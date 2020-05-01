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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО

На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО

455 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 11 осіб з-поміж тих, хто раніше захворів, померли, 175 одужали.

Про це йдеться в статистиці, оприлюдненій РНБО вранці 1 травня, передає Цензор.НЕТ.

На сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО в п'ятницю вранці зазначено, що нині в Україні хворіє на COVID-19 9 тис. 176 осіб, що на 269 більше, ніж добою раніше. Також зазначено, що загалом в Україні зафіксовано 10 861 випадок COVID-19, що на 455 більше, ніж добою раніше. Загалом в Україні померли 272 особи з коронавірусною інфекцією, 11 - за минулу добу.

Також читайте: На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА

Також повідомляється, що від початку пандемії зафіксовано 30 316 підозр на коронавірус, з них 1254 за минулу добу.

На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО 01
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО 02
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО 03
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО 04
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО 05
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2295) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО - Цензор.НЕТ 8940
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01.05.2020 10:16 Відповісти
+10
Да уже никто не верит в этот бред.
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01.05.2020 10:10 Відповісти
+9
Статистика,как по писаному. Партия и вождь сказали - надо!
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01.05.2020 10:09 Відповісти
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Апарат ШВЛ в невмілих руках стає знаряддям вбивства.
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01.05.2020 14:54 Відповісти
Ну ясное дело, что директор "Новатора"на должности не удержится - портит бизнес олигархам...
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01.05.2020 18:20 Відповісти
По трипперу и хламидии данные нужны. Иначе не с чем сравнивать.
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01.05.2020 10:21 Відповісти
А почесалось у кого то в боку?
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01.05.2020 10:25 Відповісти
Да это ладно; а к скольким белочка наведалась !
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01.05.2020 10:28 Відповісти
Тут уже счёт пойдёт на миллиарды.....
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01.05.2020 10:29 Відповісти
Ну, на десятки миллионов, если считать на годовой основе.
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01.05.2020 10:30 Відповісти
Автомобілі ваще вбивці!))
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01.05.2020 10:25 Відповісти
Да вообще, жуткие цифры недавно видел: каждый год в мире умирают примерно двести человек, просто упав с кровати.
Сколько-то также получают инсульт, сидя на унитазе, от излишнего усердия.
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01.05.2020 10:27 Відповісти
А Ви прочитайте слово "Унітаз" з кінця..
Ужжжос якийсь!))
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01.05.2020 10:30 Відповісти
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01.05.2020 10:31 Відповісти
Кстати, канализация вовсю распространяет КоронаВирус. Механизм такой - больной какает, вирус в канализации, потом в канализационных газах, потом через гидрозатвор проникает в туалет в самый неподходящий момент.
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01.05.2020 10:35 Відповісти
Вихлоп після самогончика вбиває все!!))
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01.05.2020 10:38 Відповісти
Перед кожним відвідуванням санвузлу - 200гр самогону!
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01.05.2020 10:40 Відповісти
Вихлоп після самогончика вбиває все!!))

Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив,всех послал,
Мужчина он,ну что тут говорить-
Я тоже самогонку буду пить!...
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01.05.2020 18:24 Відповісти
дідовик продовжує свій щоденний пі..ьож... (((
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01.05.2020 11:14 Відповісти
Та не плач, все рівно я вже давно помер від Ковіду.
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01.05.2020 11:26 Відповісти
Мозг твой, похоже, таки помер.
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01.05.2020 11:35 Відповісти
Антип! Ну ходи в наморднике и с градусником в ..... Неужели я могу тебе это запретить?
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01.05.2020 11:38 Відповісти
Иди учи свою жену борщ варить.
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01.05.2020 11:42 Відповісти
Могу и делаю. Тебе, деклассированному элементу на подработке у клоунов, учить некого.
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01.05.2020 11:45 Відповісти
Кто тут с самого начала на подработке у клоунов, многие и так знают. А кто забыл - напомню
https://censor.net/user/359826

Да, именно поэтому он летит туда, где Зеленского нет и не намечается. Но вообще ЗЕ очень правильно поступает. Принимать бой на условиях противника? Это идет в противоречие с законами Стратегии. Молодец! Хвалю.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-845d-7030-a432-3144697dd5f4
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01.05.2020 12:02 Відповісти
воно тупа троліна, не корміть
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01.05.2020 14:32 Відповісти
Ну не носи. Чего ты к нормальным людям пристаешь?
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01.05.2020 11:50 Відповісти
Антип! Ну ходи в наморднике и с градусником в .....

