.
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01.05.2020 12:04 Відповісти
Нет, конечно.
Просто изменились обстоятельства, хозяева его не в фаворе, теснят их по всему миру.
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01.05.2020 06:20 Відповісти
Ага. Это ожидалось. Точно так же исчез из поля зрения Собянин.
Кто такие (были) Мишустин и Собянин ? Это - смотрящие по РФ от Фининтерна. Точно такие же как отставленное "правительство Гончарука".
Почему "соросята" потеряли власть ? По простой причине: у их международных Хозяев прохудились карманы. Они больше не могли поддерживать лояльные им режимы в Украине и в РФ.
Кто такой Белоусов ? А это типичный "советский лидер", который сейчас начнёт восстанавливать экономику советского типа: централизованное планирование и т.д.
Чем это грозит Украине ? Тем что в Украине к власти тоже пришли прожжённые "совки". Так что они быстро друг с другом о чём-то договорятся.
Никакого Зеленского, как вы понимаете, давно не существует, как минимум политически: его на публике играет какой-то актёр, который не снимает маску.
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30.04.2020 23:09 Відповісти
А что уже премьера без Госдуры назначают? Это что-то новое )))
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30.04.2020 23:09 Відповісти
хан сказал по телефону и бояре назначили нового бессермена.
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30.04.2020 23:43 Відповісти
Как только пришла новость о болезни Мишустина, так сразу пошла волна поддержки и соперживания
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30.04.2020 23:10 Відповісти
шо,уже паталоганатом диагноз поставил?
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30.04.2020 23:10 Відповісти
Не оправдал оказанного высокого доверия и заразился срамной гейропейской болезнью. В расход его...
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30.04.2020 23:11 Відповісти
Путин назначает очередного премьер-министра во время коронавирусаОтставленный с должности премьера РФ Мишустин в связи с инфицированием коронавирусом, больше не вернется на эту должность, - СМИ - Цензор.НЕТ 9389
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30.04.2020 23:11 Відповісти
Новый - надолго, скорее всего.
Произошла смена режима, которой не было почти 30 лет.
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30.04.2020 23:15 Відповісти
Тост дня: "Желаю, чтобы все!"
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30.04.2020 23:12 Відповісти
Герої не сруть і не хворіють на ковід.
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30.04.2020 23:19 Відповісти
До свиданья наш ласоквьій миииша
Возвращайся в свой ласковьій лєс))
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30.04.2020 23:23 Відповісти
Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 482
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30.04.2020 23:24 Відповісти
Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7826
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30.04.2020 23:28 Відповісти
Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5845

...и ***** свое плешивое с собой забирай
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30.04.2020 23:32 Відповісти
Там еще мелким шрифтом неназваныйсобеседникпионтковский.
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30.04.2020 23:32 Відповісти
тебя уже мордовские полицаи набутылизировали?
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30.04.2020 23:39 Відповісти
У либерал-большевиков сейчас крутые разборки. Помощница Навального обвинила Венедиктова в сексуальных домогательствах.
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30.04.2020 23:44 Відповісти
Чушь.
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30.04.2020 23:40 Відповісти
а можно также с монахами Киево-Печерской, Почаевской и Св.Содомитской Лавры?
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30.04.2020 23:42 Відповісти
Заменять их?
Зачем???
Просто - на выход, на историческую, так сказать, родину, к корням.
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01.05.2020 06:21 Відповісти
а його "время", часом, не в гробу буде?
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30.04.2020 23:49 Відповісти
вот если бы промолчал - остался бы при должности
мудрее надо быть
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30.04.2020 23:51 Відповісти
відсторонений недопрем'єр не повернеться на посаду прем'єра ********* з причини... РОЗВАЛУ *********!!! АХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!! рашка-парашка, зроби добре діло - АНІГІЛЮЙСЯ!
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01.05.2020 00:00 Відповісти
Кооператив поменял бухгалтера. Делов.
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01.05.2020 00:12 Відповісти
он прикинул, что нездоровая хрень намечается, и думает, ну его на хрен ваш зоопарк ))
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01.05.2020 00:39 Відповісти
Так і знала, що бреше цей Берія. Потрібен був привід, щоб зняти його з прем'єра.
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01.05.2020 02:14 Відповісти
видимо не смог смотреть как Х#йло людей убивает (или не захотел быть причастным).
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01.05.2020 02:21 Відповісти
Наверно выше ростом чем ***** оказался. Пришлось менять
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01.05.2020 04:01 Відповісти
Рассекретил в каком бункере ***** от короновируса прячется, вот и убрали.
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01.05.2020 09:23 Відповісти
Заболел- сразу ликвидировали. Новости из раши , как из дурдома
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01.05.2020 05:03 Відповісти
им нужен квартал..моладые азарные а не нафталин космонафтка и военые по 90 лет наверно мумия кобзона еще сидит в кресле...им надо юзик..юля....сеня..все топчики..а еще поросюк и гришин и саакл до кучи..тогда они еще ускорятся
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01.05.2020 08:03 Відповісти
"Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал".
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01.05.2020 08:22 Відповісти
МОЛОДЕЦ, таки свалил , главное вовремя от х#йла свалить, свали и перекрестился.
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01.05.2020 08:30 Відповісти
Налоговик, он знает когжда пришло время
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01.05.2020 08:51 Відповісти
вот нам в сортах москальского говна разбираться?
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01.05.2020 10:11 Відповісти
Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 50Поцелуй от фюрера не проходит без последствий.
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01.05.2020 10:17 Відповісти
"А был ли вирус?
Может никакого вируса и небыло?"

М. Горький
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01.05.2020 10:29 Відповісти
Схоже, москалі скоро займуться другою після споживання етанолу улюбленою розвагою - гризнею за владу . І це при ще живому Єго Плєшившестві . Буде весело, бо ж то - смєхдєржава.
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01.05.2020 18:21 Відповісти
мордор має сконати
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01.05.2020 22:52 Відповісти
 
 