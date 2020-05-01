На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА
На ранок 1 травня у світі захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 3 308 503 особи, 234 112 померли, 1 042 874 одужали.
За добу у світі зафіксовано 86 037 нових випадків захворювання на COVID-19, 5801 новий летальний випадок, з них 2201 у США (37,94% від усіх померлих за добу у світі). Про це йдеться у зведених даних на сайті Worldometers, передає Цензор.НЕТ.
CША розташовуються на першому місці за кількістю інфікованих, де від початку епідемії заразилися COVID-19 1 095 210 осіб (+30,829 за добу, 35,83% від усіх зафіксованих за добу випадків COVID-19), зафіксовано 63 861 летальний випадок (+2,201 за добу), одужали 155 737 пацієнтів.
На другому місці - Іспанія, де 239 639 заражених (+2,740 за добу), 24 543 летальні випадки (+268 за добу), 137 984 одужали.
Італія - на третьому місці, інфіковано 205 463 особи (+1,872 за добу), летальних випадків 27 967 (за добу +285), 75 945 одужали.
На четвертому – Велика Британія, вона обійшла Францію, в країні 171 253 випадки (+6,032 за добу), 26 771 особа померла (+674 за добу), даних про осіб, які одужали, немає.
На п'ятому місці Франція - 167 178 випадків (+758 за добу), 24 376 померли (+289 за добу), 49 476 одужали.
На шостому - Німеччина - 163 009 хворих (+1,470 за добу), 6623 померли (+156 за добу), 123 500 одужали. У Німеччині одужали 75,76% від усіх захворілих на COVID-19.
Туреччина - на сьомому, захворіли 120 204 особи (+2,615 за добу), померли 3174 (+93 за добу), одужали 48 886.
Росія - на восьмому, заразилися 106 498 осіб (+7,099 за добу), померли 1073 (+101 за добу), одужали 11 619.
Іран - на дев'ятому, 94 640 заражених (+983 за добу), 6028 померли (+71 за добу), 75 103 одужали.
Бразилія - на десятому, 87 187 хворих (+6,019 за минулу добу і +1,807 за поточну), 6006 летальних випадків (+390 а минулу добу і +105 за поточну), 35 935 одужали.
Китай - на одинадцятому, 82 874 захворіли (+4 за добу), 4633 померли (0 за добу), 77 642 одужали.
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Пожалуй, ымператор Си переплюнул даже совок по части лжи. Расчет на то шо все такие: Ой, ну допустим немного лгут, ну пусть в 2-3-4 раза солгали, но не в 80 же?(ага!)
🇰🇲❗️Комори підтверджують (https://punchng.com/comoros-confirms-first-covid-19-case/) перший випадок зараження коронавірусом на території країни.
Таким чином на африканському континенті залишилася, тільки одна держава, де немає підтверджених хворих COVID-19 - це Лесото.
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в Азії це Узбекистан і КНДР.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending17april2020
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=12&t=0s Нам нечем заняться и мы радуемся!
от этого процент заболевших и умерших.