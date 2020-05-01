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Новини Коронавірус і карантин
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В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників". ДОКУМЕНТ

В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин:

Чернівецько-Буковинська Консисторія УПЦ МП звернулася до Служби безпеки України з проханням закрити редакцію газети "Молодий буковинець" на повний карантин.

Таку заяву секретар Консисторії архімандрит Никита адресував сьогодні начальнику управління СБУ в області В. Монастирецькому, пише molbuk.ua, передає Цензор.НЕТ

Напередодні інформаційний портал molbuk.ua передрукував інформацію сайту "Релігійна правда", який, посилаючись на власні джерела, повідомив про те, що у керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія та ще деяких священнослужителів – пневмонія. Цю ж інформацію з посиланням на "Релігійну правду" вчора передрукували й інші місцеві інтернет-ЗМІ.

Кореспондент molbuk.ua звернувся до єпархії з проханням прокоментувати цю ситуацію. Однак на наше прохання в єпархії не відповіли, хоча повідомлення прочитали.

В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників 01

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"Проте, замість того, щоб прокоментувати цю інформацію, архімандрит Никита сьогодні відвідав редакцію газети "МБ", де, знімаючи на відео, демонстративно кашляв на працівників установи і поводився нахабно. Пізніше архимандрит написав заяву до СБУ, в якій зазначив, що "учора на сторінках газети "Молодий буковинець" дізнався, що захворів на COVID-19". Секретар Консисторії у своєму листі зазначив, що "контактував з головним редактором та іншими особами". При цьому він "жалкує і розкаюється у своєму вчинку" та обіцяє більше не наражати на небезпеку нікого. Водночас Никита закликав керівництво СБУ направити до редакції "МБ" "представників відповідних служб з метою перевірки епідеміологічного стану у будівлі редакції", - розповідає видання.

"За потреби провести заходи з дезінфекції приміщень та закрити установу на повний карантин", – йдеться у листі архімандрита.

В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників 02

"Колектив редакції molbuk.ua вважає неприпустимими такі вчинки архімандрита Никити", - акцентує видання.

Автор: 

Буковина (854) журналістика (1786) карантин (18172) СБУ (13000) священник (160) ЗМІ (1367) УПЦ МП (1213) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+72
УПЦ МП -- должна быть официально запрещена !!! Закрыть их нах как комуняк и департировать -- это враги Народа Украины
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01.05.2020 08:57 Відповісти
+63
Он сначала разносит вирус, потом пишет заявление в СБУ? ! Модель поведения этого недоумка требует серьезного анализа сначала тюремщиками, затем психиатрами. Причем оценки тщательной и длительной по продолжительности.
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01.05.2020 08:51 Відповісти
+58
Вообще-то дядьку за терроризм нужно привлечь. Ну, или просто по-христиански, звиздюлин отвешать
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01.05.2020 08:52 Відповісти
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01.05.2020 09:53 Відповісти
Наша власть посадит тех, кого он заразил!
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01.05.2020 10:58 Відповісти
ФСБ быкует - зеля сопли жует......
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01.05.2020 09:45 Відповісти
так он же ее агент. Что вы от него ждете??
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01.05.2020 18:47 Відповісти
Только вначале толстозадого и беременного террориста (действовал осознанно и умышленно!) в кутузку. А вдруг он там понравится?
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01.05.2020 09:47 Відповісти
Точніше кгб окупанта звернулось до СБУ.
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01.05.2020 09:54 Відповісти
Вылитый отец Федор. Не корысти ради, а волею пославшего меня Гундяя.
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01.05.2020 09:54 Відповісти
А может архимадриАта Никитушку убого "закрыть" лет на 7 , за попытку умышленного заражения ( или еще лучшее покушение) группы лиц.
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01.05.2020 09:56 Відповісти
тут сначала 17к ели чихал без маски, а потом на изоляцию, а если подтвердится коронавирус - тогда уже статья
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01.05.2020 11:11 Відповісти
А краще всю УПЦ МП і назавжди
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01.05.2020 11:20 Відповісти
Це щонайменше ********* - до 7 років.
А якщо хтось заразиться, то і замах на вбивство
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01.05.2020 18:28 Відповісти
міліцію викликали?
Є ж свідки...