"Пандемия" разрасталась
Отбивая всем мозги,
Даже маски не осталось,
Хоть на кладбище беги!...
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01.05.2020 18:27 Відповісти
Не накликайте біду бо вона сама приходить.
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01.05.2020 14:56 Відповісти
Це рукоблудна зброя..
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01.05.2020 10:24 Відповісти
ЗАДРАЛИ ВЫ СВОИМ орви ВСЮ СТРАНУ...идиотизм на грани КОММУНИЗМА...
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01.05.2020 10:27 Відповісти
Маніпулюють охлосом..))
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01.05.2020 10:31 Відповісти
Шариковы блин,сколько же вас нарожал профессор Преображенский...думаю больше 73%
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01.05.2020 10:30 Відповісти
Чтобы разбудить совесть НЕГОДЯЕВ у власти,надо дать ИМ пощечину!
АРИСТОТЕЛЬ.
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01.05.2020 10:35 Відповісти
Каким же был Высоцкий предвидцем - "... ширится опасное заболевание..."
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01.05.2020 10:37 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обtирания.))
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01.05.2020 10:45 Відповісти
Высоцкий.Холера.1971 год.Ютьюб.Ты не угадал
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01.05.2020 10:54 Відповісти
Про що Ви??
В.Висоцького знав..
Варіантів декілька, не сутєвих..))
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01.05.2020 11:07 Відповісти
О КоронвиRUSе Высоцкий спел еще в 1971 году
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01.05.2020 10:41 Відповісти
Почитал коменты, толпы тролей топят что вирус нестрашен, простое орви... Мда..
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01.05.2020 10:44 Відповісти
Робота Сенаторів,Дідовиків,акваріусів така -максимально збільшити смертність українців.
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01.05.2020 11:16 Відповісти
толпы тролей топят что вирус нестрашен, простое орви... Мда..

Если не в силах разделить умершие/инфицированные,то ни какой доктор вам не поможет...
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01.05.2020 18:30 Відповісти
В роисси зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом (вчера было 7099)
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01.05.2020 10:45 Відповісти
За сутки в рф 96 смертей от ковида( и это только официальных), против 11 смертей в Украине, где соблюдают карантин даже на Пасху.
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01.05.2020 11:53 Відповісти
Это я один знаю,для чего придумали Коронвирус головного мозга...
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01.05.2020 10:45 Відповісти
Співчуття..))
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01.05.2020 14:15 Відповісти
Вам это дойдет ОСЕНЬЮ....
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01.05.2020 10:46 Відповісти
На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО - Цензор.НЕТ 2611
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01.05.2020 11:05 Відповісти
не буває лінейних залежностей у цих процесах
вашій статистиці ціна - лайно
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01.05.2020 11:20 Відповісти
Динаміка процесу в Україні показує,що ДО "піку" ще багато днів...можливо в середині травня.
Карантин знімати рано,але ЕКОНОМІКА НЕ ДОЗВОЛЯЄ..точніше відсутній в Україні в економіці "резерв " продовжувати далі 11 травня...

на відміну від Польщі чи Румунії..

Хоча, у порівнянні з ЖОПОЮ в Росії чи Білорусі у нас ще більш-менш ситуація "під контролем"...
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01.05.2020 11:22 Відповісти
Женщина с косой, [01.05.20 11:22]


Де-факто, карантин закончен, люди массово поехали сейчас на природу на отдых.
Все выезжают за город. Грустно, но власть с этим ничего сделать не сможет, если начнут штрафовать, то вызовут жесткую общественную критику в свой адрес.

