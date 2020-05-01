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Новини Скандали в Слузі народу Коронавірус і карантин
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Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія"

Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко наголошує, що всі ресторани в Україні мають дотримуватися умов карантину.

"Це погана історія, тому що немає різниці, ресторан це народного депутата, або це ресторан якогось звичайного підприємця. Хоча це не його ресторан, це його минулий бізнес, пов'язаний був із ним. Є рішення, що ресторани мають бути закриті, і потрібно підтримувати ці рішення, і робити так, як говорить закон або постанови Кабінету міністрів", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер, коментуючи інформацію про те, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: Він має нести подвійну відповідальність, адже він не тільки громадянин, але й нардеп

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

карантин (18172) ресторани (337) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033) Тищенко Микола (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Так і рік вашого правління теж "плохая історія", але ж вас з влади тіко силою вигризти можна...
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01.05.2020 09:36 Відповісти
+25
Зеленые, вы заметьте , у вас хороших историй не бывает.
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01.05.2020 09:40 Відповісти
+23
А якусь "хорошу" історію маєте? Взагалі. Хоч одну.
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01.05.2020 09:38 Відповісти
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да встречайтесь, жрите вместе - кашляйте друг на друга! нам-то что?
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01.05.2020 09:33 Відповісти
Так і рік вашого правління теж "плохая історія", але ж вас з влади тіко силою вигризти можна...
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01.05.2020 09:36 Відповісти
Влаштували б в той ресторан адміністратором Міхо для проведення реформ.
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01.05.2020 09:38 Відповісти
А якусь "хорошу" історію маєте? Взагалі. Хоч одну.
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01.05.2020 09:38 Відповісти
+++
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01.05.2020 12:44 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 6544
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01.05.2020 12:49 Відповісти
так это уже не его ресторан? оригинально.
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01.05.2020 09:38 Відповісти
а сам бандит оболонский утверждает, что ресторан все же его... так кому же верить?! ))
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01.05.2020 10:17 Відповісти
Тимошенко? Это тот который организовывает и курирует авиапоставки контрабанды для Эпицентра и аптек из Китая! Одно дерьмо комментирует преступную деятельность другого. Ахренели Слуги Уроды.
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01.05.2020 09:39 Відповісти
Зеленые, вы заметьте , у вас хороших историй не бывает.
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01.05.2020 09:40 Відповісти
Поверніть Петра взад. Хочу ще один безвіз і ще один Томос. І регулярний салют на артскладах.
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01.05.2020 10:04 Відповісти
Ещё есть Монтекки и Капулетти, ресторанчик в котором слуги Уроды отмес=чали сдачу украинской земли после подписания "закона" Зеленским. кстати в доме целый этаж антона геращенко, квартирка записана на тестя. И целый зам министра като полтора месяца карантина "не замечает".
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01.05.2020 09:41 Відповісти
За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював в режимі зустрічей. - вы шмаркли хоть какой то одной версии придерживайтесь, у Тищенко его ресторан у этого не его. Зебилам то пох они привыкли, но вас и умные люди читают.
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01.05.2020 09:42 Відповісти
Сможет ли ресторан Велюр повторить успех Киевской и Почаевской лавры время покажет
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01.05.2020 09:42 Відповісти
Отвлекают быдло от полного слива Украины по всем направлениям фигнёй в виде ресторана...
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01.05.2020 09:48 Відповісти
зеКОманда - сборище падалей
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01.05.2020 09:48 Відповісти
....\-хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним.\ ---никому не ржать!) верю!
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01.05.2020 09:49 Відповісти
просто ви там поголовні ідіоти які навіть нормально конспіруватись не можуть.
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01.05.2020 09:52 Відповісти
погана історія це те що у владі ви утрки слугоуродівські на чолі з оманським блазнем.
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01.05.2020 09:53 Відповісти
На видео Бигуса снятом возле "Велюра" другому зам.главы ОП Тимофееву очень хорошо, то есть слова Тимошенко -это обыкновенная зависть что не взяли ? ))
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01.05.2020 09:55 Відповісти
Че плохая?!
Оччешуительная!!
🤗
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01.05.2020 09:55 Відповісти
История то плохая, но этот ресторатор никаких Законов и постанов не нарушал. Ни формально ни фактически.
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01.05.2020 09:58 Відповісти
Святой человек!
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01.05.2020 12:18 Відповісти
Ну да , а гуманитарка для Эпицентра , лучше Тут за шо не возьмутся получается Г +Г
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01.05.2020 10:00 Відповісти
Жирують, падлюки..
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01.05.2020 10:00 Відповісти
https://censor.net/user/466043 Наш Дядя Миша гардеробщик в ресторане.............
