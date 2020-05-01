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Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності

Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі hromadske.

"Ця квартира не в моїй власності і цього достатньо для відповіді ... У публічних осіб дуже розмита межа приватності та публічності, тому я свою приватність буду зберігати. Кожне додаткове слово потягне нові питання, які ви будете задавати. І ці питання порушуватимуть охоронювані законом інтереси інших осіб, тому що журналісти дзвонитимуть, приходитимуть, допитуватимуть, ще щось робити", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що в її декларації за 2019 немає жодних порушень, а випуск програми "Схеми" (в якій повідомляється про цю квартиру) пов'язаний з 2020 роком.

Генпрокурор запевнила, що якщо житиме передбачений законом період часу в цій квартирі, вона вкаже це в декларації. Якщо ж вона придбає щось, то зробить це швидше.

"Якщо ж це не буде зміна майнового стану, це все побачите в декларації 2021 до 1 квітня", - підсумувала вона.

Нагадаємо, про незадекларовану квартиру, в якій Венедіктова проживає з чоловіком, йдеться в розслідуванні програми "Схеми"

Читайте також: ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити провадження проти Венедіктової за незадеклароване майно, - Стерненко

Автор: 

квартира (301) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+47
бедняжка, га съемной квартире живет с часами по цене квартиры... я поражаюсь сколько глаз зебила может переработать мочи
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01.05.2020 00:02 Відповісти
+47
Генпрокурор Венедиктова объяснила почему не задекларировала свое жилье: эта квартира не в моей собственности - Цензор.НЕТ 6235
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01.05.2020 00:10 Відповісти
+36
Ребята, вами правит сброд самозванцев.
Ермак, Шмыгаль, Венедиктова - из какой табакерки эти черти выскочили ? Разве они участвовали в выборах ?
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01.05.2020 00:03 Відповісти
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А муж задекларировался?
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01.05.2020 00:00 Відповісти
У всех одна и таже пластинка!
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01.05.2020 00:02 Відповісти
НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ лицо этой козы ! Дети пугаются !!!!
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01.05.2020 09:30 Відповісти
Там кум, сват, брат і т.п.
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01.05.2020 00:03 Відповісти
Свинарчука именно за то и закрыли, что не показал доходы жены в своей декларации.

