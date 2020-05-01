УКР
За добу COVID-19 виявили у 37 дітей та 91 медпрацівника, загалом - у 754 дітей та 2154 медиків, - Степанов

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Чернівецькій області - 96 випадків, у Києві - 52 та Івано-Франківській області - 37.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медпрацівник, було госпіталізовано 121 особу. За минулу добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків, 175 пацієнтів одужали. Загалом за час пандемії захворіли 10 861 особа, з них 754 дитини, 2154 медичні працівники. Всього одужали 1413 осіб, летальних випадків - 272. За минулу добу провели 6942 тести методом ПЛР", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 1 травня зафіксовано 455 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 861, летальних - 272, одужали 1413 осіб, - РНБО

"За минулу добу найбільше підтверджених випадків (коронавірусної хвороби. - Ред.) зафіксовано в Чернівецькій області - 96, у Києві - 52 та Івано-Франківській області - 37 випадків", - зазначив міністр.

За даними МОЗ, на сьогодні коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
м. Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 30 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

карантин (18172) МОЗ (5423) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
Швидкого одужання
01.05.2020 10:47 Відповісти
+2
Совершенно верно! ******* денег под этот лохотрон идет полным ходом! Законы нужные по ночам проталкиваются, леса и посадки рубятся полным ходом! А лохи верят в сказки с телевизора! ППЦ... страна буратин!
01.05.2020 10:59 Відповісти
+2
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
01.05.2020 11:13 Відповісти
Швидкого одужання
01.05.2020 10:47 Відповісти
От чего?
01.05.2020 10:49 Відповісти
не обращай внимание на жертву телевизора
01.05.2020 10:50 Відповісти
В армии все, "короновирус" остановлен)) Если бы там были заболевшие, то переболели бы как минимум 60%.
01.05.2020 10:56 Відповісти
Допоможу вам. "За сутки COVID-19 выявили у 37 детей и 91 медработника, всего - у 754 детей и 2154 медиков"
01.05.2020 10:53 Відповісти
И? У этих же людей , у 100 процентов, выявили и вирус герпеса. От чего им выздоравливать?
01.05.2020 10:55 Відповісти
Ага... у кого не спрошу ни знакомых, ни знакомых у знакомых не забролел! https://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y
01.05.2020 10:57 Відповісти
Черт возьми! Как же вы достали этой истерией! да нету никакой эпидемии! Лохотрон это все!
01.05.2020 10:51 Відповісти
Собственно это всем уже очевидно. Но есть проблема. На поддержку Вируса выделены сумашедшие бабки! Пока будут деньги эта фейковая Пандемия вместе с кАРАНТИНОМ никогда не закончится.
01.05.2020 10:56 Відповісти
Совершенно верно! ******* денег под этот лохотрон идет полным ходом! Законы нужные по ночам проталкиваются, леса и посадки рубятся полным ходом! А лохи верят в сказки с телевизора! ППЦ... страна буратин!
01.05.2020 10:59 Відповісти
Ну это стало понятно еще по выборам)))
01.05.2020 11:02 Відповісти
Это были выборы без выбора... в финал вышли 2 и нафиг ненужных кандидата!
01.05.2020 11:04 Відповісти
Да не, Порох норм. Страна менялась по большей части.
01.05.2020 11:05 Відповісти
В Украине еще не било ни одного проукраинского политика, одни хапуги да барыги....
01.05.2020 11:09 Відповісти
Гляжу на наглые депутатские и чиновничьи рожи и вспоминаю слова Марка Твена: "Самые дорогие галстуки носят те, кому достаточно простой верёвки".
01.05.2020 11:13 Відповісти
А ЗОВСІМ НЕДАВНО ЗЕЛЕНСЬКИЙ АНОНСУВАВ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЯКІ ПРИПРАВИЛА МРІЯ ІЗ КИТАЮ,І ЯКІ НЕ ДРОГО МОЖУТЬ КУПИТИ В МАГАЗИНІ ГЕРЕГИ,ЯК ЛІКАРІ ТАК ПРОСТІ ЛЮДИ.
показати весь коментар
01.05.2020 17:42 Відповісти
За добу COVID-19 виявили у 37 дітей та 91 медпрацівника, загалом - у 754 дітей та 2154 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 5617
01.05.2020 11:08 Відповісти
Medikov bolsaja cifra,znacyt neimejt oni sto nado imet dlia zacity.Jesli eto bylo nacialo kak bi poniatno no teper
01.05.2020 11:58 Відповісти
У казахов ситуация тоже очень похожа. Врачи выезжали в на вызова в дождевиках из-за отсутствия защиты. "Мы повторили самую большую ошибку всех систем здравоохранения в странах, где распространение инфекции пошло через медиков", - говорит Барыктабасова их эксперт по доказательной медицине.
https://www.bbc.com/russian/features-52493773
01.05.2020 12:39 Відповісти
Цифра 455 оказалась недостаточно внушительной для разогрева паники. В заголовок вынесли 755. Журналистика... такая вот "честная" журналистика....
01.05.2020 14:35 Відповісти
Почему фигурирует только цифра медработников?? А сколько заболело токарей? Сколько заболело поваров? Сколько проституток? А то как-то однобоко освещается...
01.05.2020 14:56 Відповісти
 
 