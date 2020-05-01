За добу COVID-19 виявили у 37 дітей та 91 медпрацівника, загалом - у 754 дітей та 2154 медиків, - Степанов
Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Чернівецькій області - 96 випадків, у Києві - 52 та Івано-Франківській області - 37.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медпрацівник, було госпіталізовано 121 особу. За минулу добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків, 175 пацієнтів одужали. Загалом за час пандемії захворіли 10 861 особа, з них 754 дитини, 2154 медичні працівники. Всього одужали 1413 осіб, летальних випадків - 272. За минулу добу провели 6942 тести методом ПЛР", - розповів Степанов.
"За минулу добу найбільше підтверджених випадків (коронавірусної хвороби. - Ред.) зафіксовано в Чернівецькій області - 96, у Києві - 52 та Івано-Франківській області - 37 випадків", - зазначив міністр.
За даними МОЗ, на сьогодні коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
м. Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 30 316 повідомлень про підозру на COVID-19.