Свинарчуку низзя

Венедиктовой можно
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04.06.2020 19:19 Відповісти
Если живет с мужем меньше установленного времени (где-то до золотой свадьбы) - мужа можно не декларировать. Разве что выйдет замуж и получит второго мужа - тогда придется декларировать обоих.
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01.05.2020 00:04 Відповісти
Нет, он часы у друга взял поносить.
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01.05.2020 00:14 Відповісти
мразь она!
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01.05.2020 00:35 Відповісти
вона то мразь, але тоді формально не має права займати посаду генпрокурора, навіть просто прокурора, бо бомжиха абсолютно корупційно вразлива - на її рішення легко мона вплинути, наприклад, пригрозивши вигнати на вулицю - кнут, чи запропонувати гостінку 11 м² в подарок - пранік
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01.05.2020 04:23 Відповісти
Мы тебе конечно верим.😁
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01.05.2020 00:01 Відповісти
бедняжка, га съемной квартире живет с часами по цене квартиры... я поражаюсь сколько глаз зебила может переработать мочи
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01.05.2020 00:02 Відповісти
По спискам какой партии избиралось это "новое лицо" ?
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01.05.2020 00:02 Відповісти
https://www.unian.net/politics/10918052-novyy-genprokuror-ukrainy-kto-takaya-irina-venediktova.html Кто такая Венедиктова .
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01.05.2020 00:07 Відповісти
Ментура. Типичный реваншист. Дай ей волю - она объявит всех АТОшников "террористами".
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01.05.2020 00:13 Відповісти
Коли проводилось АТО діяли закони мирного часу. Ось тут про#об попередньої влади.
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01.05.2020 00:39 Відповісти
Ну, никакие законы давно никто не выполняет. Начиная с того что Зеленского незаконно зарегистрировали кандитатом в президенты, ибо он не владел (как минимум на тот момент) державной мовой.
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01.05.2020 01:13 Відповісти
Избрана депутатом Верховной рады Украины IX созыва по списку Слуга народа (баллотировалась под №3 в партийном списке), при этом членом партии не является. - ну как бы..... беременная наполовину Как юрист, не прошедшая аттестацию на должность судьи ей простительно не знать, что это нонсенс, равно как и Нелоху - советником которого она являлась еще в 2018 году.
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01.05.2020 00:36 Відповісти
Спасибо. Как раз ожидал что-нибудь такое услышать - типа, она одновременно и при деле, и не при деле. Чрезвычайной политической гибкости дама.
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01.05.2020 01:11 Відповісти
это же люди президента им можно все что угодно...
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01.05.2020 00:03 Відповісти
зебилы жгите, убедите меня что все норм, вам не привыкать
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01.05.2020 00:03 Відповісти
И все вместе- Веня!!! Тьху, - сваты
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01.05.2020 00:32 Відповісти
Ребята, вами правит сброд самозванцев.
Ермак, Шмыгаль, Венедиктова - из какой табакерки эти черти выскочили ? Разве они участвовали в выборах ?
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01.05.2020 00:03 Відповісти
кодлан Коломойского настолько презирает украинцев, что врёт им примитивно, без затей.
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01.05.2020 00:05 Відповісти
Ха-ха-ха. Слово в слово, как я и предполагал. Если сильно надавят, то окажется, что квартирку им любовник бесплатно в пользование подогнал. За очень чуткий ми- нет, сервис.
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01.05.2020 00:05 Відповісти
Неважно, на кого записана квартира - это совместно нажитое имущество, половина которого принадлежит супруге.
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01.05.2020 00:08 Відповісти
Не, она говорит, что квартира не принадлежит ни ей, ни мужу - имущество мужа нужно было бы тоже декларировать.
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01.05.2020 00:32 Відповісти
брешет, гнида зеленая! Она должна задекларировать и то,что в ПОЛЬЗОВАНИИ у нее находится)))
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01.05.2020 00:08 Відповісти
еще одна зубожіла миша
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01.05.2020 00:09 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова объяснила почему не задекларировала свое жилье: эта квартира не в моей собственности - Цензор.НЕТ 6235
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01.05.2020 00:10 Відповісти
Подружился с Петром! Скоро Петро забудет, когда на допросы ходил!
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01.05.2020 00:20 Відповісти
СН и зеленский кидалы
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01.05.2020 00:10 Відповісти
вообще-то это дерьмо невозможно скрывать, с наидорогими часами и машиной, которые нужны "для статуса", и 73% зебилов которые за это тулят, это прямо жесть какая-то, как мы с этого выгребать будем
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01.05.2020 00:10 Відповісти
Схемы получили ляпаса и не утёрлись.Надсмеялась!Ай Ай Яй!Недоработачка. Инфовонь получилась.
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01.05.2020 00:13 Відповісти
Ну чисто сиротка бася! Все какие то убогие эти слуги- тот у тещи живет в прыймах, этой кто то сердобольный дал в квартиру, и явно не хилую, в пользование и явно задаром))))))), ляшку загородный дом за 5000 грн в месяц, площадью метров 500 в Конче Заспе, маме 23 квартиры- мама квартиры любит, не только скорость, а если копнуть поглубже, то все там голодные и несчастные((( Может им еще скинуться всем миром на пропитание? Злые вы все.....
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01.05.2020 00:15 Відповісти
В ООН надо кляузу писать.Иначе ничего не добьёшься.
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01.05.2020 00:17 Відповісти
Сразу в Спортлото пиши.
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01.05.2020 00:33 Відповісти
Ха
Ха
Ха
Мразь.
Урроды народ за кретинов держат.
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01.05.2020 00:17 Відповісти
я ні я, і хата нє моя.
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01.05.2020 00:21 Відповісти
Редакторам респект! Класну фотку підібрали.

Це *********, хуже ще буде. Дочекайтеся.
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01.05.2020 00:21 Відповісти
зннаете есть такой фильм kill the-bill
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01.05.2020 00:22 Відповісти
Да квартирка вообще ничья!)
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01.05.2020 00:23 Відповісти
Верните Рябокепку! Про его домик во Франции мы уже знаем!
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01.05.2020 00:24 Відповісти
Да мы ине сомневаемся! Ты голая,босая,несчастная как и все чиновники в Украине!
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01.05.2020 00:26 Відповісти
Ой все... если оправдываешся значит не прав, аксиома... Зеленскому - мозгов и яиц желаю!
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01.05.2020 00:32 Відповісти
Це дуже простий посил: Я - не я, дупа не моя, і взагалі - я біле і пухнасте створіння, але тупе
Ці зеленойоби ніколи не стануть розслідувати резонансні справи тіко тому, що тоді вони вийдуть на себе
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01.05.2020 00:37 Відповісти
Так их Прямо в зеленое го...но мордой
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01.05.2020 00:42 Відповісти
В ПФУ назвали самых высокооплачиваемых пенсионеров
Пенсионный фонд опубликовал данные по самым высоким пенсиям украинцев

30.04.2020 23:31:00
Средняя пенсия бывших судей составила около 50 000 гривень, в то время большинство остальных пенсионеров получают чуть больше 3 тысяч.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 170,14 грн", - говорится в сообщении.

