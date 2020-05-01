В УПЦ МП вимагають від СБУ закрити чернівецьку газету на карантин: "Архімандрит Никита прийшов до редакції і демонстративно кашляв на працівників". ДОКУМЕНТ

Чернівецько-Буковинська Консисторія УПЦ МП звернулася до Служби безпеки України з проханням закрити редакцію газети "Молодий буковинець" на повний карантин.

Таку заяву секретар Консисторії архімандрит Никита адресував сьогодні начальнику управління СБУ в області В. Монастирецькому, пише molbuk.ua, передає Цензор.НЕТ

Напередодні інформаційний портал molbuk.ua передрукував інформацію сайту "Релігійна правда", який, посилаючись на власні джерела, повідомив про те, що у керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія та ще деяких священнослужителів – пневмонія. Цю ж інформацію з посиланням на "Релігійну правду" вчора передрукували й інші місцеві інтернет-ЗМІ.



Кореспондент molbuk.ua звернувся до єпархії з проханням прокоментувати цю ситуацію. Однак на наше прохання в єпархії не відповіли, хоча повідомлення прочитали.

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"Проте, замість того, щоб прокоментувати цю інформацію, архімандрит Никита сьогодні відвідав редакцію газети "МБ", де, знімаючи на відео, демонстративно кашляв на працівників установи і поводився нахабно. Пізніше архимандрит написав заяву до СБУ, в якій зазначив, що "учора на сторінках газети "Молодий буковинець" дізнався, що захворів на COVID-19". Секретар Консисторії у своєму листі зазначив, що "контактував з головним редактором та іншими особами". При цьому він "жалкує і розкаюється у своєму вчинку" та обіцяє більше не наражати на небезпеку нікого. Водночас Никита закликав керівництво СБУ направити до редакції "МБ" "представників відповідних служб з метою перевірки епідеміологічного стану у будівлі редакції", - розповідає видання.



"За потреби провести заходи з дезінфекції приміщень та закрити установу на повний карантин", – йдеться у листі архімандрита.

"Колектив редакції molbuk.ua вважає неприпустимими такі вчинки архімандрита Никити", - акцентує видання.