За добу COVID-19 виявили у 37 дітей та 91 медпрацівника, загалом - у 754 дітей та 2154 медиків, - Степанов

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Чернівецькій області - 96 випадків, у Києві - 52 та Івано-Франківській області - 37.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медпрацівник, було госпіталізовано 121 особу. За минулу добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків, 175 пацієнтів одужали. Загалом за час пандемії захворіли 10 861 особа, з них 754 дитини, 2154 медичні працівники. Всього одужали 1413 осіб, летальних випадків - 272. За минулу добу провели 6942 тести методом ПЛР", - розповів Степанов.

"За минулу добу найбільше підтверджених випадків (коронавірусної хвороби. - Ред.) зафіксовано в Чернівецькій області - 96, у Києві - 52 та Івано-Франківській області - 37 випадків", - зазначив міністр.

За даними МОЗ, на сьогодні коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 425 випадків;

Волинська область — 307 випадків;

Дніпропетровська область — 364 випадки;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 390 випадків;

Закарпатська область — 432 випадки;

Запорізька область — 260 випадків;

Івано-Франківська область — 899 випадків;

Кіровоградська область — 392 випадки;

м. Київ — 1453 випадки;

Київська область — 694 випадки;

Львівська область — 454 випадки;

Луганська область — 35 випадків;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 296 випадків;

Полтавська область — 211 випадків;

Рівненська область — 658 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 793 випадки;

Харківська область — 274 випадки;

Херсонська область — 120 випадків;

Хмельницька область — 92 випадки;

Чернівецька область — 1667 випадків;

Черкаська область — 296 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 30 316 повідомлень про підозру на COVID-19.



