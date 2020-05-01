УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9646 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 731 105

Ексофіцер ЗСУ Карпов, якого звинувачують у держзраді за шпигунство на користь РФ, вийшов під заставу в 315 тис. грн

Ексофіцер ЗСУ Карпов, якого звинувачують у держзраді за шпигунство на користь РФ, вийшов під заставу в 315 тис. грн

Колишній офіцер ЗСУ Вадим Карпов (кличка Композитор), якого звинувачують у держзраді, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це Odessa.online повідомили в пресслужбі прокуратури в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

У січні Приморський райсуд, куди справу направили на перегляд, призначив Карпову заставу в 315 тисяч гривень. Обвинувачений намагався оскаржити суму застави, але йому це не вдалося, тому пізніше він все-таки вніс гроші і вийшов на свободу.

Наступне засідання відбудеться 8 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підозрює в зраді експідполковника ЗСУ, який перейшов на бік окупантів РФ

Нагадаємо, чоловіка затримали співробітники СБУ в лютому 2018 року. За версією обвинувачення, з травня 2015 року він через лідера організації "Слов'янська єдність" Дмитра Одінова вийшов на зв'язок зі співробітником ФСБ Вороніним П.С. і домовився за певну плату надавати інформацію про роботу СБУ, поліції та військовослужбовців. Використовуючи посвідчення журналіста, він фіксував пересування військової техніки, а також займався вербуванням нових агентів. Пізніше Карпов запропонував знайомому співробітникові СБУ також співпрацювати з ФСБ за матеріальну винагороду. Останній намагався відрадити Композитора від подальшої співпраці з Росією. Але коли він зрозумів, що Карпов від свого не відступиться, то вирішив "вступити в гру".

Співробітник СБУ надавав неправдиву державну інформацію Вороніну. За наданого агента Карпов отримував від ФСБ щомісяця 500 доларів і 20% від кожної угоди між співробітником СБУ і Вороніним. Така співпраця тривала два роки.

Свою вину Карпов частково визнав і розкаявся. Він повідомив, що на злочин його підштовхнуло бажання заробити, а не завдати шкоди країні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

12 липня 2019 року Колегія суддів ухвалила рішення призначити покарання Карпову у вигляді трьох років позбавлення волі. При цьому значну частину цього терміну йому зарахували як уже відбутий за "законом Савченко". Таким чином, колишній офіцер мав опинитися на волі 27 серпня. Крім того, суд зняв арешт з його майна.

18 липня прокуратурою було подано апеляційну скаргу, вирок не набув чинності і Композитор залишився в СІЗО. Прокуратура вимагала скасувати рішення Приморського суду і призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, а також заарештувати все його майно.

21 листопада Миколаївський апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції і направив справу на перегляд.

Автор: 

росія (67841) суд (11874) шпигунство (1056) юстиція (732) державна зрада (1774) ЗСУ (7923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
25 тисяч громадян України попросили Зе забрати у ФСБ Києво-Печерську лавру та передати її ПЦУ.
Але Зе ніколи не піде на цей крок.
Не для того його призначили.

Экс-офицер ВСУ Карпов, обвиняемый в госизмене за шпионаж в пользу РФ, вышел под залог в 315 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5 Экс-офицер ВСУ Карпов, обвиняемый в госизмене за шпионаж в пользу РФ, вышел под залог в 315 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5430
показати весь коментар
01.05.2020 10:57 Відповісти
+31
Патриотам Украины минимум домашний арест, предателей и убийц под копеечный залог. Мои аплодисменты сучьей власти и всем зеблилам за нее голосовавшим
Экс-офицер ВСУ Карпов, обвиняемый в госизмене за шпионаж в пользу РФ, вышел под залог в 315 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3520
показати весь коментар
01.05.2020 11:01 Відповісти
+27
Охренеть! За Госизменузалог как у Мустафы Наема зарплата! З аподозрение в убийстве - Ночной домашний арест! А за украл палку колбасы и банку сгущёнки, потому что жрать хотел, 2 месяца СИЗО и потом года 3 колонии!
показати весь коментар
01.05.2020 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Как вышел под залог? Это же шпионаж и измена? Может вы ему еще и самолет в сРашку выделите и оплатите?
показати весь коментар
01.05.2020 13:33 Відповісти
В Українській державі бути зрадником і корупціонером вигідно і не страшно .
показати весь коментар
01.05.2020 18:45 Відповісти
когда уже днище пробьется ааа//??
показати весь коментар
01.05.2020 21:24 Відповісти
То есть Шуфрич,Новинский,Бойко,Дубинский,Штепа,Коломойский - патриёты,а какой то шестерка Карпов - предатель,странно.
показати весь коментар
01.05.2020 21:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 