В США одного придурка,що облизував товар у супермаркеті,зааарештували -прирівняли такі дії до "терористичного акту"
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01.05.2020 09:56 Відповісти
Таких у нас сук нужно показательно наказывать и в кутузку одиночку чтоб не было на кого кашлять
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01.05.2020 09:59 Відповісти
Згідно його листа треба закрити одну редакцію і десяток храмів МП, я би погодився, Молодий Буковинець може вийти і з другої редакції, це ж не типографія.
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01.05.2020 10:00 Відповісти
Мандрита в тюрьму - за распространение.
Газету закрыть, сотрудников к мандриту в тюрьму - за клевету.
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01.05.2020 10:02 Відповісти
Якщо піп московського сатанату був без шапочки -треба було його відпи..дити всією редакцією газети "Молодий буковинець"

НЕ ГРІХ :В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників" - Цензор.НЕТ 1031
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01.05.2020 10:02 Відповісти
Життя тварин....
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01.05.2020 12:17 Відповісти
Якщо попередньо шапочку зняти, то теж не возбраняється.
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01.05.2020 13:31 Відповісти
За неделю после Поста быстро в форму пришёл
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01.05.2020 10:02 Відповісти
С удовольствием разрядил бы в рожу этому уроду из МП весь магазин своего травмата. Исключительно в целях самообороны.
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01.05.2020 10:04 Відповісти
треба було викликати поліцію й притягнути його за навмисне розповсюдження хвороби
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01.05.2020 10:09 Відповісти
Ось яке відношення представники цієї секти мають до Церкви? Це і є їх любов та турбота про ближнього? Народ, приходьте до тями. Чим менше прихожан у мацковських попів, тим менше цих істот і гундяєвського впливу в Україні
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01.05.2020 10:20 Відповісти
ну чего ещё от кацапского быдла можно ожидать ?
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01.05.2020 10:29 Відповісти
Что,некому было зарядить этому попу в петачину?
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01.05.2020 10:40 Відповісти
Посадити попа за організацію епідемії хвороби.
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01.05.2020 10:47 Відповісти
И это такая морда (см. фото) считается одним из представителей Бога и Иисуса Христа на Земле. МПЦ это какое-то уродство, как эта морда, и "опиум для народа".
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01.05.2020 10:53 Відповісти
Я бы назвал это "попытка умышленного нанесения тяжких телесных повреждений".
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01.05.2020 10:55 Відповісти
Захворювання на короновірус попів УПЦ МП, слід розцінювати як ПРОФЕСІЙНИЙ ТРАВМАТИЗМ агентів ФСБ.
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01.05.2020 10:58 Відповісти
жаль,не дали физды..а такой пиар для газеты мог быть!!да еще и фото выложить,как поп на пузе валяется,согласно правилам карантина
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01.05.2020 10:59 Відповісти
Я бы на месте полиции составил на попа протокол за нарушение карантина и за хулиганство, а на месте суда влупил бы придурку 10 суток админареста. И пусть дальше прикалывается в изоляторе, откуда может точно с COVID-19 выйти . . .
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01.05.2020 11:02 Відповісти
у нас не те суды еще, и не те люди с баблом и у власти.
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01.05.2020 11:19 Відповісти
Поп шутки шутит, а здесь все выставляют серьезно. На самом деле поп возмущен, что ему редакция, а не врачи, поставила "диагноз" и разнесла вранье по миру. Поэтому решил быстро отомстить оригинальным образом - зайти в редакцию, всех там "заразить" и тут же публично требовать всех продезинфицировать и закрыть. Довольно необычный ход, без него он от клеветы и сплетен отмазывался бы годами да так и не отмазался бы. Теперь без всякой СБУ на журналюг будут коситься соседи по месту жительства и родственники, доведется потратиться на анализы по коммерческим ценам за свой длинный брехливый язык или же публично признать вранье.
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01.05.2020 11:10 Відповісти
ну сделают анализы - окажется кто-то из редакции болен, остальные здоровы. как попу отмазаться от того что это не он заразил (на последних днях своей бессимптомной болезни этого человека со слабым иммунитетом (а остальным просто повезло)?) дебил просто мягко говоря.
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01.05.2020 11:16 Відповісти
Поп по всей видимости уверен в своем здоровье, ему никто не мешал сделать анализ после своего визита и так обезопасится от дальнейших обвинений в заражении. Версию о заражении попом журналиста, когда поп находился в последних 2х днях "своей бессимптомной болезни" вряд ли вменяемые люди примут, вероятность такого события бесконечно мала.
Конечно, в любой войне на всякое действие есть противодействие, вот здесь мы видим, что поведение попа трактуется совсем иначе, чем он предполагал и братия верит, поскольку половина - штатные верующие, но этот случай ясно в очередной раз показывает беззащитность жертв клеветы в Украине, о чем регулярно твердит Шарий.
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01.05.2020 11:32 Відповісти