Скорее всего, обвинят людей в том, что они сами подвергают себя опасности, но на фоне «Велюра» и нардепов, которые «шастают» по ресторанам - это буде выглядеть лицемерно.
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01.05.2020 11:23 Відповісти
На природе, на открытом воздухе это не так опасно, как в закрытом помещении или в демонстрации, где дистанция не соблюдается. Главное - добираться как. Чтобы не скученно. Так что это не страшно.
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01.05.2020 11:55 Відповісти
В моєму місті дикий парк-250-300 мтр
від Мойого помешкання...
І раніше там мало кого було..
Та й Дніпро , 15 хвилин на ногах..
Якого чорта заборонено??
Метрів сто від Мене з жінкою тримають дистанцію ...завжди...
Та , мля, не розумію ці застороги дебільні..
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01.05.2020 14:26 Відповісти
Ці застороги через дебілів що збиваються в стадо папіть півка на пріродє, а так згоден з вами.
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01.05.2020 15:00 Відповісти
точно - пора смягчать карантин
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01.05.2020 11:23 Відповісти
залишити масковий режим при вході в приміщення..ДЛЯ всіх.Так робить Японія..
робити сан.обробку приміщень...Щодня..
Все решта -необхідно помякшити однозначно...

і НІЯКИХ ПОДВІЙНИХ ПІДХОДІВ,ЯК з Епіцентром...
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01.05.2020 11:26 Відповісти
Люди забили на коронавирус даже в Нью-Йорке видео пикников сиденья на лавочке без полиции особенно в центральном парке начиная с 6:25 минуты https://www.youtube.com/watch?v=xVPXrtwxCs8
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01.05.2020 12:08 Відповісти
А видео, как хоронят умерших от короновируса в братских могилах не хотите показать?
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01.05.2020 12:13 Відповісти
кому суждено тот умрет
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01.05.2020 12:15 Відповісти
Это не про инфекционные болезни.
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01.05.2020 14:03 Відповісти
Такі пропагандистські відео є на ютубі. Там тобі покажуть як хоронять в братських могилах. Хоча там хоронили і до коронавірусу. Але тобі дебілу в змі це не скажуть
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01.05.2020 14:06 Відповісти
А видео, как хоронят умерших от короновируса в братских могилах не хотите показать?

При современном развитии цифровой техники вам что угодно могут показать....
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01.05.2020 18:34 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.

По состоянию на утро 1 мая в Украине 10861 случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 выздоровели.Эта Государственная служба статистики здорово подосрала зелёным.
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01.05.2020 14:16 Відповісти
+ Віра тільки в Осязяєме приведе до швидкої неминучої смерті
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02.05.2020 02:27 Відповісти
Новости нашего городка:
Наши леваки, сявки от красно-зеленого интернационала никак не успокоятся, теперь у них мясо будет заражено.
Поясняю *банатам от Лейбористкой Партии штата Виктория, Австралия
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА УБИВАЕТ ВИРУС, ТАК ЧТО НЕ ЖРИТЕ МЯСО СЫРЫМ

Им просто необходимо вызвать народные волнения.
Вы дебилы, лейбористы: мясом забито все, страшное затаваривание, на него цены сброшены ниже невозможно, мясо и кур никто не берет - НЕТ ДЕНЕГ у населения.
Но лейбористы таки допросятся, как же они напрашиваются.

Вот ссылочка из нашей левацкой газетки The Age:
"Coronavirus cluster at Melbourne meat processing facility
By Rachael Dexter

Health authorities are investigating a COVID-19 outbreak at a Melbourne meat processing facility.
Health Minister Jenny Mikakos has revealed at a press conference this morning that eight workers at the facility have contracted the virus, but said she would not release the name of the facility."

P.S. Полюбуйтесь в статье на физиономию нашей глейбористкой реческой министерши здравоохранения, ей только детей пугать ее личиком, да ведь энурез вызовет.
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02.05.2020 04:18 Відповісти
Если на следующих выборах в штате Виктория либералы не выдвинут лозунг расследования "банды восьми"(С) ("the gang of eight"), то на избирательном бюллетене на выборах в штате я напишу одно слово из трех букв.
И что примечательно, мне очень кажется, что это сделаю не только я.
Слова то будут на разных языках, да вот смысл у них будет одинаковй.
Что делать тогда будете, зайчики, как правительство формировать?

Мочите, либералы, эту лейбористкую шваль, как яблоки в кадушках!
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02.05.2020 04:21 Відповісти
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