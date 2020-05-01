Венедіктова про радників з-поміж прокурорів, які не пройшли атестацію : "Вони достатньо кваліфіковані для мене"
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не бачить проблем у тому, що половина її штатних радників - колишні прокурори, які не пройшли атестацію.
Про це вона заявила в ефірі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про колишніх прокурорів Олександра Ватутіна, Вадима Приймачка, Миколу Тридуба, Ігоря Коваля та Ігоря Процюка.
Венедіктова наголосила, що це не означає, що вона відкидає реформу прокуратури.
"Ні, чому. Радники ж не повертаються в прокуратуру. Це комісія так визнала (що вони не мають працювати в прокуратурі. - Ред.), а я вважаю, що вони достатньо кваліфіковані для мене і як до радників я прислухаюся до їхньої думки", - сказала генпрокурор.
Венедіктова зауважила, що радник і прокурор - це різні речі, бо останній має процесуальний статус.
"Я не буду нікому давати оцінку, я буду обирати радників собі сама і вважаю, що певну інформацію, яку я маю знати від цих людей у силу того, що в них великий досвід роботи. Не бачу тут проблем", - резюмувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гопота управляет страной.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2748859885243821 Вчора
Революція гідності була актом національного пробудження.
Хтось не приєднався до неї бо боявся, а хтось з ненависті до нації.
Нинішній голова парламенту Розумков з останніх.
Нині він заявляє необхідність скасувати люстрацію, адже вона униможливлює відновлення на посадах цінних управлінських кадрів.
Люстрація була суспільною помстою старому режиму.
Розумков керував виборчим штабом Зеленського. Під час виборів він висував гасло - нових людей до влади!
Але нові нинішні виявилися значно гіршими, ніж вчорашні.
Тепер Розумков мріє замінити їх позавчорашніми.
Чи не варто було б тоді замінити Розумкова на Рибака, який очолював ВР з 2012 року до того, як втік разом з Януковичем? Він явно був більш компетентним.
Мабудь не проплатили падлюки корчу-політзаробітчанину.)
-Он не указывает на север.Но мы ведь,и не север ищем,верно?
Джек набирает команду https://youtu.be/ts1IA32nKA4
Эта тетя, которая не сдала экзамены на судью признается, что она подбирает себе в подчиненные таких же двоечников, чтобы некому было ее подсижывать?
Улльот, кажись Луценко даже после пятилетнего запоя был поумнее...
А на віщо їй заступники,
З чиєї кишені вона платить радникам.........
Якщо не вистачає клепки у голові , то і радники не допоможуть і це як надалі стає у наявності.
нема конфлікту інтересів, і квартира не хвойди, але прокурором не відмовляється бути, і вбивство Гандзюк ніби розкрито, але запитань більше ніж відповідей!...
сволота.