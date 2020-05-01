За добу на Львівщині виявили 24 нові випадки COVID-19, загалом в області - 454, - Львівська міськрада

24 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 діагностували за минулу добу у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради із посиланням на заступницю міського голови Галину Слічну, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8:00 у Львові та Львівській області підтверджено 454 випадки інфікування коронавірусом, з них 14 летальні. За оперативними даними, вчора в лабораторіях провели 246 ПЛР-тестів, з яких 24 виявилися позитивними", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 30 квітня у Львівській області 14 осіб померли від коронавірусу, а у 430 осіб лабораторно підтвердили діагноз COVID-19.

Нині в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 114 пацієнтів, п'ять з них - у реанімації, двоє - на апараті штучної вентиляції легень. Одужали 87 пацієнтів.