По данным ПФУ, выплаты получали:

пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн;
по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн;
в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн;
за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн;
социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн;
пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн.
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.
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01.05.2020 00:43 Відповісти
Вже не здивуюся,якщо на її хом'ячка записана.Такого бєспрєдєла не було ні на початку 90-х,ні при Янику.
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01.05.2020 00:43 Відповісти
Те що БЄСПРЄДЄЛ - 100%.
Але той БЄСПРЄДЄЛ на українській землі тягнеться декілька віків.
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01.05.2020 11:20 Відповісти
Не за декларировала квартиру в которой он живёт....кто этот ОН)
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01.05.2020 00:49 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності - Цензор.НЕТ 7580
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01.05.2020 00:52 Відповісти
Точно ! Уовчик Бендер і "сіротки" на гуманітарці !
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01.05.2020 07:50 Відповісти
Мама любит... хаты
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01.05.2020 01:05 Відповісти
можно и не отвечать -если все в твоём ведомстве ОК
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01.05.2020 01:06 Відповісти
"Золотая" гуманитарка от Зеленского: "Джокер" показал "небарыжную" платежку.Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності - Цензор.НЕТ 1707За перевозку груза якобы гуманитарного груза из Китая в Украину коммерческие компании заплатили выше рыночной стоимости. Соответствующий платежный документ опубликовал Telegram-канал "Джокер". В нем видно, что оплату на украинский счет авиакомпании SkyUp совершила компания "Диловар"
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01.05.2020 01:15 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності - Цензор.НЕТ 5439
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01.05.2020 01:35 Відповісти
Тому, що КаЗьол
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01.05.2020 11:21 Відповісти
При власти.
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01.05.2020 15:55 Відповісти
саме цікаве, що такими хатами володіють чи не всі корупціонери (згадаймо, що її батько - проректор державного юридичного вузу, і навіть в чині генерала) та їх нащадки...
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01.05.2020 02:08 Відповісти
Безхатченки. Люди з таким статусом не можуть займати важливих державних посад, бо корупційно вразливі
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01.05.2020 04:17 Відповісти
Яка мерзота це зелене гімно . Сєпар на сєпарі сидить . Боже що буде з Україною ?
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01.05.2020 04:55 Відповісти
Проффесор Венедіктова...А по суті - нікчема, доця мусора з Харкова.
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01.05.2020 05:03 Відповісти
В данном случае её правда на все сто процентов .
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01.05.2020 05:34 Відповісти
Госслужащих обязать жить по прописке в своем жилье.Представляю бабу Юлю в однокомнатнои хрущевке и еи подобных.
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01.05.2020 05:57 Відповісти
Наглеют не по дным а по часам. Нельзя избирать на длительный срок.
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01.05.2020 05:59 Відповісти
І чого так накинулися на бідну, бездомну жінку, попробуй проживи без власного кутка.
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01.05.2020 07:13 Відповісти
Как ген прокурор может быть бывшим депутатом от слуги народа. Вова ты не ох..л
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01.05.2020 07:15 Відповісти
мама любит квартиры ))
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01.05.2020 08:01 Відповісти
Я не я і хатка не моя.
Класична відповідь класичної курви.
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01.05.2020 08:11 Відповісти
А какой коррупционер в Украине запишет имущество на себя? Все на родственниках,ф тещах, кумовьях, подставных лицах.

А ручки то вот они.
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01.05.2020 09:00 Відповісти
Во-во. Когда порошкоботы рассказывают, что за время президентства он не разбогател и тычут всякие бумажки, можно только смеяться.
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01.05.2020 09:49 Відповісти
Да пипец просто! При старой власти жили, как в Америке, а при новой, как в какой-то банановой Украине..
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01.05.2020 09:18 Відповісти
Мы не хиппи, мы не урки, мы придурки из Бандурки!(с)
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01.05.2020 09:24 Відповісти
Вона і суддею Верховного суду хотіла стати не здавши навіть на мінімум тест, і заст. ДБР собі зяла адвоката диявола і не бачила типу конфлікту інтересів тут, і квартира не її, але прокурором не відмовляється бути, і вбивство Гандзюк ніби розкрито, але запитань більше ніж відповідей!... "Умом зєльоную каманду нє панять..."
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01.05.2020 09:24 Відповісти
Два фактори що створюють негативний результат нинішньої влади:
1. Некомпетентність, починаючи з Зєльца
2. Неспроможність створити компетентну команду.
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01.05.2020 11:26 Відповісти
Головна причина тупий лохторат яким управляють олігархи через зомбоящики.
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01.05.2020 15:18 Відповісти
Интересно сколько зебилов выйдут на митинг в поддержку портновой- венядиктовой после карантина😁😁😁 ?
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01.05.2020 10:47 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності - Цензор.НЕТ 1429
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01.05.2020 11:23 Відповісти
ОТ ВЖЕ БРЕХЛИВЕ..
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01.05.2020 12:00 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності - Цензор.НЕТ 39
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01.05.2020 16:29 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова объяснила почему не задекларировала свое жилье: эта квартира не в моей собственности - Это квартира моей мамы, которая купила ее сэкономив на пенсии!
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01.05.2020 17:13 Відповісти
Спеціально для Генпрокурорині цитую роз"яснення щодо заповнення щорічної декларації: "У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» підлягають декларуванню ВСІ наявні станом на 31 грудня звітного року об'єкти нерухомості(земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше), у тому числі за кордоном,що належать декларанту або членам його сім'ї на праві власності, перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право."
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02.05.2020 07:09 Відповісти
 
 