вирус новый лекарств нет, тесты работают через раз даже на трупах. Новинский опять же пока еще живой пример идиотизма. и про "бесконечную малость" тут говорить вообще неуместно. если он сделал тест до визита в редакцию (и ни с кем не контактировал по дороге) - может еще что-то сказать в свое оправдание. иначе - нет. чтобы убить человека достаточно пары секунд и есть такое понятие как алиби. тесты после визита\задним числом это весьма протухшее алиби.
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01.05.2020 11:52 Відповісти
"вероятность такого события бесконечно мала" - Алекс, сходи к этому попу, пусть он на тебя поплюёт, а мы подождём. Интересно, так ли мала вероятность заражения штатного Адекса штатным попом Московского П-риархата.
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01.05.2020 12:18 Відповісти
вы считаете поп себя нормально повел, как должен вести себя ученик Христа?
а по поводу шария - вы спалились батенька, ибо только даун слушает что твердит шарий, а тем более его цитирует!
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01.05.2020 18:50 Відповісти
Я не верю в Христа и в его учеников, но поддерживаю равноправие конфессий.
Только даун формирует свое мнение о делах в мире по публикациям СМИ одного политического направления и именно даунов здесь штампуют штатные комментаторы.
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01.05.2020 19:18 Відповісти
ну что тут оригинального?стандартая норма поведения гэбни кровавой...такие попы на земле водятся только в рпц кгб.больше нигде.это не миссионеры
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01.05.2020 11:17 Відповісти
Новинский вон тоже бегал "здоровый" всех заражал, аж в Лавре народ поумирал. его даже "повысили" дабы ненароком холопы не удумали чего.
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01.05.2020 11:27 Відповісти
Попы МП в обычную поликлинику не ходят...
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01.05.2020 11:34 Відповісти
В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників" - Цензор.НЕТ 1545
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01.05.2020 11:14 Відповісти
Давно пора понять!
Украина - страна для украинофобов.
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01.05.2020 11:30 Відповісти
Якщо він свідомо кашляв на людей та журналістів, то це криінальна відповідальність за багатьма статтями КК
1. Свідоме порушення режиму карантину
2. Умисне намагання заразити короновірусом людей
3. Пряме перешкоджання роботі журналістів
4. Порушення громадського порядку
5. Хілаганство...
Це вже він має по нормальному сісти...
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01.05.2020 11:53 Відповісти
Венедиктова призначить експертизу і редактора посадять.
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01.05.2020 15:08 Відповісти
Все пархии в МП,это исчадие ада.а верующие продолжают ходить к этим агентам кремля и целовать им руки,так чем такие верующие отличаются от негодяев в рясах МП?
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01.05.2020 12:34 Відповісти
за "дємонстратівнокашлял" треба було нєвзірая дать в іпало...
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01.05.2020 12:49 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2899411-do-kriminalnoi-vidpovidalnosti-pritagatimut-lise-za-umisne-zarazenna-koronavirusom-policia.html
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01.05.2020 13:30 Відповісти
В библии,мабуть так десь и записано."На скверну порочащую попа Афигела-Никиту,попам Афигелам треба отвечать не смирением,а прийти в редакцию и обкашлять с редакторами ситуёвину и наложить на них проклятье через СБУ
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01.05.2020 13:33 Відповісти
хто пускає цю мяцьковску сволоту у публічні міста ?? їх тре ******* а не розмовляти з цією гидотою.
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01.05.2020 13:44 Відповісти
Не люблю попів, які служать крім бога ще комусь, так само сильно як і журналістів, які придумують статті і пишуть брехню чи розповсюджують.
Якщо священик не психічно хворий то його нахабна поведінка вказує що він не хворий на ковід19.
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01.05.2020 14:04 Відповісти
Сквернослужитель мацковского сатаната распространяет скверну - ничего необычного 🙁
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01.05.2020 14:26 Відповісти
Архимандрит Никита заробив на довічне увязнення.
В США таких даунів якраз публічно сажали. О то цирк був. А як вони скавуліли що то просто пранк.
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01.05.2020 14:36 Відповісти
Дебил воцерковленный, давно пора по сносить к черям собачим эти церквушки и тупых попов куда то по прятать.
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01.05.2020 16:27 Відповісти
Отакої, гундяєвські тварюки з чортячої правоСральної мАцковської секти вже до СБУ з вимогами приходять, А Х Є Р Є Т Ь!
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01.05.2020 16:46 Відповісти
А не пробовали плюнуть всей редакцией на на этого бородача?
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01.05.2020 20:27 Відповісти
а ***** почему этой заразе ватной жирной не раскроили табуреткой..
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01.05.2020 21:31 Відповісти
И такие учат (см фото), что чревоугодие это большой грех.
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02.05.2020 17:10 Відповісти
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