Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов

Рішенням міської ради Черкас про дострокове пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень буде надано оцінку правоохоронними органами.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я з робочим візитом перебуваю в Черкаській області. Відвідуватиму чотири медичні заклади. Почав з обласної дитячої лікарні", - сказав він.

Степанов додав, що, за останніми даними, в області підтверджено 296 випадків COVID-19 (6 осіб захворіли за минулу добу), дев'ять людей померли (1 людина за минулу добу).

"На цьому тлі (офіційної статистики захворювань на коронавірусну хворобу в області. - Ред.) міська влада вирішила скасувати майже всі карантинні обмеження, які були запроваджені урядом на території країни для боротьби з коронавірусною хворобою", - зазначив він.

Також читайте: У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси

"Те, що вчора відбулося в Черкасах, я маю на увазі рішення міськради відкрити магазини, аж до торгових центрів, до терас в закладах громадського харчування, може нівелювати всю роботу (щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. - Ред.), яка була проведена протягом 1,5 місяця. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде надана відповідна оцінка, зокрема і правоохоронними органами. Я категорично засуджую такі дії, бо поставлено ​​під загрозу життя і здоров’я людей, які просто повірили і можуть піти (в магазини і торгові центри. - Ред.) і заразитися. Наші карантинні заходи дали можливість уникнути піку захворюваності COVID-19 в Україні", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:

- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.

карантин (18172) МОЗ (5423) Черкаси (586) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+18
Работа Эпицентров, Велюров, Монтекки и Капулетти, сеток супермаркетов, рошенов....НЕТ? Кстати в Харькове и Одессе всё время работют рынки...и что у них всплеск выявления и заболеваемости?
01.05.2020 11:19 Відповісти
+11
После таких слов ответьте ЗЕбилы, у нас демократия или полицейское государство?
01.05.2020 11:21 Відповісти
+11
Зебильё вонючее, ну-ка быстро нас просветите: почему Степанов - хороший, а Уляна была плохая ? Уляна всю жизнь работала медиком; а этот чмошник - торгаш. Несите ваши отмазки в студию.
01.05.2020 11:28 Відповісти
Работа Эпицентров, Велюров, Монтекки и Капулетти, сеток супермаркетов, рошенов....НЕТ? Кстати в Харькове и Одессе всё время работют рынки...и что у них всплеск выявления и заболеваемости?
Промтоварами не дают торговать в Харькове.
показати весь коментар
01.05.2020 11:22 Відповісти
Всё проще.

За послабление карантина люди должны быть благодарны исключительно Зелёной Сопле,

а тут какой-то мер на себя весь позитив принял.
01.05.2020 11:56 Відповісти
А Тимошенко сказал, что сами не хотят.
показати весь коментар
В Швеции и без драконовского карантина нет зомби-апокалипсиса, которым нас пугают.
показати весь коментар
Власти города Лунд (Швеция) распорядились разбросать тонну куриного помета в парках, чтобы избежать скопления людей по случаю празднования Вальпургиевой ночи
01.05.2020 11:23 Відповісти
ложь, киздёжь и провокация. В Швеции на 100к населения смертей в 3 раза больше чем в Дании и в почти 6 раз больше чем в соседних Финляндии с Норвегией. Вот пруф если языками владеете https://edition.cnn.com/2020/04/28/europe/sweden-coronavirus-lockdown-strategy-intl/index.html
01.05.2020 11:34 Відповісти
И это как-то не очень похоже на апокалипсис. При падении ВВП на 10% смертность возрастает на 2%. Мы карантином убиваем тоже. Кто-то считал и сравнивал это?
01.05.2020 11:47 Відповісти
Не сворачивайте в сторону. Из вашего комента я понял, что вы одобряете действия Швеции, не вводившей карантин. Я вам привёл статистику, показывающую в несколько раз более высокую смертность по сравнению с соседними странами, которые карантин ввели. К чему эти разговоры про зомбей? Просто признайте, что где-то услышали пургу про Швецию и без проверки фактов ретранслировали её сюда на форум. Ничего страшного в этом нет - все так делают .
01.05.2020 14:49 Відповісти
все с умом нужно делать - в зависимости от ситуации...
а у нас ще кажуть: Заставь ДУРНЯ ( ключове) Богу МОЛИТИСЬ - він ЛОБ розібье....
Був в Швеції та Норвегіїї - якщо ми колись ( КЛЮЧОВЕ) "дійдем" до ЇХНЬОГО - то це буде "КОМУНІЗМ"
п.с.
Холандерам теж е чим пишатись - але, як на мене, то до Норвіків, та Шведів , ще далеко , але це особиста , та до до вподобань...
А це позиція влади Шведів - і найголовнішше : Їм довіряе БІЛЬШІСТЬ НАСЕЛЕННЯ Швеціїї !!!
https://112.ua/zdorovie/karantin-i-zakrytie-granic-ne-ostanovili-koronavirus-glavnyy-epidemiolog-shvecii-534091.html

