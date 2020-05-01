Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі hromadske.
"Ця квартира не в моїй власності і цього достатньо для відповіді ... У публічних осіб дуже розмита межа приватності та публічності, тому я свою приватність буду зберігати. Кожне додаткове слово потягне нові питання, які ви будете задавати. І ці питання порушуватимуть охоронювані законом інтереси інших осіб, тому що журналісти дзвонитимуть, приходитимуть, допитуватимуть, ще щось робити", - сказала Венедіктова.
Вона зазначила, що в її декларації за 2019 немає жодних порушень, а випуск програми "Схеми" (в якій повідомляється про цю квартиру) пов'язаний з 2020 роком.
Генпрокурор запевнила, що якщо житиме передбачений законом період часу в цій квартирі, вона вкаже це в декларації. Якщо ж вона придбає щось, то зробить це швидше.
"Якщо ж це не буде зміна майнового стану, це все побачите в декларації 2021 до 1 квітня", - підсумувала вона.
Нагадаємо, про незадекларовану квартиру, в якій Венедіктова проживає з чоловіком, йдеться в розслідуванні програми "Схеми"
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Свинарчуку низзя
Венедиктовой можно
Ермак, Шмыгаль, Венедиктова - из какой табакерки эти черти выскочили ? Разве они участвовали в выборах ?
Ха
Ха
Мразь.
Урроды народ за кретинов держат.
Це *********, хуже ще буде. Дочекайтеся.
Ці зеленойоби ніколи не стануть розслідувати резонансні справи тіко тому, що тоді вони вийдуть на себе
Пенсионный фонд опубликовал данные по самым высоким пенсиям украинцев
30.04.2020 23:31:00
Средняя пенсия бывших судей составила около 50 000 гривень, в то время большинство остальных пенсионеров получают чуть больше 3 тысяч.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 170,14 грн", - говорится в сообщении.
По данным ПФУ, выплаты получали:
пенсии по возрасту - 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн;
по инвалидности - 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн;
в связи с потерей кормильца - 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн;
за выслугу лет - 218 988 человек, средняя пенсия - 2 882,06 грн;
социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн;
пожизненное денежное содержание судей - 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн.
Кроме того, пенсии военнослужащих получали 553 188 человек, средняя пенсия - 5 378,17 грн.
Але той БЄСПРЄДЄЛ на українській землі тягнеться декілька віків.
Класична відповідь класичної курви.
А ручки то вот они.
1. Некомпетентність, починаючи з Зєльца
2. Неспроможність створити компетентну команду.