Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія"
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко наголошує, що всі ресторани в Україні мають дотримуватися умов карантину.
"Це погана історія, тому що немає різниці, ресторан це народного депутата, або це ресторан якогось звичайного підприємця. Хоча це не його ресторан, це його минулий бізнес, пов'язаний був із ним. Є рішення, що ресторани мають бути закриті, і потрібно підтримувати ці рішення, і робити так, як говорить закон або постанови Кабінету міністрів", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер, коментуючи інформацію про те, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Оччешуительная!!
🤗
Дело не в том, что встречались......, а в том, что - во время карантина(!!!).......
Интересная у Вас логика=>если лично преЗедент в тот ресторан не ходил, то получается все «пучком» и нет оснований думать/подозревать, что в этом ресторане могут(!) обсуждаться темы, которые несут вред Украине......
Или?
Не хватало ещё, чтоб правительство сидело дома...
Ведь многие другие владельцы ресторанов, которые относятся к гастрономии, вынуждены(!) быть на карантине......
- здесь ветка про кума Ермака - Колю-котлету.