Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

Рішенням міської ради Черкас про дострокове пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень буде надано оцінку правоохоронними органами.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я з робочим візитом перебуваю в Черкаській області. Відвідуватиму чотири медичні заклади. Почав з обласної дитячої лікарні", - сказав він.

Степанов додав, що, за останніми даними, в області підтверджено 296 випадків COVID-19 (6 осіб захворіли за минулу добу), дев'ять людей померли (1 людина за минулу добу).

"На цьому тлі (офіційної статистики захворювань на коронавірусну хворобу в області. - Ред.) міська влада вирішила скасувати майже всі карантинні обмеження, які були запроваджені урядом на території країни для боротьби з коронавірусною хворобою", - зазначив він.

"Те, що вчора відбулося в Черкасах, я маю на увазі рішення міськради відкрити магазини, аж до торгових центрів, до терас в закладах громадського харчування, може нівелювати всю роботу (щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. - Ред.), яка була проведена протягом 1,5 місяця. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде надана відповідна оцінка, зокрема і правоохоронними органами. Я категорично засуджую такі дії, бо поставлено ​​під загрозу життя і здоров’я людей, які просто повірили і можуть піти (в магазини і торгові центри. - Ред.) і заразитися. Наші карантинні заходи дали можливість уникнути піку захворюваності COVID-19 в Україні", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.