В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників". ДОКУМЕНТ
Чернівецько-Буковинська Консисторія УПЦ МП звернулася до Служби безпеки України з проханням закрити редакцію газети "Молодий буковинець" на повний карантин.
Таку заяву секретар Консисторії архімандрит Никита адресував сьогодні начальнику управління СБУ в області В. Монастирецькому, пише molbuk.ua, передає Цензор.НЕТ
Напередодні інформаційний портал molbuk.ua передрукував інформацію сайту "Релігійна правда", який, посилаючись на власні джерела, повідомив про те, що у керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія та ще деяких священнослужителів – пневмонія. Цю ж інформацію з посиланням на "Релігійну правду" вчора передрукували й інші місцеві інтернет-ЗМІ.
Кореспондент molbuk.ua звернувся до єпархії з проханням прокоментувати цю ситуацію. Однак на наше прохання в єпархії не відповіли, хоча повідомлення прочитали.
"Проте, замість того, щоб прокоментувати цю інформацію, архімандрит Никита сьогодні відвідав редакцію газети "МБ", де, знімаючи на відео, демонстративно кашляв на працівників установи і поводився нахабно. Пізніше архимандрит написав заяву до СБУ, в якій зазначив, що "учора на сторінках газети "Молодий буковинець" дізнався, що захворів на COVID-19". Секретар Консисторії у своєму листі зазначив, що "контактував з головним редактором та іншими особами". При цьому він "жалкує і розкаюється у своєму вчинку" та обіцяє більше не наражати на небезпеку нікого. Водночас Никита закликав керівництво СБУ направити до редакції "МБ" "представників відповідних служб з метою перевірки епідеміологічного стану у будівлі редакції", - розповідає видання.
"За потреби провести заходи з дезінфекції приміщень та закрити установу на повний карантин", – йдеться у листі архімандрита.
"Колектив редакції molbuk.ua вважає неприпустимими такі вчинки архімандрита Никити", - акцентує видання.
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А якщо хтось заразиться, то і замах на вбивство
Є ж свідки...
В США одного придурка,що облизував товар у супермаркеті,зааарештували -прирівняли такі дії до "терористичного акту"
Газету закрыть, сотрудников к мандриту в тюрьму - за клевету.
НЕ ГРІХ :
с баблом иу власти.
Конечно, в любой войне на всякое действие есть противодействие, вот здесь мы видим, что поведение попа трактуется совсем иначе, чем он предполагал и братия верит, поскольку половина - штатные верующие, но этот случай ясно в очередной раз показывает беззащитность жертв клеветы в Украине, о чем регулярно твердит Шарий.
идиотизма. и про "бесконечную малость" тут говорить вообще неуместно. если он сделал тест до визита в редакцию (и ни с кем не контактировал по дороге) - может еще что-то сказать в свое оправдание. иначе - нет. чтобы убить человека достаточно пары секунд и есть такое понятие как алиби. тесты после визита\задним числом это весьма протухшее алиби.
а по поводу шария - вы спалились батенька, ибо только даун слушает что твердит шарий, а тем более его цитирует!
Только даун формирует свое мнение о делах в мире по публикациям СМИ одного политического направления и именно даунов здесь штампуют штатные комментаторы.
Украина - страна для украинофобов.
1. Свідоме порушення режиму карантину
2. Умисне намагання заразити короновірусом людей
3. Пряме перешкоджання роботі журналістів
4. Порушення громадського порядку
5. Хілаганство...
Це вже він має по нормальному сісти...
Якщо священик не психічно хворий то його нахабна поведінка вказує що він не хворий на ковід19.
В США таких даунів якраз публічно сажали. О то цирк був. А як вони скавуліли що то просто пранк.