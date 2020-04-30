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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області підтверджено 96 нових випадків COVID-19, за місяць кількість інфікованих збільшилася на 1,5 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області підтверджено 96 нових випадків COVID-19, за місяць кількість інфікованих збільшилася на 1,5 тис. осіб, - ОДА

30 квітня в Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом, із них 28 у Чернівцях. Лабораторний центр досліджував 470 нових зразків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 667 осіб. Місяць тому, 30 березня, на Буковині було всього 109 хворих на коронавірус.

У Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 128 осіб, померло 44.

За весь період обласний лабораторний центр опрацював 7 027 ПЛР-тестів.

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Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да сейчас кафе откроют и цифры будут куда хуже...
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30.04.2020 23:43 Відповісти
У Чернівецькій області підтверджено 96 нових випадків COVID-19, за місяць кількість інфікованих збільшилася на 1,5 тис. осіб - ОДА - Цензор.НЕТ 9912
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30.04.2020 23:45 Відповісти
Черновцы, открывайте быстренько кафе и рынки, и ославитесь на весь мир как 2ой Ухань!
не мелочитесь по 100 новых в день!
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01.05.2020 00:12 Відповісти
зато базары отрыли ..
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01.05.2020 07:17 Відповісти
Так они там жадные до диареи. Все никак не нажрутся копеечки. Все по заработкам шестерят, все требуют открыть рынки. Сидели бы дома, поднимали бы нэньку, смотри и вируса бы не знали, и Украина бы развивалась, а то любят, якобы Украину, а подымают экономику кого угодно, только не Украины. Премию Дарвина в Черновцы.
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01.05.2020 15:10 Відповісти
 
 