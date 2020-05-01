Генпрокурор Венедіктова пояснила, чому не задекларувала своє житло: ця квартира не в моїй власності

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі hromadske.

"Ця квартира не в моїй власності і цього достатньо для відповіді ... У публічних осіб дуже розмита межа приватності та публічності, тому я свою приватність буду зберігати. Кожне додаткове слово потягне нові питання, які ви будете задавати. І ці питання порушуватимуть охоронювані законом інтереси інших осіб, тому що журналісти дзвонитимуть, приходитимуть, допитуватимуть, ще щось робити", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що в її декларації за 2019 немає жодних порушень, а випуск програми "Схеми" (в якій повідомляється про цю квартиру) пов'язаний з 2020 роком.

Генпрокурор запевнила, що якщо житиме передбачений законом період часу в цій квартирі, вона вкаже це в декларації. Якщо ж вона придбає щось, то зробить це швидше.

"Якщо ж це не буде зміна майнового стану, це все побачите в декларації 2021 до 1 квітня", - підсумувала вона.

Нагадаємо, про незадекларовану квартиру, в якій Венедіктова проживає з чоловіком, йдеться в розслідуванні програми "Схеми"

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