https://112.ua/zdorovie/karantin-i-zakrytie-granic-ne-ostanovili-koronavirus-glavnyy-epidemiolog-shvecii-534091.html

https://news.liga.net/world/news/vredno-dlya-zdorovya-vlasti-shvetsii-obyasnili-otkaz-ot-jestkogo-karantina
01.05.2020 12:12 Відповісти
"Холандерам теж е чим пишатись"
истерически смеюсь. Слишком долго пояснять, просто поверьте на слово - медицина в НЛ хуже чем в Украине.
01.05.2020 14:45 Відповісти
согласен - в кацапомусоросранске - факт ....
01.05.2020 21:06 Відповісти
После таких слов ответьте ЗЕбилы, у нас демократия или полицейское государство?
показати весь коментар
01.05.2020 11:21 Відповісти
Режим "крепких хозяйственников".

Осталось Янука и Азирова из Москвы привезти.
01.05.2020 11:25 Відповісти
Ох как этот, Степанов, зашевелился! Но шило в мешке не утаишь! Вы еще ответите за этот лохотрон!
01.05.2020 11:24 Відповісти
"С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Газ Украины » НАК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Нафтогаз Украины ».2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».В 2003-2004 годах работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственной налоговой администрации Украины .С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Сердюка .После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски»."
Едрить-колыхать, это кто такой Степанов ? Он сколько лет работал врачом ?
01.05.2020 11:24 Відповісти
Херово, когда пироги печет сапожник, а обувь шьет пирожник!
01.05.2020 11:27 Відповісти
Які правоохранітелі??!!! Клоун. Яку аценку ?!
01.05.2020 11:25 Відповісти
Кстати, да: Авакова нигде нет. Какая-то харя в маске выступала последний раз в самопальном видео.
01.05.2020 11:26 Відповісти
И он умер?
Уточни список умерших.
01.05.2020 11:42 Відповісти
Пока в списке виртуалов двое: недогетман и главполицай.
01.05.2020 11:44 Відповісти
Слабый список.
Пик твоего маразма впереди.
01.05.2020 12:06 Відповісти
Лапоть, покажи личики своих гюльчатаев на публике.
01.05.2020 12:28 Відповісти
Дебил, пик приближается.
01.05.2020 12:30 Відповісти
Лапоть, вас развесят вдоль Крещатика. Как ёлочные игрушки, только на каштанах.
01.05.2020 12:33 Відповісти
Пик наступил.
01.05.2020 13:08 Відповісти
Решение горсовета Черкасс о смягчении карантина может привести к катастрофе. Правоохранительные органы дадут этому оценку, - Степанов - Цензор.НЕТ 7807
01.05.2020 11:26 Відповісти
Вот интересно как давно Украина стала иметь федеративное устройство что местные князьки стали все решать сами.
01.05.2020 11:26 Відповісти
А это, дорогой ЗЕадепт демократия и местное самоуправление, а никакой не федерализм!
Учи матчасть ЗЕумник!
01.05.2020 11:37 Відповісти
Маразм... Почему вдруг электротовары заразнее ашанов? Почему стройматериалы заразнее эпицентров? Почему люди, тратящие время вынужденного отпуска на ремонт квартиры в большей опасности, чем те, которые, чтобы от безделья тупо не снесло чердак, тупо шляются по улицам?
01.05.2020 11:26 Відповісти
Зебильё вонючее, ну-ка быстро нас просветите: почему Степанов - хороший, а Уляна была плохая ? Уляна всю жизнь работала медиком; а этот чмошник - торгаш. Несите ваши отмазки в студию.
01.05.2020 11:28 Відповісти
Медицинское образование он имеет, то то что это реформаторша хренова была фельшером еще ничего не значит.
показати весь коментар
01.05.2020 11:32 Відповісти
Ага, херург, ни дня не работавший по специальности. "Врач", блин.
---
У вас талоны на Викпедию закончились ? У Уляны два высших образования: биолог и медик. Всю жизнь проработала медиком; последняя должность в США - зам.зав. радиологическим отделением. Не палаткой со сникерсами, а радиологией она заведовала, слышишь, лапоть лахтинский ?
01.05.2020 11:35 Відповісти
