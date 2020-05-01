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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 24 нові випадки COVID-19, загалом в області - 454, - Львівська міськрада

За добу на Львівщині виявили 24 нові випадки COVID-19, загалом в області - 454, - Львівська міськрада

24 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 діагностували за минулу добу у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради із посиланням на заступницю міського голови Галину Слічну, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8:00 у Львові та Львівській області підтверджено 454 випадки інфікування коронавірусом, з них 14 летальні. За оперативними даними, вчора в лабораторіях провели 246 ПЛР-тестів, з яких 24 виявилися позитивними", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 квітня у Львівській області 14 осіб померли від коронавірусу, а у 430 осіб лабораторно підтвердили діагноз COVID-19.

Нині в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 114 пацієнтів, п'ять з них - у реанімації, двоє - на апараті штучної вентиляції легень. Одужали 87 пацієнтів.

За добу на Львівщині виявили 24 нові випадки COVID-19, загалом в області - 454, - Львівська міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) Львів (3096) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2470)


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Топ коментарі
+2
А сколько случаев герпеса или ротовируса?
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01.05.2020 09:53 Відповісти
+2
Да там дофига вариантов. Можно давать статистику сколь людей утром сходили в туалет по большому. Чем не признак Пандемии?
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01.05.2020 10:07 Відповісти
+2
24 новых случая!? Но это же смешно. Это не эпидемия. В эпидемию заболевают десятки тысяч. Люди вы понимаете, что вас разводят!?
В Белоруссии никакого карантина. Умерло от осложнений вызванных короновирусом 58 человек, т е практически ноль. От ангины и простуды умирает больше! Остальные заболевшие спокойненько выздоровели без карантина Потому Белоруссия сохраняет свой экономический потенциал, что до чёртиков бесит сионистско-масонское мировое правительство, филиалом которого является ВОЗ. Напротив Украина с ее карантином по сути обречена на экономическую катастрофу. И вряд ли выпутается
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01.05.2020 10:10 Відповісти
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А сколько случаев герпеса или ротовируса?
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01.05.2020 09:53 Відповісти
Или диареи?
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01.05.2020 10:02 Відповісти
Да там дофига вариантов. Можно давать статистику сколь людей утром сходили в туалет по большому. Чем не признак Пандемии?
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01.05.2020 10:07 Відповісти
И разбавить это рейтингом какой нибудь зимбабвийской конторы, что 99% украинцев поддерживают действия власти по ограничениям)))
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01.05.2020 10:10 Відповісти
24 новых случая!? Но это же смешно. Это не эпидемия. В эпидемию заболевают десятки тысяч. Люди вы понимаете, что вас разводят!?
В Белоруссии никакого карантина. Умерло от осложнений вызванных короновирусом 58 человек, т е практически ноль. От ангины и простуды умирает больше! Остальные заболевшие спокойненько выздоровели без карантина Потому Белоруссия сохраняет свой экономический потенциал, что до чёртиков бесит сионистско-масонское мировое правительство, филиалом которого является ВОЗ. Напротив Украина с ее карантином по сути обречена на экономическую катастрофу. И вряд ли выпутается
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01.05.2020 10:10 Відповісти
24 новых случая коронавирусн ой болезни Covid-19 диагностировали за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Галину Сличную.https://interfax.com.ua/news/general/659327.html
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01.05.2020 10:11 Відповісти
Не эпидемия, эти же пошли дальше - ПАНДЕМИЯ))) кто то из них в википедию хоть заглянул интересно)))
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01.05.2020 10:11 Відповісти
И вот так каждый день,народу льют в уши и вешают на уши.А народ думать не хочет,нечем.
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01.05.2020 10:12 Відповісти
Млядь умене щось ніяк срачка ніяк не починається ,а то б дотулили до якоїсь "статистики"!
А починалося у кретинів так складно ,пісєц ,"хто не носить масочку той не буде їсти пасочку"!
Дуже скидається що світ населений переважно імбецилами.....
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01.05.2020 10:21 Відповісти
Чисельність населення Львівської області 2,5 млн.чол!!! І за два місяці 454 чоловіка захворівших по ідеї наших зелених "нових ліц" це вже справжня "хвиля", прямо "цунамі"😊. Цікаво, а яка статистика смертей людей, яким із-за цього карантину не надали належної медичної допомоги... Хтось порахував, чи знову "какая разнІца"?
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01.05.2020 14:36 Відповісти
 
 