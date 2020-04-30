Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - Степанов

Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом у разі передчасного скасування карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, завдяки вчасно запровадженим обмеженням Україні вдалося уникнути великої кількості заражень і зараз ситуація з захворюваністю загалом контрольована, уряд готується до поетапного повернення до нормального життя до літа.

"Ми не можемо відкрити все зараз і поставити під загрозу все населення України, тому що тут же відбудеться великий спалах і пік цієї хвороби", - пояснив Степанов.

Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться "деякі речі, яких нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов'язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань".

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