Соевый дебил, ты вообще понимаешь разницу между радиологией и министром здравоохранения.
01.05.2020 11:39 Відповісти
Лапоть, ты вообще понимаешь разницу между медиком-профессионалом, и торгашом с Привоза ?
01.05.2020 11:40 Відповісти
Ребята, о чём вы пишете? В Черкассах уже лет тридцать (может и больше, хз что там раньше было) как катастрофа и с каждым годом всё глубже.
01.05.2020 11:32 Відповісти
Мда, нам бы вас в президенты. Вы то точно знаете, как управлять страной. Жалко только, что вы уже трудоустроены таксистом в Германии .
01.05.2020 11:43 Відповісти
Может лучше поговорим о Меркель и купленом с потрохами рашкой Штанмайере?
01.05.2020 14:51 Відповісти
Если этих обоссанных Степанова и Шмыгаля (я молчу про Зеленского - его попозже) не посадят за узурпацию власти и нарушение конституции, то вонючая жоппозиция пусть не воняет - она такое же гавно, играющее вместе с зе-уродом и его соплями урода.
01.05.2020 11:34 Відповісти
Стразу после всех министров европейских стран и посадят.))
01.05.2020 11:40 Відповісти
мне насрать на министоров гейРопейских стран. (кстати - они тоже не отвертятся)
мне не насрать на соблюдение законодательства должностными лицами Украины.
01.05.2020 11:42 Відповісти
Органы пусть дадут оценку беспрецендентному нарушению прав человека со стороны кабмина!
01.05.2020 11:34 Відповісти
Кто такой Степанов? Какой то мудень назначенный еще одним мудаком Шмыгалем.
Что такое горсовет? Горсовет - это народно избранная власть!
И вот этот ******** Степанов пугает народ правоохранительными органами. ЗЕбилы в натуре не обучаемы. Как народ Украины боится правоохранителей весь мир видел, но ********ам не доходит.
01.05.2020 11:34 Відповісти
Шмыгаль - тоже чёрт из табакерки. В парламент не избирался; до назначения на должность о нём вообще никто ничего не слышал.
01.05.2020 11:36 Відповісти
Слышали про схемы продаж электроэнергии словакам с Бурштынского острова? Погуглите и будете знать кто такой Шмыгаль.
01.05.2020 11:40 Відповісти
Да понятно что это шестёрка какая-то ахметовская.
Я о том что Украиной правит банда самозванцев, прикрывающаяся каким-то шкетом, не снимающим маску когда он на публике. Это вообще Зеленский, или кто ?
01.05.2020 11:43 Відповісти
А може то рішення на верхніх щаблях влади ведуть до катастрофи?
01.05.2020 11:43 Відповісти
А причем правительство к работе частных предприятий.
01.05.2020 11:56 Відповісти
Во-во. Московитские попы из Лавры тоже кричали, что карантин не нужен.
Земля им бетоном...
01.05.2020 12:12 Відповісти
повыздоравливали почти все, гниды.
01.05.2020 18:34 Відповісти
Может нивелировать, а может не нивелировать. Может привести, а может не привести. Если не нивелирует и не приведет пусть действиям Степанова дастся оценка и он ответит за падение благосостояния граждан на период карантина.
01.05.2020 13:06 Відповісти
Степашку- кацапана на історичну батьківщину!
01.05.2020 13:50 Відповісти
Если люди его поддержат ,то ни хрена вы не сделаете. А они поддержат!
01.05.2020 14:38 Відповісти
Черкасчане!!!У вас замечательный, справедливый мэр, он справедливый и конситуционнопослушный!!!Мэр Черкасс восстановил конституционные права граждан, он защитил жителей Черкасс. ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛЯМ ЧЕРКАСС НУЖНО ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО МЭРА!!!
01.05.2020 15:58 Відповісти
Черкасчане! У Вас замечаткльный мэд, он справедливый и конституционнопослушный. Мэр Черкасс защитил конституционные права своих граждан. Теперь нужно защитить черкасчанам своего мэра от щупалец мафии которая разгулялась по всей Украине
01.05.2020 16:03 Відповісти
гнуснявая мразь зеленая!манатки на ростов собирай!
20.05.2020 12:30 Відповісти
 
 