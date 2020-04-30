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У Чернівецькій області підтверджено 96 нових випадків COVID-19, за місяць кількість інфікованих збільшилася на 1,5 тис. осіб, - ОДА
30 квітня в Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом, із них 28 у Чернівцях. Лабораторний центр досліджував 470 нових зразків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 667 осіб. Місяць тому, 30 березня, на Буковині було всього 109 хворих на коронавірус.
У Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 128 осіб, померло 44.
За весь період обласний лабораторний центр опрацював 7 027 ПЛР-тестів.
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