На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО
455 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 11 осіб з-поміж тих, хто раніше захворів, померли, 175 одужали.
Про це йдеться в статистиці, оприлюдненій РНБО вранці 1 травня, передає Цензор.НЕТ.
На сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО в п'ятницю вранці зазначено, що нині в Україні хворіє на COVID-19 9 тис. 176 осіб, що на 269 більше, ніж добою раніше. Також зазначено, що загалом в Україні зафіксовано 10 861 випадок COVID-19, що на 455 більше, ніж добою раніше. Загалом в Україні померли 272 особи з коронавірусною інфекцією, 11 - за минулу добу.
Також повідомляється, що від початку пандемії зафіксовано 30 316 підозр на коронавірус, з них 1254 за минулу добу.
Будь ласка, зачекайте...
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Сколько-то также получают инсульт, сидя на унитазе, от излишнего усердия.
Ужжжос якийсь!))
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив,всех послал,
Мужчина он,ну что тут говорить-
Я тоже самогонку буду пить!...
https://censor.net/user/359826
Да, именно поэтому он летит туда, где Зеленского нет и не намечается. Но вообще ЗЕ очень правильно поступает. Принимать бой на условиях противника? Это идет в противоречие с законами Стратегии. Молодец! Хвалю.
https://censor.net/comments/locate/3122247/019215a3-845d-7030-a432-3144697dd5f4
"Пандемия" разрасталась
Отбивая всем мозги,
Даже маски не осталось,
Хоть на кладбище беги!...
АРИСТОТЕЛЬ.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обtирания.))
В.Висоцького знав..
Варіантів декілька, не сутєвих..))
Если не в силах разделить умершие/инфицированные,то ни какой доктор вам не поможет...
вашій статистиці ціна - лайно
Карантин знімати рано,але ЕКОНОМІКА НЕ ДОЗВОЛЯЄ..точніше відсутній в Україні в економіці "резерв " продовжувати далі 11 травня...
на відміну від Польщі чи Румунії..
Хоча, у порівнянні з ЖОПОЮ в Росії чи Білорусі у нас ще більш-менш ситуація "під контролем"...
Де-факто, карантин закончен, люди массово поехали сейчас на природу на отдых.
Все выезжают за город. Грустно, но власть с этим ничего сделать не сможет, если начнут штрафовать, то вызовут жесткую общественную критику в свой адрес.
Скорее всего, обвинят людей в том, что они сами подвергают себя опасности, но на фоне «Велюра» и нардепов, которые «шастают» по ресторанам - это буде выглядеть лицемерно.
від Мойого помешкання...
І раніше там мало кого було..
Та й Дніпро , 15 хвилин на ногах..
Якого чорта заборонено??
Метрів сто від Мене з жінкою тримають дистанцію ...завжди...
Та , мля, не розумію ці застороги дебільні..
робити сан.обробку приміщень...Щодня..
Все решта -необхідно помякшити однозначно...
і НІЯКИХ ПОДВІЙНИХ ПІДХОДІВ,ЯК з Епіцентром...
При современном развитии цифровой техники вам что угодно могут показать....
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
По состоянию на утро 1 мая в Украине 10861 случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 выздоровели.Эта Государственная служба статистики здорово подосрала зелёным.
Наши леваки, сявки от красно-зеленого интернационала никак не успокоятся, теперь у них мясо будет заражено.
Поясняю *банатам от Лейбористкой Партии штата Виктория, Австралия
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА УБИВАЕТ ВИРУС, ТАК ЧТО НЕ ЖРИТЕ МЯСО СЫРЫМ
Им просто необходимо вызвать народные волнения.
Вы дебилы, лейбористы: мясом забито все, страшное затаваривание, на него цены сброшены ниже невозможно, мясо и кур никто не берет - НЕТ ДЕНЕГ у населения.
Но лейбористы таки допросятся, как же они напрашиваются.
Вот ссылочка из нашей левацкой газетки The Age:
"Coronavirus cluster at Melbourne meat processing facility
By Rachael Dexter
Health authorities are investigating a COVID-19 outbreak at a Melbourne meat processing facility.
Health Minister Jenny Mikakos has revealed at a press conference this morning that eight workers at the facility have contracted the virus, but said she would not release the name of the facility."
P.S. Полюбуйтесь в статье на физиономию нашей глейбористкой реческой министерши здравоохранения, ей только детей пугать ее личиком, да ведь энурез вызовет.
И что примечательно, мне очень кажется, что это сделаю не только я.
Слова то будут на разных языках, да вот смысл у них будет одинаковй.
Что делать тогда будете, зайчики, как правительство формировать?
Мочите, либералы, эту лейбористкую шваль, как яблоки в кадушках!