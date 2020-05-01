Венедіктова про радників з-поміж прокурорів, які не пройшли атестацію : "Вони достатньо кваліфіковані для мене"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не бачить проблем у тому, що половина її штатних радників - колишні прокурори, які не пройшли атестацію.

Про це вона заявила в ефірі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про колишніх прокурорів Олександра Ватутіна, Вадима Приймачка, Миколу Тридуба, Ігоря Коваля та Ігоря Процюка.

Венедіктова наголосила, що це не означає, що вона відкидає реформу прокуратури.

"Ні, чому. Радники ж не повертаються в прокуратуру. Це комісія так визнала (що вони не мають працювати в прокуратурі. - Ред.), а я вважаю, що вони достатньо кваліфіковані для мене і як до радників я прислухаюся до їхньої думки", - сказала генпрокурор.

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Венедіктова зауважила, що радник і прокурор - це різні речі, бо останній має процесуальний статус.

"Я не буду нікому давати оцінку, я буду обирати радників собі сама і вважаю, що певну інформацію, яку я маю знати від цих людей у силу того, що в них великий досвід роботи. Не бачу тут проблем", - резюмувала вона.

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