Ексофіцер ЗСУ Карпов, якого звинувачують у держзраді за шпигунство на користь РФ, вийшов під заставу в 315 тис. грн

Колишній офіцер ЗСУ Вадим Карпов (кличка Композитор), якого звинувачують у держзраді, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це Odessa.online повідомили в пресслужбі прокуратури в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

У січні Приморський райсуд, куди справу направили на перегляд, призначив Карпову заставу в 315 тисяч гривень. Обвинувачений намагався оскаржити суму застави, але йому це не вдалося, тому пізніше він все-таки вніс гроші і вийшов на свободу.

Наступне засідання відбудеться 8 травня.

Нагадаємо, чоловіка затримали співробітники СБУ в лютому 2018 року. За версією обвинувачення, з травня 2015 року він через лідера організації "Слов'янська єдність" Дмитра Одінова вийшов на зв'язок зі співробітником ФСБ Вороніним П.С. і домовився за певну плату надавати інформацію про роботу СБУ, поліції та військовослужбовців. Використовуючи посвідчення журналіста, він фіксував пересування військової техніки, а також займався вербуванням нових агентів. Пізніше Карпов запропонував знайомому співробітникові СБУ також співпрацювати з ФСБ за матеріальну винагороду. Останній намагався відрадити Композитора від подальшої співпраці з Росією. Але коли він зрозумів, що Карпов від свого не відступиться, то вирішив "вступити в гру".

Співробітник СБУ надавав неправдиву державну інформацію Вороніну. За наданого агента Карпов отримував від ФСБ щомісяця 500 доларів і 20% від кожної угоди між співробітником СБУ і Вороніним. Така співпраця тривала два роки.

Свою вину Карпов частково визнав і розкаявся. Він повідомив, що на злочин його підштовхнуло бажання заробити, а не завдати шкоди країні.

12 липня 2019 року Колегія суддів ухвалила рішення призначити покарання Карпову у вигляді трьох років позбавлення волі. При цьому значну частину цього терміну йому зарахували як уже відбутий за "законом Савченко". Таким чином, колишній офіцер мав опинитися на волі 27 серпня. Крім того, суд зняв арешт з його майна.

18 липня прокуратурою було подано апеляційну скаргу, вирок не набув чинності і Композитор залишився в СІЗО. Прокуратура вимагала скасувати рішення Приморського суду і призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, а також заарештувати все його майно.

21 листопада Миколаївський апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції і направив справу на перегляд.