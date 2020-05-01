На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО

455 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 11 осіб з-поміж тих, хто раніше захворів, померли, 175 одужали.

Про це йдеться в статистиці, оприлюдненій РНБО вранці 1 травня, передає Цензор.НЕТ.

На сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО в п'ятницю вранці зазначено, що нині в Україні хворіє на COVID-19 9 тис. 176 осіб, що на 269 більше, ніж добою раніше. Також зазначено, що загалом в Україні зафіксовано 10 861 випадок COVID-19, що на 455 більше, ніж добою раніше. Загалом в Україні померли 272 особи з коронавірусною інфекцією, 11 - за минулу добу.

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Також повідомляється, що від початку пандемії зафіксовано 30 316 підозр на коронавірус, з них 1254 за минулу добу.











