Рішення міськради Черкас про пом'якшення карантину може призвести до катастрофи. Правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, - Степанов
Рішенням міської ради Черкас про дострокове пом'якшення з 1 травня карантинних обмежень буде надано оцінку правоохоронними органами.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я з робочим візитом перебуваю в Черкаській області. Відвідуватиму чотири медичні заклади. Почав з обласної дитячої лікарні", - сказав він.
Степанов додав, що, за останніми даними, в області підтверджено 296 випадків COVID-19 (6 осіб захворіли за минулу добу), дев'ять людей померли (1 людина за минулу добу).
"На цьому тлі (офіційної статистики захворювань на коронавірусну хворобу в області. - Ред.) міська влада вирішила скасувати майже всі карантинні обмеження, які були запроваджені урядом на території країни для боротьби з коронавірусною хворобою", - зазначив він.
"Те, що вчора відбулося в Черкасах, я маю на увазі рішення міськради відкрити магазини, аж до торгових центрів, до терас в закладах громадського харчування, може нівелювати всю роботу (щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. - Ред.), яка була проведена протягом 1,5 місяця. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде надана відповідна оцінка, зокрема і правоохоронними органами. Я категорично засуджую такі дії, бо поставлено під загрозу життя і здоров’я людей, які просто повірили і можуть піти (в магазини і торгові центри. - Ред.) і заразитися. Наші карантинні заходи дали можливість уникнути піку захворюваності COVID-19 в Україні", - сказав Степанов.
Як повідомлялося, влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста, в зв'язку із численними зверненнями представників бізнесу. Виконком міськради Черкас дозволив відновити роботу:
- магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;
- майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;
- ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;
- літніх майданчиків закладів ресторанного господарства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За послабление карантина люди должны быть благодарны исключительно Зелёной Сопле,
а тут какой-то мер на себя весь позитив принял.
а у нас ще кажуть: Заставь ДУРНЯ ( ключове) Богу МОЛИТИСЬ - він ЛОБ розібье....
Був в Швеції та Норвегіїї - якщо ми колись ( КЛЮЧОВЕ) "дійдем" до ЇХНЬОГО - то це буде "КОМУНІЗМ"
п.с.
Холандерам теж е чим пишатись - але, як на мене, то до Норвіків, та Шведів , ще далеко , але це особиста , та до до вподобань...
А це позиція влади Шведів - і найголовнішше : Їм довіряе БІЛЬШІСТЬ НАСЕЛЕННЯ Швеціїї !!!
https://112.ua/zdorovie/karantin-i-zakrytie-granic-ne-ostanovili-koronavirus-glavnyy-epidemiolog-shvecii-534091.html
https://112.ua/zdorovie/karantin-i-zakrytie-granic-ne-ostanovili-koronavirus-glavnyy-epidemiolog-shvecii-534091.html
https://news.liga.net/world/news/vredno-dlya-zdorovya-vlasti-shvetsii-obyasnili-otkaz-ot-jestkogo-karantina
истерически смеюсь. Слишком долго пояснять, просто поверьте на слово - медицина в НЛ хуже чем в Украине.
Осталось Янука и Азирова из Москвы привезти.
Едрить-колыхать, это кто такой Степанов ? Он сколько лет работал врачом ?
Уточни список умерших.
Пик твоего маразма впереди.
Учи матчасть ЗЕумник!
---
У вас талоны на Викпедию закончились ? У Уляны два высших образования: биолог и медик. Всю жизнь проработала медиком; последняя должность в США - зам.зав. радиологическим отделением. Не палаткой со сникерсами, а радиологией она заведовала, слышишь, лапоть лахтинский ?
мне не насрать на соблюдение законодательства должностными лицами Украины.
Что такое горсовет? Горсовет - это народно избранная власть!
И вот этот ******** Степанов пугает народ правоохранительными органами. ЗЕбилы в натуре не обучаемы. Как народ Украины боится правоохранителей весь мир видел, но ********ам не доходит.
Я о том что Украиной правит банда самозванцев, прикрывающаяся каким-то шкетом, не снимающим маску когда он на публике. Это вообще Зеленский, или кто ?
Земля им бетоном...