Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ
Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, який сьогодні повідомив, що заразився коронавірусом, ймовірно, вже не повернеться на посаду глави уряду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на джерела, пише російське видання "Медуза".
Так, близький до уряду Росії співрозмовник видання зазначив, що заступник Мішустіна Андрій Бєлоусов був призначений в.о. прем'єра окремим указом президента. Крім того, в документі відсутня вказівка, що Бєлоусов - тимчасовий прем'єр.
"До цього прем'єри йшли у відпустку або хворіли без призначення окремим президентським указом в.о. глави кабміну", - підкреслює "Медуза".
Зі свого боку, джерело, близьке до адміністрації президента РФ, висловило припущення, що після хвороби Мішустін перейде на іншу посаду.
"Його як колишнього податківця, як людину, яка знає, як і куди йдуть фінансові потоки, призначали зовсім для іншого - на контроль над витрачанням коштів із нацпроєктів, тоді гроші були. Зараз обставини зовсім інші, економіка через пандемію зупинилась, її треба запускати. Мішустін зовсім не те. Він не допустив помилок, просто зараз не його час", - сказав неназваний співрозмовник.
При цьому джерело в апараті уряду запевнило "Медузу", що прем'єр повернеться до виконання обов'язків після одужання.
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Но никто среди мышебратьев не "заикается" о "пандемии коронавируса" среди трудовых мигрантов, заметьте. БояЦЦа. ОпасаюЦЦа. Правильно боятся и опасаются.
Тогда нам будет хреново...
миссия путина развалить РФ - пускай остается..
Все буде 333..
Просто изменились обстоятельства, хозяева его не в фаворе, теснят их по всему миру.
Кто такие (были) Мишустин и Собянин ? Это - смотрящие по РФ от Фининтерна. Точно такие же как отставленное "правительство Гончарука".
Почему "соросята" потеряли власть ? По простой причине: у их международных Хозяев прохудились карманы. Они больше не могли поддерживать лояльные им режимы в Украине и в РФ.
Кто такой Белоусов ? А это типичный "советский лидер", который сейчас начнёт восстанавливать экономику советского типа: централизованное планирование и т.д.
Чем это грозит Украине ? Тем что в Украине к власти тоже пришли прожжённые "совки". Так что они быстро друг с другом о чём-то договорятся.
Никакого Зеленского, как вы понимаете, давно не существует, как минимум политически: его на публике играет какой-то актёр, который не снимает маску.
Произошла смена режима, которой не было почти 30 лет.
Возвращайся в свой ласковьій лєс))
...и ***** свое плешивое с собой забирай
Зачем???
Просто - на выход, на историческую, так сказать, родину, к корням.
мудрее надо быть
Может никакого вируса и небыло?"
М. Горький