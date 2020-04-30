Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - Степанов
Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом у разі передчасного скасування карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, завдяки вчасно запровадженим обмеженням Україні вдалося уникнути великої кількості заражень і зараз ситуація з захворюваністю загалом контрольована, уряд готується до поетапного повернення до нормального життя до літа.
"Ми не можемо відкрити все зараз і поставити під загрозу все населення України, тому що тут же відбудеться великий спалах і пік цієї хвороби", - пояснив Степанов.
Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться "деякі речі, яких нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов'язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань".
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А еще он просил вам всем передать лично от себя: "Ідіть у сраку"
Была сегодня в парикмахерской, парикмахер дезинфицирует все, вообще все поверхности, расчески и так далее. В салоне только один клиент, так расписание "приема" составлено, что никакой, вообще никакой скученности не может быть по определению..
Жди, Степанов, отжигай.
Закрывайте рынки, на которых минимальная вероятность заразиться, но оставьте супермаркеты, в которых среди стеллажей и на кассе в очереди заразиться легче.
Закройте парикмахерские, где один клиент на всю парикмахерскую- но заприте всех в многокеэвартирных домах, где общая система вентиляции.
Идете на премию Дарвина,которую вам мелкие преприниматели обязательно выдадут.
Прибавляет не года, а десятилетия.
Мастер не должен обслуживать больных, как никогда мастер не должен стричь людей, подцепивших вшей. Вши - это не шутка, между прочим, их из детских садов и школ запросто притаскивают, и вовсе даже не пауперы. Моя бывшая парикмахер была растрогана до слез, когда ей позвонила клиентка и отменила визит, потому как детки из школы вшей принесли от одноклассников. "Золотой челвек", - сказал мне парикмахер, - "другие вот не предупреждают, потом привходится все в салоне специально обрабатывать..."
Я не могу не поддерживать стрижку пол-года.
Максимум 6-8 недель, максимум.
P.S. Мужа я, например, сама стригу.
Я уехала из советского г*вна в развитую, западную страну мира, чтобы себя стричь самой?
Это "счастье" я и в Перестройку могла иметь.
Все можно сделать, отчего же нет?
Можно и козу на балконе держать, а в ванной - кроликов.
Только не стоит тогда называться развитым государством.
итальянской забастовкой.
Вот эта новость меня сразила.
- Страдает ли бизнес? - спросила я парикмахера.
- Да вот клиентки, старушки, которые много лет ходили ко мне, от ужаса перед коронавирусом "парализованы", не выходят из дома (разве что погулять), их родственники(!) "заперли" в домах буквально, паранойя перед коронавирусом.
Старушки ОТМЕНЯЮТ ВИЗИТЫ К ВРАЧАМ, из-за паранойи по поводу коронавируса.
О, как постарались СМИ.
О, что наделали, сученыши.
Судить, их, сволочей, журнашлюг СМИ.
Люди отказываются от визитов к врачам, которые им были назначены, тем самым создавая прекрасную возможность для болезни перейти в активную (acute) форму, в которой победить заболевание труднее. Настоящее заболевание, а не вымышленный коронавирус в телевизоре, который они так боятся. Также не забываем о депрессии из-за вымышленной "угрозы коронавируса", а депрессия провоцирует заболеваемость, потому что угнетает иммунную систему.
И в чем выгода, спрашиваю я вас, если эти старушки помрут?
Речь идет о внутренних восточных районах Мельбурна, где проживает самое обеспеченное население, у страрушек вообще может быть не государственная пенсия. А вот лечить их придется уже за гос. счет, и вовсе не от коронавируса.
И еще СМИ гадят врачам, да как гадят.
Сколько теряют GP (семейные доктора) из-за того, что у населения паранойя и они не идут к врачу, когда надо, с реальными проблемами, а не вымышленными, боясь "заразиться коронавирусом". Да в приемной моего GP даже кресла помечены так, чтобы расстояние нужное выдерживать (если вдруг, два посетителя окажутся в приемной одновременно), не говоря уже о санитайзерах при входе и на каждой тумбочке (а сами врачи в масках, для успокоения населения).
P.S. Для альтернатирно одаренных замечу, что Австралия - не Италия, и не США; Австралия вообще остров, только очень большой. Вы расстояние то по карте линеечкой померейте, прежде чем на пандемию" в других странах кивать. И не забывайте, что границы закрыты.
С какой целью?
Будет две волны осенью и весной 2021г. Вирус побывает у 90% населения.
К чему бы это?