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01.05.2020 10:08 Відповісти
А чего вы ждали от БЫДЛА которое брали в свое кодло.
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01.05.2020 10:08 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 5270
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01.05.2020 10:10 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 3972
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01.05.2020 10:20 Відповісти
а Кличко говорит что Нефиг Шастать...а само к Коле Оболонскому в ресторанчик на сходку!
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01.05.2020 10:32 Відповісти
Вот глупые *слуги* - пэпка с мертветчуком встречались в *белом доме* в козине. по ночам. без журналистов.
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01.05.2020 10:21 Відповісти
ой, а звідки тоді ж взнали? Якщо без журналістів.
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01.05.2020 10:43 Відповісти
неужели сутками дежурили, как возле ресторана?
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01.05.2020 11:05 Відповісти
а нашо сутками? Просто хто зацікавлений злив кому нада, а вони в потрібний час приїхали і все. Це було що з порохом, шо з зеіко. І в першому випадку злив мертветчук і в другому швидше за все люди мертветчука. Те ж і з свинарчуками.
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01.05.2020 12:52 Відповісти
S.r.l. fe5a5e5a,
Дело не в том, что встречались......, а в том, что - во время карантина(!!!).......
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01.05.2020 11:14 Відповісти
Знаю. Пусть отвечают. Но ведь не за гос. измену и сотрудничество с хыйлом через общих кумовьёв.
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01.05.2020 11:16 Відповісти
Ну так начинаются отмазки типа: «личные встречи»/«не его ресторан, это его прошлый бизнес»....... кстати темы «личных встреч» - не известны. Может(!) и обсуждали «гос.измену и сотрудничество с хыйлом через общих кумовьев»(с)
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01.05.2020 11:45 Відповісти
Разница такая - лично Зе в тот ресторан не ходил. А народ живёт *по инерции*. Можно поменять в стране строй, президента,,, но менталитет - в последнюю очередь!
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01.05.2020 12:06 Відповісти
Лєнка-срулька, шо ти мелеш? Звідки ти знаєш ходив він туди чи не ходив? Твій Зе навіть Мрію з комерційним вантажем ходив зустрічати. Він актор, яку роль йому напишуть - те він і зіграє.
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01.05.2020 12:30 Відповісти
S.r.l. fe5a5e5a,
Интересная у Вас логика=>если лично преЗедент в тот ресторан не ходил, то получается все «пучком» и нет оснований думать/подозревать, что в этом ресторане могут(!) обсуждаться темы, которые несут вред Украине......
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01.05.2020 12:35 Відповісти
Кстати, если я не ошибаюсь, карантин для всех......
Или?
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01.05.2020 12:40 Відповісти
В Италии правительство и президент работают. Да и у вас Меркель не так давно вышла из карантина и ездит на работу.
Не хватало ещё, чтоб правительство сидело дома...
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01.05.2020 13:27 Відповісти
Причем здесь работа(!) правительства к карантину для гастрономии?!.......
Ведь многие другие владельцы ресторанов, которые относятся к гастрономии, вынуждены(!) быть на карантине......
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01.05.2020 15:13 Відповісти
Фобиями обычно страдают престарелые и депрессивные пессимисты.
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01.05.2020 13:25 Відповісти
Может сам Зеленский в тот ресторан и не ходит, а про его регента Ермака, являющегося кумом Коли-котлеты Тищенко, так уже и не скажешь.
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01.05.2020 12:38 Відповісти
Этот с.р.у.ль попутал темы
- здесь ветка про кума Ермака - Колю-котлету.
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01.05.2020 12:28 Відповісти
Лєнка вервейко та срулька за суміснитцтвом - це дівчинка за викликом з ольгінського притону.
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01.05.2020 12:33 Відповісти
Я скажу честно, был бы свой ресторан я бы тоже пускал своих людей. Вспомните игровые салоны. Их вообще не должно было быть. Какой нах карантин если полные маршрутки. И никто пол не моеет там неделями.
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01.05.2020 10:32 Відповісти
ти можеш, а він нє. Він депутат, а ти нє. От якби він не був депутатом, то про це навіть ніхто б не знав. Хіба що він запросив депутатів, але б тоді його б менше куєсосили, а по депутатам би пройшлись катком.
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01.05.2020 10:47 Відповісти
Президенство Зеленського - дуже погана історія.
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01.05.2020 10:51 Відповісти
А про встречу гереговской "Мрии" от ничего не говорил?
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01.05.2020 10:57 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко про ситуацію з рестораном "слуги народу" Тищенка: "Це погана історія" - Цензор.НЕТ 7294
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01.05.2020 11:13 Відповісти
Это бесконечная история....
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01.05.2020 11:51 Відповісти
https://youtu.be/RrWbunBAne4 Украина. Карантин. Уроки истории для Володи Зеленского и Коли Тищенко от Андрея Луганского.
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01.05.2020 11:53 Відповісти
он не человек,и не депутат , он катлета
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01.05.2020 11:56 Відповісти
Как мягко сказано "плохая история"! А жестче слабо против Коли - котлеты?
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01.05.2020 13:38 Відповісти
А зелебобики живут по принципу : своим друзьям все ,а врагам закон
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01.05.2020 14:39 Відповісти
 
 