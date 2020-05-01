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Новини Коронавірус і карантин
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На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА

На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА

На ранок 1 травня у світі захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 3 308 503 особи, 234 112 померли, 1 042 874 одужали.

За добу у світі зафіксовано 86 037 нових випадків захворювання на COVID-19, 5801 новий летальний випадок, з них 2201 у США (37,94% від усіх померлих за добу у світі). Про це йдеться у зведених даних на сайті Worldometers, передає Цензор.НЕТ.

CША розташовуються на першому місці за кількістю інфікованих, де від початку епідемії заразилися COVID-19 1 095 210 осіб (+30,829 за добу, 35,83% від усіх зафіксованих за добу випадків COVID-19), зафіксовано 63 861 летальний випадок (+2,201 за добу), одужали 155 737 пацієнтів.

На другому місці - Іспанія, де 239 639 заражених (+2,740 за добу), 24 543 летальні випадки (+268 за добу), 137 984 одужали.

Італія - ​​на третьому місці, інфіковано 205 463 особи (+1,872 за добу), летальних випадків 27 967 (за добу +285), 75 945 одужали.

На четвертому – Велика Британія, вона обійшла Францію, в країні 171 253 випадки (+6,032 за добу), 26 771 особа померла (+674 за добу), даних про осіб, які одужали, немає.

На п'ятому місці Франція - 167 178 випадків (+758 за добу), 24 376 померли (+289 за добу), 49 476 одужали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

На шостому - Німеччина - 163 009 хворих (+1,470 за добу), 6623 померли (+156 за добу), 123 500 одужали. У Німеччині одужали 75,76% від усіх захворілих на COVID-19.

Туреччина - на сьомому, захворіли 120 204 особи (+2,615 за добу), померли 3174 (+93 за добу), одужали 48 886.

Росія - на восьмому, заразилися 106 498 осіб (+7,099 за добу), померли 1073 (+101 за добу), одужали 11 619.

Іран - на дев'ятому, 94 640 заражених (+983 за добу), 6028 померли (+71 за добу), 75 103 одужали.

Бразилія - ​​на десятому, 87 187 хворих (+6,019 за минулу добу і +1,807 за поточну), 6006 летальних випадків (+390 а минулу добу і +105 за поточну), 35 935 одужали.

Китай - на одинадцятому, 82 874 захворіли (+4 за добу), 4633 померли (0 за добу), 77 642 одужали.

На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли 01
На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли 02

Автор: 

Бразилія (286) Велика Британія (5668) Німеччина (7496) Іран (2122) Іспанія (929) Італія (1588) карантин (18172) Китай (4721) росія (66197) США (23491) Туреччина (3630) Франція (3110) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
А тепер, будь ласка, такі саме дані про захворювання людей пневмонією на цей час, кожного року!?
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01.05.2020 08:58 Відповісти
+2
Какие пятеро если 2200 за сутки.
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01.05.2020 09:05 Відповісти
+2
Ага. Ищь чего захотели, сказано - все умирают от Ковида. Кстати раньше тоже только от Ковида умирали, только об этом не догадывались.
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01.05.2020 10:00 Відповісти
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Китай - на одиннадцатом, 82 874 заболели (+4 за сутки), 4633 умерли (0 за сутки), 77 642 выздоровели. Источник: https://censor.net/n3192840\\\\\\\\\\\\

Пожалуй, ымператор Си переплюнул даже совок по части лжи. Расчет на то шо все такие: Ой, ну допустим немного лгут, ну пусть в 2-3-4 раза солгали, но не в 80 же?(ага!)
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01.05.2020 08:32 Відповісти
В штатах умерло всего пятеро за сутки. Это намного меньше, чем раньше. Очень радует, что мало.
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01.05.2020 08:41 Відповісти
Какие пятеро если 2200 за сутки.
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01.05.2020 09:05 Відповісти
Точно , это на пять больше, наверное. Просто сразу посмотрела таблицу new deaths. Неправильно истолковала. Тогда причин для оптимизма нет
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01.05.2020 10:20 Відповісти
...кто сам абманивацца рад
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01.05.2020 14:14 Відповісти
Радует что ПЯТЬ человек умерло??? Это дно....
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01.05.2020 10:01 Відповісти
а что плохого в том, что люди умирают? ) лучше бы вообще не умирали? )
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01.05.2020 12:45 Відповісти
Коронавірус / 2019 nCoV / Covid-2019, [01.05.20 8:39]
🇰🇲❗️Комори підтверджують (https://punchng.com/comoros-confirms-first-covid-19-case/) перший випадок зараження коронавірусом на території країни.
Таким чином на африканському континенті залишилася, тільки одна держава, де немає підтверджених хворих COVID-19 - це Лесото.


-----
в Азії це Узбекистан і КНДР.
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01.05.2020 08:48 Відповісти
Туркменистан и КНДР.
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01.05.2020 10:23 Відповісти
А тепер, будь ласка, такі саме дані про захворювання людей пневмонією на цей час, кожного року!?
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01.05.2020 08:58 Відповісти
Ага. Ищь чего захотели, сказано - все умирают от Ковида. Кстати раньше тоже только от Ковида умирали, только об этом не догадывались.
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01.05.2020 10:00 Відповісти
Ось тут статистичні графіки по Англії та Уєльсу. Там є і графік середньої смертності за 5 попередніх років.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending17april2020
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01.05.2020 10:25 Відповісти
А тем временем Пандемия шириться в размерах! Миллионы трупов! Некому убирать трупы с улиц и лечить заболевших! По этому случаю одуревший от безделья медперсонал разных госпиталей Мира исполняет тик-ток ритуальные танцы в масках!
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=12&t=0s Нам нечем заняться и мы радуемся!
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01.05.2020 10:04 Відповісти
Надо приводить ещё и данные по количеству протестированных и ,соответственно,
от этого процент заболевших и умерших.
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01.05.2020 10:13 Відповісти
Очень много умерло((( Это 0,0031% от 7500000000 чел. живущих на земле.
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01.05.2020 12:54 Відповісти
 
 