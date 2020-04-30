Відставлений з посади прем'єра РФ Мішустін у зв'язку з інфікуванням коронавірусом, більше не повернеться на цю посаду, - ЗМІ

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, який сьогодні повідомив, що заразився коронавірусом, ймовірно, вже не повернеться на посаду глави уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на джерела, пише російське видання "Медуза".

Так, близький до уряду Росії співрозмовник видання зазначив, що заступник Мішустіна Андрій Бєлоусов був призначений в.о. прем'єра окремим указом президента. Крім того, в документі відсутня вказівка, що Бєлоусов - тимчасовий прем'єр.

"До цього прем'єри йшли у відпустку або хворіли без призначення окремим президентським указом в.о. глави кабміну", - підкреслює "Медуза".

Зі свого боку, джерело, близьке до адміністрації президента РФ, висловило припущення, що після хвороби Мішустін перейде на іншу посаду.

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"Його як колишнього податківця, як людину, яка знає, як і куди йдуть фінансові потоки, призначали зовсім для іншого - на контроль над витрачанням коштів із нацпроєктів, тоді гроші були. Зараз обставини зовсім інші, економіка через пандемію зупинилась, її треба запускати. Мішустін зовсім не те. Він не допустив помилок, просто зараз не його час", - сказав неназваний співрозмовник.

При цьому джерело в апараті уряду запевнило "Медузу", що прем'єр повернеться до виконання обов'язків після одужання.